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Il sabato ideale per fare grandi affari su Amazon. Da oggi, infatti, troviamo occasioni speciali su un gran numero di prodotti tech, a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici. Se stai cercando un nuovo smartphone, trovi in promo il Galaxy S26 Plus con uno sconto del 26% e risparmi quasi 400 euro. Ottima anche l’offerta per il Google Pixel 10: con lo sconto del 39% risparmi ben 350 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Tra gli smartwatch trovi l’Apple Watch Series 11 al minimo storico e diventa un vero affare. Infine, se sei alla ricerca di un nuovo robot aspirapolvere, c’è il modello top di gamma di Lefant con uno sconto del 65% e risparmi ben 650 euro.

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Amazon, le migliori offerte del 18 aprile

Smartphone

Galaxy S26+ (prezzo in picchiata e orologio in regalo)

La migliore occasione del giorno non poteva che riguardare il Galaxy S26+ . Da oggi lo smartphone top del colosso sudcoreano è disponibile in promo con uno sconto del 26% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito di e-commerce ottieni in regalo il Galaxy Watch8 LTE , orologio dal valore commerciale superiore ai 400 euro. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

La migliore occasione del giorno non poteva che riguardare il . Da oggi lo smartphone top del colosso sudcoreano è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il a utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito di e-commerce ottieni in regalo il , orologio dal valore commerciale superiore ai 400 euro. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD, processore Exynos 2600 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Una promo speciale per uno smartphone speciale. Da oggi è disponibile il Google Pixel 10 con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone di punta dell’azienda di Mountain View è un concentrato di tecnologia: schermo Actua da 6,3 pollici con risoluzione elevata, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno.

Una promo speciale per uno smartphone speciale. Da oggi è disponibile il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di . Lo smartphone di punta dell’azienda di Mountain View è un concentrato di tecnologia: con risoluzione elevata, che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Honor 400 Lite (prezzo in picchiata e offerta speciale)

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo , questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’ Honor 400 Lite con uno sconto del 37% e approfitti del minimo storico . Risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni elevate e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel . La batteria da 5230 mAh dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di uno con un , questa è la promo che fa per te. Da oggi su trovi l’ con uno e approfitti del . Risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni elevate e una doppia fotocamera posteriore con da . La batteria da 5230 mAh dura per tutto il giorno. moto g06 (45% di sconto e prezzo mini)

Offerta in picchiata per il moto g06. Lo smartphone lowcost di Motorola è disponibile in promo con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 95 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni. Dotato di una scheda anche molto interessante rispetto a quanto lo paghi. Schermo immersivo da 6,88 pollici, processore MediaTek che assicura prestazioni elevate e una fotocamera principale da 50 megapixel per scatti ottimi. La batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta e può durare fino a due giorni

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo crollato)

Altra super promo che trovi solo per oggi. Su Amazon è disponibile questa cassa Bluetooth economica in promo con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% . Il prezzo finale è inferiore ai 30 euro e fai un ottimo affare. Assicura bassi profondi e una qualità audio elevata. Si collega facilmente con qualsiasi dispositivo tramite il Bluetooth e diventa l’anima delle tue feste con gli amici. Autonomia fino a 24 ore.

Altra super promo che trovi solo per oggi. Su è disponibile questa in con uno a cui un che ti fa un . Il è inferiore ai e fai un ottimo affare. Assicura bassi profondi e una qualità audio elevata. Si collega facilmente con qualsiasi dispositivo tramite il Bluetooth e diventa l’anima delle tue feste con gli amici. Autonomia fino a 24 ore. Caricatore wireless INIU (doppio sconto e costa pochissimo)

Uno degli accessori più utili da avere sulla propria scrivania. Da oggi trovi su Amazon questo caricatore wireless in promo con uno sconto del 19% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 45% . Il prezzo finale è inferiore ai 20 euro e fai un super affare. Permette di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente: smartphone, cuffie e smartwatch. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, Apple Watch e cuffie AirPods.

Uno degli accessori più utili da avere sulla propria scrivania. Da oggi trovi su questo in con uno a cui un che ti fa un . Il è e fai un super affare. Permette di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente: smartphone, cuffie e smartwatch. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, Apple Watch e cuffie AirPods. Set avvitatori Bosh 32 pezzi (50% di sconto e costa meno di 10 euro)

Questo set di inserti Bosch da 32 pezzi è la dotazione base indispensabile per ogni appassionato di fai-da-te. Con uno sconto del 50%, oggi lo porti a casa a meno di 10 euro Il kit include una vasta gamma di punte adatte a ogni tipo di avvitatore, progettate per durare nel tempo e affrontare con precisione anche i lavori di montaggio più complessi. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (26% di sconto e minimo storico)

Tra le offerte più interessanti del weekend c’è sicuramente l’Apple Watch Series 11 in promo al minimo storico grazie allo sconto del 26% che ti fa risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’Apple Watch Series 11 è l’ultima versione dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Schermo più ampio rispetto al passato e con una maggiore luminosità. Assicura un monitoraggio professionale della salute e supporta tante modalità di allenamento. Non perdere questo affare.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

PC portatile & Tablet

PC portatile Hp ProBook (70% di sconto e risparmi più di 650 euro)

Una promo speciale che non devi farti sfuggire. Se sei alla ricerca di un notebook con buone caratteristiche a un prezzo mini, questo PC portatile HP fa al caso tuo. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 70% e risparmi più di 650 euro . Si tratta di un modello ricondizionato di livello eccellente. Display da 14 pollici , processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo trovi già installato Windows 11 Pro. Un notebook perfetto per il lavoro e per lo studio. A questo prezzo è un best-buy .

Una che non devi farti sfuggire. Se sei alla ricerca di un notebook con buone caratteristiche a un prezzo mini, questo fa al caso tuo. Su Amazon lo trovi con uno del e . Si tratta di un modello ricondizionato di livello eccellente. , processore Intel i5, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. A bordo trovi già installato Windows 11 Pro. Un notebook perfetto per il lavoro e per lo studio. A questo . Galaxy Tab S10 Lite (37% di sconto e risparmi 150 euro)

Se sei alla ricerca di un tablet da utilizzare in casa sia per il lavoro sia per l’intrattenimento, il Galaxy Tab S10 Lite che troviamo in offerta su Amazon fa al caso tuo. Questa settimana è disponibile con un ottimo sconto del 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 10,9 pollici ad alta risoluzione, processore prestazionale, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Dotato anche di una S Pen che trasforma il tablet in un taccuino digitale. Lo puoi utilizzare anche per lavorare a documenti di lavoro collegando una tastiera wireless.

Elettrodomestici

Lefant M210 Pro (65% di sconto e risparmi 650 euro)

Se la tua priorità è il tempo libero, il robot aspirapolvere Lefant M210 Pro Omni è la risposta definitiva. Attualmente in offerta con uno sconto del 65% , ti permette di risparmiare ben 650 euro . Grazie alla sua stazione avanzata, il robot non solo aspira e lava, ma si occupa anche dello svuotamento della polvere e dell’autopulizia dei panni, eliminando ogni intervento manuale per settimane. Mappa con accuratezza l’abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Se la tua priorità è il tempo libero, il è la risposta definitiva. Attualmente in con uno , ti permette di . Grazie alla sua stazione avanzata, il robot non solo aspira e lava, ma si occupa anche dello svuotamento della polvere e dell’autopulizia dei panni, eliminando ogni intervento manuale per settimane. Mappa con accuratezza l’abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock Qrevo Edge S5A (prezzo al minimo e sconto esagerato)

Il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge S5A rappresenta l’avanguardia della pulizia domestica. Grazie a uno sconto del 45% , il suo prezzo è in picchiata e offre un rapporto qualità-prezzo elevatissimo per un modello così performante. Dotato di sistemi di navigazione laser ultra-precisi e di una potenza di aspirazione fuori dal comune, questo robot gestisce agilmente tappeti e superfici dure, garantendo una pulizia millimetrica.

Il rappresenta l’avanguardia della pulizia domestica. Grazie a uno , il suo prezzo è e offre un rapporto qualità-prezzo elevatissimo per un modello così performante. Dotato di di e di una potenza di aspirazione fuori dal comune, questo robot gestisce agilmente tappeti e superfici dure, garantendo una pulizia millimetrica. Aspirapolvere Mova S4 (52% di sconto e costa pochissimo )

L’aspirapolvere Mova S4 Detect è la soluzione ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. Con uno sconto del 52% , questo elettrodomestico costa meno di 120 euro , rendendo la pulizia accurata accessibile a chiunque. Grazie ai suoi sensori di rilevamento dello sporco, ottimizza automaticamente la potenza di aspirazione, garantendo risultati eccellenti su ogni tipo di superficie. È un alleato leggero, potente e incredibilmente conveniente, ideale per chi desidera una casa impeccabile con un investimento minimo.

è la soluzione ideale se non vuoi spendere cifre esagerate. Con uno , questo elettrodomestico costa , rendendo la pulizia accurata accessibile a chiunque. Grazie ai suoi sensori di rilevamento dello sporco, ottimizza automaticamente la potenza di aspirazione, garantendo risultati eccellenti su ogni tipo di superficie. È un alleato leggero, potente e incredibilmente conveniente, ideale per chi desidera una casa impeccabile con un investimento minimo. Telecamera Blink Mini Pan-Tilt (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

Monitorare la casa non è mai stato così semplice ed economico. La telecamera Blink Mini Pan-Tilt è oggi protagonista di uno sconto del 50%, rendendola una delle opzioni più accessibili per la sicurezza domestica. La funzione Pan-Tilt permette di ruotare e inclinare l’inquadratura direttamente dal tuo smartphone, offrendoti una visione completa dell’ambiente in qualsiasi momento. Che sia per controllare gli animali domestici mentre sei fuori o per una maggiore tranquillità notturna, è un dispositivo affidabile e pronto all’uso in pochi minuti.

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