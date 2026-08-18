Amazon, iPhone 17 Pro al minimo storico e sconti all'80%: le migliori offerte di oggi

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Anche dopo Ferragosto le offerte su Amazon continuano a regalare grandi sorprese. Il merito è anche delle prime offerte Back to School che permettono di fare ottimi affari su diversi dispositivi tech. Tra le offerte best seller c’è sicuramente l’iPhone 17 Pro che trovi al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Non è l’unico a catturare l’attenzione: tornano in promo anche i Fire TV Stick con sconti che arrivano fino al 45% e li paghi veramente poco. Tra gli smartphone c’è da segnalare anche la promo lampo disponibile per il Galaxy Z Flip8: con il doppio sconto risparmi ben 350 euro.

Per la tua abitazione, invece, c’è lo smart TV Hisense con pannello MiniLED da 65 pollici disponibile con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare ben 500 euro. Per la pulizia del pavimento, invece, non ti devi far scappare l’occasione disponibile per il robot aspirapolvere Lefant M210 Pro Omni: grazie al doppio sconto risparmi quasi l’80%. Non perdere tempo e approfittane immediatamente.

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Amazon, migliori offerte 18 agosto

Prodotti best seller

iPhone 17 Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Prezzo speciale per l’ iPhone 17 Pro . Grazie alla promo di oggi lo smartphone premium di Apple è disponibile con un ottimo sconto di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Condizioni di acquisto che solo Amazon sa assicurare. Dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro e per finire nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo ancora più semplici.

Prezzo speciale per l’ . Grazie alla promo di oggi lo smartphone premium di Apple è disponibile con un e hai anche la possibilità di il . Condizioni di acquisto che solo Amazon sa assicurare. Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro e per finire da 18 megapixel per selfie di gruppo ancora più semplici. Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. Testine di ricambio Oral-B Pro Cross Action (50% di sconto e costano meno di 25 euro)

Maxi scorta e maxi sconto per la confezione con ben 10 testine Oral-B Pro Cross Action per lo spazzolino elettrico. Grazie allo sconto del 50% le paghi meno di 2,50 euro l’una e fai un gran affare. Impostando l’acquisto periodico ottieni anche uno sconto extra che le fa diventare ancora più convenienti. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B.

Smartphone

Galaxy Z Flip8 (doppio sconto e pagamento a rate)

Offerta eccezionale disponibile su Amazon solo per pochissimo tempo. Il nuovissimo Galaxy Z Flip8 è disponibile con un doppio sconto che si attiva direttamente in fase di pagamento. Durante il check-out devi aggiungere i coupon sconto "FLIP250" e poi "PAOLOZ100" per ottenere uno sconto di ben 350 euro . Un risparmio shock per un telefono premium uscito sul mercato da pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Dotato di un doppio display, processore che assicura prestazioni fulminee, fotocamera selfie da 50 megapixel per foto di gruppo perfette e tante nuove funzioni AI.

Offerta eccezionale disponibile su Amazon solo per pochissimo tempo. Il è disponibile con un che si attiva direttamente in fase di pagamento. Durante il check-out devi aggiungere i per ottenere uno . Un risparmio shock per un telefono premium uscito sul mercato da pochissimi giorni. Puoi anche dilazionare il . Dotato di un doppio display, processore che assicura prestazioni fulminee, fotocamera selfie da 50 megapixel per foto di gruppo perfette e tante nuove funzioni AI. Google Pixel 10 (33% di sconto e minimo storico)

Affare speciale per il Google Pixel 10 . Grazie alla promo di oggi lo smartphone top è disponibile con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di ben 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie a componenti di ultima generazione: schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia che supera le 24 ore. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per almeno sette anni.

Affare speciale per il . Grazie alla promo di oggi lo smartphone top è disponibile con uno e il . Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ottimo rapporto qualità-prezzo grazie a componenti di ultima generazione: schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia che supera le 24 ore. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per almeno sette anni. Galaxy A37 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)

Ottima occasione per il Galaxy A37 , smartphone medio di gamma di Samsung uscito sul mercato da pochi mesi. Grazie allo sconto IVA disponibile oggi risparmi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Ottimo per l’utilizzo quotidiano: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato per il multitasking e per supportare qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh.

Ottima occasione per il , smartphone medio di gamma di Samsung uscito sul mercato da pochi mesi. Grazie allo disponibile oggi e lo puoi anche . Ottimo per l’utilizzo quotidiano: con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos progettato per il multitasking e per supportare qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con e realme P4 Lite (offerta esclusiva Amazon e prezzo al minimo)

Per chi vuole spendere poco per un nuovo telefono, questa è l’offerta da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 31% e il risparmio netto è di quasi 100 euro. Promo che trovi solo sulla piattaforma di e-commerce ed è anche impreziosita dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore affidabile, fotocamera con intelligenza artificiale e una mega batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni. Non farti scappare questa opportunità.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.219,00 € -9% 1.339,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti ... 29,99 € -45% 54,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, t... 599,00 € -33% 899,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon Oral-B Testina Di Ricambio PRO Cross Action Bianca, Confezio... 24,98 €(2,50 € / unità) -50% 49,99 € Risparmi 25,01 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in d... 31,99 € -36% 49,99 € Risparmi 18,00 € Acquista su Amazon Cuffie Bluetooth Auricolari Bluetooth 5.4, 2026 HiFi Stereo ... 22,79 € -75% 89,99 € Risparmi 67,20 € Acquista su Amazon Lefant M210 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con R... 299,99 € -70% 999,99 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Xiaomi Watch S5 (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Calo di prezzo e super occasione per lo Xiaomi Watch S5. L’ultimo orologio lanciato sul mercato dal colosso cinese è disponibile con un ottimo sconto del 30% e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottimo smartwatch da indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Dotato di un ampio display AMOLED che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute e del sonno, supporta più di 150 modalità sportive. La batteria è da record e arriva fino a 21 giorni.

Calo di prezzo e super occasione per lo Xiaomi Watch S5. L’ultimo orologio lanciato sul mercato dal colosso cinese è disponibile con un e approfitti del . Hai anche la possibilità di il . Ottimo smartwatch da indossare ventiquattro ore su ventiquattro. Dotato di un ampio display AMOLED che mostra tutte le info di cui hai bisogno, e del sonno, supporta più di 150 modalità sportive. La batteria è da record e arriva fino a 21 giorni. Xiaomi Smart Band 10 (la più venduta su Amazon)

Per essere il wearable più venduto su Amazon bisogna avere dei requisiti precisi: un prezzo alla portata di tutti e caratteristiche che soddisfano le necessità delle persone. Tutto questo lo ritroviamo nello Xiaomi Smart Band 10, activity tracker che ha tantissime caratteristiche in comune con gli smartwatch. Grazie alla promo lampo di oggi lo trovi anche scontato del 27% e lo paghi meno di 40 euro. Puoi dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Schermo verticale da 1,72 pollici super luminoso, sensori che tengono sotto controllo il tuo benessere personale e supporta più di 150 modalità di allenamento. Un’occasione da non farsi scappare.

Smart TV

Smart TV Hisense da 65 pollici (offerta lampo e risparmi 500 euro)

Torna in offerta lo smart TV Hisense da 65 pollici con pannello MiniLED. Uscito sul mercato da poco tempo, è disponibile con una promo sensazionale: lo sconto del 42% fa risparmiare ben 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Risoluzioen 4K e refresh rate nativo fino a 144 Hz per una maggiore fluidità con i tuoi programmi preferiti. Audio di ottima qualità grazie al subwoofer integrato e sistema operativo VIDAA OS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (il più venduto)

Offerta speciale anche per il nuovo Fire TV Stick HD , ultimo modello della chiavetta multimediale di Amazon da pochissimo uscito sul mercato. Grazie allo sconto del 36% il prezzo scende a soli 31,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Non a caso è al momento il modello più venduto su Amazon . Oltre a essere molto semplice da configurare e utilizzare ì, è dotato del telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima opportunità.

Offerta speciale anche per il , ultimo modello della chiavetta multimediale di Amazon da pochissimo uscito sul mercato. Grazie allo il prezzo scende a soli 31,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il . Non a caso è al momento il modello . Oltre a essere molto semplice da configurare e utilizzare ì, è dotato del telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima opportunità. Telecamera Ring Indoor Camera di seconda generazione (60% di sconto e costa meno di 20 euro)

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione, questa è la promo che devi cogliere al volo. La telecamera per l’interno Ring Indoor Camera di seconda generazione è disponibile in offerta con uno sconto del 60% e la paghi meno di 20 euro. Facile da installare, assicura immagini in alta definizione ed è perfetta anche per controllare gli animali domestici in casa. Audio bidirezionale, ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (75% di sconto e costano pochissimo)

Se non vuoi spendere una cifra esagerata per le tue nuove cuffie Bluetooth, questa è la promo che fa per te. Da oggi sono disponibili questi auricolari economici con un super sconto del 75% e il prezzo scende a solo 22,79 euro. Un prezzo ottimo per delle cuffie wireless che assicura una buona qualità del suono, sono comode da indossare e dotate della cancellazione del rumore durante le chiamate. L’autonomia arriva fino a una massimo di 60 ore sono compatibili con qualsiasi smartphone.

Se non vuoi spendere una cifra esagerata per le tue nuove cuffie Bluetooth, questa è la promo che fa per te. Da oggi sono disponibili questi auricolari economici con un e il Un prezzo ottimo per delle cuffie wireless che assicura una buona qualità del suono, sono comode da indossare e dotate della cancellazione del rumore durante le chiamate. L’autonomia arriva fino a una massimo di 60 ore sono compatibili con qualsiasi smartphone. Carte UNO All Wild (50% di sconto)

Non è un’offerta tecnologica, ma è perfetta per questo periodo dell’anno. Da oggi su Amazon trovi in promo UNO All Wild, la nuova versione di uno dei giochi di carte più amati da grandi e piccini. Le regole sono leggermente differenti rispetto a quelle classiche e lo rendono ancora più divertente e imprevedibile. Solo per pochissimo tempo sono disponibili con uno sconto del 50% e costano 6,50 euro. Per delle vacanze indimenticabili con i propri amici.

Elettrodomestici

Lefant M210 Pro Omni (doppio sconto e risparmi più di 700 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M210 Pro Omni. Allo sconto fisso del 70% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 7% , per un risparmio totale che supera i 700 euro. Il corpo ultra sottile da soli 280 mm di diametro lo rende ideale per infilarsi sotto mobili bassi e negli spazi più stretti, mentre la potenza di aspirazione elevata e il rullo lavapavimenti autopulente garantiscono una pulizia completa senza troppi interventi manuali. La stazione gestisce in autonomia acqua pulita, acqua sporca e lavaggio del rullo. Compatibile con Alexa e Google Assistant, è la soluzione ideale per appartamenti piccoli o medi che cercano automazione senza spendere una fortuna.

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Torna al minimo storico su Amazon la Tineco Floor One S5 Steam , disponibile con il 39% di sconto . L’elemento distintivo è la funzione vapore a 100°C , attivabile con un semplice tasto e pronta in circa 20-30 secondi: il calore scioglie grasso e macchie ostinate, eliminando efficacemente germi e batteri senza bisogno di detergenti chimici. La tecnologia iLoop Smart Sensor regola automaticamente potenza di aspirazione, velocità del rullo e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, mentre il doppio serbatoio separato per acqua pulita e sporca garantisce sempre un lavaggio con acqua fresca. Al termine dell’utilizzo, la funzione di autopulizia sfrutta anch’essa il vapore per sanificare rullo e condotti interni, lasciando i pavimenti asciutti e senza aloni in pochi minuti.

Torna al su la , disponibile con il . L’elemento distintivo è la funzione , attivabile con un semplice tasto e pronta in circa 20-30 secondi: il calore scioglie grasso e macchie ostinate, eliminando efficacemente germi e batteri senza bisogno di detergenti chimici. La tecnologia regola automaticamente potenza di aspirazione, velocità del rullo e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato, mentre il per acqua pulita e sporca garantisce sempre un lavaggio con acqua fresca. Al termine dell’utilizzo, la funzione di autopulizia sfrutta anch’essa il vapore per sanificare rullo e condotti interni, lasciando i pavimenti asciutti e senza aloni in pochi minuti. Asciugatrice Candy Smart Pro da 8 chilogrammi (42% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’asciugatrice Candy Smart Pro con cestello da 8 kg è la più venduta su Amazon in questo momento. Il merito è dello sconto del 42% che ti fa risparmiare più di 200 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La pompa di calore in classe A++ consuma poco permettendo di usarla anche in contemporanea con la lavatrice. Offre una serie completa di cicli rapidi da 30 a 90 minuti, con la funzione Kilo Detector che regola automaticamente durata e consumi in base al peso reale del bucato. Grazie all’app hOn, connessa via Wi-Fi e Bluetooth, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto e scaricare oltre 20 cicli aggiuntivi.

con cestello da 8 kg è la in questo momento. Il merito è dello del che ti fa risparmiare più di 200 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in . La consuma poco permettendo di usarla anche in contemporanea con la lavatrice. Offre una serie completa di da 30 a 90 minuti, con la funzione che regola automaticamente durata e consumi in base al peso reale del bucato. Grazie all’app hOn, connessa via Wi-Fi e Bluetooth, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto e scaricare oltre 20 cicli aggiuntivi. Friggitrice ad aria Ariete con cestello da 4 litri (38% di sconto e costa meno di 50 euro)

La friggitrice ad aria Ariete scende del 38% su Amazon, restando sotto i 50 euro e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di un cestello da 4 litri ideale per una famiglia di 3-4 persone, offre 9 programmi preimpostati, funzioni Grill e Shake per una cottura uniforme e croccante, e un pannello touch screen con temperatura regolabile fino a 200°C. Basta un solo cucchiaio d’olio per cucinare e le parti removibili possono essere lavate in lavastoviglie per una pulizia rapida.

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