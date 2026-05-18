Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti all'85%
Dal Galaxy S25 Ultra in promo al minimo storico fino alla lavapavimenti Dyson disponibile a prezzo stracciato. Scopri le migliori promo della settimana di Amazon.
Anche questa nuova settimana di maggio si preannuncia essere ricca di grandi offerte su Amazon. Puoi sfruttare le occasioni “Black Friday” della settimana per acquistare il meglio della tecnologia a prezzi mai visti prima. Non stiamo esagerando: ad esempio trovi il Google Pixel 10 Pro in promo con uno sconto di 400 euro e approfitti del minimo storico. Restando in tema di telefono top di gamma, c’è anche l’iPhone Air con uno sconto del 27% al prezzo più basso di sempre. Tra gli smartwatch, invece, c’è l’Apple Watch SE 3 in offerta con uno sconto IVA che non puoi farti sfuggire.
Questa è anche la settimana per acquistare il tuo nuovo smart TV. Su Amazon trovi il Samsung Neo QLED da 65 pollici con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 65% e risparmi più di 2000 euro. Per finire, tra gli elettrodomestici c’è l’ottima lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine in promo con uno sconto di ben 150 euro ed è una delle più vendute su Amazon. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo della settimana e le trovi raccolte qui in basso: non perdere queste occasioni.
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Amazon, le migliori offerte della settimana
Smartphone
- Google Pixel 10 Pro (400 euro di sconto e prezzo crollato)
Tra le migliori promo della settimana c’è sicuramente il Google Pixel 10 Pro. Lo smartphone top di gamma del colosso di Mountain View è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 400 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Actua da 6,3 pollici con ottima luminosità, processore Tensor G5 che assicura prestazioni top e supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.
- Galaxy S25 Ultra (minimo storico e risparmi 600 euro)
Super occasione per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è in offerta con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino. Per questa versione si tratta del minimo storico e approfitti del minimo storico. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.
- iPhone Air (sconto imperdibile e 5 rate a tasso zero)
Offerta speciale per l’iPhone Air, lo smartphone super sottile di Apple uscito sul mercato da pochissimo tempo. Grazie allo sconto del 27% presente in pagina risparmi ben 340 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è quella di un telefono premium: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni elevatissime, fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice.
- Motorola edge 70 (51% di sconto e risparmi più di 400 euro)
L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Questa settimana su Amazon trovi il Motorola edge 70 in promo con uno sconto del 51% e risparmi più di 400 euro su quello di listino. Si tratta di una delle migliori promo per uno smartphone e fai un super affare. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. La batteria assicura un’autonomia che dura per tutto il giorno.
- Honor 400 Lite (37% di sconto e scorte limitate)
Non perdere questa super occasione. Da oggi su Amazon trovi l’Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 37% e risparmi ben 110 euro. Lo paghi poco e approfitti del minimo storico. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 5.230 mAh è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo mini)
Tra i prodotti più venduti su Amazon nelle ultime ore c’è il Fire TV Stick 4K Select, ultima versione della chiavetta multimediale più amata dagli utenti. Da oggi la trovi con uno sconto del 45% e la paghi meno di 30 euro, anche con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La chiavetta essenziale per lo streaming in 4K e che trasforma il tuo televisore anche in una console grazie al supporto a Xbox Game Pass. Facile da installare e da oggi a un prezzo veramente mini.
- Fire Tv Stick 4K Plus (43% di sconto e affare per tutti)
Se vuoi un po’ più di potenza, c’è in offerta anche il Fire TV Stick 4K Plus. Grazie a un processore più potente assicura una maggiore velocità nell’apertura delle applicazioni e nello streaming di film e serie TV. Una qualità cinematografica direttamente nel salotto di casa. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Supporta il Wi-Fi 6 e nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata che ti permette di utilizzare gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale.
- Bundle Echo Dot + Lampadina LED Tapo (41% di sconto e costa poco)
Vuoi rendere più smart la tua abitazione? Questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il bundle composto dallo smart speaker Echo Dot e dalla lampadina LED a colori Tapo in promo con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 50 euro. Lo smart speaker ti permette di gestire facilmente tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa e anche di ascoltare i tuoi brani preferiti, mentre con la lampadina smart Tapo puoi creare la giusta atmosfera all’interno della tua abitazione. A questo prezzo è un super affare.
Prodotti lowcost
- Booster avviamento batteria auto (88% di sconto e prezzo crollato)
Offerta incredibile su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo avviatore di emergenza è oggi disponibile con uno sconto dell’88%, permettendoti di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Non a caso è il più venduto nella sua categoria: compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un prezzo mai visto prima. Compatibile con qualsiasi tipologia di motore.
- Set Bosch da 46 pezzi (42% di sconto e costa pochissimo)
Un set per il fai-da-te che non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi. Il set Bosch da 46 pezzi è in promo su Amazon con uno sconto del 42% e costa meno di 20 euro. Racchiusi in una custodia robusta, super compatta e ordinata, trovi tutti i bit di avvitamento e le bussole più utilizzati per affrontare piccoli lavori domestici e riparazioni quotidiane. La qualità dei materiali garantisce una resistenza all’usura elevata. Un piccolo investimento per avere sempre l’attrezzo giusto a portata di mano.
- Compressore ad aria (50% di sconto e costa meno di 20 euro)
Prezzo in picchiata per questo utilissimo compressore ad aria portatile. Grazie allo sconto del 50%, oggi lo porti a casa a un prezzo speciale: meno di 20 euro. È l’accessorio ideale da tenere sempre nel bagagliaio dell’auto o nello zaino per controllare e regolare la pressione di pneumatici, ruote della bicicletta, moto e palloni in pochi secondi. Dotato di display digitale e spegnimento automatico, unisce la massima precisione alla facilità d’uso. Un acquisto obbligato per viaggiare in totale serenità spendendo pochissimo.
Smartwatch
- Apple Watch SE 3 (sconto speciale e minimo storico)
Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi l’Apple Watch SE 3 in promo con uno sconto che ti fa risparmiare ben 70 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’orologio “economico” di Apple è dotato di un display Retina luminoso e di sensori che tengono sotto controllo i tuoi principali parametri vitali. Ideale anche per tenere sotto controllo gli allenamenti quotidiani. A questo prezzo è un vero best-seller.
- Garmin fenix 8 (200 euro di sconto e minimo storico)
Ottima offerta per il Garmin fenix 8, uno dei migliori orologi disponibili sul mercato. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 22% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Parliamo di uno smartwatch che non solo è super resistente, ma è dotato di funzioni che trovi su pochi altri orologi smart. Assicura un monitoraggio avanzato della salute, con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue controllate in tempo reale. Per gli amanti dello sport, invece, ci sono più di 90 app con cui raccogliere statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. La batteria ha un’autonomia che supera i 10 giorni.
Smart TV
- Smart TV Samsugn Neo QLED 8K Mini Led da 65 pollici (65% di sconto e risparmi più di 2000 euro)
Se sogni il cinema nel tuo salotto, lo smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici crolla su Amazon con uno sconto incredibiledel 65%, che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 2000 euro sul prezzo di listino. Dotata della tecnologia Mini-LED per contrasti infiniti e neri perfetti, è dotato di un pannello con risoluzione 8K che porta il realismo a livelli mai visti prima. Sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ti permette di vedere tutti i tuoi programmi preferiti. Vedere un top di gamma assoluto di questa categoria a un prezzo simile è un evento più unico che raro.
Elettrodomestici
- Lefant M2S (70% di sconto e risparmi più di 400 euro)
Sconto eccezionale su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M2S Plus. Grazie a un taglio di prezzo del 70%, oggi puoi fare un vero e proprio colpaccio, portandoti a casa questo elettrodomestico e risparmiando più di 400 euro sul prezzo di listino. Nonostante la cifra super competitiva, il robot offre una navigazione intelligente, una pulizia personalizzata tramite app e una potenza d’aspirazione elevata per eliminare polvere, briciole e peli di animali senza sforzo. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Dyson Cyclone V10 Submarine (150 euro di sconto e prezzo al minimo)
La lavapavimenti e aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine tocca il suo minimo storico grazie a un super sconto di 150 euro. È l’alleato definitivo per la casa: uno dei pochi elettrodomestici Dyson capace non solo di aspirare la polvere utilizzando la potenza ciclonica, ma anche di lavare i pavimenti duri grazie alla speciale spazzola motorizzata ad acqua che rimuove macchie e liquidi in un solo gesto. Autonomia fino a 60 minuti e puoi tenere tutto sotto controllo con grande facilità.
- Barbecue elettrico George Foreman (40% di sconto e affare per tutti)
Voglia di grigliata ma zero spazio in giardino? Il barbecue elettrico George Foreman risolve il problema e oggi è tuo con uno sconto del 40% a un prezzo davvero mini. Questo elettrodomestico è perfetto sia per l’interno che per l’esterno grazie al suo pratico supporto rimovibile. Permette di cucinare carne, pesce e verdure in modo sano e uniforme, raccogliendo i grassi in eccesso nell’apposita vaschetta. Facilissimo da pulire e velocissimo da scaldare.
- Sbattitore elettrico Bosch (56% di sconto e costa meno di 20 euro)
Prezzo stracciato per lo sbattitore elettrico Bosch, oggi disponibile con un maxi sconto del 56%. Se ami preparare dolci, creme o impasti, questo elettrodomestico diventa il tuo braccio destro in cucina a un costo irrisorio. Nonostante sia leggero e incredibilmente silenzioso, monta un motore affidabile e potente che garantisce risultati perfetti in pochi minuti. Le fruste in acciaio inox incluse sono facilissime da sganciare e lavare.
Igiene orale
- Spazzolino Oral-B iO 5 (57% di sconto e prezzo crollato)
Offerta shock per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 5. Per la prima volta lo trovi in promo con uno sconto del 57% e risparmi più di 100 euro sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nella confezione, oltre allo smartphone, è presente anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. Spazzolino elettrico dotato di 5 modalità di spazzolamento per una migliore igiene orale dopo una sola settimana di utilizzo.
- 16 testine Oral-B Cross Action (maxi scorta e maxi sconto)
Maxi scorta e maxi sconto del 53% per la confezione con 16 testine di Oral-B Pro Cross Action. Le paghi solamente poco più di 2 euro l’una e fai un super affare. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B e sono dotate di setole a X in grado di arrivare nelle aree difficili da raggiungere per una pulizia accurata.
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