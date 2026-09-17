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Amazon

Siamo entrati nell’ultima fase del mese di settembre e su Amazon fanno il loro debutto tante nuove promo, anche in vista della Festa delle Offerte Prime prevista per il 6 e 7 ottobre. E proprio per questo evento è tornata la promo che permette di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Prime Music Unlimited. Tra le offerte best del giorno c’è sicuramente la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa disponibile a meno di 100 euro e con uno sconto del 35%. Offerta lampo anche il nuovo Google Pixel 11 Pro: lo sconto del 25% lo fa diventare un vero best-buy. Cattura l’attenzione anche l’iPhone 16 disponibile con un ottimo sconto del 32%.

Non mancano le offerte speciali tra gli elettrodomestici con il robot aspirapolvere Lefant M3 Max disponibile con uno sconto del 73% e risparmi quasi 1000 euro. Per la tua cucina, invece, trovi la friggitrice ad aria della Bosch con uno sconto del 42%. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 16 settembre

Prodotti bestseller

Macchina caffè De’Longhi Stilosa (35% di sconto e costa meno di 100 euro)

Per un caffè in casa come quello del bar, da oggi trovi in promo la macchina per il caffè De’Longhi Stilosa con uno sconto del 35% e il prezzo scende a meno di 100 euro. Un’ottima occasione per una macchina automatica semplice da utilizzare e con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. , è dotata di un sistema latte manuale per preparare un cappuccino cremoso in pochi secondi. Non farti scappare questo ottimo affare.

Per un caffè in casa come quello del bar, da oggi trovi in promo la con uno e il Un’ottima occasione per una macchina automatica semplice da utilizzare e con la possibilità anche di il in . Compatibile sia con il sia con le , è dotata di un sistema latte manuale per preparare un cappuccino cremoso in pochi secondi. Non farti scappare questo ottimo affare. Google Pixel 11 Pro (offerta shock e prezzo speciale)

Un’offerta lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi è disponibile il nuovo Google Pixel 11 Pro nella versione da 1 terabyte in promo con uno sconto del 25% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero e diventa un vero best-buy. Lo smartphone è ancora più intelligente grazie alla presenza di Gemini Intelligence che ti aiuta in tutte le azioni ripetitive e ti semplifica la vita. Dotato di un display da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G6 e tripla fotocamera posteriore con sensori professionali. Il telefono è progettato anche per prendersi cura della tua privacy.

Smartphone

iPhone 16 (32% di sconto e super occasione)

Con l’uscita dei nuovi iPhone, il prezzo dei modelli precedenti per forza di cose cala. Ed è quello che accade oggi all’ iPhone 16 . Da oggi lo smartphone di Apple è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi più di 300 euro su quello consigliato. Lo puoi anche pagare a rate con il servizio Cofidis. Il telefono assicura ancora ottime prestazioni grazie a un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con risoluzione elevata, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence e autonomia per un intero giorno.

Con l’uscita dei nuovi iPhone, il prezzo dei modelli precedenti per forza di cose cala. Ed è quello che accade oggi all’ . Da oggi lo smartphone di Apple è disponibile con uno e su quello consigliato. Lo puoi anche pagare a rate con il servizio Cofidis. Il telefono assicura ancora ottime prestazioni grazie a un con risoluzione elevata, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel, processore A18 che supporta anche Apple Intelligence e autonomia per un intero giorno. Xiaomi 17T (prezzo al minimo e super affare)

Da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi 17T in promo con uno sconto del 31% che ti permette di risparmiare poco più di 200 euro. Si tratta di un ottimo affare per un telefono uscito sul mercato da pochissimi mesi ed è dotato di ottime componenti interne. Uno smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo sempre da 50 megapixel. Ottima la batteria da 6500 mAh che può durare fino a tre giorni.

Da oggi su Amazon trovi lo in con uno che ti permette di Si tratta di un ottimo affare per un telefono uscito sul mercato da pochissimi mesi ed è dotato di ottime componenti interne. Uno smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un con e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo sempre da 50 megapixel. Ottima la batteria da 6500 mAh che può durare fino a tre giorni. Google Pixel 10 (doppio sconto e occasione lampo)

Anche Google si iscrive nella lista delle migliori promo della giornata. E lo fa con l’offerta lampo disponibile per il Google Pixel 10. Grazie al doppio sconto p resente in pagina approfitti di un ottimo prezzo. Infatti, oltre a quello fisso del 30% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro e approfitti del minimo storico . Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero per una spesa alla portata di tutti. Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali.

Anche Google si iscrive nella lista delle migliori promo della giornata. E lo fa con l’offerta lampo disponibile per il Grazie al resente in pagina approfitti di un ottimo prezzo. Infatti, oltre a quello puoi che ti fa e approfitti del . Puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero per una spesa alla portata di tutti. Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, ad alte prestazioni e una tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali. moto g06 (costa pochissimo)

L’offerta da cogliere al volo per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 24% e il prezzo scende a meno di 130 euro. Un prezzo ottimo per un telefono economico dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che supporta qualsiasi applicazione e una fotocamera posteriore da 50 megapixel che scatta belle foto. La batteria da 5200 mAh è una garanzia e ti accompagna fino a fine giornata.

De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera... 699,00 € -32% 1.029,00 € Risparmi 330,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato - Nero ... 1.199,00 € -25% 1.589,00 € Risparmi 390,00 € Acquista su Amazon XIAOMI 17T,Smartphone 12+256 GB,Display Eye-Care da 6,59" a ... 519,00 € -31% 749,00 € Risparmi 230,00 € Acquista su Amazon XIAOMI Watch S5 46 mm, Smartwatch Uomo/Donna, AMOLED 1,48", ... 175,49 € -27% 239,99 € Risparmi 64,50 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65" 4K 65E8S 699,00 € -42% 1.199,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 349,99 € -73% 1.299,99 € Risparmi 950,00 € Acquista su Amazon

Novità Apple

iPhone 18 Pro (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

I nuovi iPhone 18 Pro sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già pre-ordinare sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " prezzo minimo garantito " e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo processore A20 Pro per prestazioni ancora più elevate, tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato.

I nuovi sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " " e hai anche la possibilità di il in Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: con per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo per prestazioni ancora più elevate, con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato. iPhone 18 Pro Max (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

Fa il suo debutto anche l’iPhone 18 Pro Max, la versione extra large del nuovo telefono Apple. Su Amazon lo trovi già disponibile con la garanzia della prenotazione al prezzo minimo garantito e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto simile al fratello "minore": display Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro progettato appositamente per l’AI, tripla fotocamera posteriore Fusion e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Smartwatch

Xiaomi Watch S5 (offerta esclusiva Amazon e super prezzo)

Ottima occasione per lo Xiaomi Watch S5 che trovi su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi decine di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Devi essere veloce, le scorte stanno per terminare. Orologio smart dotato di uno schermo ampio che mostra tutte le info più importanti, monitoraggio avanzato della salute con avvisi se nota qualcosa di anomalo e supporta più di 150 modalità di allenamento. Ottima la batteria che può durare fino a un massimo di ventuno giorni.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 65 pollici (500 euro di sconto e a rate)

Ecco l’occasione che stavi aspettando per acquistare il nuovo televisore. Da oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Hisense MiniLed da 65 pollici con refresh rate fino a 144 Hz in promo con uno sconto del 42% e risparmi ben 500 euro . Occasione speciale per un TV uscito sul mercato quest’anno e che assicura ottime immagini. Pannello con risoluzione 4K, colori realistici e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

Ecco l’occasione che stavi aspettando per acquistare il nuovo televisore. Da oggi su è disponibile lo con refresh rate fino a 144 Hz in promo con uno e . Occasione speciale per un TV uscito sul mercato quest’anno e che assicura ottime immagini. Pannello con risoluzione 4K, colori realistici e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video. Smart TV Samsung da 27 pollici (28% di sconto e prezzo mini)

Se non hai molto spazio in casa e stai cercando il televisore per la cucina o la camera da letto, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi questo modello Samsung da 27 pollici e risoluzione FHD in promo con uno sconto del 28% e risparmi 70 euro su quello di listino. Si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e hai in omaggio un mesi di abbonamento al Game Pass Premium di Xbox. Colori ottimi e sistema operativo Tizen che si conferma essere una garanzia.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (85% di sconto e costano pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per le tue nuove cuffie Bluetooth, questo è il modello che ti suggeriamo di acquistare oggi su Amazon. Grazie allo sconto dell’85% il prezzo sprofonda al minimo storico e le paghi poco meno di 12 euro. Assicurano una buona qualità del suono e hanno un’autonomia fino a 60 ore con la custodia di ricarica. Cancellazione del rumore e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (il più venduto, 73% di sconto)

Il Lefant M3 Max è il robot aspirapolvere più venduto su Amazon in questo momento, con il 73% di sconto e un risparmio di 950 euro. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione elevata , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante a 200 giri/min con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione multifunzione gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq.

Il è il su in questo momento, con il e un risparmio di 950 euro. Il robot è dotato di una , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e a 200 giri/min con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione multifunzione gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq. iRobot Roomba Plus 516 Combo (sconto di 250 euro e 5 rate a tasso zero)

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 516 Combo è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 39%, con un risparmio di 250 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La potenza di aspirazione raggiunge i 22.000 Pa , sufficiente a rimuovere polvere, peli di animali, briciole e sporco ostinato anche nelle case più trafficate, con una spazzola principale in gomma e setole efficace sia su pavimenti duri che su tappeti. Il lavaggio sfrutta un serbatoio integrato che alimenta costantemente i mop con acqua calda fino a 75°C , mentre il sistema SmartScrub e i mop rotanti DualClean rimuovono macchie secche e impronte con maggiore efficacia. La stazione AutoWash gestisce da sola svuotamento, lavaggio e asciugatura.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 516 Combo è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 39%, con un risparmio di 250 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La , sufficiente a rimuovere polvere, peli di animali, briciole e sporco ostinato anche nelle case più trafficate, con una spazzola principale in gomma e setole efficace sia su pavimenti duri che su tappeti. Il lavaggio sfrutta un serbatoio integrato che alimenta costantemente i mop con , mentre il sistema e i mop rotanti DualClean rimuovono macchie secche e impronte con maggiore efficacia. La stazione gestisce da sola svuotamento, lavaggio e asciugatura. dreame H15S (28% di sconto e affare lampo)

La lavapavimenti e aspirapolvere dreame H15S scende del 28% su Amazon, con un risparmio di 110 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Progettata per la pulizia precisa di bordi e angoli, integra il braccio robotico GapFree AI DescendReach , che raggiunge da bordo a bordo con una potenza di aspirazione di 21.000 Pa e un raggio d’azione di 180° in posizione orizzontale, ideale per spazi ristretti e aree basse. Il raschietto TangleCut , insieme al sistema autopulente a doppia rotazione a 90°C , mantiene la spazzola sempre pulita, soffice e senza cattivi odori, senza dover rimuovere manualmente i capelli aggrovigliati.

La lavapavimenti e aspirapolvere su con un e la possibilità di il in . Progettata per la pulizia precisa di bordi e angoli, integra il braccio robotico , che raggiunge da bordo a bordo con una e un raggio d’azione di 180° in posizione orizzontale, ideale per spazi ristretti e aree basse. Il raschietto , insieme al sistema autopulente a doppia rotazione a , mantiene la spazzola sempre pulita, soffice e senza cattivi odori, senza dover rimuovere manualmente i capelli aggrovigliati. Friggitrice ad aria Bosch Serie 2 (42% di sconto e super occasione)

La friggitrice ad aria Bosch Serie 2 è in offerta su Amazon con uno sconto del 42%, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il design compatto e salvaspazio, con cestello da 4 litri, è pensato per accogliere qualsiasi alimento senza rinunciare a un ingombro contenuto sul piano cucina. Il rivestimento in ceramica antiaderente e senza PFAS garantisce una cottura sana e sicura, mentre l’interno in metallo resiste nel tempo senza accumulare odori. Con una potenza di 1300W e 6 programmi preimpostati, semplifica la preparazione di ogni pasto, mentre cestello e griglia sono entrambi lavabili in lavastoviglie per una pulizia rapida.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

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