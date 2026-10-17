Amazon, l'aspirapolvere Dyson crolla di prezzo e sconti fino all'80%

Dyson

Gli sconti autunnali cominciano ad arrivare su Amazon e le offerte diventano sempre più interessanti. E non riguardano solamente gli smartphone, ma tanti prodotti tech. Non a caso, una delle offerte bestseller di oggi è la lavapavimenti e aspirapolvere Dyson V10 Cyclone Submarine che trovi con uno sconto del 31% e fai un super affare. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone non mancano le alternative: trovi il Galaxy S25 Edge con uno sconto del 43% e risparmi poco meno di 400 euro su quello di listino, mentre per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 34%.

Le offerte non finiscono qui. Lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 45% e risparmi poco più di 1000 euro. Tra gli elettrodomestici non perdere l’occasione lampo per il robot aspirapolvere Ecovacs che trovi con il 50% di sconto. Infine, in vista del freddo, trovi il termoconvettore Midea con uno sconto del 42% e costa pochissimo.

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Amazon, migliori offerte 17 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Edge (43% di sconto e prezzo in picchiata)

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di uno smartphone top di gamma. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S25 Edge con uno sconto del 43% e il prezzo sprofonda. Il risparmio netto è di poco inferiore ai 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Una delle caratteristiche più interessanti dello smartphone è lo spessore molto sottile: solo 5,8 millimetri che lo rende unico sul mercato. Il resto della scheda tecnica non è da meno: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

L’offerta del giorno per chi è alla ricerca di uno smartphone top di gamma. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il Il risparmio netto è di e hai anche la possibilità di il . Una delle caratteristiche più interessanti dello smartphone è lo spessore molto sottile: solo 5,8 millimetri che lo rende unico sul mercato. Il resto della scheda tecnica non è da meno: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy A57 (rapporto qualità-prezzo eccezionale)

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi il Galaxy A57 con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di poco più di 170 euro . Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a una scheda tecnica che si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che non ti lascia a piedi. A questo prezzo è un best-buy.

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, ecco che devi cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi il con uno e il . Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a una scheda tecnica che si basa su un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che non ti lascia a piedi. A questo prezzo è un best-buy. POCO C95 Pro (offerta lampo e prezzo al minimo)

Continua ancora per pochissimi giorni la promo speciale per il POCO C95 Pro . Telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezza. Schermo immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Helio G91-Ultra , doppia fotocamera da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e per finire una mega batteria da 7500 mAh che dura più di due giorni.

Continua ancora per pochissimi giorni la promo speciale per il . Telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezza. da ad alta risoluzione, , doppia fotocamera da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e per finire una che dura più di due giorni. Motorola edge 60 neo (sconto esagerato e super prezzo)

Continua anche questo weekend l’ottima offerta disponibile per il Motorola edge 60 neo . Grazie allo sconto del 34% disponibile oggi risparmi 130 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scheda tecnica si basa su un display pOLED da 6,36 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 7400 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La batteria da 5000 mAh è una garanzia.

Continua anche questo weekend disponibile per il . Grazie allo disponibile su quello di listino e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scheda tecnica si basa su un ad alta risoluzione, , tripla fotocamera posteriore con e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La batteria da 5000 mAh è una garanzia. Galaxy A18 (promo lancio)

Novità arrivata da pochissimo su Amazon. Da oggi trovi il Galaxy A18 in promo con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 60 euro su quello di listino. Per un telefono uscito da poche settimane si tratta di un’occasione da cogliere al volo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Il telefono si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma le caratteristiche tecniche sono molto interessanti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh. Samsung assicura che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo per almeno 6 anni.

Dyson Cyclone V10 Submarine Aspirapolvere Senza Filo, 150 Ai... 379,00 € -31% 549,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S25 Edge 256GB TITANIUM JETBLACK 521,00 € -43% 906,75 € Risparmi 385,75 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A18, 128GB, Black [Versione Italiana] | 3 ann... 229,00 € -21% 289,00 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon Samsung 65" QE65S83HAEXZT OLED 4K AI Football Mode Smart TV ... 1.269,00 € -45% 2.299,00 € Risparmi 1.030,00 € Acquista su Amazon PC Portatile 14 Pollici Notebook Win 11 Computer 256GB 1080P... 229,99 € -62% 599,99 € Risparmi 370,00 € Acquista su Amazon ECOVACS T90 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti OZMO ... 399,00 € -50% 799,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon Midea NDK20-21AE Stufetta Elettrica Basso Consumo Termoconve... 34,99 € -42% 59,90 € Risparmi 24,91 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Powerbank Belkin (costa pochissimo)

Meno di 18 euro , con il 40% di sconto , per un power bank firmato Belkin dotato anche di vaco integrato. La batteria da 10.000 mAh ricarica uno smartphone più volte e supporta anche la ricarica rapida. Il cavo USB-C integrato elimina la necessità di portare altri fili, mentre la porta USB-C permette di caricare due dispositivi insieme. Il LED di stato mostra la carica residua. Compatto e leggero, entra in tasca.

, , per un power bank firmato Belkin dotato anche di vaco integrato. La batteria da ricarica uno smartphone più volte e supporta anche la ricarica rapida. Il elimina la necessità di portare altri fili, mentre la permette di caricare due dispositivi insieme. Il mostra la carica residua. Compatto e leggero, entra in tasca. McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Speaker Sony SRS-XB100 (offerta lampo e prezzo mini)

Lo speaker Sony SRS-XB100 costa meno di 29 euro e lo trovi con il 36% di sconto, anche in 3 rate a tasso zero. La certificazione IP67 lo protegge da acqua e polvere, quindi regge pioggia, sabbia e persino l’immersione fino a 1 metro, mentre la batteria arriva a 16 ore di ascolto. Si collega facilmente con qualsiasi smartphone, il vivavoce serve per le chiamate e il cinturino versatile lo aggancia a zaino o bici. La ricarica avviene via USB-C, e puoi accoppiarne due per il suono stereo. Piccolo, robusto e tascabile.

Smartwatch

Garmin Venu 3 (28% di sconto e prezzo in picchiata)

Il Garmin Venu 3 tocca un prezzo molto basso grazie allo sconto del 28% : uno smartwatch elegante con le funzioni sport e salute dei top di gamma Garmin. Il display AMOLED da 1,4" è always-on , mentre speaker e microfono permettono di rispondere alle chiamate dal polso. Il sensore Elevate Gen 5 monitora cuore, saturazione dell’ossigeno del santue, temperatura e sonno, con Sleep Coach , Body Battery. Per gli sportivi e per chi vuole tenersi in forma ci sono oltre 30 modalità sportive integrate. L’autonomia arriva a 14 giorni e trovi anche Garmin Pay per i pagamenti contactless.

Il tocca un prezzo molto basso grazie allo : uno smartwatch elegante con le funzioni sport e salute dei top di gamma Garmin. Il display è , mentre permettono di rispondere alle chiamate dal polso. Il sensore monitora cuore, saturazione dell’ossigeno del santue, temperatura e sonno, con , Per gli sportivi e per chi vuole tenersi in forma ci sono oltre integrate. L’autonomia arriva a e trovi anche per i pagamenti contactless. Amazfit T-Rex 3 Pro (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Offerta lampo per l’Amazfit T-Rex 3 Pro: con il 28% di sconto si risparmiano quasi 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch outdoor ha una cassa in titanio di grado 5, un display AMOLED da 1,5" con vetro zaffiro fino a 3.000 nit e una torcia LED bicolore. Il GPS dual-band con 6 sistemi satellitari traccia i percorsi, e le mappe offline con POI e pianificazione dei percorsi aiutano a orientarsi. Ci sono oltre 180 modalità sport, speaker e microfono, e la resistenza arriva a 10 ATM. L’autonomia fino a 25 giorni lo rende ideale per trekking e avventure.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED 65 pollici (risparmi più di 1000 euro)

Altro affare da non farsi sfuggire. Lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici oggi è disponibile con uno sconto del 45%: più di 1.000 euro di risparmio e 12 rate a tasso zero. Il pannello OLED con HDR accende ogni pixel in modo indipendente, per neri assoluti e colori intensi, mentre il processore NQ4 AI Gen2 e la tecnologia Vision AI ottimizzano immagine e suono in base ai contenuti. Motion Xcelerator a 120 Hz e FreeSync rendono fluidi sport e giochi, e l’audio Dolby Atmos completa l’esperienza. Un OLED da 65" a un prezzo sorprendente.

PC portatile

PC portatile NOTODD (62% di sconto e prezzo in picchiata)

L’affare del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo PC portatile. Da oggi trovi il NOTODD N500 in offerta con uno sconto del 62% e il risparmio netto è di quasi 400 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Parliamo di un notebook perfetto per l’utilizzo casalingo: schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte dove poter installare tutti i programmi che utilizzi maggiormente. Perfetto per l’intrattenimento e lo studio. È anche molto leggero da portare nello zaino.

Elettrodomestici

Dyson Cyclone V10 Submarine (31% di sconto e risparmi 170 euro)

L’offerta Amazon disponibile per la lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine fa risparmiare 170 euro con il 31% di sconto . Il motore digitale V10 raggiunge 125.000 giri al minuto e 150 Air Watt di potenza, mentre la Root Cyclone con 14 cicloni trattiene il 99,99% delle particelle . La spazzola Submarine con rullo in microfibra motorizzato lava i pavimenti duri, e la Motorbar pulisce tappeti e pavimenti districando peli e capelli. L’autonomia arriva a 60 minuti e il dock a muro ricarica e ripone gli accessori.

L’offerta Amazon disponibile per la lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine fa risparmiare 170 euro con il . Il motore digitale V10 raggiunge 125.000 giri al minuto e 150 Air Watt di potenza, mentre la trattiene il . La con rullo in microfibra motorizzato lava i pavimenti duri, e la pulisce tappeti e pavimenti districando peli e capelli. L’autonomia arriva a e il ricarica e ripone gli accessori. Ecovacs T90 Pro Omni (costa la metà ed è il più venduto su Amazon)

Una delle migliori occasioni del giorno. Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T90 Pro Omni è il più venduto su Amazon e con il 50% di sconto , e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . A queste condizioni non puoi fartelo scappare. L’aspirazione BLAST da 30.000 Pa si abbina alal tecnologia ZeroTangle 4.0 , che riduce i grovigli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 lava di continuo con acqua pulita. Mappa con grande cura tutta l’abitazione ed è una garanzia nell’utilizzo quotidiano. La ricarica PowerBoost recupera il 10% di batteria in 3 minuti, e la stazione OMNI lava il rullo, dosa il detergente e pulisce il serbatoio sporco.

Una delle migliori occasioni del giorno. Il robot aspirapolvere è il più venduto su Amazon e con il , e puoi dilazionare il pagamento in . A queste condizioni non puoi fartelo scappare. L’aspirazione si abbina alal tecnologia , che riduce i grovigli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 lava di continuo con acqua pulita. Mappa con grande cura tutta l’abitazione ed è una garanzia nell’utilizzo quotidiano. La recupera il 10% di batteria in 3 minuti, e la lava il rullo, dosa il detergente e pulisce il serbatoio sporco. Kenwood Chef XL (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La Kenwood Chef XL è la planetaria da cucina più desiderata, e con il 37% di sconto e le 5 rate a tasso zero diventa un vero affare. Il motore da 1.200 W a controllo digitale usa solo la potenza necessaria e lavora anche impasti di pane e pizza, mentre la ciotola in acciaio inox da 6,7 litri gestisce fino a 16 albumi o torte per molte persone. Il movimento planetario e la regolazione elettronica della velocità con funzione Pulse garantiscono risultati uniformi. Sono inclusi gancio impastatore, frusta K e frusta a filo , più il paraschizzi, e oltre 25 accessori opzionali (sfogliatrice, tritacarne, gelato) la trasformano in un robot completo.

La è la planetaria da cucina più desiderata, e con il e le 5 rate a tasso zero diventa un vero affare. Il motore da 1.200 W a controllo digitale usa solo la potenza necessaria e lavora anche impasti di pane e pizza, mentre la ciotola in acciaio inox da 6,7 litri gestisce fino a o torte per molte persone. Il e la garantiscono risultati uniformi. Sono inclusi , più il paraschizzi, e oltre (sfogliatrice, tritacarne, gelato) la trasformano in un robot completo. Stufetta elettrica Midea (42% di sconto e costa pochissimo)

Il termoconvettore Midea NDK20-21AE costa pochissimo con il 42% di sconto, e porta il caldo nelle stanze più fredde senza ingombri. La potenza da 2.000 W ha 3 livelli e il termostato regolabile spegne e riaccende l’apparecchio in automatico per mantenere la temperatura scelta. Le protezioni da surriscaldamento e ribaltamento, più la maniglia per spostarlo, lo rendono perfetto per la tua abitazione e lo puoi spostare facilmente da una stanza all’altra.

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