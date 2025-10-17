Amazon, Galaxy A56 crolla di prezzo e sconti al 90%: le offerte di oggi

Samsung newsroom

Amazon ci sorprende ogni giorno con nuove offerte lampo che bisogna essere bravi ad approfittare nel più breve tempo possibile. Accade anche oggi 17 ottobre: sul sito di e-commerce trovi tanti prodotti tech disponibili al minimo storico e a un prezzo mai visto prima. Come sempre troviamo promo molto interessanti sugli smartphone, come ad esempio il Galaxy A56 disponibile al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Offerta da cogliere al volo anche per il Galaxy Watch Ultra, smartwatch super resistente di Samsung che trovi con uno sconto del 31%. Tra gli elettrodomestici c’è un’ottima occasione per il robot aspirapolvere Lefant: con il doppio sconto costa pochissimo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi. Le trovi nella lista qui in basso e sono suddivise per categoria di prodotto. Offerte lampo da non farsi sfuggire: approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 17 ottobre

Smartphone

Galaxy A56. Prezzo speciale per il Galaxy A56 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie all’ ottimo sconto del 33% presente sulla pagina prodotto. Risparmi più di 130 euro e fai un super affare. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime prestazioni con il processore Exynos di ultima generazione, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile al grazie all’ presente sulla pagina prodotto. e fai un super affare. con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Ottime prestazioni con il processore Exynos di ultima generazione, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Honor 400 Lite. Offerta lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi l’ Honor 400 Lite in promo con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre . Risparmi quasi 100 euro e acquisti un ottimo smartphone medio di gamma. Schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e che protegge i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera da 108 megapixel e una batteria da ben 5230 mAh che dura fino a due giorni.

in con uno al . e acquisti un ottimo smartphone medio di gamma. Schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e che protegge i tuoi occhi dalle fastidiose luci blu, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera da 108 megapixel e una batteria da ben 5230 mAh che dura fino a due giorni. moto g56. Occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Solo per oggi trovi il moto g56 in promo con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico e fai un super affare. Lo paghi solamente 150 euro. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore e una fotocamera principale da 50 megapixel che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. La batteria da 5200 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

in con uno che fa al e fai un super affare. Lo paghi solamente 150 euro. con risoluzione FHD, refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore e una fotocamera principale da 50 megapixel che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. La è la classica ciliegina sulla torta. Smartphone Oscal. Torna un offerta a un prezzo stracciato lo smartphone lowcost di Oscal. Grazie al doppio sconto presente in pagina risparmi quasi l’80% e approfitti di una super offerta. Oltre allo sconto del 50%, puoi aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 95 euro. Schermo da 6,52 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura ottime prestazioni, fotocamera da 13 megapixel e batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth . Solo per oggi su Amazon le trovi con uno sconto dell’88% e al prezzo più basso di sempre . Costano pochissimo e fai un ottimo affare. Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore e sono anche impermeabili.

per questo . Solo per oggi su Amazon le trovi con uno e al . Costano pochissimo e fai un ottimo affare. Assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Autonomia fino a 50 ore e sono anche impermeabili. Ciabatta elettrica. Un accessorio essenziale per ogni casa e ufficio: questa ciabatta elettrica è in offerta con uno sconto del 43% e costa pochissimo. Perfetta per alimentare e proteggere i tuoi dispositivi, include 3 prese, 2 porte USB-A e 2 porte USB-C per la ricarica rapida, aiutandoti a mantenere l’ordine sulla scrivania. Non può mancare nella tua abitazione.

è in offerta con uno sconto del e costa pochissimo. Perfetta per alimentare e proteggere i tuoi dispositivi, include 3 prese, 2 porte USB-A e 2 porte USB-C per la ricarica rapida, aiutandoti a mantenere l’ordine sulla scrivania. Non può mancare nella tua abitazione. Adattatore da viaggio. Un’offerta incredibile per questo adattatore da viaggio universale, disponibile con uno sconto del 48% e lo paghi solamente 10 euro. Questo accessorio ti permette di collegare i tuoi dispositivi elettronici in oltre 200 paesi, grazie alla sua compatibilità con quattro prese internazionali. È compatto, leggero e include porte USB per la ricarica simultanea di smartphone e tablet, rendendolo un compagno di viaggio indispensabile.

Smartwatch

Amazfit Balance. L’ Amazfit Balance è in offerta con uno sconto del 33% e approfitti del minimo storico . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch si distingue per le sue funzionalità avanzate per il benessere, tra cui la misurazione della composizione corporea e un monitoraggio completo della salute. Dotato di un display AMOLED luminoso e di una batteria a lunga durata, ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi sportivi, e ti fornisci un report completo del sonno e del livello di stress. È il compagno ideale per uno stile di vita sano e attivo.

è in offerta con uno sconto del e approfitti del . Puoi anche pagarlo in . Questo smartwatch si distingue per le sue funzionalità avanzate per il benessere, tra cui la misurazione della composizione corporea e un monitoraggio completo della salute. Dotato di un display luminoso e di una batteria a lunga durata, ti aiuta a tenere traccia dei tuoi progressi sportivi, e ti fornisci un report completo del sonno e del livello di stress. È il compagno ideale per uno stile di vita sano e attivo. Galaxy Watch Ultra. Prezzo mai visto prima per il Galaxy Watch Ultra, versione super resistente dello smartwatch di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Il compagno perfetto per la vita di tutti i giorni, ma soprattutto per le escursioni all’aperto. Monitoraggio avanzato della salute, supporta più di 90 modalità di allenamento. Chip GPS ad altissima precisioni. A questo prezzo è un’occasione da non farsi scappare.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Sconto mai visto prima per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con cestello da 4,1 litri. Solo per oggi la trovi con uno sconto del 53% e la paghi meno della metà . Dotata di ben 13 funzioni di cottura, puoi cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine fritte fino alla carne e alle verdure grigliate. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero.

per la con cestello da 4,1 litri. Solo per oggi la trovi con uno e la . Dotata di ben 13 funzioni di cottura, puoi cuocere veramente di tutto, dalle classiche patatine fritte fino alla carne e alle verdure grigliate. Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero. Robot aspiralpovere Lefant M210. Offerta imperdibile per il robot aspirapolvere Lefant M210 . Questo modello economico è disponibile con uno sconto del 67% a cui poter aggiungere anche un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10% . Costa meno di 90 euro e fai un ottimo affare. Buona potenza di aspirazione, perfetto per chi ha in casa un animale domestico. Lo puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone.

. Questo modello economico è disponibile con uno a cui poter che fa . Costa meno di 90 euro e fai un ottimo affare. Buona potenza di aspirazione, perfetto per chi ha in casa un animale domestico. Lo puoi anche controllare da remoto con l’app dello smartphone. Lavatrice Electrolux. Calo di prezzo e minimo storico per la lavatrice Electrolux Serie 700 SteamCare con cestello da 8 chilogrammi . Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Puoi scegliere tra diversi programmi di lavaggio, tra cui quelli a vapore che proteggono i tessuti dei tuoi abiti.

con . Solo per oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Puoi scegliere tra diversi programmi di lavaggio, tra cui quelli a vapore che proteggono i tessuti dei tuoi abiti. Frullatore immersione Moulinex Quickchef. Il frullatore a immersione Moulinex Quickchef è in offerta con uno sconto del 40% e approfitti del minimo storico. Potente frullatore da 1000W è dotato di tecnologia Powelix Life, che garantisce lame più resistenti per una durata superiore e risultati di miscelazione ottimali. Con un design ergonomico e accessori inclusi come tritatutto e frusta, è versatile per preparare salse, zuppe, frullati e molto altro. A questo prezzo è un vero affare.

Spazzolino elettrico

Oral-B iO3. Prezzo in picchiata per l’ottimo spazzolino elettrico Oral-B iO 3. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a meno di 60 euro. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante. Effetto immediato sulla propria igiene orale solo dopo due settimane di utilizzo. Puoi personalizzare lo spazzolamento dei denti scegliendo una delle tre modalità di pulizia.

