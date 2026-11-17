Amazon Press

Mancano oramai pochissimi giorni al Black Friday e le offerte su Amazon diventano sempre più interessanti. Lo dimostra l’offerta disponibile da oggi per il Galaxy S26 Ultra: con lo sconto del 31% risparmi ben 550 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Trovi in promo anche il realme P4 Lite per chi vuole spendere pochissimo (costa meno di 160 euro con lo sconto del 38%). Tra le offerte anticipate del Black Friday trovi anche i Fire TV Stick, con sconti che arrivano fino al 60% per il modello HD.

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Offerte molto interessanti anche per gli elettrodomestici. Il robot aspirapolvere roborock Saros 10R è in offerta con uno sconto del 67% e risparmi ben 1000 euro su quello di listino, mentre l’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone è disponibile al minimo storico con uno sconto del 40%. Non perdere tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 17 novembre

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (offerta esclusiva Amazon e prezzo in picchiata)

Il Galaxy S26 Ultra è in offerta con un super sconto del 31% e il prezzo sprofonda. Solo acquistandolo oggi risparmi ben 550 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sul telefono c’è ben poco da dire, è uno dei migliori sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Nella scocca trovi anche la S Pen, il pennino "magico" che lo trasforma in un taccuino digitale.

Il è in offerta con un e il prezzo sprofonda. Solo acquistandolo oggi e hai anche la possibilità di utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sul telefono c’è ben poco da dire, è uno dei migliori sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Nella scocca trovi anche la S Pen, il pennino "magico" che lo trasforma in un taccuino digitale. Google Pixel 11 (prezzo al minimo e risparmi 370 euro)

Uno smartphone top da comprare immediatamente. Da oggi trovi il Google Pixel 11 con uno sconto fisso del 32% a cui aggiungere il codice sconto "UNI50PIXEL11" che ti fa risparmiare altri 50 euro e il risparmio netto è di 370 euro. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori presenti sul mercato: schermo OLED da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Scelto per te Google Pixel 11 679,00 € -32% 999,00 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon

vivo V70 (cameraphone a un super prezzo)

Nuova promo disponibile su Amazon da pochissimi giorni. Parliamo del vivo V70 , smartphone che si posiziona tra i medio e i top di gamma, che trovi su Amazon con uno sconto del 28% e risparmi poco meno di 200 euro su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il telefono è dotato di un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K, processore Snapdragon 7 Gen4 , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Zeiss e sensore frontale per i selfie sempre da 50 megapixel. Ottima batteria da 5400 mAh con ricarica rapida.

Nuova promo disponibile su Amazon da pochissimi giorni. Parliamo del , smartphone che si posiziona tra i medio e i top di gamma, che trovi su con uno e su quello di listino. A rendere ancora più allettante l’offerta la possibilità di il in . Il telefono è dotato di un display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1,5 K, , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel realizzati da Zeiss e sensore frontale per i selfie sempre da 50 megapixel. Ottima batteria da 5400 mAh con ricarica rapida. Redmi Note 17 Pro (37% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta speciale per il Redmi Note 17 Pro , che trovi da oggi in promo con uno sconto shock del 37% e il risparmio netto è di ben 220 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Si tratta di un telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore grazie a un display AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Offerta speciale per il , che trovi da oggi in promo con uno e il su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Si tratta di un telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore grazie a un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. realme P4 Lite (costa pochissimo)

Ecco lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre elevate per il tuo nuovo telefono. Su Amazon trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 160 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display immersivo da 6,8 pollici ultra fluido, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera con AI e una maxi batteria da 6600 mAh che dura fino a due giorni. Perfetto per l’utilizzo quotidiano e a questo prezzo è un vero best-buy.

Fire TV Stick

Fire TV Stick HD (60% di sconto e costa pochissimo)

Minimo storico per il Fire TV Stick HD , la chiavetta più venduta su Amazon, con il 60% di sconto . Trasforma ogni TV in una smart TV con streaming Full HD e Wi-Fi 6 , mentre il sistema operativo Fire TV 2026 con Alexa+ consiglia cosa guardare e porta ai contenuti più in fretta. Il telecomando vocale Alexa controlla accensione e volume di TV e soundbar compatibili, e il design ultra-portatile si collega alla porta HDMI senza bloccare le altre. Si alimenta direttamente dalla TV con il cavo USB-C incluso. Supporta Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity, HBO Max e migliaia di app.

Minimo storico per il , la chiavetta più venduta su Amazon, con il . Trasforma ogni TV in una smart TV con streaming e , mentre il sistema operativo con consiglia cosa guardare e porta ai contenuti più in fretta. Il controlla accensione e volume di TV e soundbar compatibili, e il design si collega alla porta HDMI senza bloccare le altre. Si alimenta direttamente dalla TV con il cavo incluso. Supporta e migliaia di app. Fire TV Stick 4K (52% di sconto e offerta lampo)

Super affare per il Fire TV Stick 4K che da oggi lo trovi con il 52% di sconto. Le immagini con risoluzione 4K con HDR10+ hanno colori intensi e dettagli nitidi, mentre il Wi-Fi 6 mantiene lo streaming fluido. Il nuovo telecomando Fire TV con tasti di accensione e volume dispone di anello di navigazione e pulsanti dedicati per TV in diretta e scorciatoie, e Alexa+ risponde ai comandi vocali. Si alimenta dalla TV senza alimentatore a muro, e hai a disposizione Prime Video, Netflix, RaiPlay, YouTube e migliaia di altre app.

Scelto per te Fire TV Stick 4K 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon

Fire TV STick 4K Plus (55% di sconto e super affare)

Il Fire TV Stick 4K Plus costa meno di 38 euro con il 55% di sconto. Supporta 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ e audio Dolby Atmos, mentre il Wi-Fi 6 assicura streaming fluido anche con più dispositivi in rete. Il sistema operativo Fire TV 2026 con Alexa+ consiglia film e serie con la voce, e le app di Netflix, Prime Video, Disney+, oltre a Twitch e Pluto TV con pubblicità, completano l’intrattenimento.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (31% di sconto e prezzo al minimo)

Super prezzo per il Samsung Galaxy Watch8 da 44 mm, disponibile da oggi su Amazon con un ottimo sconto del 31%. Il display Super AMOLED da 1,5" mostra tutte le informa di cui hai bisogno, mentre il sistema operativo Wear OS dà accesso a tutte le principali applicazioni di Google. Il sensore BioActive misura il battito del cuore, composizione corporea ed effettua anche un ECG, con temperatura cutanea, sonno e allenamenti.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro da 65 pollici (33% di sconto e super affare)

Un’offerta che non devi assolutamente farti scappare: lo smart TV Xiaomi F Pro da 65 pollici è in offerta lampo con il 33% di sconto e risparmi 200 euro. Pannello QLED 4K che assicura immagini in altissima definizione e la modalità Game Boost arriva a 120 Hz . Fire TV con Alexa per gestire app e comandi vocali, AirPlay trasmette da iPhone e Mac, e l’audio Dolby Audio e DTS:X completa il cinema in salotto. Il triple tuner riceve tutti i canali.

Un’offerta che non devi assolutamente farti scappare: lo da è in offerta lampo con il 33% di sconto e risparmi 200 euro. Pannello QLED 4K che assicura immagini in altissima definizione e la arriva a . con per gestire app e comandi vocali, trasmette da iPhone e Mac, e l’audio e completa il cinema in salotto. Il riceve tutti i canali. Xiaomi TV da 32 pollici (offerta Black Friday e costa pochissimo)

Black Friday in anticipo per lo smart TV Xiaomi da 32 pollici con Fire TV: costa meno di 120 euro, anche in 5 rate a tasso zero. L’audio Dolby Audio avvolge dialoghi e scene d’azione, mentre Fire TV porta Netflix, Prime Video, Disney+ e migliaia di app in una schermata semplice, con suggerimenti personalizzati. Alexa integrata controlla volume, canali e Casa Intelligente con la voce, e Apple AirPlay trasmette foto, video e schermo da iPhone, iPad e Mac. La scelta ideale per la tua cucina o per il salotto.

Prodotti lowcost

Videocamera blink Mini 2K+ da interno (50% di sconto e offerta Black Friday)

La telecamera Blink Mini 2K+ costa meno di 25 euro con il 50% di sconto : una videocamera che segue chi si muove. Il tracciamento automatico ruota la camera per tenere il soggetto al centro, mentre la vista a 360° si regola dall’app Blink. La visione notturna a colori passa al bianco e nero quando è buio, il faretto attivato dal movimento e la sirena integrata scoraggiano gli intrusi, e Alexa permette di vedere le immagini sugli schermi compatibili. A questo prezzo è un vero best-buy.

La telecamera con il : una videocamera che segue chi si muove. Il ruota la camera per tenere il soggetto al centro, mentre la si regola dall’app Blink. La passa al bianco e nero quando è buio, il attivato dal movimento e la integrata scoraggiano gli intrusi, e permette di vedere le immagini sugli schermi compatibili. A questo prezzo è un vero best-buy. Powerbank da 20.000 mAh (sconto lampo e costa solo 11 euro)

Il power bank da 20.000 mAh costa meno di 12 euro con il 52% di sconto. La ricarica da 22,5 W porta uno smartphone oltre il 61% in 30 minuti, mentre il display LCD mostra il livello della batteria da 0 a 100%. I protocolli PD3.0, QC2.0, QC3.0, DCP e FCP lo rendono compatibile con l’iPhone e con tutti gli smartphone Android, mentre il circuito intelligente protegge da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Le due uscite USB-A caricano più dispositivi insieme, con cavo USB-C incluso.

Elettrodomestici

roborock Saros 10R (67% di sconto e risparmi 1000 euro)

Black Friday in anticipo e tra le migliori offerte del giorno: il roborock Saros 10R costa il 67% in meno, con 1.000 euro di risparmio. Il profilo da appena 7,98 cm passa sotto i mobili più bassi, mentre il sistema StarSight 2.0 con sensori 3D ToF e telecamera RGB riconosce fino a 108 ostacoli. I due panni rotanti si staccano da soli e il telaio AdaptiLift si solleva sui tappeti, con la spazzola DuoDivide anti-groviglio per peli e capelli. La stazione multifunzione 4.0 gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

Scelto per te roborock Saros 10R 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon

dreame L40 Ultra A (40% di sconto e prezzo al minimo)

Il robot aspirapolvere dreame L40 Ultra ha il 40% di sconto , con 200 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero . L’aspirazione Vormax da 11.000 Pa con la spazzola TriCut anti-groviglio raccoglie polvere e peli, mentre i mop rotanti (con MopExtend RoboSwing e spazzola laterale estensibile ) arrivano ai bordi e sotto i mobili. La base lava i mop con acqua a 65°C , svuota il robot in un sacco da 3,2 litri (fino a 75 giorni ) e lo mantiene pulito. La batteria ha un’autonomia di circa tre ore, con telecamera AI e luce strutturata 3D che riconoscono 100 tipi di oggetti .

Il robot aspirapolvere ha il , con e . L’aspirazione con la spazzola raccoglie polvere e peli, mentre i (con e ) arrivano ai bordi e sotto i mobili. La base lava i mop con , svuota il robot in un sacco da (fino a ) e lo mantiene pulito. La batteria ha un’autonomia di circa tre ore, con e luce strutturata 3D che riconoscono . Dyson V8 Origin (offerta lampo e minimo storico)

Il Dyson V8 Origin ha il 40% di sconto , con 150 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. Il motore digitale V8 a 110.000 giri genera una grande potenza di aspirazione, mentre la tecnologia Radial Root Cyclone con 15 cicloni separa polvere e particelle e la spazzola Motorbar districa peli e capelli. Le 2 modalità di potenza offrono fino a 40 minuti di autonomia, il contenitore si svuota in modo igienico, e si trasforma in aspirapolvere portatile . Pesa solo 2,5 kg , con stazione di ricarica a parete.

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La friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 5000 diventa un vero best-buy grazie alla promo anticipata per il Black Friday. Da oggi è disponibile con uno sconto del 33% e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. I due cestelli (3 L + 6 L) cuociono due piatti insieme, con tempi sincronizzati, mentre la tecnologia AirSteam unisce vapore e aria calda per cibi croccanti fuori e teneri dentro. Ha 19 modalità di cottura e il cestello grande contiene un pollo intero da 1,2 kg. La funzione Auto SteamClean semplifica la pulizia, con rivestimento ceramico senza PFAS e app HomeID.

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