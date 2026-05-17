Amazon, Fire TV Stick a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

Amazon Press

Giornata con offerte speciali su Amazon. Da oggi 17 maggio trovi sul sito di e-commerce tante promo uniche da non farti sfuggire. Tra i dispositivi più acquistati in questi ultimi giorni ci sono i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che trasformano il tuo televisore. Trovi in promo diversi modelli con sconti che arrivano fino al 45% e li paghi pochissimo. Le offerte non finiscono qui, ma troviamo anche ottimi smartphone al minimo storico, come ad esempio l’iPhone 17 (prezzo in picchiata) e il Google Pixel 10 Pro (sconto di 400 euro).

Ottime occasione anche per gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant M2 Plus disponibile con uno sconto del 70% e risparmi più di 400 euro. Infine, per la tua igiene orale è in offerta lo spazzolino Oral-B iO 3 con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro. Non perdere altro tempo e approfitta di queste offerte speciali.

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Amazon, migliori offerte 17 maggio

Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e offerta shock)

Lo smartphone più venduto in questi ultimi giorni su Amazon. Parliamo dell’ iPhone 17 disponibile in promo al minimo storico con uno sconto di 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top con qualsiasi applicazione, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.

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Tra le migliori offerte per uno smartphone disponibili oggi trovi il Google Pixel 10 Pro in promo con uno sconto del 36% e risparmi ben 400 euro . Per un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato si tratta di un’occasione irripetibile. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero e per gli iscritti a Prime Student c’è uno sconto aggiuntivo di 50 euro . Equipaggiato con un display Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria a lunghissima durata.

Tra le per uno smartphone disponibili oggi trovi il in con uno e . Per un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato si tratta di un’occasione irripetibile. Puoi anche e per gli iscritti a Prime Student c’è uno di . Equipaggiato con un ad altissima risoluzione, che supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria a lunghissima durata. Redmi Note 15 Pro Plus (38% di sconto e prezzo al minimo)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per il Redmi Note 15 Pro+ . Lo smartphone uscito sul mercato da pochi mesi è disponibile in promo con uno sconto del 38% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Approfitti del minimo storico e di una delle migliori promo di tutto il web. Dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e un sensore ultragrandangolare 8 megapixel , e per finire una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

per il . Lo smartphone uscito sul mercato da pochi mesi è disponibile in promo con uno e su quello di listino. Approfitti del e di una delle migliori promo di tutto il web. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con e un sensore ultragrandangolare 8 megapixel e per finire una da che può durare fino a due giorni. Galaxy A17 (33% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A17 in promo con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 140 euro, un prezzo alla portata di tutti. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore Exynos che assicura buone prestazioni, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo mini)

Tra i prodotti più venduti su Amazon nelle ultime ore c’è il Fire TV Stick 4K Select , ultima versione della chiavetta multimediale più amata dagli utenti. Da oggi la trovi con uno sconto del 45% e la paghi meno di 30 euro , anche con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La chiavetta essenziale per lo streaming in 4K e che trasforma il tuo televisore anche in una console grazie al supporto a Xbox Game Pass. Facile da installare e da oggi a un prezzo veramente mini.

Tra i su nelle ultime ore c’è il , ultima versione della chiavetta multimediale più amata dagli utenti. Da oggi la trovi con uno e la , anche con la possibilità di il . La chiavetta essenziale per lo streaming in 4K e che trasforma il tuo televisore anche in una console grazie al supporto a Xbox Game Pass. Facile da installare e da oggi a un prezzo veramente mini. Fire Tv Stick 4K Plus (43% di sconto e affare per tutti)

Se vuoi un po’ più di potenza, c’è in offerta anche il Fire TV Stick 4K Plus . Grazie a un processore più potente assicura una maggiore velocità nell’apertura delle applicazioni e nello streaming di film e serie TV. Una qualità cinematografica direttamente nel salotto di casa. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Supporta il Wi-Fi 6 e nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata che ti permette di utilizzare gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale.

Se vuoi un po’ più di potenza, c’è in anche il . Grazie a un processore più potente assicura una maggiore velocità nell’apertura delle applicazioni e nello streaming di film e serie TV. Una qualità cinematografica direttamente nel salotto di casa. Da oggi è disponibile in con uno e lo Disponibile anche il Supporta il Wi-Fi 6 e nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata che ti permette di utilizzare gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Fire TV Stick 4K Max (38% di sconto e super promo)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Max, la versione più potente della chiavetta multimediale, in promo con uno sconto del 38% e approfitti del prezzo più basso di quest’ultimo periodo. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ideale per lo streaming senza interruzioni grazie al supporto al Wi-Fi 6E. Supporta anche la modalità Ambiente che mostra oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo quando il TV è in stand-by. Puoi installare tutte le app di streaming che vuoi e trasforma il televisore in una console grazie al supporto al Game Pass.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo mini)

Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth. Da oggi le trovi in promo con uno sconto dell’85% e risparmi quasi 130 euro su quello di listino . Si tratta di un paio di auricolati Bluetooth che assicurano una buona qualità audio e sono dotati della cancellazione del rumore. L’autonomia è fino a 48 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Sono anche comode da indossare.

per questo di Da oggi le trovi in con uno e . Si tratta di un paio di auricolati Bluetooth che assicurano una buona qualità audio e sono dotati della cancellazione del rumore. è a e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Sono anche comode da indossare. Booster avviamento batteria auto (88% di sconto e prezzo crollato)

Offerta incredibile su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo avviatore di emergenza è oggi disponibile con uno sconto dell’88% , permettendoti di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Non a caso è il più venduto nella sua categoria : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un prezzo mai visto prima . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore.

su Amazon per l’accessorio che salva la tua auto in ogni emergenza. Questo è oggi disponibile con uno , permettendoti di sul prezzo di listino. Non a caso è il : compatto ma potentissimo, permette di far ripartire la batteria della tua auto in pochi secondi senza bisogno di un’altra vettura. Un dispositivo indispensabile da tenere sempre nel bagagliaio, ora disponibile a un . Compatibile con qualsiasi tipologia di motore. Termometro e igrometro SwitchBot (49% di sconto e costa solo 7 euro)

Un piccolo prezzo per un grande affare: il termometro e igrometro SwitchBot è protagonista di uno sconto imperdibile del 49% su Amazon, arrivando a costare meno di 8 euro. È lo strumento perfetto per monitorare in tempo reale temperatura e umidità della tua casa direttamente dallo smartphone. Grazie al suo sensore di alta precisione e al design minimalista, puoi posizionarlo in qualsiasi stanza per garantirti il massimo comfort ambientale.

Smartwatch

Galaxy Watch8 Classic (offerta lampo e minimo storico)

Occasione speciale per il Galaxy Watch8 Classic , ultima versione dello smartwatch top di Samsung. Come si intuisce dal nome, questa versione dell’orologio si caratterizza per un design che richiama gli orologi analogici, con una ghiera girevole . Dotato di un display ampio e molto luminoso, è dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Lo puoi utilizzare anche per i tuoi allenamenti giornalieri grazie alla presenza di tante modalità sportive. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 29% e risparmi quasi 150 euro.

per il , ultima versione dello smartwatch top di Samsung. Come si intuisce dal nome, questa versione dell’orologio si caratterizza per un design che richiama gli orologi analogici, con una . Dotato di un display ampio e molto luminoso, è dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Lo puoi utilizzare anche per i tuoi grazie alla presenza di tante modalità sportive. Su Amazon è disponibile in con uno e risparmi quasi 150 euro. Galaxy Fit3 (prezzo mini e affare lampo)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo orologio smart, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Fit3 con uno sconto che fa scendere il prezzo a meno di 40 euro e fai un super affare. Dotato di un display compatto, ma che mostra tutte le info più importanti, a partire dall’orario e dai passi effettuati. Puoi tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno in tempo reale. Supporta più di 100 modalità di allenamento e raccoglie statistiche che puoi analizzare per migliorare giorno doopo giorno.

Smart TV

Smart TV TCL da 55 pollici (34% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Ottimo televisore con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Parliamo del TCL da 55 pollici versione 2025 disponibile da oggi con uno sconto del 34% e risparmi poco più di 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, ottima qualità delle immagini e supporto alla piattaforma Google TV che ti permette di installare tutte le app di streaming che vuoi. Perfetto per la tua abitazione.

Elettrodomestici

Lefant M2 Plus (70% di sconto e prezzo in picchiata)

Sconto shock del 70% per il robot aspirapolvere Lefant M2S Plus . Oggi su Amazon puoi fare un vero e proprio affare, portandoti a casa questo elettrodomestico per la pulizia quotidiana risparmiando più di 400 euro sul prezzo di listino. Nonostante il prezzo crollato a livelli mini, offre un’aspirazione potente, la gestione tramite app e una pulizia personalizzata stanza per stanza. Grazie al suo profilo ultra-compatto, si infila ovunque senza sforzo. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico.

per il robot aspirapolvere . Oggi su Amazon puoi fare un vero e proprio affare, portandoti a casa questo elettrodomestico per la pulizia quotidiana sul prezzo di listino. Nonostante il prezzo crollato a livelli mini, offre un’aspirazione potente, la gestione tramite app e una pulizia personalizzata stanza per stanza. Grazie al suo profilo ultra-compatto, si infila ovunque senza sforzo. Dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Scopa elettrica Rowenta Powerline Extreme (55% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Prezzo letteralmente dimezzato per una delle scope elettriche con filo più amate e potenti sul mercato. La Rowenta Powerline Extreme Cyclonic è disponibile con uno sconto del 55% e, per rendere l’affare ancora più leggero, puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Progettata per chi vuole prestazioni elevate e costanti senza l’ansia della batteria che si scarica, questa scopa sfrutta la tecnologia ciclonica per intrappolare anche la polvere più sottile.

per una delle scope elettriche con filo più amate e potenti sul mercato. La è disponibile con uno e, per rendere l’affare ancora più leggero, puoi pagarla in . Progettata per chi vuole prestazioni elevate e costanti senza l’ansia della batteria che si scarica, questa scopa sfrutta la tecnologia ciclonica per intrappolare anche la polvere più sottile. Asciugatrice Hoover H-DRY 350 (offerta lampo e prezzo al minimo)

L’asciugatrice con pompa di calore Hoover H-DRY 350 , dotata di un cestello da 9 kg , tocca il suo minimo storico su Amazon grazie a un’offerta lampo che ti fa risparmiare ben 130 euro . È l’elettrodomestico perfetto per gestire i grandi carichi di bucato di tutta la famiglia, asciugando i capi in modo rapido, delicato e riducendo al minimo le pieghe per facilitare la stiratura. Puoi scegliere tra 16 programmi di asciugatura differenti che si adattano al tessuto dei tuoi capi.

L’asciugatrice con pompa di calore , dotata di un cestello da , tocca il suo su Amazon grazie a un’offerta lampo che ti fa . È l’elettrodomestico perfetto per gestire i grandi carichi di bucato di tutta la famiglia, asciugando i capi in modo rapido, delicato e riducendo al minimo le pieghe per facilitare la stiratura. Puoi scegliere tra 16 programmi di asciugatura differenti che si adattano al tessuto dei tuoi capi. Forno a microonde Samsung (47% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Lo paghi praticamente la metà. Il forno a microonde Samsung con grill e capacità da 23 litri è protagonista di un super sconto del 47% su Amazon. Un affare imperdibile per la tua cucina, reso ancora più accessibile dalla possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Oltre a scaldare e scongelare alla perfezione in pochi istanti, la presenza del grill ti permette di dorare e rendere croccanti i tuoi piatti preferiti. Un elettrodomestico di cui non potrai fare a meno.

Igiene orale

Oral-B iO 3 (57% di sconto e minimo storico)

Torna in promo con un super sconto del 57% lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero . Uno dei prodotti più venduti per l’igiene orale negli ultimi giorni, rende le tue gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi anche personalizzare lo spazzolamento scegliendo tra le tre modalità disponibili. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato.

Torna in promo con un lo . Hai anche la possibilità di il . Uno dei prodotti più venduti per l’igiene orale negli ultimi giorni, rende le tue gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi anche personalizzare lo spazzolamento scegliendo tra le tre modalità disponibili. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina, la custodia da viaggio e un di 16 testine Oral-B Cross Action (maxi scorta e maxi sconto)

Maxi scorta e maxi sconto del 53% per la confezione con 16 testine di Oral-B Pro Cross Action. Le paghi solamente poco più di 2 euro l’una e fai un super affare. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B e sono dotate di setole a X in grado di arrivare nelle aree difficili da raggiungere per una pulizia accurata.

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