Amazon, macchina caffè De'Longhi crolla di prezzo: sconti fino all'85%

De'Longhi

Non poteva cominciare in maniera migliore questo caldo e afoso weekend di luglio. Da oggi, infatti, trovi su Amazon tante offerte che ti aiutano a risparmiare in vista delle vacanze. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone o un elettrodomestico per la tua abitazione, è arrivato oggi. Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Nella sezione prodotto best seller trovi le migliori offerte di oggi, dalla macchina per il caffè De’ Longhi Rivelia disponibile con uno sconto del 38% fino al Galaxy S25 in offerta al minimo storico.

Se sei alla ricerca di uno smartphone top, c’è anche l’iPhone 17 con uno sconto lampo di 110 euro. Occasione ottima anche per lo smart TV Hisense da 65 pollici di ultima generazione: lo sconto del 42% lo fa diventare un vero best-buy. Per finire, c’è anche il robot aspirapolvere Lefant con un doppio sconto e risparmi più di 850 euro. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 17 luglio

Prodotti Best seller

De’Longhi Rivelia (38% di sconto e risparmi 340 euro)

La soluzione definitiva per bere un caffè come quello del bar direttamente a casa. La De’Longhi Rivelia è disponibile con uno sconto del 38% , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Questa macchina automatica in chicchi si distingue per il sistema Bean Switch , che grazie a due portachicchi intercambiabili da 250 g permette di passare da un aroma all’altro in pochi secondi. Il display TFT full-touch da 3,5 pollici rende intuitiva la personalizzazione delle bevande. La tecnologia LatteCrema Hot garantisce una schiuma di latte ricca e sempre alla temperatura giusta, con pulizia automatica one-touch della caraffa dopo ogni utilizzo, mentre il macinacaffè regolabile su 13 livelli si adatta a ogni tipo di chicco.

La soluzione definitiva per bere un caffè come quello del bar direttamente a casa. La è disponibile con uno , con la possibilità di dilazionare il pagamento in . Questa macchina automatica in chicchi si distingue per il sistema , che grazie a due portachicchi intercambiabili da 250 g permette di passare da un aroma all’altro in pochi secondi. Il display rende intuitiva la personalizzazione delle bevande. La tecnologia garantisce una schiuma di latte ricca e sempre alla temperatura giusta, con pulizia automatica one-touch della caraffa dopo ogni utilizzo, mentre il macinacaffè regolabile su si adatta a ogni tipo di chicco. Galaxy S25 (36% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo al minimo storico per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung uscito sul mercato da oramai poco più di un anno resta ancora uno dei migliori nel settore e grazie allo sconto del 36% risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Il telefono è quanto di meglio si possa richiedere: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Samsung offre anche le funzioni avanzate di Galaxy AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni.

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Il prezzo dell’Oral-B iO 3 crolla del 57% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Lo spazzolino combina la testina rotonda con setole oscillanti, un sensore di pressione intelligente che segnala se stai spazzolando troppo forte o troppo piano, e 3 modalità di pulizia (quotidiana, denti sensibili, sbiancante). Il timer con anello luminoso rispetta i 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, mentre la batteria al litio garantisce fino a due settimane di autonomia.

Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta l’ iPhone 17 e lo fa con una promo molto interessante che ti permette di risparmiare 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di uno schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni e supporta tutte le funzioni avanzate di Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Torna in offerta l’ e lo fa con una promo molto interessante che ti permette di su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Dotato di uno con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni e supporta tutte le funzioni avanzate di Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. motorola razr Fold (offerta esclusiva Amazon)

Un’offerta esclusiva che trovi solo su Amazon. Il nuovo motorola razr Fold , nuovo telefono pieghevole del brand statunitense, è in promo su Amazon con uno sconto di ben 400 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Oltre a un design innovativo, è dotato anche di componenti incredibile. Esternamente è dotato di un primo display da 6,6 pollici , mentre una volta aperto, il display interno è da 8,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo. Le prestazioni sono fulminee grazie al processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera con sensori da 50 megapixel e mega batteria da 6000 mAh. Se cerchi il meglio del mondo mobile, questo è lo smartphone da comprare oggi.

Un’offerta esclusiva che trovi solo su Amazon. Il , nuovo telefono pieghevole del brand statunitense, è in promo su Amazon con uno e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Oltre a un design innovativo, è dotato anche di componenti incredibile. Esternamente è dotato di un , mentre una volta aperto, il con risoluzione FHD e refresh rate elevatissimo. Le prestazioni sono fulminee grazie al processore Snapdragon 8 Gen5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera con e mega batteria da 6000 mAh. Se cerchi il meglio del mondo mobile, questo è lo smartphone da comprare oggi. Galaxy A27 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Altra offerta esclusiva di Amazon per un telefono da poco uscito sul mercato. Parliamo del Galaxy A27 , nuovo telefono medio di gamma di Samsung disponibile con uno sconto IVA lampo e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Telefono medio di gamma che difficilmente ti deluderà: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5.000 mAh è una garanzia.

Altra offerta esclusiva di Amazon per un telefono da poco uscito sul mercato. Parliamo del , nuovo telefono medio di gamma di Samsung disponibile con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Telefono medio di gamma che difficilmente ti deluderà: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5.000 mAh è una garanzia. nubia Air (29% di sconto e costa pochissimo)

C’è anche la promo per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi il nubia Air con uno sconto del 29% e approfitti del minimo storico. Smartphone che svolge egregiamente il suo lavoro quotidiano: schermo AMOLED da 6,78 pollici, processore che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che non ti accompagna per tutto il giorno. Fluido, veloce e affidabile: a questo prezzo è un vero best-buy.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5 (42% di sconto e risparmi 100 euro)

Continua l’offerta per il Huawei Watch GT 5 , orologio smart pensato per un utilizzo quotidiano. Grazie allo sconto lampo del 42% il prezzo scende al minimo storico e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Schermo AMOLED molto ampio, design elegante, più di 100 modalità di allenamento, tra cui alcune ad hoc per la corsa e il ciclismo e un monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha una durata di quattordici giorni.

Continua l’offerta per il , orologio smart pensato per un utilizzo quotidiano. Grazie allo il scende al e su quello di listino. Schermo AMOLED molto ampio, design elegante, più di 100 modalità di allenamento, tra cui alcune ad hoc per la corsa e il ciclismo e un monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha una durata di quattordici giorni. Amazfit Active 2 (offerta lampo e prezzo al minimo)

Smartwatch che combina un design elegante con tante funzioni utili per chi ha una vita attiva. L’Amazfit Active 2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico con uno sconto importante. Smartwatch con un quadrante rettangolare da 1,75 pollici, batteria che ha una durata fino a 10 giorni e ben 160 modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno. La batteria dura ben 10 giorni. Uno dei migliori orologi che trovi oggi a meno di 100 euro.

Smart TV

Smart TV Hisense da 65 pollici (prezzo crollato e sconto del 42%)

Offerta incredibile che non devi assolutamente farti sfuggire. Lo smart TV Hisense MiniLed da 65 pollici con risoluzione 4K è disponibile in promo con uno sconto super del 42% e risparmi ben 500 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero con il servizio Cofidis . La qualità del televisore è elevatissima: monitor MiniLED da 65 pollici con refresh rate fino a 144 HZ e risoluzione 4K, audio cinematografico, ideale per gli amanti dei videogiochi e sistema operativo VIDAA OS che supporta più di 1000 app , tra cui tutte le piattaforme di video streaming. Uscito sul mercato da pochissimi mesi.

Offerta incredibile che non devi assolutamente farti sfuggire. Lo da con risoluzione 4K è disponibile in con uno e su quello di listino. Puoi anche a a con il . La qualità del televisore è elevatissima: monitor MiniLED da 65 pollici con refresh rate fino a 144 HZ e risoluzione 4K, audio cinematografico, ideale per gli amanti dei videogiochi e sistema operativo VIDAA OS che , tra cui tutte le piattaforme di video streaming. Uscito sul mercato da pochissimi mesi. Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

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Uno degli accessori che devi sempre avere con te. Questo powerbank da 30.000 mAh è disponibile in offerta con uno sconto del 42% e lo paghi meno di 30 euro . Permette di ricaricare contemporaneamente più dispositivi grazie alle tante porte USB di cui è dotato e supporta qualsiasi smartphone, anche gli iPhone. Grazie alla mega capacità di 30.000 mAh permette di ricaricare il telefono per almeno 4-5 volte.

Uno degli accessori che devi sempre avere con te. Questo è disponibile in offerta con uno e lo . Permette di ricaricare contemporaneamente più dispositivi grazie alle tante porte USB di cui è dotato e supporta qualsiasi smartphone, anche gli iPhone. Grazie alla permette di ricaricare il telefono per almeno 4-5 volte. Cassa Bluetooth (doppio sconto e costa pochissimo)

Dispositivo utilissimo e super apprezzato in estate. Parliamo della cassa Bluetooth impermeabile che puoi utilizzare nelle feste con gli amici al mare o in piscina. Da oggi trovi questo modello in promo con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20% e la paghi solamente 30 euro. Ottima qualità del suono, con bassi profondi e un’autonomia fino a 25 ore. Le scorte sono limitate.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi 850 euro)

Il Lefant M3 Max crolla di prezzo su Amazon grazie a un doppio sconto, il 71% fisso più un ulteriore 5% da applicare , per un risparmio complessivo che supera gli 850 euro. Il robot vanta una potenza di aspirazione da 20.000 Pa , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione All-in-One gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq.

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Il roborock H60 Hub Pro scende del 40% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La vera novità è la base con evacuazione automatica della polvere : in soli 10 secondi il contenitore si svuota in un sacchetto sigillato, offrendo fino a 100 giorni di autonomia senza che tu ti debba preoccupare della manutenzione. Solleva efficacemente sporco e detriti sia da tappeti che da pavimenti duri, mentre il design curvo “a dente di squalo” con rullo in fibra e gomma cattura e separa capelli e peli di animali riducendo al minimo i grovigli. Il sistema di filtraggio a 5 fasi cattura fino al 99,95% delle micro-particelle , per un’aria più pulita in casa, con un’autonomia fino a 80 minuti per singola ricarica.

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La friggitrice ad aria Ariete 4618 Airy Fryer XXL dimezza il suo prezzo su Amazon grazie al 49% di sconto , un affare perfetto per chi cucina spesso per tutta la famiglia. Il cestello XXL da 7 litri permette di friggere fino a 2,5 kg di patatine in un solo ciclo di cottura, mentre la potenza di 1800W garantisce un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore. Bastano poche gocce d’olio per ottenere fritture croccanti e gustose grazie alla tecnologia ad aria calda a 360°, con 7 modalità di cottura preimpostate che si adattano a ogni tipo di alimento, da patatine e crocchette a pesce e carne impanata. Il cestello è removibile e lavabile in lavastoviglie, per una pulizia rapida e senza sforzo.

La dimezza il suo prezzo su Amazon grazie al , un affare perfetto per chi cucina spesso per tutta la famiglia. Il cestello permette di friggere fino a in un solo ciclo di cottura, mentre la potenza di garantisce un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore. Bastano poche gocce d’olio per ottenere fritture croccanti e gustose grazie alla tecnologia ad aria calda a 360°, con che si adattano a ogni tipo di alimento, da patatine e crocchette a pesce e carne impanata. Il cestello è removibile e lavabile in lavastoviglie, per una pulizia rapida e senza sforzo. Kenwood Titanium Chef Baker XL (costa la metà)

La planetaria Kenwood Titanium Chef Baker XL è in offerta su Amazon, con uno sconto del 43% e il risparmio supera i 350 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il motore da 1200W con controllo digitale intelligente modula automaticamente la potenza in base al lavoro richiesto, mentre il movimento planetario garantisce una miscelazione uniforme fino ai bordi della ciotola. La vera particolarità è la bilancia digitale integrata nel piatto, che permette di pesare gli ingredienti direttamente durante la preparazione. In dotazione trovi due ciotole in acciaio, una da 7 litri e una da 5 litri, oltre a una funzione impastatrice dedicata per meringhe e mousse leggere.

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