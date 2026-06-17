Amazon, macchina De'Longhi Nespresso a prezzo stracciato: 80% di sconto

Offerte Prime Day già disponibili su Amazon per tanti prodotti tech e per gli elettrodomestici. Risparmi centinaia di euro e approfitti del minimo storico.

Amazon

Manca meno di una settimana all’inizio del Prime Day 2026 e le offerte su Amazon cominciano a diventare sempre più interessanti. Sul sito di e-commerce troviamo già le prime occasioni che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Come ad esempio la macchina per il caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop che trovi con uno sconto del 46% e ricevi anche 60 capsule Nespresso in omaggio. Restando in tema di elettrodomestici per la casa, troviamo il robot aspirapolvere roborock QV 35A con uno sconto del 50% e al momento è il più venduto sul sito di e-commerce. Non mancano gli smartphone, con lo Xiaomi 17T disponibile in promo con un nuovo bundle e ricevi il tablet Redmi Pad 2. Troviamo anche le prime offerte sui dispositivi a marchio Amazon: il nuovo Fire TV Stick 4K Select è disponibile con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 17 giugno

Smartphone

Xiaomi 17T (doppio scontoofferta bundle con tablet in regalo)

Offerta Prime Day in anticipo da cogliere al volo per lo Xiaomi 17T . Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile in bundle con il tablet Redmi Pad 2 con schermo da 9,7 pollici . Acquistandolo oggi hai uno sconto del 21% a cui aggiungere il codice coupon “XM17T100” da aggiungere in fase di pagamento e il risparmio totale è di ben 300 euro . Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel realizzata in collaborazione con Leica e una batteria super capiente da 6500 mAh che da 6500 mah.

Offerta Prime Day in anticipo da cogliere al volo per lo . Il nuovo smartphone top di Xiaomi è disponibile in con il con . Acquistandolo oggi hai uno a cui il da aggiungere in fase di pagamento e il è di . Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo da 6,59 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra, da realizzata in collaborazione con Leica e una batteria super capiente da 6500 mAh che da 6500 mah. iPhone 15 (minimo storico)

Se sei alla ricerca di un iPhone e non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Su Amazon trovi l’iPhone 15 con uno sconto che ti fa risparmiare 130 euro su quello consigliato e approfitti del minimo storico . Uno smartphone che nonostante sia uscito sul mercato da oramai un paio di anni resta ancora uno dei più affidabili. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A16 Bionic che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel . Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Se sei alla ricerca di un iPhone e non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Su trovi con uno che ti fa su quello consigliato e approfitti del . Uno smartphone che nonostante sia uscito sul mercato da oramai un paio di anni resta ancora uno dei più affidabili. da , che assicura buone prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con . Ottimo rapporto qualità-prezzo. Galaxy S25 FE (prezzo al minimo e super sconto)

Prezzo speciale per il Galaxy S25 FE , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia alta del mercato. Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 32% e approfitti del prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Uno smartphone affidabile e con la qualità Samsung.

per il , smartphone di Samsung che si posiziona nella fascia alta del mercato. Da oggi su Amazon è disponibile con uno e approfitti del di sempre sul sito di e-commerce. Dotato di un con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con e una che ti accompagna per tutto il giorno. Uno smartphone affidabile e con la qualità Samsung. moto g57 (offerta Prime Day)

Altra promo anticipata del Prime Day. Il moto g57 è disponibile al minimo storico con uno sconto di 70 euro su quello di listino. Smartphone medio di gamma dotato di un ottimo rapporto qualità-prezzo. È equipaggiato con un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen 4 che supporta il multitasking e qualsiasi app, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida.

Altra promo anticipata del Prime Day. Il è disponibile al con uno su quello di listino. Smartphone medio di gamma dotato di un ottimo rapporto qualità-prezzo. È equipaggiato con un con e fino a 120 Hz, processore che supporta il multitasking e qualsiasi app, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una con ricarica rapida. moto g06 (costa pochissimo e consegna rapida)

Non può mancare uno smartphone alla portata di tutti. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a meno di 120 euro e fai un super acquisto. Smartphone dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek Helio G81 Extreme perfetto per l’utilizzo quotidiano, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Uno smartphone perfetto chi lo utilizza semplicemente per telefonare, inviare messaggi e restare aggiornato con i social.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (offerta lampo e minimo storico)

Offerta speciale per uno dei prodotti più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Il Fire TV Stick 4K Select è in offerta con uno sconto del 55% e costa meno di 25 euro . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in streaming con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento.

Offerta speciale per uno dei in questi su Amazon. Il è in con uno e . Si tratta dell’ultima versione del Fire TV Stick e permette di vedere in con la miglior risoluzione possibile, tutti i tuoi contenuti preferiti, a partire dai film e dalle serie TV. Si collega facilmente alla porta HDMI del televisore e accedi velocemente alle tue app di streaming preferite. Nella confezione è presente anche il che ti permette di gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Puoi anche trasformare lo smart TV in una console grazie alla presenza del Game Pass Ultimate per giocare in streaming ai migliori titoli del momento. Bundle sicurezza Blink (76% di sconto)

Offerta epocale per questo bundle per la sicurezza Blink che comprende la telecamera per l’esterno Blink Outdoor 4 e la videocamera per l’interno Blink Mini 2K+ . Grazie allo sconto del 76% le paghi solamente 29,99 euro , facendo un grandissimo affare. Proteggi sia l’interno sia l’esterno della tua abitazione e il sistema ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Le puoi controllare in ogni momento tramite l’app dello smartphone.

per questo per la che comprende la per e la per . Grazie allo le , facendo un grandissimo affare. Proteggi sia l’interno sia l’esterno della tua abitazione e il sistema ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Le puoi controllare in ogni momento tramite l’app dello smartphone. Ring Intercom Audio (costa pochissimo e 60% di sconto)

Il dispositivo che tende più intelligente il tuo citofono. Il Ring Intercom è un apparecchio che si collega al citofono già presente e ti permette di controllarlo da remoto. Praticamente lo rende smart e puoi gestire l’apertura o vedere chi ha suonato anche tramite l’app dello smartphone. Facile da montare e compatibile con la maggior parte dei citofoni esistenti. A questo prezzo è un vero best-buy.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

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L’accessorio che non può mai mancare nel tuo zaino. Il powerbank Anker da 10.000 mAh è disponibile in promo con uno sconto del 40% e lo paghi veramente poco . Integra anche un cavo USB-C per la ricarica rapida. Compatibile con la maggior parte degli smartphone sul mercato, compresi gli iPhone di ultima generazione. Permette di ricarica più dispositivi contemporaneamente ed è dotato anche di un piccolo schermo che mostra il livello di carica residua del powerbank.

L’accessorio che non può mai mancare nel tuo zaino. Il è disponibile in con uno e lo . Integra anche un per la Compatibile con la maggior parte degli smartphone sul mercato, compresi gli iPhone di ultima generazione. Permette di ricarica più dispositivi contemporaneamente ed è dotato anche di un piccolo schermo che mostra il livello di carica residua del powerbank. Bosch sbattitore elettrico (60% di sconto e prezzo al minimo)

Lo sbattitore elettrico firmato Bosch crolla su Amazon con uno sconto del 60% e costa pochissimo. Nonostante il prezzo stracciato, parliamo di un piccolo elettrodomestico potente e affidabile, dotato di un motore da 450W e ben 5 velocità regolabili, oltre alla funzione Turbo. Leggero, silenzioso e venduto con fruste in acciaio inox di alta qualità incluse, è l’alleato perfetto per preparare dolci, creme e impasti in pochi secondi.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4 (38% di sconto e costa pochissimo)

Uno dei migliori smartwatch che puoi comprare oggi. Su Amazon trovi lo Xiaomi Watch S4 in promo con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico, con un risparmio netto di 60 euro su quello di listino. Dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, sensori che monitorano in tempo reale frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue, supporto a più di 150 modalità di allenamento e una batteria che dura fino a 15 giorni. Ghiera intercambiabile e corona rotante.

Smart TV&Soundbar

Smart TV Samsung da 40 pollici (offerta Prime Day e prezzo crollato)

Lo smart TV per chi ha poco spazio in casa. Su Amazon il televisore Samsung della serie F6000 da 40 pollici è disponibile in promo con uno sconto lampo del 34% e risparmi più di 120 euro su quello di listino. Un’offerta Prime limitata e che valida solo per pochissimi giorni. Le dimensioni contenute dello schermo la rendono ideale per la cucina, la camera da letto o per chi ha poco spazio in casa. Immagini in alta definizione grazie anche alla presenza dell’Hyper Real Processor ed è adatta all’intrattenimento grazie a funzioni speciali per il cinema e lo sport. Supporta le principali piattaforme di video streaming.

Lo smart TV per chi ha poco spazio in casa. Su Amazon il della da è disponibile in con uno e su quello di listino. Un’offerta Prime limitata e che valida solo per pochissimi giorni. Le dimensioni contenute dello schermo la rendono ideale per la cucina, la camera da letto o per chi ha poco spazio in casa. in grazie anche alla ed è adatta all’intrattenimento grazie a funzioni speciali per il cinema e lo sport. Supporta le principali piattaforme di video streaming. Soundbar Samsung HW-B46CF (offerta lampo e costa meno della metà)

Il cinema entra nel tuo salotto a meno di metà prezzo.La soundbar Samsung HW-B46 Serie B è in offerta lampo su Amazon grazie a un maxi sconto del 52% che fa crollare il prezzo a meno di 110 euro. Progettata per regalare un audio surround profondo, potente e cristallino grazie anche al subwoofer incluso, è l’accessorio definitivo per cambiare volto a film, serie TV e sessioni di gioco. Dotata di una cassa centrale e di un subwoofer wireless, si collega facilmente con qualsiasi smart TV.

PC portatili

Galaxy Book4 Edge (41% di sconto e risparmi 700 euro)

Un vero affare per chi è alla ricerca di un notebook potente e funzionale. Il Galaxy Book4 Edge è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 700 euro. Parliamo di un notebook progettato appositamente per il mondo del lavoro e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione elevatissima, processore Snapdragon X Elite progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 GB. Notebook che supporta nativamente Copilot+ con funzioni e strumenti AI che ti semplificano il lavoro quotidiano. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop (46% di sconto e 60 capsule in omaggio)

L’iconica macchina per il caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop tocca il suo minimo storico con uno sconto del 46% . Ma il vero colpaccio è nel bonus incluso nel prezzo: acquistandola oggi, infatti, ricevi in omaggio anche ben 60 capsule Nespresso per iniziare a gustare i tuoi caffè preferiti fin da subito. Sfruttando l’innovativa tecnologia di lettura del codice a barre sulla capsula, eroga un espresso incredibilmente cremoso e perfetto a ogni pressione. La soluzione ideale per la tua abitazione o per l’ufficio.

L’iconica macchina per il caffè tocca il suo con uno . Ma il vero colpaccio è nel bonus incluso nel prezzo: acquistandola oggi, infatti, per iniziare a gustare i tuoi caffè preferiti fin da subito. Sfruttando l’innovativa tecnologia di lettura del codice a barre sulla capsula, eroga un espresso incredibilmente cremoso e perfetto a ogni pressione. La soluzione ideale per la tua abitazione o per l’ufficio. Lefant M3 (73% di sconto e risparmi 800 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 è protagonista di una super promo su Amazon: oggi lo trovi con uno sconto del 73% che ti regala un risparmio di ben 800 euro . Dotato di una stazione all-in-one avanzatissima che gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere e l’asciugatura dei moci, questo modello pulisce a fondo ogni angolo senza che tu debba muovere un dito per settimane. I sensori mappano accuratamente l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è protagonista di una super promo su Amazon: oggi lo trovi con uno . Dotato di una stazione all-in-one avanzatissima che gestisce in totale autonomia lo svuotamento della polvere e l’asciugatura dei moci, questo modello pulisce a fondo ogni angolo senza che tu debba muovere un dito per settimane. I sensori mappano accuratamente l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock QV 35A (il più venduto su Amazon, 50% di sconto)

Il re della pulizia intelligente a metà prezzo con le offerte Prime Day anticipate. Il robot aspirapolvere r oborock QV 35A crolla su Amazon con uno sconto netto del 50% ed è attualmente il modello più venduto in assoluto sulla piattaforma . Dotato di una tecnologia anti-groviglio avanzatissima e di una potenza di aspirazione elevata, è anche in grado di mappare la casa al millimetro evitando ogni ostacolo. A disposizione anche una modalità ad hoc per aspirare i tappeti.

Il re della pulizia intelligente a Il robot aspirapolvere r crolla su Amazon con uno ed è attualmente . Dotato di una tecnologia anti-groviglio avanzatissima e di una potenza di aspirazione elevata, è anche in grado di mappare la casa al millimetro evitando ogni ostacolo. A disposizione anche una modalità ad hoc per aspirare i tappeti. Tineco Floor One Switch S6 Stretch Breeze (offerta Prime Day e sconto del 40%)

La lavapavimenti senza fili Tineco Floor One Switch S6 Stretch Breeze è in promozione su Amazon con uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro netti. Questo elettrodomestico multifunzione aspira i solidi e lava via i liquidi in un’unica passata, e grazie al suo speciale design ultra-flessibile riesce a distendersi completamente per pulire fin sotto i letti e i mobili più bassi. L’autonomia di 60 minuti ti permette di lavare efficacemente i pavimenti di tutta l’abitazione.

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