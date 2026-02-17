Amazon, sprofonda il prezzo dell'orologio indistruttibile Garmin: sconti al 90%

Garmin

Anche oggi 17 febbraio troviamo su Amazon tante promo dedicate ai prodotti tech. C’è veramente di tutto, dai classici smartphone fino agli elettrodomestici per la cucina che ci semplificano la vita di tutti i giorni. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le abbiamo raccolte nella lista qui in basso. Ti consigliamo di approfittarne subito, possono terminare da un momento all’altro.

Tra le offerte di oggi da non farsi sfuggire troviamo sicuramente il Galaxy S25: lo smartphone top di Samsung è disponibile con un super sconto che ti fa risparmiare più di 350 euro. Non è l’unica novità del giorno: c’è anche l’iPhone 17 al minimo storico e con il pagamento in 5 rate a tasso zero. Anche l’Amazfit Balance è un’ottima occasione: lo sconto del 40% lo fa diventare lo smartwatch da comprare oggi. Tra gli elettrodomestici, invece, impossibile non citare il robot aspirapolvere Lefant M3: lo sconto del 71% ti fa risparmiare quasi 800 euro.

Amazon, migliori offerte 17 febbraio

Smartphone

iPhone 17. Oggi è il giorno giusto per acquistare l’iPhone 17 . Su Amazon è disponibile al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera Fusion posteriore per scatti professionali in ogni situazione. La batteria dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. Ti consigliamo di approfittarne subito, la promo può terminare da un momento all’altro.

. Su Amazon è disponibile al minimo storico con uno che ti fa risparmiare decine di euro e approfitti del . Hai anche la possibilità di il a a . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni e una posteriore per scatti professionali in ogni situazione. La batteria dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. Ti consigliamo di approfittarne subito, la promo può terminare da un momento all’altro. Galaxy S25. Un’offerta esclusiva che trovi solo su Amazon. Il Galaxy S25 è disponibile con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici che lo rende molto compatto, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x . Lo smartphone è dotato anche della piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione una suite completa di strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

è disponibile con uno del al di e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il in a utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici che lo rende molto compatto, processore Snapdragon 8 Elite, tripla fotocamera con da e . Lo smartphone è dotato anche della piattaforma Galaxy AI che mette a disposizione una suite completa di strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Galaxy A17. La soluzione di Samsung se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Parliamo del Galaxy A17 , smartphone economico da poco lanciato sul mercato e che da oggi trovi con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare più di 100 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici super fluido, processore Exynos progettato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh che può durare fino a due giorni.

, da poco lanciato sul mercato e che da oggi trovi con uno del che ti fa su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici super fluido, processore Exynos progettato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5000 mAh che può durare fino a due giorni. moto g15. Altra occasione speciale che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g15 con uno sconto del 46% che non solo fa crollare il prezzo, ma lo paghi anche poco. Un vero best-buy nella fascia entry-level e non a caso è uno dei più acquistati sul sito di e-commerce. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore MediaTek e un sistema di fotocamere con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh copre tutto il giorno e si ricarica rapidamente. Se non vuoi spendere cifre esagerate, è questo il modello da acquistare oggi.

Prodotti lowcost

Booster avviamento auto. Ecco una delle migliori promo del giorno. Questo booster di emergenza per l’auto è disponibile con uno sconto dell’88% . È l’accessorio che speri di non dover mai usare, ma che ti salva la giornata quando la batteria della vettura o della moto decide di abbandonarti. Compatto abbastanza da stare nel vano portaoggetti, è in grado di avviare motori di grossa cilindrata in pochi secondi e funge anche da potente power bank per i tuoi dispositivi mobili. A questo prezzo, è un acquisto obbligatorio per la tua sicurezza in auto.

di per è disponibile con uno . È l’accessorio che speri di non dover mai usare, ma che ti salva la giornata quando la della o della decide di abbandonarti. Compatto abbastanza da stare nel vano portaoggetti, è in grado di avviare motori di grossa cilindrata in pochi secondi e funge anche da potente power bank per i tuoi dispositivi mobili. A questo prezzo, è un acquisto obbligatorio per la tua sicurezza in auto. Termoventilatore Midea. Perfetto per riscaldare rapidamente il bagno o la postazione di lavoro nelle mattine più fredde. Oggi il termoventilatore compatto Midea è a metà prezzo con uno sconto del 50% e costa meno di 15 euro . Nonostante le dimensioni compatte, questo termoventilatore sprigiona una potenza notevole, è dotato di termostato regolabile e sistemi di sicurezza contro il surriscaldamento e il ribaltamento. È la soluzione low-cost definitiva per affrontare gli ultimi colpi di coda dell’inverno senza pesare sulla bolletta.

è a con uno . Nonostante le dimensioni compatte, questo termoventilatore sprigiona una potenza notevole, è dotato di termostato regolabile e sistemi di sicurezza contro il surriscaldamento e il ribaltamento. È la soluzione low-cost definitiva per affrontare gli ultimi colpi di coda dell’inverno senza pesare sulla bolletta. JBL GO 4. Se cerchi la colonna sonora per i tuoi spostamenti, la cassa Bluetooth JBL Go 4 è in offerta con uno sconto del 36%. JBL è una garanzia assoluta nel mondo dell’audio e questa versione del suo speaker portatile offre bassi profondi e una resistenza totale ad acqua e polvere. Costa pochissimo ed è il compagno ideale da agganciare allo zaino o da tenere in doccia per non rinunciare mai alla propria musica preferita.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Scende al prezzo più basso degli ultimi messi uno dei migliori orologi disponibili sul mercato. Parliamo del Garmin fenix 7 Pro Solar , smartwatch rugged progettato per gli amanti delle avventure all’aperto e resistente alle cadute e agli sbalzi di temperatura. Sulla scocca è presente anche una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria che può arrivare fino a 22 giorni. Più di 30 app dedicate allo sport e monitoraggio avanzato della salute. Ogni mattina ricevi anche un report con le principali info sul tuo stato di salute e su come hai riposato durante la notte. Solo per oggi lo trovi con un ottimo sconto del 33% e risparmi 250 euro su quello di listino.

degli ultimi messi uno dei disponibili sul mercato. Parliamo del , smartwatch rugged progettato per gli amanti delle avventure all’aperto e resistente alle cadute e agli sbalzi di temperatura. Sulla scocca è presente anche una particolare lente che i e li in per la che può arrivare fino a 22 giorni. Più di 30 app dedicate allo sport e monitoraggio avanzato della salute. Ogni mattina ricevi anche un report con le principali info sul tuo stato di salute e su come hai riposato durante la notte. Solo per oggi lo trovi con un e su quello di listino. Amazfit Balance. Lo smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e che si prende cura del tuo stato psico-fisico. Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit Balance con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 80 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Oltre ad avere un design moderno e molto leggero, lo smartwatch di Amazfit è un compagno di cui non puoi fare a meno. Monitora costantemente i tuoi parametri vitali e anche la qualità del sonno e il livello dello stress. Per gli amanti dello sport, trovi tantissime modalità di allenamento.

Smart TV

Smart TV LG UT73 da 43 pollici. Occasione lampo che non puoi farti sfuggire. Solo per oggi trovi lo smart TV LG da 43 pollici in promo con un ottimo sconto del 38% che fa scendere il prezzo di quasi 200 euro e lo paghi veramente poco. Pannello con risoluzione 4K e colori realistici, processore che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M3. Il robot aspirapolvere Lefant M3 è protagonista di uno sconto del 71% , che ti permette di risparmiare quasi 800 euro sul prezzo di listino. Nonostante lo sconto elevato, parliamo di un dispositivo avanzato con una stazione di svuotamento automatico che ti permette di dimenticare la polvere per settimane. Grazie alla sua navigazione precisa e al design ottimizzato per non incastrarsi sotto i mobili, rappresenta l’opportunità definitiva per chi vuole un sistema di pulizia professionale. Mappa accuratamente l’abitazione e lo puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone.

è protagonista di uno , che ti permette di sul prezzo di listino. Nonostante lo sconto elevato, parliamo di un dispositivo avanzato con una stazione di svuotamento automatico che ti permette di dimenticare la polvere per settimane. Grazie alla sua navigazione precisa e al design ottimizzato per non incastrarsi sotto i mobili, rappresenta l’opportunità definitiva per chi vuole un sistema di pulizia professionale. Mappa accuratamente l’abitazione e lo puoi controllare anche da remoto con l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Russell Hobbs. La regina della cucina di cui non puoi fare a meno. Da oggi trovi la friggitrice ad aria Russell Hobbs in promo con uno sconto del 50% e la paghi meno di 50 euro . Cestello da 4,3 litri perfetto per preparare cibo per 3-4 persone. Tutte le componenti amovibili le puoi lavare in lavastoviglie ed è dotata di 9 programmi per cucinare tutto quello che vuoi, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte sono limitate.

in con uno del e la . Cestello da 4,3 litri perfetto per preparare cibo per 3-4 persone. Tutte le componenti amovibili le puoi in ed è per cucinare tutto quello che vuoi, dalle classiche patatine fino alle verdure grigliate. Ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte sono limitate. Frullatore Moulinex Blendforce. Offerta lampo dedicata agli amanti del mangiar sano. Il frullatore Moulinex Blendforce è scontato del 38% e costa meno di 50 euro . Grazie alla tecnologia Air Force, il motore rimane protetto dal surriscaldamento anche durante gli utilizzi più intensi, permettendoti di tritare ghiaccio, preparare smoothie o vellutate con estrema facilità. Le sue lame in acciaio inossidabile e la capienza generosa lo rendono un alleato fondamentale in cucina per ogni preparazione quotidiana.

dedicata agli amanti del mangiar sano. Il è del . Grazie alla tecnologia Air Force, il motore rimane protetto dal surriscaldamento anche durante gli utilizzi più intensi, permettendoti di tritare ghiaccio, preparare smoothie o vellutate con estrema facilità. Le sue lame in acciaio inossidabile e la capienza generosa lo rendono un alleato fondamentale in cucina per ogni preparazione quotidiana. De’Longhi Perfetto Magnifica S. La macchina per il caffè professionale progettata sulle tue esigenze. Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S in promo con uno sconto eccezionale del 40% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. È la più venduta su Amazon e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Puoi utilizzare sia il caffè in chicchi sia quello in polvere. Dotata anche del montalatte per preparare un cappuccino come quello del bar.

Come vedere gli spareggi di Champions League in TV e streaming gratis

Partite da dentro o fuori. Da oggi torna la Champions League con l’andata degli spareggi per gli ottavi di finale. Andata e ritorno in sette giorni per decidere le otto squadre che raggiungeranno le altre otto già qualificate per gli ottavi. E ci sono ben tre italiane protagoniste: Inter, Juventus e Atalanta. I tre match saranno un’esclusiva Sky Sport e Amazon Prime Video.

Oggi è il turno di Galatasaray-Juventus e di Borussia Dortmund-Atalanta. Per vederle bisogna essere abbonati a Sky Sport oppure a NowTV. Se ancora non lo sei, puoi sfruttare la promo disponibile oggi per il PassSport e risparmi centinaia di euro a fine anno.

Bodo Glimt – Inter, invece, è un’esclusiva di Prime Video. Se non sei ancora iscritto alla piattaforme, puoi sfruttare la promo gratuita di trenta giorni valida per tutti i nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE BODO GLIMT – INTER IN STREAMING GRATIS