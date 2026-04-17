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Questo weekend di metà aprile non poteva cominciare in modo migliore. Da oggi 17 aprile trovi in promo tanti prodotti tech con sconti esagerati che ti permettono di fare ottimi affari e di risparmiare centinaia di euro. Tra le offerte che catturano l’attenzione c’è sicuramente il Galaxy S26 Ultra: oltre allo sconto lampo di 400 euro, puoi richiedere in regalo anche il Galaxy Watch8 LTE registrando l’acquisto sul sito del produttore. Tra gli smartphone c’è anche in offerta speciale il Redmi Note 15 Pro Plus. Se, invece, sei alla ricerca di un ottimo smartwatch, trovi in promo il Samsung Galaxy Watch Ultra, dispositivo super resistente e disponibile con uno sconto che non si vedeva da tempo. Ottime offerte anche tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere OKP con uno sconto del 71% e la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence disponibile con uno sconto del 43%.

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Amazon, migliori offerte 17 aprile

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (offerta shock e smartwatch in regalo)

Ecco una delle migliori occasioni del giorno che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il nuovo Galaxy S26 Ultra in promo con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: acquistando lo smartphone oggi, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch dal valore commerciale superiore ai 400 euro . Sul Galaxy S26 Ultra c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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Offerta speciale per lo smartphone premium di Apple . L’ iPhone Air , uno dei telefoni più innovativi lanciati negli ultimi anni dall’azienda di Cupertino e caratterizzato da un design super sottile, è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage nella parte frontale. La batteria dura per tutto il giorno.

Offerta speciale per lo di . L’ , uno dei telefoni più innovativi lanciati negli ultimi anni dall’azienda di Cupertino e caratterizzato da un design super sottile, è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage nella parte frontale. La batteria dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Una promo speciale per uno smartphone speciale. Da oggi è disponibile il Google Pixel 10 con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone di punta dell’azienda di Mountain View è un concentrato di tecnologia: schermo Actua da 6,3 pollici con risoluzione elevata, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno.

Una promo speciale per uno smartphone speciale. Da oggi è disponibile il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di . Lo smartphone di punta dell’azienda di Mountain View è un concentrato di tecnologia: con risoluzione elevata, che supporta gli strumenti di intelligenza artificiale avanzati che ti semplificano la vita, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Redmi Note 15 Pro Plus (prezzo in picchiata e super sconto)

Offerta speciale per uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato da Xiaomi. Da oggi trovi il Redmi Note 15 Pro+ in promo con uno sconto del 36% e risparmi poco meno di 200 euro su quello di listino. La scheda tecnica è da vero top di gamma: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni e supporta la ricarica rapida.

Offerta speciale per uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato da Xiaomi. Da oggi trovi il in promo con uno del e su quello di listino. La scheda tecnica è da vero top di gamma: da con e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con da e una da che può durare fino a due giorni e supporta la ricarica rapida. POCO C85 (costa pochissimo e prezzo al minimo)

Ecco lo smartphone da comprare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon trovi il POCO C85 con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 110 euro. Un’occasione lampo che non puoi farti sfuggire per un telefono che a questo prezzo diventa un vero best-buy e puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display immersivo da 6,9 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6000 mAh che dura fino due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)

Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

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Un’offerta lampo che non puoi farti sfuggire. Solo per pochissimo trovi il powerbank INIU in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre a quello fisso in pagina, puoi aggiungere un coupon del 49% e il prezzo scende a meno di metà prezzo . Lo paghi solamente 18 euro . Capacità di 20.000 mAh che permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte. Dotato anche di un cavo integrato. Compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione, puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

Un’offerta lampo che non puoi farti sfuggire. Solo per pochissimo trovi il in con un che fa . Oltre a quello fisso in pagina, puoi un e il a . Lo . Capacità di 20.000 mAh che permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte. Dotato anche di un cavo integrato. Compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione, puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Oral-B iO 2 (58% di sconto e prezzo in picchiata)

Prendi due e paghi uno. Su Amazon trovi la confezione con due spazzolini Oral-B iO 2 in promo con uno sconto del 58% e il prezzo al minimo storico. Li puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Il costo per singola unità è inferiore ai 45 euro e approfitti di una super occasione. Rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale e sono molto delicati sulle gengive. Una promo da non perdere per un prodotto molto utile per la propria igiene orale.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (prezzo al minimo e super sconto)

Prezzo in picchiata e sconto del 37% per il Galaxy Watch Ultra , smartwatch super resistente del colosso sud-coreano. Acquistandolo oggi risparmi quasi 250 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Orologio indistruttibile realizzato con grande cura e dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Per gli amanti dell’attività sportiva ci sono tantissime modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale e per gli sport all’aperto.

in e per il , smartwatch super resistente del colosso sud-coreano. Acquistandolo oggi su quello di listino e hai anche la di il a utilizzando il servizio di Cofidis. Orologio indistruttibile realizzato con grande cura e dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Per gli amanti dell’attività sportiva ci sono tantissime modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale e per gli sport all’aperto. Xiaomi Smart Band 9 Pro (38% di sconto e costa pochissimo)

Rapporto qualità-prezzo eccezionale per la Xiaomi Smart Band 9 Pro. Da oggi è nuovamente disponibile con uno sconto del 38% e la paghi meno di 50 euro. Puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo AMOLED da 1,74 pollici, monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca in tempo reale, più di 100 modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a 21 giorni.

Soundbar

Soundbar LG S70TR (44% di sconto e risparmi poco più di 200 euro)

Se desideri trasformare il salotto in una vera sala cinematografica, la soundbar LG S70TR è l’accessorio che non può mancare. Oggi è disponibile con uno sconto del 44%, che ti permette di risparmiare poco più di 200 euro. Grazie alla tecnologia avanzata e al sistema di diffusione sonora ottimizzato, ogni film o serie TV acquisisce una profondità e una chiarezza che gli altoparlanti standard della TV non possono offrire. Puoi inoltre dilazionare la spesa grazie alle 5 rate a tasso zero.

PC portatile

Notebook lowcost (doppio sconto e prezzo crollato)

Ecco un’occasione lampo che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi questo notebook economico della CHIFUYOU in promo con uno sconto del 72% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Lo paghi meno di 230 euro e fai un ottimo affare. Schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. Le prestazioni sono ottime ed è perfetto per un utilizzo casalingo oppure per lo studio. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

Elettrodomestici

OKP K5 (71% di sconto e costa meno di 100 euro)

Chi ha detto che la tecnologia per la pulizia debba essere costosa? Il robot aspirapolvere OKP P5 scende oggi a un prezzo mini : grazie allo sconto del 71% , lo porti a casa con meno di 100 euro . È la soluzione perfetta per chi vuole delegare l’aspirazione quotidiana dei pavimenti, specialmente se hai animali domestici o una casa che richiede una manutenzione costante. Nonostante il costo contenuto, offre una navigazione intelligente e una potenza di aspirazione in grado di rimuovere polvere, capelli e peli senza sforzo.

Chi ha detto che la tecnologia per la pulizia debba essere costosa? Il scende oggi a un : grazie allo , lo porti a casa con . È la soluzione perfetta per chi vuole delegare l’aspirazione quotidiana dei pavimenti, specialmente se hai animali domestici o una casa che richiede una manutenzione costante. Nonostante il costo contenuto, offre una navigazione intelligente e una potenza di aspirazione in grado di rimuovere polvere, capelli e peli senza sforzo. ECOVACAS DEEBOT T80 OMNI (offerta lampo e risparmi 500 euro)

Il robot aspirapolvere ECOVACS Deebot T80 OMNI è disponibile con un’ offerta lampo che ti fa risparmiare ben 500 euro . Questo robot non si limita ad aspirare, ma integra un sistema di lavaggio avanzato e una stazione OMNI che gestisce autonomamente lo svuotamento della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei moci. Se cerchi un prodotto top di gamma capace di lavorare per giorni senza che tu debba mai intervenire, questa è l’occasione che stavi aspettando. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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La macchina per il caffè manuale De’Longhi Stilosa è in offerta con uno sconto del 35% e il prezzo scende sotto i 100 euro . Non a caso è la più venduta del momento su Amazon e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Grazie alla pressione da 15 bar e al montalatte integrato, puoi preparare espressi cremosi o cappuccini degni del miglior bar. Compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E.

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Cucinare in modo sano non significa rinunciare al piacere del fritto croccante, e la Moulinex Easy Fry Silence lo dimostra. Oggi è in sconto del 43% a meno di 80 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Come suggerisce il nome, la tecnologia “Silence” riduce drasticamente il rumore rispetto ai modelli tradizionali, rendendola discreta anche durante le cotture più lunghe. Con il touchscreen intuitivo e la compatibilità con la lavastoviglie per le parti rimovibili, è versatile e facile da utilizzare. Il cestello da 5 litri permette di cucinare cibo per 6 persone e grazie ai 10 programmi disponibili puoi cuocere qualsiasi cibo, dalle classiche patatine fritte fino alle verdure grigliate.

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