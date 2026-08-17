Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti fino all'85%

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Una settimana con vere offerte da Black Friday su Amazon. E per capire la bontà delle promo basta vedere i prodotti disponibili: troviamo, ad esempio, i Fire TV Stick con la stessa percentuale di sconto delle offerte Black Friday di Amazon. Grazie al 45% di sconto il Fire TV Stick costa pochissimo ed è uno dei prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce in questi ultimi giorni. Tra le promo best-seller c’è anche l’iPhone 17 Pro disponibile al minimo storico e con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno per il telefono nuovo c’è il realme P4X con uno sconto del 26% e costa veramente poco.

Questa settimana torna in offerta anche il dopo puntura elettrico Beurer BiteX Max: lo paghi la metà e hai con te un vero salva vita contro le punture degli insetti, a partire dalle zanzare. Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il robot aspirapolvere dreame Aqua10 Roller in promo con uno sconto del 42% e risparmi 500 euro. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti best seller

Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo al minimo)

Occasione da cogliere al volo per il Fire TV Stick 4K Select. Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e il prezzo scende a soli 29,99 euro , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Occasione da cogliere al volo per il Per pochissimo tempo la chiavetta multimediale è disponibile su Amazon con uno e il , con la possibilità di dilazionare il . Dotata anche di Alexa+, permette di vedere tutte le tue serie TV preferite comodamente sul divano. Si collega facilmente con qualsiasi smart TV e nella confezione trovi anche il telecomando con Alexa incorporato. Non perdere tempo e approfittane subito: è tra i prodotti più venduti sulla piattaforma di e-commerce. iPhone 17 Pro (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Sconto mai visto prima per la versione premium dello smartphone Apple. Per questa settimana l’ iPhone 17 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto che ti fa risparmiare 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa garantire. Sul telefono c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni elevate, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Sconto mai visto prima per la dello Per questa settimana l’ è disponibile su con uno sconto che ti fa e hai anche la possibilità di dilazionare il . Condizioni d’acquisto che solo il sito di e-commerce sa garantire. Sul telefono c’è ben poco da dire: da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni elevate, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Galaxy Watch Ultra (offerta lampo e prezzo crollato)

Super occasione per il Galaxy Watch Ultra , orologio indistruttibile di Samsung. Con l’offerta disponibile su Amazon risparmi ben 250 euro e approfitti dello sconto di 250 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Oltre a essere realizzato con materiali molto resistenti, l’orologio è dotato di sensori che tengono sotto controllo i parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per chi ama fare sport all’aria aperta supporta tantissime attività sportive e ha anche un GPS molto preciso.

per il , orologio indistruttibile di Samsung. Con l’offerta disponibile su e approfitti dello . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Oltre a essere realizzato con materiali molto resistenti, l’orologio è dotato di sensori che tengono sotto controllo i parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per chi ama fare sport all’aria aperta supporta tantissime attività sportive e ha anche un GPS molto preciso. PC portatile (doppio sconto e risparmi 650 euro)

L‘offerta della settimana se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo PC portatile. Da oggi su Amazon è disponibile il Ruzava RK70 con uno sconto fisso del 70% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro. Il risparmio netto è di 650 euro e approfitti del minimo storico. Notebook perfetto per lo studio e l’intrattenimento domestico. Schermo da 14 pollici ad alta risoluzione, buone prestazioni con 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. La batteria dura per tutto il giorno e trovi Windows 11 già installato.

Smartphone

Google Pixel 11 Pro (offerta bundle e extra valutazione dell’usato)

Su Amazon arriva la promo bundle per il nuovissimo Google Pixel 11 Pro . Trovi in offerta lo smartphone in promo con la cover a un prezzo mai visto prima e fai un super affare. Inoltre, hai anche una extra valutazione di ben 300 euro sul tuo vecchio telefono. L’azienda di Mountain View ha fatto le cose in grande e ha apportato tante migliorie al suo telefono premium. Schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, nuovo processore Tensor G6 che supporta nuove funzioni, come lo Zoom Pro della fotocamera fino a un ingrandimento di 120 x , tripla fotocamera professionale nella parte posteriore (rinnovata rispetto al passato), fotocamera per i selfie da 42 megapixel e il nuovo Gemini Intelligence che ti permette di sfruttare a pieno i poteri dell’intelligenza artificiale.

Su Amazon arriva la promo bundle per il nuovissimo . Trovi in offerta lo in con la cover a un e fai un super affare. Inoltre, hai anche una sul tuo vecchio telefono. L’azienda di Mountain View ha fatto le cose in grande e ha apportato tante migliorie al suo telefono premium. Schermo Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, nuovo processore Tensor G6 che supporta nuove funzioni, come lo della fotocamera fino a un , tripla fotocamera professionale nella parte posteriore (rinnovata rispetto al passato), fotocamera per i selfie da 42 megapixel e il nuovo che ti permette di sfruttare a pieno i poteri dell’intelligenza artificiale. Galaxy S25 (36% di sconto e prezzo al minimo)

Ottima offerta per il telefono top di Samsung. Grazie alla promo disponibile da oggi su Amazon il Galaxy S25 è disponibile con uno sconto del 36% e il risparmio netto è di 360 euro . Uno smartphone compatto e che puoi utilizzare con una sola mano grazie allo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite , mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Un vero telefono top da oggi a un prezzo speciale.

Ottima offerta per il telefono top di Samsung. Grazie alla promo disponibile da oggi su Amazon il è disponibile con uno e il . Uno smartphone compatto e che puoi utilizzare con una sola mano grazie allo da 6,2 pollici. Le prestazioni sono assicurate dal , mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Un vero telefono top da oggi a un prezzo speciale. vivo V70 FE (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Tra i migliori smartphone medio di gamma che puoi trovare da oggi su Amazon c’è anche il vivo V70 FE . Lo sconto è del 26% e risparmi poco meno di 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica si basa su un ottimo display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD), processore MediaTek che supporta tutte le tue applicazioni preferite e il multitasking, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh che dura fino a due giorni.

Tra i migliori smartphone medio di gamma che puoi trovare da oggi su Amazon c’è anche il . Lo e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . La scheda tecnica si basa su un ottimo con risoluzione 1,5K (superiore al FHD), processore MediaTek che supporta tutte le tue applicazioni preferite e il multitasking, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh che dura fino a due giorni. realme P4X (offerta esclusiva Amazon e costa pochissimo)

Se sei alla ricerca di un telefono affidabile e non vuoi spendere cifre esagerate, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon trovi il realme P4X con uno sconto del 26% e il prezzo scende al minimo storico, con la possibilità anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un telefono che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma con componenti molto interessanti. Schermo immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore professionale e una mega batteria da 7500 mAh con cui poter utilizzare il telefono anche per tre giorni consecutivi.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.219,00 € -9% 1.339,00 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti ... 29,99 € -45% 54,99 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (Titanium Blue, LTE, 47mm), ... 449,33 € -36% 699,00 € Risparmi 249,67 € Acquista su Amazon Smartphone vivo V70 FE, fotocamera principale da 200 MP, 8+2... 331,55 € -26% 449,00 € Risparmi 117,45 € Acquista su Amazon Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ Blink (ul... 39,99 € -68% 124,98 € Risparmi 84,99 € Acquista su Amazon Samsung Smart TV 55" UE55M80HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Mot... 499,00 € -29% 699,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon dreame Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Asp... 699,00 € -42% 1.199,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (il più venduto)

Offerta speciale anche per il nuovo Fire TV Stick HD , ultimo modello della chiavetta multimediale di Amazon da pochissimo uscito sul mercato. Grazie allo sconto del 36% il prezzo scende a soli 31,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Non a caso è al momento il modello più venduto su Amazon . Oltre a essere molto semplice da configurare e utilizzare ì, è dotato del telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima opportunità.

Offerta speciale anche per il , ultimo modello della chiavetta multimediale di Amazon da pochissimo uscito sul mercato. Grazie allo il prezzo scende a soli 31,99 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il . Non a caso è al momento il modello . Oltre a essere molto semplice da configurare e utilizzare ì, è dotato del telecomando con Alexa integrata per gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima opportunità. Fire TV Stick 4K Plus (44% di sconto e prezzo al minimo)

Se hai un televisore con risoluzione 4K , il modello che fa per te è il Fire TV Stick 4K Plus . Grazie allo sconto del 44% il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo paghi solamente 38,99 euro . Anche per questo modello è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero e la consegna è immediata. Supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming senza problemi e puoi vedere i tuoi programmi preferiti con la miglior risoluzione possibile. Con Alexa+ trovi le serie TV più velocemente e hai accesso al nuovo assistente personale di Amazon. Telecomando con Alexa integrata per un controllo ancora più semplificato del tuo televisore e dei dispositivi smart presenti in casa.

Se hai un televisore con , il modello che fa per te è il . Grazie allo il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo . Anche per questo modello è disponibile il e la consegna è immediata. Supporta il per uno streaming senza problemi e puoi vedere i tuoi programmi preferiti con la miglior risoluzione possibile. Con Alexa+ trovi le serie TV più velocemente e hai accesso al nuovo assistente personale di Amazon. Telecomando con Alexa integrata per un controllo ancora più semplificato del tuo televisore e dei dispositivi smart presenti in casa. Bundle sicurezza blink (68% di sconto e prezzo minuscolo)

Tra le offerte speciali di questa settimana c’è questo bundle che comprende la videocamera blink Outdoor 4 e la telecamera per l’interno blink Mini 2K+ con uno sconto del 68% e il prezzo scende a meno di 40 euro. Acquisti due ottime telecamere che ti permettono di controllare sia l’interno sia l’esterno della tua abitazione. Ti avvisano ogni volta che notano qualche movimento anomalo e puoi anche comunicare da remoto con le persone che sono in casa. L’autonomia della batteria è fino a due anni e la nitidezza delle immagini è in 2K.

Smartwatch

Garmin Forerunner 55 (offerta speciale e minimo storico)

Lo smartwatch per gli amanti della corsa e dello sport. Il Garmin Forerunner 55 è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e il prezzo scende a meno di 120 euro. Una vera occasione per uno smartwatch molto comodo da indossare e leggero da portare al polso. Ha tutte le funzioni che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da un sistema avanzato per il monitoraggio della salute e della frequenza cardiaca. Ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno con programmi ad hoc basati sulle tue prestazioni.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 50 pollici (33% di sconto e risparmi 250 euro)

Rapporto qualità-prezzo speciale per lo smart TV Hisense da 50 pollici con pannello MiniLED che assicura immagini più definite e colori più vividi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La qualità dell’audio è elevata grazie al supporto al Dolby Atmos 2.1. Il sistema operativo VIDAA OS permette di installare tutte le app per lo streaming con vuoi. Se attivi la Game Mode, il refresh rate nativo arriva fino a 144 Hz.

per lo da con che assicura immagini più definite e colori più vividi. Su Amazon è disponibile con uno e il su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . La qualità dell’audio è elevata grazie al supporto al Dolby Atmos 2.1. Il sistema operativo VIDAA OS permette di installare tutte le app per lo streaming con vuoi. Se attivi la Game Mode, il refresh rate nativo arriva fino a 144 Hz. Smart TV Samsung MiniLED da 55 pollici (promo esclusiva Amazon e prezzo speciale)

Se sei alla ricerca di un televisore leggermente più grande, su Amazon trovi il Samsung MiniLED da 55 pollici con uno sconto del 36% e il risparmio netto è di 250 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Tecnologia Motion Xcelerator che porta il refresh rate fino a 144 Hz, modalità ad hoc per vedere al meglio i contenuti sportivi e sistema operativo Tizen con Vision AI per farsi aiutare dall’intelligenza artificiale nella scelta dei contenuti da vedere.

Prodotti lowcost

Beurer BiteX Max (costa la metà)

Il Beurer BiteX Max è il dopopuntura più venduto su Amazon in questo momento, e con il 49% di sconto scende a 22,99 euro . A differenza dei classici stick usa e getta, questo modello è ricaricabile via USB-C , senza bisogno di pile di ricambio, per la massima flessibilità nella vita di tutti i giorni. La vera novità è la superficie riscaldante estesa , con un secondo anello termico attivabile in aggiunta, ideale per trattare punture estese o zone più ampie interessate da prurito con un solo utilizzo. La funzione BiteSpotLight integra una luce che permette di individuare e trattare con precisione la puntura anche al buio, perfetta per le serate estive all’aperto. Il tutto agisce solo tramite calore localizzato, senza sostanze chimiche, bloccando prurito e gonfiore in pochi secondi.

Il è il su in questo momento, e con il . A differenza dei classici stick usa e getta, questo modello è , senza bisogno di pile di ricambio, per la massima flessibilità nella vita di tutti i giorni. La vera novità è la , con un secondo anello termico attivabile in aggiunta, ideale per trattare punture estese o zone più ampie interessate da prurito con un solo utilizzo. La funzione integra una luce che permette di individuare e trattare con precisione la puntura anche al buio, perfetta per le serate estive all’aperto. Il tutto agisce solo tramite calore localizzato, senza sostanze chimiche, bloccando prurito e gonfiore in pochi secondi. Cuffie lowcost (85% di sconto e costano pochissimo)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste cuffie lowcost disponibili con un mega sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (67% di sconto e prezzo crollato)

Il Lefant M330 Pro crolla di prezzo su Amazon con il 67% di sconto , per un risparmio che sfiora i 300 euro. Il robot 3 in 1 spazza, aspira e lava in un unico passaggio, con una potenza di aspirazione elevato capace di raccogliere efficacemente polvere e peli di animali anche sui tappeti, grazie al riconoscimento automatico delle superfici che aumenta la potenza quando necessario. Il design senza spazzola centrale riduce drasticamente il problema dei grovigli, mentre la navigazione laser dToF a 360° con raggio di scansione fino a 15 metri garantisce una mappatura precisa e una pianificazione ordinata del percorso di pulizia. Il sistema riconosce gli ostacoli , i mobili e i cavi in tempo reale, con memorizzazione fino a 3 mappe per case su più piani.

Il di su con il , per un risparmio che sfiora i 300 euro. Il robot 3 in 1 spazza, aspira e lava in un unico passaggio, con una capace di raccogliere efficacemente polvere e anche sui tappeti, grazie al riconoscimento automatico delle superfici che aumenta la potenza quando necessario. Il design riduce drasticamente il problema dei grovigli, mentre la con raggio di scansione fino a 15 metri garantisce una mappatura precisa e una pianificazione ordinata del percorso di pulizia. Il , i mobili e i cavi in tempo reale, con memorizzazione fino a 3 mappe per case su più piani. dreame Aqua10 Roller (risparmi 500 euro e 12 rate a tasso zero)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti dreame Aqua10 Roller è ora disponibile con il 42% di sconto e un risparmio di 500 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Al posto dei tradizionali panni rotanti, un rullo cilindrico viene alimentato costantemente con acqua pulita durante il lavaggio, per una pulizia più igienizzata e profonda dei pavimenti. Il sistema ProLeap supera ostacoli fino a 6 cm senza fermarsi, mentre il rilevamento intelligente degli ostacoli evita cavi e piccoli oggetti senza aggrovigliarli. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è ora disponibile con il e un risparmio di 500 euro, con la possibilità di dilazionare il in . Al posto dei tradizionali panni rotanti, un rullo cilindrico viene alimentato costantemente con acqua pulita durante il lavaggio, per una pulizia più igienizzata e profonda dei pavimenti. Il sistema supera ostacoli fino a 6 cm senza fermarsi, mentre il rilevamento intelligente degli ostacoli evita cavi e piccoli oggetti senza aggrovigliarli. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Tineco PURE One Station 5 Pro (offerta shock e 5 rate a tasso zero)

Torna al minimo storico su Amazon la Tineco PURE ONE Station 5 Pro , con il 26% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il vero punto di forza è la base completamente autopulente : dopo ogni utilizzo aspira automaticamente la polvere raccolta e pulisce a fondo spazzola, tubo, filtro HEPA e contenitore, eliminando ogni contatto diretto con lo sporco. La potenza di aspirazione arriva a 200 AW , supportata dalla tecnologia DustSense che rileva il livello di sporco e regola automaticamente l’intensità su tappeti e pavimenti duri. La spazzola ZeroTangle evita che capelli e peli di animali si aggroviglino, mentre il sistema LightSense con luce LED illumina la zona davanti alla spazzola per non lasciare sfuggire nulla. L’autonomia arriva fino a 100 minuti in modalità ECO, sufficiente per pulire un’intera casa in una sola sessione,

Torna al su la , con il e la possibilità di il . Il vero punto di forza è la base : dopo ogni utilizzo aspira automaticamente la polvere raccolta e pulisce a fondo spazzola, tubo, filtro HEPA e contenitore, eliminando ogni contatto diretto con lo sporco. La potenza di aspirazione arriva a , supportata dalla tecnologia DustSense che rileva il livello di sporco e regola automaticamente l’intensità su tappeti e pavimenti duri. La spazzola evita che capelli e peli di animali si aggroviglino, mentre il sistema LightSense con luce LED illumina la zona davanti alla spazzola per non lasciare sfuggire nulla. L’autonomia arriva fino a in modalità ECO, sufficiente per pulire un’intera casa in una sola sessione, Frullatore a immersione Bosch (doppio sconto e prezzo stracciato)

Doppio sconto su Amazon per il frullatore a immersione Bosch e lo paghi pochissimo. Allo sconto fisso del 59% più aggiungere anche un coupon di 1,65 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotato di un motore da 600 Watt in grado di lavorare anche gli ingredienti più duri, integra una lama a 4 ali in acciaio inox con design anti-schizzi, 12 velocità variabili più funzione turbo e un tritatutto incluso per erbe, noci e formaggio. Tutte le parti a contatto con il cibo sono removibili e lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

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