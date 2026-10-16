Amazon, iPhone 17 Pro in offerta con un prezzo speciale e prodotti con sconti fino all'80%

MisterGadget.Tech

Si prospetta un weekend interessante per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone o di un elettrodomestico per la propria abitazione. Il merito è delle ottime offerte disponibili da oggi 16 ottobre su Amazon. Veri e propri saldi autunnali sulla piattaforma di e-commerce che permettono di fare grandissimi affari, come ad esempio l’iPhone 17 Pro disponibile con uno sconto di 170 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per chi vuole spendere meno ed è alla ricerca di uno smartphone con batteria extra large c’è l’Honor 600 Smart con un ottimo sconto del 33%.

Tra le offerte best seller del giorno c’è lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici: costa meno della metà e risparmi ben 1300 euro. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock Qrevo S Pro con uno sconto del 41% e risparmi centinaia di euro. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 16 ottobre

Smartphone

iPhone 17 Pro (offerta lampo e prezzo al minimo)

Fine settimana all’insegna delle ottime occasioni su Amazon per i prodotti Apple. Tra le offerte top del giorno c’è l ‘iPhone 17 Pro disponibile con uno sconto di 170 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sulle caratteristiche dello smartphone c’è ben poco da dire: si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a un display ProMotion da 6,3 pollici , processore A19 Pro ad alte prestazioni, tripla fotocamera Pro Fusion con sensore da 48 megapixel, fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria con un’autonomia mai vista prima.

Fine settimana all’insegna delle ottime occasioni su Amazon per i prodotti Apple. Tra le offerte top del giorno c’è l disponibile con uno e hai anche la possibilità di il in . Sulle caratteristiche dello smartphone c’è ben poco da dire: si posiziona nella fascia altissima del mercato grazie a un , processore A19 Pro ad alte prestazioni, tripla fotocamera Pro Fusion con sensore da 48 megapixel, fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria con un’autonomia mai vista prima. Galaxy S26 FE (30% di sconto e 12 rate a tasso zero)

Offerta esclusiva Amazon per una delle ultime novità Samsung più interessanti. Parliamo del Galaxy S26 FE che troviamo da oggi in promo con uno sconto del 30% e il risparmio netto sfiora i 300 euro . Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . La scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 ottimizzato appositamente per questo modello, t ripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel . A bordo trovi anche funzioni speciali per registrare video perfetti nei concerti.

per una delle ultime novità Samsung più interessanti. Parliamo del che troviamo da oggi in promo con uno e il . Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di il in . La scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimizzato appositamente per questo modello, t con e . A bordo trovi anche funzioni speciali per registrare video perfetti nei concerti. moto g67 (30% di sconto e risparmi 100 euro)

Prezzo in picchiata per il moto g67 , smartphone medio di gamma di Motorola disponibile con uno sconto lampo del 30% e risparmi 100 euro su quello di listino. Lo smartphone è equipaggiato di ottime componenti, a partire da un display Extrme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh con cui copri un’intera giornata senza troppi patemi.

Prezzo in picchiata per il , smartphone medio di gamma di Motorola disponibile con uno e su quello di listino. Lo smartphone è equipaggiato di ottime componenti, a partire da un con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una con cui copri un’intera giornata senza troppi patemi. POCO C95 Pro (offerta lampo e prezzo al minimo)

Continua ancora per pochissimi giorni la promo speciale per il POCO C95 Pro . Telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezza. Schermo immersivo da 6,9 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Helio G91-Ultra , doppia fotocamera da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e per finire una mega batteria da 7500 mAh che dura più di due giorni.

Continua ancora per pochissimi giorni la promo speciale per il . Telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezza. da ad alta risoluzione, , doppia fotocamera da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e per finire una che dura più di due giorni. Honor 600 Smart (costa poco e maxi batteria)

Per chi non vuole spendere cifre esagerate ed è alla ricerca di un telefono con una maxi batteria, l’Honor 600 Smart è il telefono da comprare oggi. Su Amazon è disponibile con uno sconto shock del 33% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Telefono pensato per essere utilizzato per più giorni senza la necessità di ricaricarlo grazie alla presenza di una maxi batteria da 7700 mAh. Il telefono è dotato di un display da 6,87 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon 4 Gen4 che assicura buone prestazioni e per finire un’ottima fotocamera da 50 megapixel.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.169,00 € -13% 1.339,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon HONOR 600 SMART 5G BLACK 4+128GB 186,19 € -33% 279,90 € Risparmi 93,71 € Acquista su Amazon LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP 4... 49,99 € -44% 89,99 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular, Cassa 49 mm in titanio n... 680,75 € -16% 809,00 € Risparmi 128,25 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 899,00 € -59% 2.199,00 € Risparmi 1.300,00 € Acquista su Amazon roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lava... 349,99 € -41% 589,99 € Risparmi 240,00 € Acquista su Amazon Ninja CRISPi, Friggitrice ad Aria in Vetro Compatta, 4 Funzi... 99,99 € -44% 179,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, con 1 Testina di Ricambio,... 44,99 € -55% 99,99 € Risparmi 55,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e e prezzo crollato)

Offerta speciale per questa cassa Bluetooth economica. Grazie alla promo di oggi la trovi con un doppio sconto speciale e costa solamente poco più di 30 euro. Il merito è dello sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. Il risultato finale è uno sconto totale dell’80% e la paghi poco più di 30 euro. Assicura un’ottima qualità del suono, è impermeabile e si collega con qualsiasi smartphone.

Offerta speciale per questa cassa Bluetooth economica. Grazie alla promo di oggi la trovi con un doppio sconto speciale e costa solamente poco più di 30 euro. Il merito è dello sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. Il risultato finale è uno sconto totale dell’80% e la paghi poco più di 30 euro. Assicura un’ottima qualità del suono, è impermeabile e si collega con qualsiasi smartphone. Cuffie Philips (51% di sconto e costano meno di 19 euro)

Le cuffie Philips TAH4209WH costano meno di 19 euro , grazie al 5 1% di sconto. L’autonomia è di 55 ore di musica, mentre i driver da 32 mm offrono bassi dinamici. La connessione multipoint permette di collegare due dispositivi insieme. Sono pieghevoli e leggere (circa 160 g), con microfono integrato per le chiamate e app Philips per regolare il suono.

Le cuffie , grazie al 5 L’autonomia è di di musica, mentre i offrono La connessione permette di collegare due dispositivi insieme. Sono (circa 160 g), con per le chiamate e per regolare il suono. LEGO Edition Charles Leclerc (44% di sconto e prezzo stracciato)

Meno di 50 euro, con il 44% di sconto , per il set LEGO Editions dedicato al casco di Charles Leclerc : un oggetto da collezione per i fan della Ferrari. Il modello da 886 pezzi riproduce il casco con il Cavallino Rampante , il numero 16 e gli omaggi al Papà e Jules Bianchi . Include una minifigure di Leclerc e una targhetta con la sua firma , mentre l’app LEGO Builder permette di ruotare e zoomare il modello durante la costruzione. Consigliato dai 14 anni in su. Un pezzo da esporre in salotto o da regalare a un appassionato di F1.

con il , per il dedicato al : un oggetto da collezione per i fan della Ferrari. Il modello da riproduce il casco con il , il e gli omaggi al . Include una e una , mentre l’app permette di ruotare e zoomare il modello durante la costruzione. Consigliato dai 14 anni in su. Un pezzo da esporre in salotto o da regalare a un appassionato di F1. McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (sconto di 130 euro e 5 rate a tasso zero)

L’Apple Watch Ultra 3 è disponibile in promo con un ottimo sconto di 130 euro e approfitti di un’ottima occasione. Per rendere ancora più preziosa la promo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La cassa da 49 mm in titanio ha un vetro zaffiro piatto che protegge il display LTPO3 OLED da 1,98", leggibile anche sotto il sole. Il GPS dual-band traccia i percorsi, mentre il profondimetro, la resistenza fino a 100 metri, la certificazione MIL-STD-810H e la sirena lo rendono adatto a mare e montagna. Con la connettività satellitare si possono inviare SOS ed emergenze senza copertura.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)

Ecco una delle migliori offerte del giorno su Amazon. Lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici scende del 59% e il risparmio netto raggiunge i 1300 euro. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB con LED a colori indipendenti restituisce tinte più pure. Il processore α8 AI Gen3 e il Precision Dimming migliorano contrasto e dettagli. I gamer trovano la tecnologia Motion Booster 288, 144 Hz con VRR e FreeSync Premium e GeForce NOW. Il sistema operativo webOS è la ciliegina sulla torta e assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di streaming.

Elettrodomestici

roborock Qrevo S Pro (41% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta shock per il roborock Qrevo S Pro : con il 41% di sconto si risparmiano 240 euro su un robot con stazione e lavaggio ad acqua calda. L’aspirazione HyperForce da 18.500 Pa rimuove polvere e peli da pavimenti e tappeti, mentre la spazzola laterale anti-groviglio riduce la manutenzione. I doppi panni rotanti sollevabili lavano i pavimenti duri e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con acqua calda a 75°C e li asciuga con aria calda a 45°C . Il LiDAR PreciSense mappa la casa, la tecnologia Reactive Tech evita gli ostacoli, e il corpo da 9,65 cm passa sotto i mobili bassi.

per il : con il si su un robot con stazione e lavaggio ad acqua calda. L’aspirazione rimuove polvere e peli da pavimenti e tappeti, mentre la riduce la manutenzione. I lavano i pavimenti duri e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con e li asciuga con . Il mappa la casa, la tecnologia evita gli ostacoli, e il corpo da passa sotto i mobili bassi. dreame H12 Pro Ultra (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La lavapavimenti e aspirapolvere dreame H12 Pro Ultra è disponibile in promo con il 40% di sconto e risparmi 120 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’ aspirazione da 16.000 Pa raccoglie sporco secco e liquidi, mentre il rullo si lava con acqua calda a 60°C e si asciuga con aria calda. Il raschietto flessibile limita i grovigli e il sensore di sporco regola aspirazione e acqua in base alle esigenze. Il serbatoio da 900 ml e la batteria con un’autonomia fino a 35 minuti coprono circa 200 mq .

La lavapavimenti e aspirapolvere è disponibile in promo con il 40% di sconto e risparmi 120 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’ raccoglie sporco secco e liquidi, mentre il rullo si e si asciuga con aria calda. Il limita i grovigli e il regola aspirazione e acqua in base alle esigenze. Il e la batteria con un’autonomia fino a coprono circa . Friggitrice ad aria Ninja CRISPi (44% di sconto e costa meno di 100 euro)

La friggitrice ad aria Ninja CRISPi fa risparmiare 80 euro sul prezzo di listino grazie allo sconto del 44% . Modello particolare dotato di un PowerPod da 1.700 W a cui si agganciano due contenitori in vetro borosilicato (3,8 L e 1,4 L) senza PFAS e resistenti agli shock termici. I 4 programmi di cottura permettono di cucinare tutto quello che vuoi, mentre il vetro permette di vedere la cottura senza aprire. Si cucina, si serve e si conserva nello stesso contenitore, e le parti si lavano in lavastoviglie . Compatta e portatile, libera il piano di lavoro.

La friggitrice ad aria fa sul prezzo di listino grazie allo . Modello particolare dotato di un a cui si agganciano due (3,8 L e 1,4 L) e resistenti agli shock termici. I 4 programmi di cottura permettono di cucinare tutto quello che vuoi, mentre il vetro permette di vedere la cottura senza aprire. Si cucina, si serve e si conserva nello stesso contenitore, e le parti si lavano in . Compatta e portatile, libera il piano di lavoro. Kenwood QuickMix Go (offerta lampo e prezzo mini)

Lo sbattitore Kenwood QuickMix Go costa meno di 30 euro grazie al 50% di sconto. Lo puoi utilizzare per preparare torte, creme e impasti. Il motore da 350 W ha 5 velocità e le fruste e i ganci in acciaio inox (2+2) si espellono con un tasto. La custodia all-in-one con maniglia raccoglie tutto in un solo posto, insieme al misurino integrato, e si porta ovunque. Fruste, ganci e misurino si lavano in lavastoviglie.

Igiene dentale

Oral-B iO 2 (55% di sconto e 3 rate a tasso zero)

L’Oral-B iO 2 costa meno della metà con il 55% di sconto, e si può pagare anche in 3 rate a tasso zero. La testina rotonda con micro-vibrazioni pulisce delicatamente ma in profondità, mentre il sensore di pressione accende una spia rossa se spazzoli troppo forte. Le 3 modalità (Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana) adattano l’intensità a denti e gengive, e il timer da 2 minuti con avviso ogni 30 secondi aiuta a spazzolare ogni zona. Include la custodia da viaggio, e la batteria dura a lungo.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui