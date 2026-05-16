Amazon, iPhone a prezzo stracciato e sconti all'85%

Michael Derrer Fuchs

Smartphone, smartwatch, elettrodomestici e non solo. La lista dei prodotti in offerta su Amazon da oggi 16 maggio è lunga e variegata. Fare ottimi affari è tutt’altro che impossibile e puoi acquistare alcuni dei migliori dispositivi del momento al minimo storico. Non stiamo esagerando: ad esempio è disponibile l’iPhone Air con uno sconto superiore ai 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottimo anche il prezzo del Motorola edge 70: solo oggi lo trovi con il 51% di sconto. Tra gli smartwatch non perdere l’occasione disponibile per l’Apple Watch 11: con la promo di oggi approfitti dello sconto del 31%, Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione con lo sconto di 1000 euro disponibile per il Lefant M3 Ultra.

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Amazon, migliori offerte 16 maggio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (40% di sconto e prezzo in picchiata)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il Galaxy S25 Ultra in promo con uno sconto del 40% che fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori smartphone sul mercato e a questo prezzo è un’occasione irripetibile. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppia fotocamera, batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi su il in con uno che fa su quello di listino. Si tratta di uno dei sul mercato e a questo prezzo è un’occasione irripetibile. Dotato di un con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, , quadrupla fotocamera posteriore con e doppia fotocamera, batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. iPhone Air (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Altra ottima offerta da non farsi scappare. L’ iPhone Air è disponibile da oggi in promo con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare più di 300 euro su quello di listino. Per essere un telefono Apple uscito da pochissimo sul mercato si tratta di un’occasione più unica che rara. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel , fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone si caratterizza anche per un design super sottile.

Altra ottima offerta da non farsi scappare. L’ è disponibile da oggi in con uno che ti fa su quello di listino. Per essere un telefono Apple uscito da pochissimo sul mercato si tratta di un’occasione più unica che rara. Hai anche la possibilità di il in . Schermo ProMotion da 6,5 pollici con , che assicura prestazioni fulminee, da , fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Lo smartphone si caratterizza anche per un design super sottile. Motorola edge 70 (51% di sconto e metà prezzo)

Continua la super occasione per il Motorola edge 70. Da oggi lo smartphone è disponibile con uno sconto del 51% e il prezzo crolla al minimo storico . Il risparmio supera i 400 euro e approfitti anche del minimo storico . Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel , sensore frontale sempre da 50 megapixel e una batteria da 4800 mAh che si ricarica in pochissimo tempo.

Continua la per il Da oggi lo smartphone è disponibile con uno e il al . Il i e anche del . Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, , sensore frontale sempre da 50 megapixel e una batteria da 4800 mAh che si ricarica in pochissimo tempo. Redmi Note 15 (prezzo stracciato e affare per tutti)

Ottima offerta per il Redmi Note 15, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio di gamma e gli entry-level. Uscito sul mercato da poco tempo, da oggi lo trovi con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottima scheda tecnica: schermo AMOLED da 6,77 pollici super fluido, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che dura fino a due giorni. Non perdere tempo, la promo può terminare da un momento all’altro.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo mini)

Tra i prodotti più venduti su Amazon nelle ultime ore c’è il Fire TV Stick 4K Select , ultima versione della chiavetta multimediale più amata dagli utenti. Da oggi la trovi con uno sconto del 45% e la paghi meno di 30 euro , anche con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La chiavetta essenziale per lo streaming in 4K e che trasforma il tuo televisore anche in una console grazie al supporto a Xbox Game Pass. Facile da installare e da oggi a un prezzo veramente mini.

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Se vuoi un po’ più di potenza, c’è in offerta anche il Fire TV Stick 4K Plus. Grazie a un processore più potente assicura una maggiore velocità nell’apertura delle applicazioni e nello streaming di film e serie TV. Una qualità cinematografica direttamente nel salotto di casa. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Supporta il Wi-Fi 6 e nella confezione è presente il telecomando con Alexa integrata che ti permette di utilizzare gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)

Tra le offerte top di oggi c’è anche questa cassa Bluetooth che trovi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 67% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20% e il prezzo scende a soli 30 euro. Assicurano una buona qualità del suono, autonomia fino a ventiquattro ore e si collegano con qualsiasi smartphone e computer. Non può mancare nelle tue feste estive.

Tra le offerte top di oggi c’è anche questa che trovi con un che fa il Oltre a quello puoi un che ti fa e il Assicurano una buona qualità del suono, autonomia fino a ventiquattro ore e si collegano con qualsiasi smartphone e computer. Non può mancare nelle tue feste estive. Cuffie lowcost (73% di sconto e costano pochissimo)

Super sconto del 73% per questo paio di cuffie lowcost disponibile in promo solo per oggi. Se non vuoi spendere cifre esagerate per i tuoi nuovi auricolari, questa è l’offerta che non devi farti scappare. Buona qualità del suono grazie alla cancellazione del rumore, autonomia che raggiunge le 40 ore e sono anche impermeabili. La soluzione perfetta per chi ama allenarsi all’aperto e ha bisogno di cuffie con una lunga durata. Si collegano con qualsiasi smartphone.

per questo di disponibile in promo solo per oggi. Se non vuoi spendere cifre esagerate per i tuoi nuovi auricolari, questa è l’offerta che non devi farti scappare. Buona qualità del suono grazie alla del autonomia che raggiunge le 40 ore e sono anche impermeabili. La soluzione perfetta per chi ama allenarsi all’aperto e ha bisogno di cuffie con una lunga durata. Si collegano con qualsiasi smartphone. Luce Xiaomi Mi Motion (offerta lampo e costa meno di 13 euro)

Piccola spesa, massima resa. La lampada intelligente di Xiaomi con sensore di movimento e Bluetooth è in offerta speciale a meno di 13 euro. È perfetta per illuminare corridoi, armadi o la camera dei bambini senza dover accendere le luci principali. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi regolarne l’intensità e la durata direttamente dallo smartphone. Un accessorio smart, elegante e dai consumi ridottissimi.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (minimo storico e prezzo stracciato)

Crolla il prezzo dell’ Apple Watch Series 11 . Grazie allo sconto del 31% risparmi ben 140 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un orologio con ottime caratteristiche e dotato di un display Retina di ultima generazione con luminosità elevata. Dotato di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e supporta tante modalità di allenamento. Per il monitoraggio del sonno trovi anche un nuovo parametro che ti aiuta a controllare come dormi e a riposarti meglio. Batteria con autonomia prolungata.

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Se non vuoi spendere troppo per il tuo nuovo smartwatch, questa è l‘offerta del giorno. Da oggi lo Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile in promo con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Smartwatch comodo da indossare per tutto il giorno dotato di un display AMOLED ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno (orario, contapassi, frequenza cardiaca), monitoraggio avanzato della salute (frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue), supporta più di 150 modalità di allenamento e batteria con autonomia fino a 21 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″ , 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 42% e il 46% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Super promo per lo smart TV Samsung Crystal con schermo da 43 pollici. Da oggi è disponibile con uno sconto del 30% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottima qualità delle immagini con risoluzione 4K, processore Crystal 4K che migliora la risoluzione anche dei contenuti che nativamente non sono in 4K, sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa opportunità.

Elettrodomestici

Lefant M3 Ultra (doppio sconto e risparmi più di 1000 euro)

Offerta speciale su Amazon per il robot Lefant M3 Ultra . Grazie allo sconto del 71% a cui si aggiunge un ulteriore coupon del 5% , oggi puoi risparmiare più di 1000 euro sul prezzo di listino. È una stazione di pulizia totale: aspira, lava, asciuga i moci e si svuota da solo. Mappatura completa di tutta l’abitazione grazie alla tecnologia laser e evita tutti gli ostacoli presenti sulla strada. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

su Amazon per il robot . Grazie allo a cui si aggiunge un , oggi puoi sul prezzo di listino. È una stazione di pulizia totale: aspira, lava, asciuga i moci e si svuota da solo. Mappatura completa di tutta l’abitazione grazie alla tecnologia laser e evita tutti gli ostacoli presenti sulla strada. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Ecovacs Deebot T50 Pro Omni (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T50 Pro Omni di seconda generazione è protagonista di un’offerta lampo che taglia il prezzo del 30% , permettendoti di risparmiare 150 euro . Si tratta di uno dei robot potente e sottile, capace di infilarsi ovunque e di garantire un’igiene profonda grazie alla sua stazione Omni che gestisce ogni aspetto della manutenzione quotidiana. Dotato anche di una spazzola laterale estensibile.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è protagonista di un’offerta lampo che taglia il prezzo del , permettendoti di . Si tratta di uno dei robot potente e sottile, capace di infilarsi ovunque e di garantire un’igiene profonda grazie alla sua stazione Omni che gestisce ogni aspetto della manutenzione quotidiana. Dotato anche di una spazzola laterale estensibile. Dyson V8 Cyclone (minimo storico e affare per tutti)

Il Dyson V8 Cyclone è oggi disponibile al minimo storico su Amazon grazie a uno sconto del 27% . Aspirapolvere leggero, versatile e dotato della tecnologia ciclonica Dyson, è perfetto per chi cerca un’aspirazione potente e costante senza l’ingombro del filo. Include la spazzola anti-groviglio Motorbar, ideale per chi ha animali in casa. Nella confezione trovi anche diversi accessori che lo rendono universale. Dotato della stazione di ricarica a muro.

Il è oggi disponibile al su Amazon grazie a uno . Aspirapolvere leggero, versatile e dotato della tecnologia ciclonica Dyson, è perfetto per chi cerca un’aspirazione potente e costante senza l’ingombro del filo. Include la spazzola anti-groviglio Motorbar, ideale per chi ha animali in casa. Nella confezione trovi anche diversi accessori che lo rendono universale. Dotato della stazione di ricarica a muro. Dyson Purifier Cool PC1 (sconto IVA e super promo)

Aria pulita e fresca con un risparmio netto: il ventilatore a torre Dyson Purifier Cool PC1 è in promozione con uno sconto IVA che ti permette di risparmiare 100 euro sul prezzo finale. Questo dispositivo non solo rinfresca l’ambiente, ma cattura il 99,95% degli inquinanti e degli allergeni grazie ai suoi filtri avanzati. È la soluzione definitiva per chi soffre di allergie o vuole semplicemente un ambiente più sano. Lo puoi controllare tramite app o telecomando.

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