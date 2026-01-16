Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'85%

Amazon

Comincia il weekend e come sempre su Amazon arrivano offerte strepitose che ci permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti che amiamo maggiormente. Oggi 16 gennaio troviamo anche alcune promo lancio molto interessanti: sul sito di e-commerce, infatti, sono arrivati i nuovi Redmi Note 15 e Redmi Note 15 Pro e sono già disponibili con una promo lancio che non devi farti scappare. Non finiscono di certo qui le offerte per gli smartphone: trovi anche il Galaxy S25 Ultra al minimo storico. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è la macchina per il caffè manuale De’Longhi in promo e fai un ottimo affare.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Approfittane subito e non perdere questa occasione.

Amazon, migliori offerte 16 gennaio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Tra le migliori promo disponibili oggi per uno smartphone premium. Su Amazon è disponibile il Galaxy S25 Ultra in offerta con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro . Un telefono unico nel suo genere e dotato di componenti di ultima generazione, a partire dallo s chermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale.

in con uno del che fa il al e . Un telefono unico nel suo genere e dotato di componenti di ultima generazione, a partire dallo s da 6,9 pollici con risoluzione QHD, , quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale. Google Pixel 10. Tra gli smartphone top disponibili oggi c’è anche il Google Pixel 10 . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Un telefono con ottime componenti e progettato per essere lavorare al meglio con l’intelligenza artificiale. Dotato di uno schermo Actua da 6,3 pollici ad alta definizione, un processore Tensor G5 , una tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono compatto e con ottime caratteristiche.

. Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno e risparmi su quello di listino. Un telefono con ottime componenti e progettato per essere lavorare al meglio con l’intelligenza artificiale. Dotato di uno ad alta definizione, un , una tripla fotocamera posteriore che assicura scatti professionali e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono compatto e con ottime caratteristiche. Redmi Note 15 Pro. Offerta lancio con bundle per il Redmi Note 15 Pro , il nuovo telefono di Xiaomi che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Per il lancio, infatti, è disponibile in offerta e in bundle con la Xiaomi Smart Band 10 , l’activity tracker più amato dagli utenti e che ti aiuta a tenere sotto controllo i parametri vitali e l’attività fisica. Grazie alla promo Amazon risparmi decine di euro e fai un ottimo affare. Il nuovo telefono di Xiaomi , invece, si basa su un display AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con nuovissimo sensore da 200 megapixel. La batteria da 6580 mAh dura fino a due giorni. Approfittane subito.

, il nuovo telefono di Xiaomi che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Per il lancio, infatti, è disponibile in e in con la , l’activity tracker più amato dagli utenti e che ti aiuta a tenere sotto controllo i parametri vitali e l’attività fisica. Grazie alla promo Amazon risparmi decine di euro e fai un ottimo affare. Il , invece, si basa su un da ad e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con nuovissimo sensore da 200 megapixel. La batteria da 6580 mAh dura fino a due giorni. Approfittane subito. Redmi Note 15. Per chi vuole spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche il Redmi Note 15 , smartphone lowcost disponibile al minimo storico su Amazon . Grazie allo sconto di oggi approfitti di una super occasione e acquisti uno dei migliori telefoni della sua categoria. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,77 pollici , un processore MediaTek ad alte prestazioni e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel . La batteria da 6000 mAh è uno dei punti forti del telefono e si ricarica anche abbastanza velocemente.

, smartphone lowcost disponibile al . Grazie allo sconto di oggi approfitti di una super occasione e acquisti uno dei della sua categoria. La si basa su un , un ad alte prestazioni e una con . La batteria da 6000 mAh è uno dei punti forti del telefono e si ricarica anche abbastanza velocemente. moto g56. Ecco uno dei best-buy di Amazon delle ultime settimane. Da oggi trovi il moto g56 in promo con uno sconto del 48% e lo paghi meno di 140 euro. Lo paghi praticamente la metà e approfitti di un’occasione veramente speciale. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek per performance sempre al top, fotocamera principale da ben 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000 mAh. Ecco una delle offerte top disponibili oggi su Amazon. Trovi questo powerbank da 10.000 mAh in promo con un ottimo sconto dell’84% che fa scendere il prezzo a meno di 13 euro . Una batteria esterna utilissima da avere sempre con sé e con cui puoi ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte. Si collega con qualsiasi telefono, anche gli iPhone di ultima generazione. Sulla scocca è presente anche uno schermo LCD che mostra il livello di carica residuo.

in con un che fa . Una batteria esterna utilissima da avere sempre con sé e con cui puoi ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte. Si collega con qualsiasi telefono, anche gli iPhone di ultima generazione. Sulla scocca è presente anche uno schermo LCD che mostra il livello di carica residuo. Cuffie lowcost. Se stavi cercando un paio di cuffie economiche in promo , ecco l’ offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo paio con uno sconto dell’85% che te le fa pagare meno di 20 euro . Ottima qualità del suono, riduzione del rumore e sono anche impermeabili. L’autonomia è di quasi 50 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

di , ecco l’ che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo paio con uno che te le fa . Ottima qualità del suono, riduzione del rumore e sono anche impermeabili. L’autonomia è di quasi 50 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Ripetitore wireless Tp-Link. Altro accessorio da avere assolutamente in casa. Da oggi trovi su Amazon il ripetitore wireless Tp-Link in promo con un ottimo sconto del 54% e lo paghi solamente poco più di 35 euro. Amplificatore dual band fino a 1500 Mbps, è un extender potente e facile da utilizzare e da configurare. Se hai problemi con la rete Wi-Fi in casa, questo è il dispositivo che fa per te. Compatibile con la maggior parte dei router e dei modem.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Uno dei migliori smartwatch che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 in promo con uno sconto del 51% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet.

che puoi acquistare oggi. Su Amazon trovi il in con uno e . Hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartwatch top di gamma con funzionalità avanzate e il supporto dell’intelligenza artificiale. Monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica e hai a disposizione tutte le principali app della suite di Google, a partire dalla mappe e dal Wallet. Moto Watch Fit. Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartwatch, ecco l’offerta che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi il Moto Watch Fit con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 50 euro. Orologio economico, ma con tutte le funzionalità che fanno al caso tuo, a partire da un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Schermo OLED da 1,9 pollici, più di 100 modalità di allenamento e un’autonomia fino a 16 giorni. Comodo anche da indossare essendo molto leggero. Non perdere questa occasione lampo.

Smart TV

Fire TV Series 2. Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto dalle dimensioni contenute, da oggi trovi su Amazon il Fire TV Series 2 da 32 pollici in promo con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 170 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione, tecnologie innovative e a bordo è presente il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se vuoi un modello più grande, è disponibile in offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 29%.

PC portatile

Notebook lowcost. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo PC, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo notebook economico in promo con uno sconto del 73% e risparmi più di 1150 euro su quello di listino. Non si tratta di un refuso o di un errore, ma di una promo in “carne e ossa” che non devi assolutamente farti scappare. Schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD, processore Intel Core i3, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Perfetto per lo studio e per l’intrattenimento.

Elettrodomestici

Macchina per il caffè De’Longhi. Devi acquistare la nuova macchina per il caffè e non vuoi spendere cifre esagerate? Ecco la promo che fa per te. Solo per oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè De’Longhi manuale in promo con uno sconto del 30% e risparmi decine di euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetta per la tua cucina, è compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Oltre a preparare un caffè espresso cremoso, puoi realizzare cappuccini come quelli del bar grazie al montalatte integrato.

trovi la in con uno e risparmi decine di euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di in Perfetta per la tua cucina, è compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Oltre a preparare un caffè espresso cremoso, puoi realizzare cappuccini come quelli del bar grazie al montalatte integrato. roborock QV 35A. Offerta con doppio sconto da non farsi sfuggire. Su Amazon è in promo il robot aspirapolvere roborock QV 35A al minimo storico e con una promo da non farsi sfuggire . Grazie allo sconto del 41% approfitti del minimo storico e risparmi 240 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, permette di lavare il pavimento senza troppi sforzi e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare facilmente gli ostacoli.

al e con una . Grazie allo approfitti del minimo storico e risparmi 240 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, permette di lavare il pavimento senza troppi sforzi e mappa accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di evitare facilmente gli ostacoli. Lavasciuga Hisense. Ottima occasione per la lavasciuga Hisense , elettrodomestico due in uno utilissimo per chi ha poco spazio in casa. Questo modello è dotato di un cestello da 9 chilogrammi in fase di lavaggio e da 6 chilogrammi in fase di asciugatura . Dotato di tecnologie di lavaggio innovative che non rovinano i tessuti, puoi scegliere tra 15 programmi di lavaggio e asciugatura automatici. Classe di efficienza energetica A che ti fa risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 28% e risparmi più di 150 euro . Pagamento in 5 rate a tasso zero.

, elettrodomestico due in uno utilissimo per chi ha poco spazio in casa. Questo modello è dotato di un in fase di lavaggio e da . Dotato di tecnologie di lavaggio innovative che non rovinano i tessuti, puoi scegliere tra 15 programmi di lavaggio e asciugatura automatici. Classe di efficienza energetica A che ti fa risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Su è disponibile con un e . Pagamento in 5 rate a tasso zero. Gelatiera Cecotec. Un’offerta “fuori stagione” che ti permette di fare un super affare. Da oggi su Amazon trovi questa gelatiera Cecotec per preparare anche gustosi dessert in promo con uno sconto del 42% e la paghi meno di 100 euro. Oltre al gelato, ti aiuta a realizzare sorbetti, frullati e frappè. Utilizzo intuitivo e la puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Se ti piace sporcarti le mani, è l’elettrodomestico per la cucina che devi assolutamente avere.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui