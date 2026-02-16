Amazon, smartphone Motorola a prezzo stracciato: sconti fino all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Inizia una nuova settimana e Amazon ci accoglie con tante nuove promo da non farsi assolutamente scappare. San Valentino oramai è passato, ma se sei alla ricerca di ottime occasioni, oggi 16 febbraio ne trovi a decine. Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. C’è, ad esempio, il nuovissimo Motorola Signature, un telefono premium disponibile con un coupon sconto di ben 400 euro che fa crollare il prezzo. Oggi è anche il giorno perfetto per fare grandi affari con gli smart TV. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 16 febbraio

Smartphone

Motorola Signature. Occasione lampo che non puoi farti scappare. Solo per oggi trovi il Motorola Signature , nuovo smartphone premium del brand statunitense, in promo con un coupon sconto di ben 400 euro che fa crollare il prezzo al minimo storico . Un’occasione irripetibile per un telefono unico nel suo genere e con un design super sottile. Le caratteristiche sono quelle di uno smartphone premium: schermo Extreme AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz , processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera con tre sensori da 50 megapixel e selfie cam sempre da 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost. Tra le migliori promo di oggi . Su Amazon trovi questo orologio economico con uno sconto ottimo del 73% che fa crollare il prezzo a soli 26,99 euro . Lo paghi pochissimo e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Orologio OUKITEL dotato di uno schermo da 1,83 pollici che mostra tutte le informazioni più importanti a partire da quelle sanitarie. Supporta più di 100 modalità di allenamento e monitora in tempo reale i principali parametri vitali.

Smartwatch

Xiaomi Watch S1 Active. Se stai cercando un compagno affidabile per i tuoi allenamenti che non sfiguri sotto un abito elegante, oggi lo Xiaomi Watch S1 Active è protagonista di un ribasso imperdibile: uno sconto del 47% che fa letteralmente crollare il prezzo. Questo smartwatch non è solo bello da vedere, ma è una vera centrale di monitoraggio: oltre 117 modalità di allenamento, GPS integrato a doppia banda per una precisione assoluta e la possibilità di gestire le telefonate direttamente dal polso tramite Bluetooth. Con una resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un monitoraggio costante dei principali parametri vitali, è lo strumento definitivo per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute con un tocco di stile.

Smart TV

Smart TV TCL QD-Mini LED. Offerta da cogliere al volo per lo smart TV TCL QD Mini-LED da 65 pollici che trovi oggi su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo con risoluzione 4K e qualità delle immagini elevatissima, refresh rate che tocca i 144 Hz per una fluidità elevata con i videogame e sistema operativo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Tra le offerte top del giorno.

Elettrodomestici

De’Longhi Stilosa. La macchina per il caffè più venduta su Amazon. Da oggi è disponibile la De’Longhi Stilosa in promo con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi meno di 75 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Macchina per il caffè compatta e facile da utilizzare compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde E.S.E. Non manca il montalatte per preparare un cappuccino cremoso come quello del bar. Puoi preparare fino a due caffè contemporaneamente.

