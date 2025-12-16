Amazon, offerte di Natale last minute: sconti fino all'80%

PeopleImages / iStock

È ufficialmente iniziato il countdown finale per Natale. Manca oramai poco più di una settimana al 25 dicembre e bisogna accelerare con gli ultimi regali di Natale. Se non avete tempo di andare in giro e non sapete cosa regalare ad amici e parenti, Amazon viene in vostro soccorso. Ancora per alcuni giorni trovate sul sito di e-commerce le offerte di Natale con tantissimi prodotti tech al minimo storico e con sconti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Non stiamo esagerando: ad esempio trovi il Google Pixel 10 al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 300 euro. Ottima anche l’offerta per il Google Pixel Watch 3: solo per pochissimi giorni lo trovi con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi 16 dicembre e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni promo c’è sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Non perdete altro tempo: acquistando il prodotto oggi lo ricevete a casa entro Natale.

Amazon, migliori offerte 16 dicembre

Smartphone

Google Pixel 10. Se stavi cercando uno smartphone top di gamma da regalare a Natale , ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 in promo con uno sconto del 30% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Un’ottima occasione per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che supporta Google AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che mette a disposizione tanti strumenti utili, tripla fotocamera posteriore e una batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

di da , ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il in con uno del e su quello di listino. Un’ottima occasione per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, che supporta Google AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che mette a disposizione tanti strumenti utili, tripla fotocamera posteriore e una batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. vivo X200FE. Doppio sconto e prezzo in picchiata per l’ ottimo vivo X200Fe , smartphone con caratteristiche da top di gamma. Oggi lo trovi con uno sconto del 29% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 30 euro . Schermo da 6,31 pollici ad altissima risoluzione e con una luminosità massima che raggiunge i 5000 nit , processore MediaTek ad altissime prestazioni, fotocamere realizzate da ZEISS per risultati unici e una mega batteria da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

e per l’ , smartphone con caratteristiche da top di gamma. Oggi lo trovi con uno a cui un che ti fa . Schermo da 6,31 pollici ad altissima risoluzione e con una che , processore MediaTek ad altissime prestazioni, fotocamere realizzate da ZEISS per risultati unici e una da che può durare fino a due giorni. moto g56. Sconto eccezionale e prezzo crollato per il moto g56. Lo smartphone lowcost di Motorola è disponibile su Amazon con uno sconto del 45% e approfitti del minimo storico. Costa meno di 150 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Ottima scheda tecnica: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una b atteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro: è lo smartphone più venduto su Amazon.

e per il Lo di è disponibile su con uno e approfitti del minimo storico. e lo puoi anche . Ottima scheda tecnica: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una b che dura per tutto il giorno. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro: è lo smartphone più venduto su Amazon. realme C75. Sconto del 33% e prezzo mini per lo smartphone lowcost di realme: solamente acquistandolo oggi lo paghi meno di 120 euro. Telefono che assicura buone prestazioni e dotato di uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5828 mAh che dura per tutto il giorno. Non farti sfuggire questa opportunità.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Altra super occasione che trovi solo oggi su Amazon . Questo powerbank da 10.000 mAh è disponibile in promo con un ottimo sconto dell’81% e lo paghi solamente 15 euro. Ti permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte ed è compatibile con qualsiasi modello. Dotato anche di uno schermo che mostra il livello di carica residuo.

che trovi solo oggi su . Questo è disponibile in con un e lo paghi solamente 15 euro. Ti permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte ed è compatibile con qualsiasi modello. Dotato anche di uno schermo che mostra il livello di carica residuo. Apple AirTag. Prezzo al minimo storico per la confezione con ben quattro Apple AirTag che trovi su Amazon con uno sconto del 39% su quello di listino. L’ Apple AirTag ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ app Dov’è sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al minimo storico e lo paghi veramente poco . Un’occasione da non farsi sfuggire.

con ben che trovi su con uno su quello di listino. L’ ti aiuta a ritrovare facilmente i tuoi oggetti smarriti. Basta agganciarlo a chiavi, borse o qualsiasi cosa tu voglia tenere d’occhio, e potrai localizzarlo tramite l’ sul tuo iPhone, iPad o Mac. Utilizza la rete Dov’è, composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, per un tracciamento preciso e sicuro. Da oggi lo trovi al e lo . Un’occasione da non farsi sfuggire. Scheda microSD SanDisk 128 GB. Super sconto del 41% per la scheda microSD SanDisk da 128 gigabyte. Grazie alla promo di oggi la paghi meno di 15 euro e fai un super affare. Oltre alla scheda microSD ricevi anche l’adattatore SD. Compatibile con smartphone e tablet permette di ampliare lo spazio di archiviazione ed eliminare i problemi legati ai video e ai documenti di lavoro. Acquistandone quattro ottieni uno sconto extra del 5%.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

le e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il in promo con uno e lo Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

con uno e . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Blink Outdoor4. Prezzo speciale per la telecamera per l’esterno Blink Outdoor4. Con lo sconto del 55% la paghi solamente 35 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Si tratta di una fotocamera per l’esterno facile da montare e da configurare. Assicura immagini in alta definizione e ha un’autonomia fino a due anni. I sensori monitorano tutto quello che accade all’esterno della tua abitazione e ti avvisano se notano qualche movimento anomalo. Puoi controllare in ogni momento quello che succede nel tuo giardino tramite l’app dello smartphone.

Smartwatch&Wearable

Apple Watch SE 3. Su Amazon è disponibile in offerta anche l’ultima versione dello smartwatch economico di Apple . Parliamo dell’ Apple Watch SE 3 che da oggi è disponibile in promo con un ottimo sconto IVA che ti fa risparmiare decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . A questo prezzo è anche un’ ottima idea regalo per Natale . Schermo ampio dove puoi sempre tenere sotto controllo i principali dati personali sulla salute e sull’attività fisica.

anche l’ultima versione dello di . Parliamo dell’ che da oggi è disponibile in con un che ti fa risparmiare decine di euro. Lo puoi anche . A questo prezzo è anche un’ per . Schermo ampio dove puoi sempre tenere sotto controllo i principali dati personali sulla salute e sull’attività fisica. Google Pixel Watch 3. Crolla il prezzo dello smartwatch di Google . Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà risparmiando più di 220 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartwatch completo e con tante funzioni intelligenti che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Inoltre sfrutta gli algoritmi di Google AI per una misurazione più realistica della frequenza cardiaca e dell’attività fisica. A bordo trovi anche le app di Google come le mappe e il Wallet per i pagamenti contactless.

di . Da oggi, infatti, è disponibile su con uno del e lo paghi praticamente la metà su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartwatch completo e con tante funzioni intelligenti che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali. Inoltre sfrutta per una misurazione più realistica della frequenza cardiaca e dell’attività fisica. A bordo trovi anche le app di Google come le mappe e il Wallet per i pagamenti contactless. Anello smart Amazfit Helio. La frontiera dei dispositivi indossabili si sta allargando sempre di più e lo dimostra l’Amazfit Helio, anello intelligente che puoi utilizzare al posto dello smartwatch per tenere sotto controllo i principali parametri vitali e raccogliere statistiche avanzate durante gli allenamenti. Si tratta di un dispositivo piccolo, compatto e che avvolge perfettamente il tuo dito. Grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon è anche un’ottima idea regalo in vista del Natale. Lo trovi con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV

Smart TV Hisense da 43 pollici. Prezzo al minimo per lo smart TV Hisense da 43 pollici della gamma A6Q uscito sul mercato quest’anno. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 41% e lo paghi veramente poco risparmiando più di 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La qualità delle immagini è elevata grazie al pannello 4K e a diverse tecnologie che migliorano i contenuti e rendono i colori realistici. Sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M2. Sconto speciale per il robot aspirapolvere Lefant M2 . Da oggi trovi questo robot in grado anche di lavare il pavimento in promo con uno sconto del 70% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione qualsiasi pavimento. Navigazione laser e tecnologia ad hoc per evitare gli ostacoli. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.

. Da oggi trovi questo robot in grado anche di lavare il pavimento in promo con uno e su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione qualsiasi pavimento. Navigazione laser e tecnologia ad hoc per evitare gli ostacoli. Lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone. Aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat. Prezzo più basso di sempre per l’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat . Solo per oggi è disponibile con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. Modello top di gamma con una spazzola anti groviglio perfetta per chi ha animali domestici. I pavimenti sono lavati con acqua pulita a 85 °C, e la spazzola riscaldata a 55 °C, per una pulizia profonda ed efficace. Elimina qualsiasi macchia. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

per . Solo per oggi è disponibile con uno che ti fa su quello di listino. Modello top di gamma con una spazzola anti groviglio perfetta per chi ha animali domestici. I pavimenti sono lavati con acqua pulita a 85 °C, e la spazzola riscaldata a 55 °C, per una pulizia profonda ed efficace. Elimina qualsiasi macchia. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Friggitrice ad aria Princess. Super occasione per questa friggitrice ad aria della Princess disponibile su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi 60 euro su quello di listino. Si tratta di una friggitrice dotata di un doppio cestello che permette di cucinare due diverse pietanze contemporaneamente. Puoi scegliere tra 8 differenti programmi di cottura e la friggitrice è anche in grado di terminare la cottura dei due diversi cibi nello stesso momento. La capienza totale è di 11 litri. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

della disponibile su con uno e su quello di listino. Si tratta di una dotata di un che permette di cucinare due diverse pietanze contemporaneamente. Puoi tra e la friggitrice è anche in grado di terminare la cottura dei due diversi cibi nello stesso momento. La capienza totale è di 11 litri. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Bollitore vintage Ariete. Bello da vedere e soprattutto funzionale. Per un regalo di Natale economico e utile, da oggi troviamo in offerta su Amazon questo bollitore vintage della Ariete con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 30 euro. Capienza di un litro, riscalda l’acqua in pochissimi minuti. Realizzato in acciaio inossidabile, è affidabile e dura nel tempo. Perfetto per preparare tisane e tè caldi in questo periodo dell’anno.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui