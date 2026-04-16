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Le offerte speciali non vanno mai in vacanza su Amazon. Anche oggi 16 aprile troviamo tante nuove promo da cogliere al volo su alcuni dei migliori dispositivi tech del momento. Non stiamo esagerando: tra le offerte più interessanti trovi il Galaxy S25 Ultra, disponibile a un prezzo mai visto prima. Ottima anche la promo per il Motorola edge 70: lo sconto del 48% fa scendere il prezzo praticamente alla metà. Ottima anche l’offerta per lo smart TV Haier: oltre allo sconto in pagina ottieni anche sei mesi di abbonamento a DAZN. Tra gli elettrodomestici, invece, bisogna segnalare l’ottima occasione disponibile per il robot aspirapolvere Lefant: con lo sconto di oggi risparmi ben 1300 euro. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 16 aprile

Smartphone

Galaxy S25 Ultra (offerta lampo e prezzo speciale)

Sconto speciale e prezzo al minimo per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e approfitti del minimo storico. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato in questa fascia di prezzo. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

e per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno e approfitti del minimo storico. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori sul mercato in questa fascia di prezzo. da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite, con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. iPhone 17 Pro (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Sconto speciale per l’ iPhone 17 Pro . Lo smartphone premium di Apple è disponibile in promo con uno sconto che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi poco meno di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. Sul telefono c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori smartphone sul mercato: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni uniche, tripla fotocamera posteriore con sensori Fusion Pro e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

per l’ . Lo smartphone premium di Apple è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. Sul telefono c’è ben poco da dire. Si tratta di uno dei migliori smartphone sul mercato: con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni uniche, tripla fotocamera posteriore con sensori Fusion Pro e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Motorola edge 70 (48% du sconto e prezzo stracciato)

Uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi . Su Amazon è disponibile il Motorola edge 70 con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e grazie alla promo di oggi risparmi quasi 400 euro. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4800 mAh che dura per tutto il giorno.

Uno dei che puoi . Su Amazon è disponibile il con uno e lo . Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e grazie alla promo di oggi risparmi quasi 400 euro. da con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Honor 400 Lite (prezzo in picchiata e offerta speciale)

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo , questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’ Honor 400 Lite con uno sconto del 37% e approfitti del minimo storico . Risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni elevate e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel . La batteria da 5230 mAh dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di uno con un , questa è la promo che fa per te. Da oggi su trovi l’ con uno e approfitti del . Risparmi poco più di 100 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni elevate e una doppia fotocamera posteriore con da . La batteria da 5230 mAh dura per tutto il giorno. POCO C85 (costa pochissimo e affare per tutti)

Se non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi in offerta il POCO C85 con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 110 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone perfetto per chi la vita di tutti i giorni: schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che può durare per ben due giorni.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)

Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Ecco del che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo di in con un che fa il Economiche, ma con un . Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Cassa Bluetooth (offerta lampo e costa pochissimo)

Tra le migliori offerte lowcost disponibili oggi c’è sicuramente questa cassa Bluetooth. Su Amazon è disponibile in promo con un ottimo sconto del 69% che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi meno di 25 euro . Assicura un suono ad alta qualità con bassi profondi e potenti. Si connette facilmente con qualsiasi smartphone e diventa l’anima delle tue feste con gli amici, anche grazie all’impermeabilità.

Tra le disponibili oggi c’è sicuramente questa Su Amazon è disponibile in promo con un del che fa il al e la . Assicura un suono ad alta qualità con bassi profondi e potenti. Si connette facilmente con qualsiasi smartphone e diventa l’anima delle tue feste con gli amici, anche grazie all’impermeabilità. 10 testine Oral-B Pro Cross Action (sconto famiglia e fai un super affare)

Scorta famiglia per la confezione con 10 testine Oral-B Pro Cross Action. Da oggi la trovi in promo con un ottimo sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro, praticamente 2,5 euro l’una. Una promo per la famiglia da non farsi scappare. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, assicurano una pulizia profonda delle gengive e i risultati sono ottimi dopo solo due settimane di utilizzo. Oral-B Cross Action è dotato di setole angolate a 16° che si adattano perfettamente a ogni dente per una pulizia profonda.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra (prezzo al minimo e super sconto)

Prezzo in picchiata e sconto del 37% per il Galaxy Watch Ultra, smartwatch super resistente del colosso sud-coreano. Acquistandolo oggi risparmi quasi 250 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Orologio indistruttibile realizzato con grande cura e dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Per gli amanti dell’attività sportiva ci sono tantissime modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale e per gli sport all’aperto.

Smart TV

Smart TV Haier 43 pollici (prezzo al minimo e costa pochissimo)

Offerta lampo che ti fa risparmiare 100 euro netti , con la comodità del pagamento a rate a tasso zero . Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento per 6 mesi a DAZN Full dal valore di 281,94 euro. Smart TV perfetto per il tuo salotto che non scende a compromessi sulla qualità: il pannello con tecnologia Quantum Dot (QLED) assicura colori vividi e una luminosità superiore rispetto ai LED tradizionali. Grazie al sistema Google TV, hai tutte le tue app di streaming preferite a portata di telecomando, con il supporto integrato a Google Assistant per gestire tutto con la voce.

, con la comodità del . Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento per 6 mesi a DAZN Full dal valore di 281,94 euro. Smart TV perfetto per il tuo salotto che non scende a compromessi sulla qualità: il pannello con tecnologia assicura colori vividi e una luminosità superiore rispetto ai LED tradizionali. Grazie al sistema Google TV, hai tutte le tue app di streaming preferite a portata di telecomando, con il supporto integrato a Google Assistant per gestire tutto con la voce. Fire TV Serie 4. Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″, 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Tablet

Tablet fezawio (75% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo tablet, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello economico in promo con un super sconto del 75% e lo paghi poco più di 75 euro. Un prezzo abbordabile che lo fa diventare un vero best-buy. Dotato di un display da 10 pollici ad alta risoluzione, assicura buone prestazioni ed è molto versatile, grazie alla tastiera e al mouse Bluetooth presenti nella confezione. All’occorrenza lo puoi utilizzare anche per lavorare o per studiare. Le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.

Elettrodomestici

Lefant M5 Max (offerta shock e risparmi 1300 euro)

Il Lefant M5 MAX è oggi protagonista di un’offerta che non devi farti scappare: grazie allo sconto del 68% , risparmi ben 1300 euro sul prezzo di listino. Questo robot non si limita ad aspirare, ma offre una gestione intelligente degli ostacoli e una mappatura laser precisa che garantisce una pulizia profonda in ogni angolo della casa. È la scelta perfetta per chi desidera automatizzare le pulizie domestiche e vuole anche lavare il pavimento. Spazzola zero-groviglio che aspira anche i peli degli animali. La puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il è oggi protagonista di un’offerta che non devi farti scappare: grazie allo , risparmi sul prezzo di listino. Questo robot non si limita ad aspirare, ma offre una gestione intelligente degli ostacoli e una mappatura laser precisa che garantisce una pulizia profonda in ogni angolo della casa. È la scelta perfetta per chi desidera automatizzare le pulizie domestiche e vuole anche lavare il pavimento. Spazzola zero-groviglio che aspira anche i peli degli animali. La puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Lavastoviglie da incasso Candy (45% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La lavastoviglie Candy Rapidò è la soluzione ideale per chi vuole un elettrodomestico efficiente, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Approfitta di questa offerta lampo che ti garantisce uno sconto del 45% , unita alla massima comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Progettata per ridurre i tempi di lavaggio garantendo una pulizia profonda anche sulle stoviglie più ostinate, questo apparecchio si distingue per la capacità di ottimizzare i consumi idrici ed energetici. La puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone e puoi scegliere tra 8 programmi differenti.

La è la soluzione ideale per chi vuole un elettrodomestico efficiente, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Approfitta di questa che ti garantisce uno , unita alla massima comodità del pagamento in . Progettata per ridurre i tempi di lavaggio garantendo una pulizia profonda anche sulle stoviglie più ostinate, questo apparecchio si distingue per la capacità di ottimizzare i consumi idrici ed energetici. La puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone e puoi scegliere tra 8 programmi differenti. Dyson V8 Cyclone (sconto del 30% e offerta shock)

L’aspirapolvere Dyson V8 Cyclone è in offerta al minimo storico grazie a uno sconto del 30% . Leggere, maneggevole e con una potenza di aspirazione che non teme confronti. Modello ideale per chi cerca un’aspirapolvere versatile, capace di passare agilmente dai pavimenti ai tappeti, fino agli spazi angusti dell’auto. Spazzola Motorbar antigroviglio che si adatta a qualsiasi pavimento e nella confezione trovi anche utili accessori.

è in offerta al . Leggere, maneggevole e con una potenza di aspirazione che non teme confronti. Modello ideale per chi cerca un’aspirapolvere versatile, capace di passare agilmente dai pavimenti ai tappeti, fino agli spazi angusti dell’auto. che si adatta a qualsiasi pavimento e nella confezione trovi anche utili accessori. Robot tosaerba YARD FORCE EasyMow (57% di sconto e costa meno della metà)

Perché passare ore a tagliare l’erba quando puoi delegare tutto a un robot? Il tosaerba Yard Force EasyMow 260B è disponibile da oggi in promo con uno sconto del 57%, consentendoti di risparmiare oltre 250 euro. Progettato per operare con estrema silenziosità e gestire autonomamente i bordi e le pendenze, è la soluzione ideale per chi vuole godersi il proprio spazio verde senza l’impegno costante della manutenzione manuale. Copre un giardino con un’ampiezza fino a 260 metri quadrati.

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