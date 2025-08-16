Amazon, le migliori offerte di oggi e prezzi in caduta libera

MisterGadget.Tech

Dagli smartphone passando per i gadget lowcost, fino ad arrivare ai dispositivi Ring per la sicurezza domestica e gli elettrodomestici. Anche oggi 16 agosto su Amazon trovi tante promo interessanti su alcuni dei prodotti tech più richiesti. Un esempio è l’iPhone 16 disponibile al minimo storico con uno sconto di 250 euro, oppure il Galaxy Watch7 disponibile con il 50% di sconto. Entrambi li puoi acquistare sfruttando il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle promo più interessanti di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per scoprire il prezzo e completare l’acquisto ti basta cliccare sul link. Ti consigliamo di approfittarne subito: alcune promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 16 agosto

Smartphone

iPhone 16. Continua la super promo per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto del 23% al prezzo più basso di sempre e risparmi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, nuovo processore A18 che supporta Apple Intelligence, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Cupertino, doppia fotocamera posteriore con nuovo obiettivo ultrangrandangolare. A questo prezzo va comprato subito.

Motorola edge 50 neo. Il Motorola Edge 50 Neo è in offerta con uno sconto del 50% e lo paghi esattamente la metà. Dotato di un ampio display pOLED da 6,4 pollici con risoluzione Super HD e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120Hz. Fotocamera principale da 50 megapixel, supporto da una fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x . Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 7300 assicura prestazioni fluide e veloci.

Oppo Reno 13F. Occasione speciale per lo smartphone medio di gamma di Oppo. Da oggi è lo trovi su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi 150 euro su quello di listino. Un ottimo prezzo per un telefono dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e fotocamera frontale da 32 megapixel. Super batteria da 5800mAh con ricarica rapida da 45 W.

Redmi Note 14. Ecco un’offerta che non devi lasciarti sfuggire. Su Amazon è in offerta il Redmi Note 14 5G con uno sconto lampo del 29% e il prezzo scende al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone con un’ottima scheda tecnica: schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel supportato dall’intelligenza artificiale. La batteria da 5110mAh è la ciliegina sulla torta.

Accessori tech

Caricatore batteria per auto. Fai un super affare con questo caricabatteria per auto , disponibile con un ottimo sconto del 57% e lo paghi solamente 6 euro. Inoltre, acquistandone quattro unità ottieni uno sconto aggiuntivo del 5% . Questo caricabatteria da auto compatto è dotato di doppia porta USB per caricare contemporaneamente smartphone, tablet o altri dispositivi, garantendo velocità e compatibilità con la maggior parte dei veicoli. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida da 1 metro.

Power bank da 10.000mAh. Preparati a non rimanere mai senza carica con questo powerbank da 10.000mAh, in offerta shock con uno sconto dell'85%. Questa batteria portatile è un accessorio indispensabile in vacanza e ti permette di ricaricare lo smartphone almeno un paio di volte. Design compatto, è compatibile con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Galaxy Watch7. Non farti scappare l’offerta lampo disponibile per il Galaxy Watch7. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartwatch perfetto per la vita di tutti i giorni e che si trasforma nel compagno perfetto per tenere sotto controllo il proprio benessere personale. Dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. Non mancano più di 90 modalità sportive.

Smart TV

Smart TV Medion da 32 pollici. Prezzo speciale per lo smart TV Medion da 32 pollici. Da oggi è disponibile in offerta con un coupon sconto che ti fa risparmiare quasi il 40% e lo paghi pochissimo. Pannello con risoluzione Full HD, immagini con colori realistici e a bordo trovi il sistema operativo Android che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un’ottima occasione da non farsi scappare.

Cuffie Bluetooth

Huawei FreeBuds 5i. Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 5i sono disponibili con uno sconto del 51% e raggiungono il loro minimo storico . Questi auricolari offrono un’esperienza d’ascolto di alta qualità grazie alla cancellazione del rumore attiva (ANC). Compatibili con qualsiasi smartphone, assicurano un’autonomia fino a 28 ore. Comode da indossare, le puoi utilizzare le ascoltare musica o per chiamare grazie al microfono integrato.

Cuffie Sony WF-C510. Un'offerta shock per le cuffie true wireless Sony WF-C510: da oggi le trovi con uno sconto del 33% e le paghi meno di 40 euro. Questi auricolari offrono un audio di alta qualità grazie alla tecnologia DSEE che ripristina le frequenze perse durante la compressione. Sono leggeri, comodi da indossare e offrono un'ottima autonomia. Le puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Dispositivi Ring

Ring Intercom. Il Ring Intercom è disponibile con uno sconto del 50% e costa la metà. Questo dispositivo ti permette di aggiornare il tuo citofono esistente per sbloccare l’accesso al tuo palazzo direttamente dal tuo smartphone, anche quando sei fuori casa. Puoi parlare con i visitatori, sbloccare la porta e concedere l’accesso a parenti e amici in modo sicuro, il tutto tramite l’app Ring. È la soluzione ideale per una gestione smart e sicura dell’ingresso di casa

Videocitofono Ring a batteria. Offerta lampo per il videocitofono Ring che da oggi trovi con uno sconto del 42%. Questo videocitofono ti permette di vedere, sentire e parlare con chiunque si trovi alla tua porta, ovunque tu sia, direttamente dall'app dello smartphone. Con il rilevamento di movimento avanzato, ricevi una notifica ogni volta che qualcuno si avvicina. È la soluzione perfetta per aumentare la sicurezza della tua abitazione.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Cosori Turbo Blaze. Offerta irripetibile per la friggitrice ad aria Cosori Turbo Blaze . Da oggi è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben il 30% sul prezzo di listino. Cestello da 6 litri che permette di cucinare cibo per 4-6 persone, 9 modalità di cottura e 5 velocità della ventola. Acquistando questa friggitrice ad aria hai anche accesso a più di 110 ricette.

Robot aspirapolvere Lefant. Il robot aspirapolvere Lefant è disponibile con uno sconto del 69% e costa meno di 80 euro. Questo robot pulisce in modo intelligente, grazie a sensori che gli permettono di evitare ostacoli e di pulire ogni angolo della casa. Design compatto, assicura una grande potenza di aspirazione e raccoglie anche i peli degli animali. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l'app dello smartphone.

