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Amazon, lo smartphone Motorola a prezzo stracciato e offerte con sconti fino all'85%

Una settimana all'insegna delle offerte speciali che ti fanno risparmiare anche migliaia di euro. Scopri tutte le promo di Amazon che anticipano il Black Friday.

9 min di lettura

Retro del Motorola Signature in colorazione Martini Olive con luce naturale e modulo fotocamera MisterGadget.Tech

Una settimana ricca di offerte e di sorprese grazie alle tante offerte anticipate del Black Friday. Se vuoi fare grandi affari, questa è la settimana giusta grazie allo sconto eccezionale del 67% disponibile per il roborock Saros 10R, un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma che trovi con un risparmio di ben 1000 euro. Se cerchi un telefono premium, invece, c’è il Motorola Signature con uno sconto del 43% e risparmi più di 500 euro (con pagamento in 12 rate a tasso zero). Restando in tema di smartphone, trovi anche il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 37% e risparmi più di 200 euro.

Ottima anche l’offerta per lo smart TV LG da 50 pollici: lo sconto del 42% ti fa approfittare di un super prezzo. Chiudiamo con altri elettrodomestici: la lavapavimenti Tineco è disponibile a metà prezzo, stesso sconto per la friggitrice ad aria Mova.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti best seller

  • roborock Saros 10R (67% di sconto e risparmi 1000 euro)
    Black Friday in anticipo e tra le migliori offerte del giorno: il roborock Saros 10R costa il 67% in meno, con 1.000 euro di risparmio. Il profilo da appena 7,98 cm passa sotto i mobili più bassi, mentre il sistema StarSight 2.0 con sensori 3D ToF e telecamera RGB riconosce fino a 108 ostacoli. I due panni rotanti si staccano da soli e il telaio AdaptiLift si solleva sui tappeti, con la spazzola DuoDivide anti-groviglio per peli e capelli. La stazione multifunzione 4.0 gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.
  • Motorola Signature (43% di sconto e risparmi poco più di 500 euro)
    Sconto eccezionale per il Motorola Signature. Lo smartphone super sottile e top di gamma del brand statunitense è in promo con uno sconto del 43% e il risparmio netto è di poco superiore ai 550 euro. Si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e per finire una batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica super rapida.

Scelto per te

  • Bissell CrossWave HF3 (66% di sconto e offerta esclusiva Amazon)
    Offerta esclusiva Amazon per l’aspirapolvere e lavapavimenti Bissell CrossWave HF3: 66% di sconto e lo paghi meno di 100 euro. Il sistema 3 in 1 aspira, lava e asciuga in un solo passaggio, mentre il doppio serbatoio separa acqua pulita e sporca per lavare sempre con acqua fresca. La batteria garantisce fino a 25 minuti di autonomia, il rumore è di soli 70 dB, e la funzione di autopulizia lava rullo e interno con un pulsante.

Smartphone

  • Redmi Note 17 Pro (prezzo al minimo e sconto eccezionale)
    Ecco una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon trovi il Redmi Note 17 Pro 5G in offerta con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo al minimo e risparmi ben 220 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un ottimo display AMOLED da 6,83 pollici, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni. A questo prezzo è il best-buy della settimana.
  • Galaxy A57 (sconto speciale e offerta lampo)
    Su Amazon trovi il Galaxy A57 in offerta con un ottimo sconto del 29% e il risparmio netto è di poco superiore ai 150 euro. Telefono medio di gamma che strizza l’occhio ai telefoni di fascia superiore grazie a una scheda tecnica completa. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh. Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per sei anni.
  • moto g56 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)
    Se sei alla ricerca di un telefono medio di gamma, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il moto g56 in offerta con uno sconto del 33% che fa risparmiare poco più di 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7060, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5100 mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale.

Scelto per te

  • POCO C95 Pro (costa poco ed è un super affare)
    Ecco l’offerta della settimana se non vuoi spendere grandi cifre per il tuo nuovo telefono. Da oggi su Amazon trovi il POCO C95 Pro a un prezzo inferiore ai 200 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il telefono è dotato di un display immersivo da 6,99 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e AI e per finire una mega batteria da 7500 mAh che ti accompagna per almeno tre giorni. Promo esclusiva di Amazon che non devi farti sfuggire.

Smartwatch

  • Garmin Forerunner 265S (36% di sconto e offerta speciale)
    Il Garmin Forerunner 265S è in offerta con un ottimo sconto del 36% che ti fa risparmiare 150 euro di risparmio su quello di listino. Il display AMOLED da 1,1" è touch e sono presenti anche 5 pulsanti fisici, mentre il GPS multibanda con SatIQ traccia con precisione i percorsi anche tra palazzi e boschi. Training Readiness, PacePro e le metriche di recupero guidano gli allenamenti, mentre Garmin Pay per i pagamenti contactless e il rilevamento incidenti completano la dotazione. La batteria dura fino a 15 giorni con un utilizzo normale.
  • Apple Watch SE 3 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)
    Prezzo al minimo per l’Apple Watch SE 3 con lo sconto IVA, e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Retina always-on mostra tutte le info di cui hai bisogno, mentre il chip S10 gestisce Siri, i gesti (doppio tap e scatto del polso) e le app. Monitora cuore, sonno, temperatura del polso e allenamenti, e il rilevamento di cadute e incidenti può chiamare i soccorsi. La batteria dura per tutto il giorno.

Smart TV

  • Smart TV LG Mini RGB da 50 pollici (risparmi 500 euro e prezzo shock)
    Lo smart TV LG Mini RGB da 50 pollici è una delle offerte best della settimana grazie allo sconto del 42% che ti fa risparmiare 500 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB a colori indipendenti migliora la resa e l’intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor 100% copre tutto lo spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema in salotto, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta e l’AI Hub riconosce la voce.

Prodotti lowcost

  • Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)
    Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85%: un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.
  • OOONO Co-Driver 1 (54% di sconto e prezzo stracciato)
    L’OOONO Co-Driver 1 costa meno di 23 euro con il 54% di sconto: ti avvisa di autovelox e pericoli senza abbonamenti. Il database conta oltre 11.000 autovelox fissi in Italia, aggiornati ogni giorno, e le segnalazioni della community avvisano di autovelox mobili, incidenti e ostacoli. Con il pulsante presente sul dispositivo puoi segnalare a tua volta pericoli e autovelox. Gli avvisi arrivano con segnali audio discreti e luce lampeggiante, così non ti distrai. Acquisto una tantum, aggiornamenti delle mappe inclusi, e si attiva da solo quando sali in auto con l’app gratuita

Scelto per te

  • Sbattitore elettrico Kenwood QuickMix Go (50% di sconto e costa meno di 30 euro)
    Lo sbattitore Kenwood QuickMix Go costa la metà con il 50% di sconto. Il motore da 350 W con 5 velocità e avvio lento monta albumi e panna e lavora impasti, grazie alle fruste e ai ganci impastatori in acciaio inox. La custodia tutto-in-uno raccoglie fruste, ganci, avvolgicavo e cucchiaio dosatore, mentre la funzione Sure Eject rilascia le fruste in sicurezza. L’accessorio che non ti può mancare in cucina.

Elettrodomestici

  • Ecovacs T90S Pro Omni (risparmi 300 euro e offerta Black Friday)
    L’Ecovacs Deebot T90S Pro Omni ha il 38% di sconto, con 300 euro di risparmio e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’aspirazione BLAST fino a 40.000 Pa con ZeroTangle 4.0 raccoglie polvere e peli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 lava con acqua pulita continua e si solleva di 15 mm sui tappeti. TruEdge 3.0 arriva ai bordi, la ricarica PowerBoost recupera il 10% di batteria in 3 minuti, e il dosaggio automatico del detergente completa il lavaggio. La stazione Omni lava il rullo con acqua a 75°C e lo asciuga con aria calda a 63°C. Mappa l’abitazione e lo puoi controllare da remoto
  • roborock H60 Hub (70% di sconto e prezzo in picchiata)
    Il roborock H60 Hub ha il 70% di sconto, con quasi 300 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero: l’aspirapolvere senza fili che si svuota da solo. La base auto-svuotante trasferisce la polvere in 10 secondi in un sacchetto sigillato da 2 litri, che dura fino a 60 giorni, mentre l’aspirazione elevata pulisce pavimenti e tappeti. La batteria rimovibile arriva a 60 minuti di autonomia, e il rilevamento con luce verde a 140° mostra la polvere nascosta. Il filtro a 5 fasi cattura il 99,95% delle micropolveri fino a 0,3 micron, la spazzola anti-groviglio evita capelli e peli, e l’asta telescopica si adatta a tutta la famiglia.

  • Tineco Floor ONE S9 Master (costa la metà e super affare)
    Il Tineco Floor One S9 Master ha il 50% di sconto, con 350 euro di risparmio sulla lavapavimenti ad acqua calda. L’aspirazione elevata e il sistema ThermoBlast con acqua riscaldata a 52°C sciolgono grasso e macchie, mentre il raschietto StreakFree lascia il pavimento senza aloni. Il corpo da 9,9 cm si piega a 180° e passa sotto i mobili, i doppi LED verdi rivelano la polvere nascosta, e l’indicatore ChromaGlow cambia colore in base allo sporco. FlashDry lava il rullo e lo asciuga con aria a 85°C in circa 5 minuti. L’autonomia arriva fino a 65 minuti.
  • Friggitrice ad aria Mova Fd20 Pro (offerta lampo e 50% di sconto)
    Black Friday in anticipo per la friggitrice ad aria Mova FD20 Pro: 50% di sconto e 5 rate a tasso zero. Il cestello FlexZone da 9 litri si usa come un’unica MegaZone o si divide in due zone da 4,5 litri, mentre la funzione SyncFinish fa finire insieme due cotture diverse. Il motore da 2.700 W con circolazione 360° Hot Poly-Air raggiunge i 230°C, e puoi scegliere tra sette programmi di cottura differenti. L’interno in metallo evita odori di plastica, e la finestra illuminata permette di controllare la cottura.

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