Amazon, offerte sottocosto e prezzi in picchiata: sconti all'85%

Su Amazon trovi ottime offerte per tutta la settimana che ti permettono di risparmiare centinaia di euro sui prodotti più amati e desiderati dagli utenti. Può sembrare un’esagerazione, ma non lo è. E lo dimostrano le promo disponibili in questa settimana di metà febbraio. Trovi tantissimi prodotti tech al minimo storico, come ad esempio l’iPhone 16 con uno sconto di ben 200 euro (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero) oppure un paio di cuffie Bluetooth con doppio sconto che fa arrivare il ribasso totale quasi al 90%. Non finiscono qui le promo: ci sono elettrodomestici con sconti che superano il 50% e anche l’ottimo spazzolino elettrico Oral-B iO 3N con uno sconto del 57%.

Amazon, migliori offerte della settimana

iPhone 16

Un vero affare da non farsi scappare. Su Amazon è disponibile l’iPhone 16 con uno sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro e approfitti del prezzo più basso di sempre. La promo non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence e assicura prestazioni al top, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Motorola Signature

Tra le promo di questa settimana è sicuramente una delle più interessanti. Su Amazon è disponibile il nuovo Motorola Signature con un coupon sconto di ben 400 euro e il prezzo crolla al minimo storico. Si tratta di un vero telefono premium, sia nelle caratteristiche sia nel design, grazie a uno spessore di pochissimi millimetri. Le componenti sono quelle di uno smartphone che assicura prestazioni incredibili: schermo Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Super HD e refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e selfie cam sempre da 50 megapixel, batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno. Non perdere tempo e approfittane subito: le scorte sono limitate.

iPhone 15

Se vuoi un iPhone senza spendere cifre esagerate, l’iPhone 15 è il modello che fa per te. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo di quest’ultimo periodo e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e a supporto una fotocamera ultragrandangolare, batteria che dura per tutto il giorno.

Google Pixel 9a

Lo smartphone top di gamma con il miglior rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi su Amazon. Il Google Pixel 9a è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 180 euro su quello di listino. Dotato di componenti che assicurano ottime prestazioni, come lo schermo Actua fluido ad alta risoluzione, il processore Tensor prodotto da Google e ottimizzato appositamente per questo telefono e una doppia fotocamera posteriore. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

realme 14T

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che fa per te. Questa settimana trovi il realme 14T in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un display AMOLED eSports da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni.

Cuffie Bluetooth

Ecco una delle migliori promo della settimana. Da oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth economiche in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre allo sconto fisso dell’83% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 3 euro e le paghi pochissimo. Assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotate della cancellazione del rumore e di microfoni per le chiamate. Autonomia fino a 48 ore e si collegano facilmente a qualsiasi smartphone.

Cuffie Bluetooth

Smartwatch lowcost

Super occasione se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo smartwatch. Questa settimana trovi l‘orologio OUKITEL in promo con uno sconto del 73% e lo paghi solamente 26,99 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un orologio con uno schermo grande, più di 100 modalità di allenamento e un monitoraggio avanzato della salute. Comodo da indossare e lo puoi portare sul polso per tutto il giorno.

Smartwatch lowcost OUKITEL

Phon professionale Faszin

Il phon professionale Faszin è disponibile con uno sconto del 65%, permettendoti di risparmiare più di 130 euro. Parliamo di un dispositivo potente, dotato di tecnologia ionica per eliminare l’effetto crespo e di un motore ad alta velocità che riduce drasticamente i tempi di asciugatura. È lo strumento ideale per chi vuole ottenere risultati da salone direttamente a casa propria, con una serie di accessori (concentratori e diffusori) che solitamente si trovano solo in prodotti molto più costosi.

Phon professionale Faszin

Huawei Watch FIT 4 Pro

L’offerta è da cogliere al volo se siete alla ricerca di uno smartwatch per lo sport e la vita di tutti i giorni. Su Amazon è disponibile il Huawei Watch FIT 4 Pro con uno sconto del 36% e risparmi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un orologio top di gamma con schermo da 1,82 pollici super resistente e che mostra tutte le info di cui ha bisogno, monitoraggio avanzato della salute con app per l’ECG, più di 100 modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a 100 giorni. Un dispositivo professionale, ma che ti aiuta anche nella vita di tutti i giorni.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Se vuoi spendere un po’ di meno per un wearable che può tenere sotto controllo il tuo stato di salute e le prestazioni negli allenamenti, da oggi trovi su Amazon la Xiaomi Smart Band 9 Pro con uno sconto del 38% e la paghi meno di 50 euro. Schermo AMOLED da 1,74 pollici super compatto, monitoraggio della salute che mostra in tempo reale i dati sulla frequenza cardiaca e sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta più di 100 modalità di allenamento e la batteria ha un’autonomia fino a 21 giorni.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Smart TV TCL da 65 pollici

Tra le migliori promo che puoi trovare questa settimana per uno smart TV. Su Amazon trovi il modello TCL da 65 pollici con tecnologia Mini-LED in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Luminosità elevatissima, sistema audio da cinema e sistema operativo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Il refresh rate può arrivare fino a 144 Hz, soprattutto con i videogame.

Smart TV TCL da 65 pollici

Smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici

Se sei alla ricerca di un televisore per la camera o per la cucina, questa è la promo che fa per te. Il televisore Xiaomi Tv F Pro da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi decine di euro su quello di listino. Pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto uniche che lo rendono il TV più acquistato su Amazon. Schermo con risoluzione elevata e tecnologia QLED e sistema operativo Fire TV che ti permette di installare tantissime applicazioni, tra cui tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Xiaomi TV F Pro da 32 pollici

PC portatile Ruzava

L’occasione da cogliere al volo. Su Amazon è disponibile il PC portatile Ruzava con schermo da 14 pollici, ottimo processore, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Oltre a quello fisso del 73% che trovi in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Il ribasso totale è di ben 750 euro e questo fa capire la bontà della promo. Un notebook perfetto per un utilizzo casalingo e per il lavoro. Devi essere veloce, le scorte sono limitate.

PC portatile Ruzava

roborock Qrevo Edge S5A

Il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge S5A è oggi protagonista di uno sconto del 45%, con un prezzo in picchiata che lo rende uno degli elettrodomestici più interessanti tra quelli disponibili questa settimana in promo. Questo modello è dotato di una potenza di aspirazione elevatissima e l’innovativa spazzola DuoDivide che elimina il problema dei peli aggrovigliati. La sua stazione all-in-one non si limita a svuotare la polvere, ma lava i moci con acqua a 75 °C e li asciuga con aria calda a 45 °C, garantendo un’igiene totale senza alcuno sforzo manuale. Grazie al design FlexiArm, riesce a pulire bordi e angoli con una precisione chirurgica che pochi altri robot sul mercato possono vantare.

roborock Qrevo Edge S5A

Asciugatrice Candy Smart Pro

Per chi è stanco di stendini sparsi per casa, l’asciugatrice Candy Smart Pro (con cestello da 8kg) è in offerta con uno sconto del 34%. Non a caso è il modello più venduto su Amazon: la tecnologia a pompa di calore assicura consumi ridotti, mentre la connettività Wi-Fi integrata permette di gestire i cicli di asciugatura direttamente dallo smartphone tramite l’app hOn. È dotata del programma "Stiro Facile" che riduce drasticamente le pieghe sui tessuti e della funzione Snap&Dry, che suggerisce il programma migliore semplicemente scattando una foto al bucato umido. Una soluzione smart ed efficiente che oggi diventa estremamente conveniente.

Asciugatrice Candy Smart Pro

Barbecue elettrico De’Longhi

Se sognate grigliate perfette ma non avete spazio per un barbecue tradizionale, questo modello elettrico De’Longhi è oggi a un prezzo imbattibile: sconto del 52% e il prezzo finale che scende sotto la soglia dei 50 euro. Questo barbecue da 1900W si distingue per la sua esclusiva doppia griglia girevole brevettata, che permette di girare i cibi (anche i più delicati come il pesce) senza rovinarli. Grazie alla vaschetta raccogligrasso in alluminio che può essere riempita d’acqua, potrete grigliare in casa senza fumo e cattivi odori, godendovi tutto il sapore della brace con la massima facilità di pulizia.

Barbecue elettrico De’Longhi

Stufetta elettrica Midea

La stufetta elettrica Midea da 2000W è attualmente scontata del 49% e costa pochissimo. È il dispositivo ideale per riscaldare rapidamente stanze di medie dimensioni grazie ai suoi tre livelli di potenza regolabili. La sicurezza è al primo posto con la protezione anti-surriscaldamento e lo spegnimento automatico in caso di ribaltamento accidentale. Compatta e silenziosa, è la compagna perfetta per affrontare queste ultime settimane invernali con il massimo comfort senza pesare sulla bolletta.

Stufetta elettrica Midea

Spazzolino Oral-B iO 3N

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3N diventa accessibile a chiunque grazie a uno sconto del 57%. È un vero affare per chi vuole passare a una pulizia professionale: questo modello include un sensore di pressione intelligente che vi avvisa se state spazzolando troppo forte (proteggendo le gengive) e offre diverse modalità di spazzolamento per adattarsi alle tue esigenze. In confezione è incluso anche il dentifricio Pro-Repair, rendendolo un kit completo per la tua igiene orale.

Spazzolino Oral-B iO 3N