Amazon, lo Xiaomi 17T crolla di prezzo e prodotti con sconti fino al 78%

Xiaomi 17T

Ci avviniamo al weekend e le offerte diventano sempre più interessanti su Amazon. Da oggi 15 ottobre il sito di e-commerce ospita tante promo lampo che non devi assolutamente farti sfuggire. A partire dallo Xiaomi 17T in offerta a un prezzo speciale grazie allo sconto del 31%. Smartphone pieghevole con doppio schermo e prestazioni spinte al massimo. Per chi vuole spendere un po’ meno ed è alla ricerca sempre di un telefono top c’è il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 34% e diventa un vero best-buy. Occasione irripetibile anche tra gli smart TV: il modello LG Mini RGB da 65 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 59% e risparmi 1300 euro.

Tra le sorprese del giorno c’è anche l’offerta per il MacBook Pro di ultima generazione con processore M5 Pro e display da 14,2 pollici. Lo sconto IVA ti fa risparmiare 750 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per chiudere, trovi anche il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro in offerta con un doppio sconto e risparmi 940 euro.

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Amazon, migliori offerte 15 ottobre

Smartphone

Galaxy Z Fold8 Ultra (prezzo in picchiata e risparmi quasi 600 euro)

Il Galaxy Z Fold8 Ultra è un telefono difficile da inquadrare in una specifica nicchia di mercato ed è unico nel suo genere. Da oggi diventa anche un vero affare grazie allo sconto del 25% che fa risparmiare quasi 600 euro, con la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Aperto, il display interno Dynamic AMOLED 2X da 8" a 120 Hz raggiunge 3.000 nit e si affianca a uno schermo esterno da 6,5" . Il chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 assicura prestazioni fulminee e non ha problemi con nessuna tipologia di app. Il comparto fotografico si compone di una fotocamera principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica ed è affiancata da un obiettivo ultra-grandangolo da 50 megapixel e da un teleobiettivo 3x da 10 megapixel. La batteria da 5000 mAh è una garanzia.

Il è un telefono difficile da inquadrare in una specifica nicchia di mercato ed è unico nel suo genere. Da oggi diventa anche un vero affare grazie allo che fa risparmiare quasi 600 euro, con la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Aperto, il display interno a raggiunge e si affianca a uno schermo esterno da . Il chip assicura prestazioni fulminee e non ha problemi con nessuna tipologia di app. Il comparto fotografico si compone di una fotocamera principale da con stabilizzazione ottica ed è affiancata da un e da un La batteria da 5000 mAh è una garanzia. Xiaomi 17T (32% di sconto e super affare)

Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate, da oggi trovi su Amazon lo Xiaomi 17T in offerta con uno sconto del 32% e il prezzo scende di 230 euro . Un’ottima occasione per un telefono dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6500 mAh che dura per due giorni.

Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate, da oggi trovi su Amazon lo in con uno e il . Un’ottima occasione per un telefono dotato di un display AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6500 mAh che dura per due giorni. Galaxy A57 (prezzo in picchiata e risparmi 230 euro)

Altra ottima occasione per chi è alla ricerca di un telefono affidabile e non vuole spendere elevatissime. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A57 con uno sconto del 34% e risparmi 230 euro su quello di listino. Per rendere più allettante l’acquisto, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire un’ottima batteria da 5000 mAh. Non mancano funzioni AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

Altra ottima occasione per chi è alla ricerca di un telefono affidabile e non vuole spendere elevatissime. Da oggi su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Per rendere più allettante l’acquisto, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire un’ottima batteria da 5000 mAh. Non mancano funzioni AI che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Motorola edge 60 neo (38% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Un vero affare che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo in promo con uno sconto del 38% e il risparmio netto è di 150 euro. Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero. Il telefono è un perfetto medio di gamma che trovi a un prezzo d’eccezione. La scheda tecnica si basa su un display da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek Dimensity 7400 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Un vero affare che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il in con uno e il risparmio netto è di 150 euro. Puoi anche suddividere la spesa in 5 rate a tasso zero. Il telefono è un perfetto medio di gamma che trovi a un prezzo d’eccezione. La scheda tecnica si basa su un con risoluzione SuperHD, processore MediaTek Dimensity 7400 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo da 10 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Honor 600 SMART (costa pochissimo e maxi batteria)

L’Honor 600 SMART abbina a una maxi batteria un prezzo davvero speciale e lo vai a pagare meno di 180 euro. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,87 pollici ad alta risoluzione e molto fluido nell’utilizzo quotidiano, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel e per finire la mega batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni.

XIAOMI 17T,Smartphone 12+256 GB,Display Eye-Care da 6,59" a ... 505,00 € -33% 749,00 € Risparmi 244,00 € Acquista su Amazon Motorola edge 60 neo con Moto AI (8/256GB, Tripla camera 50M... 262,00 € -34% 399,00 € Risparmi 137,00 € Acquista su Amazon De'Longhi Capsule Desk, Termoventilatore Ceramica, Mini Term... 39,90 € -39% 64,99 € Risparmi 25,09 € Acquista su Amazon Caffè Vergnano 1882 - Capsule Compatibili Nespresso, Oro | ... 8,99 €(0,18 € / unità) -45% 16,49 € Risparmi 7,50 € Acquista su Amazon Garmin Forerunner 55, 42mm. Smartwatch GPS per la Corsa, Bla... 119,00 € -30% 169,99 € Risparmi 50,99 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 65 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 65MR... 899,00 € -59% 2.199,00 € Risparmi 1.300,00 € Acquista su Amazon iRobot Roomba® Plus 416 Combo robot aspirapolvere lavapavim... 345,18 € -37% 549,00 € Risparmi 203,82 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth Renimer (78% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta lampo per chi vuole spendere pochissimo per delle cuffie Bluetooth. Da oggi su Amazon trovi le cuffie Renimer in promo con uno sconto del 78% e il prezzo scende a 19,99 euro . Un prezzo alla portata di tutti per delle cuffie che assicurano una buona qualità audio e dotate di quattro microfoni per chiamate nitide. L’autonomia arriva fino a 66 ore e si collegano facilmente con qualsiasi telefono.

Offerta lampo per chi vuole spendere pochissimo per delle cuffie Bluetooth. Da oggi su Amazon trovi le in con uno e il . Un prezzo alla portata di tutti per delle cuffie che assicurano una buona qualità audio e dotate di quattro microfoni per chiamate nitide. L’autonomia arriva fino a 66 ore e si collegano facilmente con qualsiasi telefono. Termoventilatore De’Longhi Capsule Desk (39% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il De’Longhi Capsule Desk ha il 39% di sconto e si può pagare anche in 3 rate a tasso zero: un termoventilatore piccolissimo da mettere direttamente sulla scrivania. L’ elemento in ceramica da circa 350 W scalda subito e con bassi consumi, mentre il termostato regolabile (da 5 a 28°C) mantiene la temperatura scelta. È silenzioso e la griglia orientabile indirizza il flusso dove serve. Si porta ovunque con la maniglia a laccio , e le protezioni da surriscaldamento e ribaltamento aggiungono sicurezza. Perfetto per scrivania, comodino o bagno.

Il ha il e si può pagare anche in 3 rate a tasso zero: un da mettere direttamente sulla scrivania. L’ scalda subito e con bassi consumi, mentre il termostato regolabile (da 5 a 28°C) mantiene la temperatura scelta. È e la indirizza il flusso dove serve. Si porta ovunque con la , e le protezioni da aggiungono sicurezza. Perfetto per scrivania, comodino o bagno. Caffè Vergnano Oro, confezione da 50 (45% di sconto e costa pochissimo)

Cinquanta capsule di Caffè Vergnano a 8,99 euro, cioè circa 18 centesimi per ogni tazza di caffè: con il 45% di sconto, il piacere mattutino costa pochissimo. La miscela Oro è Arabica con un tocco di Robusta, a tostatura media, dal gusto delicato ed equilibrato. Le capsule sono compostabili e compatibili con le macchine Nespresso Original. Perfette per chi preferisce un espresso morbido, a tutte le ore.

Smartwatch

Garmin Forerunner 55 (30% di sconto e risparmi 50 euro)

Super affare per il Garmin Forerunner 55 : con il 30% di sconto risparmi 50 euro su uno dei running watch più amati. Il GPS (con GLONASS e Galileo) registra distanza e ritmo, e il cardiofrequenzimetro al polso segue le zone cardio, mentre VO2 max e tempo di recupero aiutano a capire quando e quanto spingere. L’orologio propone allenamenti quotidiani in base alla tua forma, e i piani di Garmin Coach ti aiutano a preparare i 5000 e i 10000 metri, oltre alla mezza maratona. Pesa 37 grammi , è impermeabile fino a 5 ATM , e con il rilevamento incidenti si sta più tranquilli quando si esce da soli. Autonomia fino a 2 settimane.

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L’Amazfit Active 2 tocca il prezzo minimo con il 39% di sconto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,32" è molto luminoso, ed è leggibile anche sotto il sole, mentre il GPS dual-band traccia i percorsi con precisione. Offre oltre 160 modalità sport, compresa HYROX, e il sensore BioTracker monitora cuore, sonno e stress. L’assistente Zepp Flow risponde ai comandi con l’AI, e l’autonomia arriva a 10 giorni.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 65 pollici (59% di sconto e risparmi 1300 euro)

Una delle migliori promo del giorno: lo smart TV LG Mini RGB da 65 pollici ha il 59% di sconto, con 1.300 euro di risparmio e 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB usa LED a colori indipendenti per tinte più pure, e la certificazione DualColor garantisce il 100% di DCI-P3 e Adobe RGB. Il processore α8 AI Gen3 e il Precision Dimming gestiscono contrasto e dettagli, mentre Dolby Vision e Atmos completano film e serie. Per il gaming ci sono Motion Booster 288, 144 Hz con VRR e FreeSync Premium e GeForce NOW. webOS con Gemini e Copilot completa la dotazione.

PC&Tablet

MacBook Pro (sconto IVA e risparmi 750 euro)

Lo sconto IVA fa risparmiare 750 euro sul MacBook Pro con chip M5 Pro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici ha una risoluzione elevatissima e grazie alla tecnologia ProMotion fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz . Il chip M5 Pro è progettato appositamente per il montaggio video, codice e AI, mentre Wi-Fi 7 , tre porte Thunderbolt 5 e fotocamera 12 megapixel Center Stage completano la dotazione. L’autonomia arriva a 24 ore , e Touch ID protegge il Mac.

Lo fa sul con chip Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Il display da ha una risoluzione elevatissima e grazie alla tecnologia ProMotion fa arrivare il refresh rate fino a . Il chip è progettato appositamente per il montaggio video, codice e AI, mentre , e completano la dotazione. L’autonomia arriva a , e protegge il Mac. Tablet Android (doppio sconto e prezzo stracciato)

Il tablet da acquistare oggi se non vuoi spendere grandi cifre. Il Dghrti TAB30 ha un doppio sconto, a quello fisso del 54% puoi aggiungere un coupon del 5%, e costa solo 100 euro. Nella confezione trovi anche mouse, tastiera e custodia protettiva. Lo schermo da 10,1" con Widevine L1 permette di guardare film e serie sulle app di streaming. Il processore octa-core, la RAM e i 128 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB con microSD, lasciano spazio per app, foto e video. La batteria dura per tutto il giorno. Soluzione ideale per il divertimento e lo studio.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi più di 900 euro)

Uno sconto del 69% più un coupon da 40 euro fa risparmiare più di 900 euro sul Lefant M5 Pro , un robot con stazione che lava e si pulisce da solo. L’aspirazione da 18.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli, mentre la navigazione laser dToF mappa la casa con precisione e pianifica percorsi in base alle tue esigenze. La stazione lava i mop con acqua calda a 75°C e li asciuga, riducendo la manutenzione. L’ autonomia di 180 minuti consente di coprire anche le case più grandi con una sola carica.

Uno un da fa risparmiare , un robot con stazione che lava e si pulisce da solo. L’aspirazione da raccoglie polvere, briciole e peli, mentre la mappa la casa con precisione e pianifica percorsi in base alle tue esigenze. La stazione lava i mop con e li asciuga, riducendo la manutenzione. L’ consente di coprire anche le case più grandi con una sola carica. Robot aspirapolvere iRobot Roomba Plus 416 Combo (super occasione e affare lampo)

Con il 37% di sconto , l’iRobot Roomba Plus 416 Combo fa risparmiare più di 200 euro, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . L’aspirazione da 20.000 Pa rimuove polvere e peli, mentre il sistema SmartScrub passa il panno con movimenti ripetuti per sciogliere lo sporco ostinato. Il sistema anti-groviglio riduce la manutenzione delle spazzole, e la stazione AutoWash lava il panno e prepara il robot a ogni nuova pulizia. Un robot che lava e aspira in un unico passaggio,

Con il , fa risparmiare più di 200 euro, e puoi anche il in . L’aspirazione da rimuove polvere e peli, mentre il sistema passa il panno con movimenti ripetuti per sciogliere lo sporco ostinato. Il sistema riduce la manutenzione delle spazzole, e la stazione lava il panno e prepara il robot a ogni nuova pulizia. Un robot che lava e aspira in un unico passaggio, Aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 LT Gen 2 (32% di sconto e super affare)

Ottimo affare per il roborock F25 LT Gen 2 , disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e lo paghi relativamente poco. Un elettrodomestico versatile che aspira, lava e si pulisce da solo. L’ aspirazione da 20.000 Pa e il rullo a 450 giri al minuto rimuovono lo sporco in una sola passata, mentre la tecnologia FlatReach 2.0 fa piegare il robot a 180° per arrivare sotto i mobili. Il sistema JawScrapers non si ingarbuglia, e la pulizia fino a meno di 1 mm dal bordo raggiunge anche i battiscopa. L’autopulizia a 90°C con asciugatura rapida mantiene il rullo igienico con il 99,99% dei batteri rimossi.

Ottimo affare per il , disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e lo paghi relativamente poco. Un elettrodomestico versatile che aspira, lava e si pulisce da solo. L’ e il rullo a rimuovono lo sporco in una sola passata, mentre la tecnologia fa piegare il robot a per arrivare sotto i mobili. Il sistema non si ingarbuglia, e la raggiunge anche i battiscopa. L’autopulizia a con asciugatura rapida mantiene il rullo igienico con il dei Friggitrice ad aria Ninja CRISPi (44% di sconto e costa meno di 100 euro)

La friggitrice ad aria Ninja CRISPi fa risparmiare 80 euro sul prezzo di listino grazie allo sconto del 44%. Modello particolare dotato di un PowerPod da 1.700 W a cui si agganciano due contenitori in vetro borosilicato (3,8 L e 1,4 L) senza PFAS e resistenti agli shock termici. I 4 programmi di cottura permettono di cucinare tutto quello che vuoi, mentre il vetro permette di vedere la cottura senza aprire. Si cucina, si serve e si conserva nello stesso contenitore, e le parti si lavano in lavastoviglie. Compatta e portatile, libera il piano di lavoro.

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