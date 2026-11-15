Amazon, crolla il prezzo della lavapavimenti Dyson e sconti fino all'80%: le offerte di oggi

Amazon

Ci avviciniamo sempre più velocemente alla Settimana del Black Friday e su Amazon sono già disponibili le prime offerte. E in questo 14 novembre ne puoi approfittare per risparmiare centinaia di euro e fare i primi acquisti in vista del Natale. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni del giorno e sono raccolte in questa guida all’acquisto. Tra le offerte best seller c’è sicuramente la lavapavimenti Dyson Cyclone V10 Submarine che trovi con un super sconto del 35%. Per chi cerca un nuovo smartphone c’è il Google Pixel 11 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Restando in tema smartphone, troviamo anche il Redmi Note 17 5G con uno sconto del 29% e fai un super affare.

Dyson Cyclone V10 Submarine Aspirapolvere Senza Filo, 150 Ai... 359,00 € -35% 549,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 11 Pro XL – Smartphone Android sbloccato - Gr... 999,00 € -29% 1.399,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 5G, Smartphone 6+128GB, Sky Teal, Batteria da ... 249,90 € -29% 349,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracke... 327,24 € -40% 549,00 € Risparmi 221,76 € Acquista su Amazon Ring videocamera esterna a batteria Confezione da 2 e videoc... 59,99 € -71% 204,97 € Risparmi 144,98 € Acquista su Amazon Samsung 48" QE48S92HAEXZT OLED 4K LaserSlim Design Smart TV ... 949,90 € -37% 1.499,00 € Risparmi 549,10 € Acquista su Amazon roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavi... 799,00 € -47% 1.499,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Tra gli smartwatch, non farti sfuggire l’occasione disponibile per il Google Pixel Watch 4: lo sconto del 40% fa crollare il prezzo. Anche gli elettrodomestici sono tra i protagonisti indiscussi di questi giorni: il robot aspirapolvere roborock Saros 20 Flow è disponibile con il 47% di sconto e lo paghi quasi la metà. Per la tua cucina, invece, c’è la friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer con il 37% di sconto e fai un mega affare.

Amazon, migliori offerte 14 novembre

Prodotti bestseller

Dyson Cyclone V10 Submarine (35% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per il Dyson Cyclone V10 Submarine : 35% di sconto sull’aspirapolvere senza fili che lava anche i pavimenti. Il motore digitale V10 fino a 125.000 giri genera 150 Air Watt , mentre la tecnologia Root Cyclone con 14 cicloni cattura le particelle microscopiche, con sistema di filtrazione che cattura il 99,99% delle particelle. La spazzola Submarine con rullo in microfibra lava i pavimenti duri con acqua pulita (serbatoi da 300 e 360 ml ), mentre la Motorbar pulisce tappeti e pavimenti. La batteria arriva fino a 60 minuti , e si trasforma in aspirapolvere portatile.

Prezzo in picchiata per il : 35% di sconto sull’aspirapolvere senza fili che lava anche i pavimenti. Il fino a genera , mentre la tecnologia con cattura le particelle microscopiche, con sistema di filtrazione che cattura il delle particelle. La con rullo in microfibra lava i pavimenti duri con acqua pulita (serbatoi da ), mentre la pulisce tappeti e pavimenti. La batteria arriva fino a , e si trasforma in aspirapolvere portatile. Google Pixel 11 (prezzo al minimo e risparmi 370 euro)

Uno smartphone top da comprare immediatamente. Da oggi trovi il Google Pixel 11 con uno sconto fisso del 32% a cui aggiungere il codice sconto "UNI50PIXEL11" che ti fa risparmiare altri 50 euro e il risparmio netto è di 370 euro . Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori presenti sul mercato: schermo OLED da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.

Uno smartphone top da comprare immediatamente. Da oggi trovi il con uno a cui che ti fa risparmiare altri 50 euro e il . Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il . Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori presenti sul mercato: schermo OLED da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno. Bundle sicurezza Ring (71% di sconto e prezzo in picchiata)

Il bundle sicurezza della Ring è disponibile con una vera offerta best seller grazie allo sconto del 71% che ti fa risparmiare centinaia di euro. Include due telecamere Ring Stick Up Cam a batteria per giardino e vialetto e la videocamera interna per le stanze, entrambe con video Full HD 1080p, visione notturna a infrarossi e audio bidirezionale. Le zone di movimento personalizzabili riducono gli avvisi inutili, la copertura privacy della camera interna blocca obiettivo e microfono, e quella esterna è resistente alle intemperie, con batteria a sgancio rapido. Si montano ovunque e le puoi controllare dall’app Ring.

Smartphone

Google Pixel 11 Pro XL (400 euro di sconto e prezzo al minimo)

Offerta shock per uno dei migliori smartphone premium che trovi da oggi in offerta su Amazon. Parliamo del Google Pixel 11 Pro XL disponibile con uno sconto del 29% che fa risparmiare 400 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Le caratteristiche tecniche sono quelle tipiche di un telefono di fascia altissima: schermo Super Actua da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G6 progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria con un’autonomia che arriva fino a 30 ore . Google ha anche assicurato che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sette anni.

Offerta shock per uno dei migliori smartphone premium che trovi da oggi in offerta su Amazon. Parliamo del disponibile con uno che fa su quello di listino e lo puoi anche . Le caratteristiche tecniche sono quelle tipiche di un telefono di fascia altissima: schermo Super Actua da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e per finire una batteria con . Google ha anche assicurato che riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per sette anni. Redmi Note 17 5G (29% di sconto e offerta Black Friday)

Ecco un’altra occasione shock che non devi farti scappare. Da oggi trovi su Amazon il Redmi Note 17 5G con uno sconto del 29% e il risparmio netto è di ben 100 euro su quello di listino. Parliamo di uno smartphone medio di gamma perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 230 Hz, processore Snapdragon4 Gen4 ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale. A questo prezzo è uno dei best buy del giorno.

Scelto per te Redmi Note 17 5G 249,90 € -29% 349,90 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Galaxy A27 (prezzo in picchiata e affare del giorno)

Offerta lampo e prezzo in picchiata per il Galaxy A27 . Lo smartphone lowcost di Samsung è disponibile con uno sconto del 41% che ti fa risparmiare 160 euro su quello di listino. Dotato di una scheda tecnica molto interessante, soprattutto in relazione al prezzo: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici , processore che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che è una vera garanzia. Inoltre, Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni. Un’offerta che non devi farti sfuggire.

Offerta lampo e prezzo in picchiata per il . Lo smartphone lowcost di Samsung è disponibile con uno che ti fa su quello di listino. Dotato di una scheda tecnica molto interessante, soprattutto in relazione al prezzo: , processore che assicura ottime prestazioni, con e una che è una vera garanzia. Inoltre, Samsung ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni. Un’offerta che non devi farti sfuggire. moto g56 (offerta esclusiva Amazon)

Per chi non vuole spendere cifre esagerate per il suo nuovo telefono, da oggi c’è in promo anche il moto g56. Smartphone di fascia media disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di poco superiore ai 110 euro su quello di listino. Anche per questo modello è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,72 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 7060, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 5100 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

Smartwatch

Google Pixel Watch 4 (40% di sconto e prezzo al minimo)

Lo smartwatch da acquistare assolutamente oggi. Il Google Pixel Watch 4 è protagonista di un’offerta incredibile: 40% di sconto che ti fa risparmiare 220 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Actua 360 raggiunge 3.000 nit e resta leggibile anche sotto il sole, mentre Gemini risponde a voce a ogni domanda dal polso. Il monitoraggio di cuore, sonno e allenamenti con Fitbit accompagna tutta la giornata. A supporto hai tutte le principali app di Google, a partire dalle mappe e dal Wallet.

Lo smartwatch da acquistare assolutamente oggi. Il Google Pixel Watch 4 è protagonista di un’offerta incredibile: 40% di sconto che ti fa risparmiare 220 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display raggiunge e resta leggibile anche sotto il sole, mentre risponde a voce a ogni domanda dal polso. Il monitoraggio di con accompagna tutta la giornata. A supporto hai tutte le principali app di Google, a partire dalle mappe e dal Wallet. Garmin Instinct 3 Solar (offerta lampo e scelta Amazon)

Prezzo al minimo per il Garmin Instinct 3 Solar, grazie allo sconto del 26% disponibile su Amazon. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartwatch super resistente è dotato di uno speciale sistema che cattura i raggi solari e ricarica la batteria: in questo modo l’autonomia arriva fino a 28 giorni. smartwatch rugged che si ricarica con il sole. Non manca il GPS multibanda con SatIQ per tracciare con precisione i percorsi. Il display MIP resta leggibile alla luce del sole, la cassa supera gli standard militari, e la torcia LED integrata illumina nel buio. Monitora cuore, HRV, sonno e VO2 Max, e con Garmin Pay paghi in modalità contactless.

Scelto per te Garmin Instinct 3 Solar 259,99 € -26% 349,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 48 pollici (offerta esclusiva e 40% di sconto)

Promo esclusiva Amazon per lo smart TV Samsung OLED S92H da 48 pollici: 40% di sconto e 600 euro di risparmio. Ogni pixel OLED è autonomo per neri profondi, mentre Glare Free riduce i riflessi e Real Black e Real Color valorizzano contrasto e colori. Il processore NQ4 AI Gen3 fa l’upscaling a 4K, Dolby Atmos completa l’audio, e per il gaming il refresh rate arriva fino a 165 Hz, FreeSync Premium Pro e il Gaming Hub. Il design LaserSlim è sottilissimo, con Vision AI Companion e Alexa integrate.

Prodotti lowcost

Powerbank magnetico (82% di sconto, il più venduto su Amazon)

Il power bank magnetico da 10.000 mAh è il più venduto su Amazon e crolla dell’82% : tre modi di ricaricare in un solo accessorio. La ricarica wireless magnetica da 15 W si aggancia al telefono, mentre il cavo USB-C integrato da 20 W e l’ uscita USB-A da 22,5 W (cavo USB-A a C incluso) caricano tramite il cavo. I 10.000 mAh permettono di ricaricare il telefono più di una volta ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. La forza magnetica tiene il telefono fermo anche in movimento, mentre le protezioni da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento e l’ indicatore LED garantiscono un uso sicuro.

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Sedici testine Oral-B Pro Precision Clean con il 57% di sconto: le paghi meno di 2 euro l’una. Le setole a X raggiungono le zone difficili e puliscono dente per dente, mentre i 3 tipi di setole garantiscono una pulizia precisa e l’ indicatore di usura passa dal verde al giallo per segnalare quando sostituirle. Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B.

con il le paghi meno di 2 euro l’una. Le raggiungono le zone difficili e puliscono dente per dente, mentre i garantiscono una pulizia precisa e l’ passa dal verde al giallo per segnalare quando sostituirle. Sono compatibili con la maggior parte degli Ferro da stiro verticale Philips (52% di sconto e costa meno di 20 euro)

La stiratrice verticale Philips Serie 3000 costa meno di 20 euro con il 52% di sconto. Con una potenza di 1.000 W che eroga vapore continuo, mentre la piastra SmartFlow si appoggia sui capi senza rischio di bruciature, anche sui tessuti delicati. Il serbatoio estraibile permette di stirare più capi, il vapore orizzontale raggiunge polsini e colletti, e la stiratrice elimina il 99,9% dei germi. Compatta e pieghevole, si porta anche in viaggio.

Elettrodomestici

roborock Saros 20 Flow (47% di sconto e risparmi 700 euro)

Prezzo al minimo per il roborock Saros 20 Flow Complete. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 47% che ti fa risparmiare 700 euro su quello di listino. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa con doppio sistema anti-groviglio pulisce a fondo, mentre il rullo SpiraFlow 2.0 lava con acqua calda e si solleva di 15 mm sui tappeti. Il sistema LiDAR retrattile RetractSense porta l’altezza a 8,98 cm, e il sistema Reactive AI riconosce oltre 300 ostacoli, mentre AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie fino a 8,8 cm. La RockDock lava il rullo a 100°C e lo asciuga a 63°C, con accessori di ricambio inclusi (la versione in promo è la Complete).

Scelto per te roborock Sarso 20 Flow 799,00 € -47% 1.499,00 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon

Mova X4 Pro (metà prezzo)

Black Friday in anticipo per la lavapavimenti e aspirapolvere Mova X4 Pro. Con la promo di oggi la trovi al minimo storico grazie allo sconto del 50% e puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. La lavapavimenti lava con acqua calda fino a 80°C , mentre il getto SpotHeat scioglie le macchie ostinate e l’aspirazione da 20.000 Pa con rullo a 450 giri rimuove sporco secco e umido. La luce verde rivela la polvere nascosta, il design piatto a 180° passa sotto i mobili, e la base autopulisce il rullo a 100°C con asciugatura ad aria calda a 90°C . La batteria arriva a 45 minuti di autonomia.

Black Friday in anticipo per la lavapavimenti e aspirapolvere Mova X4 Pro. Con la promo di oggi la trovi al grazie allo e puoi La lavapavimenti lava con , mentre il getto scioglie le macchie ostinate e l’aspirazione da con rullo a rimuove sporco secco e umido. La rivela la polvere nascosta, il design passa sotto i mobili, e la base con asciugatura ad aria calda a . La batteria arriva a di autonomia. Ninja FlexDrawer (offerta lampo e super promo)

La friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer con cestello da 10,4 litri ha il 37% di sconto , e risparmi ben 100 euro e puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero. Il cestello può anche essere diviso in due zone da 5,2 litri , con funzioni e temperature diverse, ma cotture che finiscono insieme ( Sync e Match ). Il motore da 2.470 W raggiunge 240°C , con 7 funzioni (Max Crisp, frittura ad aria, arrosto, forno, riscaldamento, essiccazione, lievitazione) per cucinare tutto quello che vuoi. Cassetto, piastre e divisorio sono lavabili in lavastoviglie .

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Super promo per l’asciugatrice intelligente LG da 9 kg: il 34% di sconto ti fa fare un super affare. La pompa di calore DUAL Inverter asciuga a bassa temperatura, riducendo restringimenti e pieghe, mentre la tecnologia Eco Hybrid permette di scegliere tra Eco e Turbo. Il condensatore autopulente elimina la manutenzione, e il sensore di umidità adatta il ciclo, con 14 programmi (tra cui piumino, sport, igiene/antiallergia). Wi-Fi e app ThinQ controllano tutto da smartphone, l’oblò è reversibile

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