MisterGadget.Tech

I saldi Amazon permettono di fare grandi affari spendendo il meno possibile. Anche sulla piattaforma di e-commerce troviamo offerte estive su tantissimi prodotti tech. Tra le offerte best-seller, ad esempio, c’è l’iPhone 17 Pro con uno sconto di quasi 100 euro, oppure l’utilissimo dopopuntura elettrico BiteX Go con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 20 euro. Anche l’Apple Watch Ultra è disponibile in promo con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Non mancano gli elettrodomestici per la tua abitazione. Il robot Ecovacs Deebot X11 Pro Omni è disponibile con uno sconto del 45% e il risparmio netto è di 500 euro. Tra gli elettrodomestici per la cucina è disponibile sia lo spremiagrumi H.Koenig con uno sconto del 61% e la bistecchiera Cecotec con uno sconto del 65% e costa meno di 30 euro.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 15 luglio

Smartphone

iPhone 17 Pro (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Ottima occasione per acquistare l’ iPhone 17 Pro a un super prezzo. Solo per oggi lo trovi con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche l’occasione di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. Display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion Pro per scatti professionali, nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo e una batteria a lunga durata.

Ottima occasione per l’ a un super prezzo. Solo per oggi lo trovi con uno e hai anche l’occasione di il in Sullo smartphone c’è ben poco da dire, se non che si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato. con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, per scatti professionali, da per selfie di gruppo e una batteria a lunga durata. Google Pixel 10 (35% di sconto e affare per tutti)

Cala il prezzo del Google Pixel 10 nella versione da 256 gigabyte. Solo per oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è una garanzia: schermo Actua da 6,3 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e per finire una batteria che dura per 24 ore.

Cala il prezzo del nella versione da 256 gigabyte. Solo per oggi è disponibile su con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in . Lo smartphone è una garanzia: e refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera professionale nella parte posteriore e per finire una batteria che dura per 24 ore. Honor Magic8 Lite (offerta lampo e minimo storico)

Ottimo affare per l’ Honor Magic8 Lite . Su Amazon lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno sconto lampo che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un ottimo affare. Il telefono ha caratteristiche molto interessanti: realizzato con materiali super resistenti che lo rendono adatto anche alle sfide più impervie, processore Snapdragon 6 Gen4 di ultima generazione, fotocamera posteriore da 108 megapixel e fotocamera per i selfie da 16 megapixel. Il vero punto forte dello smartphone è la mega batteria da 7500 mAh che può durare fino a tre giorni.

Ottimo affare per l’ . Su Amazon lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno che fa il al e fai un ottimo affare. Il telefono ha caratteristiche molto interessanti: realizzato con materiali super resistenti che lo rendono adatto anche alle sfide più impervie, di ultima generazione, da e fotocamera per i selfie da 16 megapixel. Il vero punto forte dello smartphone è la da che può durare fino a tre giorni. moto g77 (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)

La promo che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon è disponibile il moto g77 con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400 , 256 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5100 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

La promo che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon è disponibile il con uno che fa il al di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di il in . Dotato di un display pOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , 256 gigabyte di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con e una che ti accompagna per tutto il giorno. moto g06 (34% di sconto e prezzo stracciato)

Il prezzo è veramente speciale. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi il moto g06 con uno sconto del 34% e il prezzo scende a 125 euro. Il risparmio è considerevole e fai un super affare. Il telefono è perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, fotocamera principale da 50 megapixel per scatti perfetti, selfie cam da 8 megapixel, buone prestazioni e ben 256 gigabyte di memoria interna. La batteria da 5100 mAh dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (83% di sconto e costa meno di 14 euro)

L’antivirus McAfee Total Protection crolla dell’83% su Amazon, scendendo a meno di 14 euro per una protezione valida su 6 dispositivi . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un antivirus avanzato contro virus, ransomware e malware, una VPN che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento.

L’antivirus su Amazon, a per una protezione valida su . Un prezzo quasi simbolico per un pacchetto di sicurezza completo, che include un contro virus, e malware, una che si attiva automaticamente sulle reti non sicure, un gestore di password e il monitoraggio dell’identità sul dark web. Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS, protegge computer, smartphone e tablet di tutta la famiglia con un solo abbonamento. Nescafé Dolce Gusto, 96 capsule (prezzo stracciato e affare lampo)

Non è prettamente un’offerta tech, ma è una delle migliori occasioni che puoi trovare da oggi su Amazon. Parliamo della confezione con 96 capsule Nescafé Dolce Gusto aroma Barista (intensità 9) disponibile con uno super sconto del 47% e al prezzo più basso di sempre . La paghi solamente 20 euro ed è compatibile con tutte le macchine Nespresso. Impostando l’acquisto periodico ottieni uno sconto extra, mentre acquistandone quattro confezione hai diritto a uno sconto extra del 5%. Allo stesso prezzo trovi anche Nescafé Dolce Gusto aroma Palermo (intensità 10) e Nescafé Dolce Gusto aroma Napoli (intensità 13).

Non è prettamente un’offerta tech, ma è una delle migliori occasioni che puoi trovare da oggi su Amazon. Parliamo della (intensità 9) disponibile con uno e al . La ed è compatibile con tutte le macchine Nespresso. Impostando l’acquisto periodico ottieni uno sconto extra, mentre acquistandone quattro confezione hai diritto a uno sconto extra del 5%. Allo stesso prezzo trovi anche Nescafé Dolce Gusto aroma Palermo (intensità 10) e Nescafé Dolce Gusto aroma Napoli (intensità 13). Beurer BiteX Go (40% di sconto e costa pochissimo)

Il Beurer BiteX Go è il dopopuntura più venduto su Amazon in questo momento, e ora è disponibile con il 40% di sconto. Il dispositivo tratta punture di zanzare, vespe e api sfruttando solo il calore localizzato, senza sostanze chimiche, ed è pronto all’uso in pochi secondi: basta collegarlo allo smartphone tramite USB-C, senza bisogno di batterie. Offre 2 programmi di calore (3 o 6 secondi) per adattarsi a pelli sensibili o a un uso regolare, mentre la luce integrata BiteSpotLight permette un’applicazione precisa anche al buio. Ultracompatto e leggero, si aggancia comodamente al portachiavi o al laccio del telefono, pronto per ogni serata estiva all’aperto.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (offerta speciale e 5 rate a tasso zero)

Ottima promo per l’ Apple Watch Ultra 3 . Lo smartwatch super resistente di Apple è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . L’orologio è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, con un design progettato per resistere a qualsiasi ambiente e situazione. Display super luminoso, batteria che dura per più giorni e sensori di ultima generazione per tenere sotto controllo frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Ottima promo per l’ . Lo smartwatch super resistente di Apple è disponibile con uno che fa al di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di il . L’orologio è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, con un design progettato per resistere a qualsiasi ambiente e situazione. Display super luminoso, batteria che dura per più giorni e sensori di ultima generazione per tenere sotto controllo frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Xiaomi Watch 2 (sconto mai visto prima e offerta shock)

Scorte limitate e super prezzo per lo Xiaomi Watch 2. Da oggi l’orologio di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 31% e approfitti del prezzo più basso dell’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,43 pollici che puoi personalizzare con le tante watch faces disponibili, supporta più di 160 modalità sportive e ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno, monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e analisi del sonno. Lo puoi indossare in ogni momento della giornata.

Smart TV

Amazon Ember Serie 2 (prezzo in picchiata e costa pochissimo)

Tornano in offerta gli smart TV Ember Serie 2. Parliamo al plurale perché sono disponibili due versioni: la prima da 32 pollici e la seconda da 40 pollici. Per il modello più piccolo lo sconto è del 32%, mentre per la versione da 40 pollici lo sconto è del 31%. In entrambi i casi hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione, colori realistici e telecomando con Alexa integrato per gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Disponibile anche la modalità Ambiente che ti permette di personalizzare lo schermo con oltre 2000 dipinti quando è in stand-by.

Elettrodomestici

De’Longhi Rivelia (38% di sconto e risparmi 340 euro)

La soluzione definitiva per bere un caffè come quello del bar direttamente a casa. La De’Longhi Rivelia è disponibile con uno sconto del 38% , con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Questa macchina automatica in chicchi si distingue per il sistema Bean Switch , che grazie a due portachicchi intercambiabili da 250 g permette di passare da un aroma all’altro in pochi secondi. Il display TFT full-touch da 3,5 pollici rende intuitiva la personalizzazione delle bevande. La tecnologia LatteCrema Hot garantisce una schiuma di latte ricca e sempre alla temperatura giusta, con pulizia automatica one-touch della caraffa dopo ogni utilizzo, mentre il macinacaffè regolabile su 13 livelli si adatta a ogni tipo di chicco.

La soluzione definitiva per bere un caffè come quello del bar direttamente a casa. La De’Longhi Rivelia è disponibile con uno , con la possibilità di dilazionare il pagamento in . Questa macchina automatica in chicchi si distingue per il sistema , che grazie a due portachicchi intercambiabili da 250 g permette di passare da un aroma all’altro in pochi secondi. Il display rende intuitiva la personalizzazione delle bevande. La tecnologia garantisce una schiuma di latte ricca e sempre alla temperatura giusta, con pulizia automatica one-touch della caraffa dopo ogni utilizzo, mentre il macinacaffè regolabile su si adatta a ogni tipo di chicco. Ecovacs Deebot X11 Pro Omni (45% di sconto e risparmi 500 euro)

L’ Ecovacs Deebot X11 Pro Omni , primo robot aspirapolvere al mondo con tecnologia PowerBoost , scende del 45% su Amazon con un risparmio di 500 euro. Il sistema BLAST genera un flusso d’aria con una potenza di aspirazione fino a 19.500 Pa , mentre il rullo OZMO Roller 2.0 lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti, immerso in acqua calda a 75°C. Il rilevamento delle macchie tramite AI 2.0 personalizza la strategia di pulizia in base al tipo di sporco, e il sistema ZeroTangle 3.0 garantisce un funzionamento anti-groviglio al 100%. I sensori mappano l’abitazione alla perfezione e lo puoi controllare da remoto tramite lo smartphone.

L’ , primo robot aspirapolvere al mondo con , su Amazon con un risparmio di 500 euro. Il sistema genera un flusso d’aria con una potenza di aspirazione fino a , mentre il rullo lava con una pressione 16 volte superiore ai tradizionali panni rotanti, immerso in acqua calda a 75°C. Il rilevamento delle macchie tramite personalizza la strategia di pulizia in base al tipo di sporco, e il sistema garantisce un funzionamento anti-groviglio al 100%. I sensori mappano l’abitazione alla perfezione e lo puoi controllare da remoto tramite lo smartphone. Kenwood Titanium Chef Baker XL (costa la metà)

La planetaria Kenwood Titanium Chef Baker XL è in offerta su Amazon, con uno sconto del 43% e il risparmio supera i 350 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il motore da 1200W con controllo digitale intelligente modula automaticamente la potenza in base al lavoro richiesto, mentre il movimento planetario garantisce una miscelazione uniforme fino ai bordi della ciotola. La vera particolarità è la bilancia digitale integrata nel piatto, che permette di pesare gli ingredienti direttamente durante la preparazione. In dotazione trovi due ciotole in acciaio , una da 7 litri e una da 5 litri, oltre a una funzione impastatrice dedicata per meringhe e mousse leggere.

La planetaria è in offerta su Amazon, con uno sconto del 43% e il risparmio supera i 350 euro. Puoi anche il . Il motore da con controllo digitale intelligente modula automaticamente la potenza in base al lavoro richiesto, mentre il movimento planetario garantisce una miscelazione uniforme fino ai bordi della ciotola. La vera particolarità è la nel piatto, che permette di pesare gli ingredienti direttamente durante la preparazione. In dotazione trovi , una da 7 litri e una da 5 litri, oltre a una funzione impastatrice dedicata per meringhe e mousse leggere. Spremiagrumi H.Koenig (61% di sconto e prezzo crollato)

Lo spremiagrumi elettrico H-Koenig crolla del 61% su Amazon, scendendo a meno di 40 euro con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Ispirato ai modelli professionali, è dotato di un braccio articolato che permette di spremere gli agrumi fino all’ultima goccia senza sforzo. Il beccuccio antigoccia consente di versare il succo direttamente nel bicchiere senza sprechi, mentre il corpo in acciaio inox garantisce un design elegante e una lunga durata nel tempo. Tutte le componenti removibili sono lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo.

Lo su Amazon, a con la possibilità di il in Ispirato ai modelli professionali, è dotato di un che permette di spremere gli agrumi fino all’ultima goccia senza sforzo. Il consente di versare il succo direttamente nel bicchiere senza sprechi, mentre il corpo in garantisce un design elegante e una lunga durata nel tempo. Tutte le componenti removibili sono lavabili in lavastoviglie, per una pulizia rapida dopo ogni utilizzo. Bistecchiera Cecotec (65% di sconto e costa pochissimo)

La bistecchiera elettrica Cecotec Tasty&Grill è la più venduta su Amazon in questo momento, e con il 65% di sconto scende a meno di 30 euro. Il corpo sottile rifinito in acciaio inossidabile si adatta a qualsiasi cucina, mentre la superficie antiaderente RockStone permette di cuocere carne, pesce, verdure e persino crêpes senza aggiungere grassi. Grazie alla potenza di 2000W, il calore si distribuisce in modo uniforme su tutta la piastra, garantendo una cottura rapida e omogenea, regolabile su 5 livelli di temperatura tramite termostato. La piastra è completamente removibile e lavabile in lavastoviglie, per una pulizia senza sforzo dopo ogni utilizzo.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui