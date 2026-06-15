Amazon, lo smartwatch Xiaomi per la salute a prezzo stracciato: 80% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MisterGadget.Tech

Si entra nella seconda metà del mese e le offerte diventano sempre più interessanti, anche grazie all’avvicinarsi del Prime Day. Da oggi 15 giugno su Amazon trovi nuove promo speciali che ti fanno risparmiare centinaia di euro e fai anche grandissimi affari. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, l’iPhone 16 è il modello che fa per te grazie allo sconto di oggi che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma è alla ricerca di un modello performante c’è il Redmi Note 15 Pro con un ottimo sconto del 27%. Tra le offerte top del giorno c’è da segnalare lo Xiaomi Watch S4 disponibile a un prezzo mai visto prima e lo paghi meno di 100 euro. Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione con il Lefant M5 Pro disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 1200 euro.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 15 giugno

Smartphone

iPhone 16 (sconto IVA e risparmi 200 euro)

Prezzo speciale per l’ iPhone 16 . Grazie alla promo lampo disponibile oggi lo trovi su Amazon al minimo storico e con uno sconto netto di quasi 200 euro su quello di listino. Per un telefono Apple si tratta di un’occasione irripetibile. La scheda tecnica si basa su un processore A18 che supporta Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno.

Prezzo speciale per l’ . Grazie alla promo lampo disponibile oggi lo trovi su al e con uno su quello di listino. Per un telefono Apple si tratta di un’occasione irripetibile. La scheda tecnica si basa su un che supporta Apple Intelligence, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Google Pixel 10 Pro (32% di sconto e minimo storico)

Se sei alla ricerca di un telefono top, da oggi trovi anche il Google Pixel 10 Pro . Smartphone di fascia alta disponibile da oggi con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di 350 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato per supportare tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Lo smartphone è dotato di tanti strumenti AI super utili e di funzioni per l’editing fotografico di livello professionale.

Se sei alla ricerca di un telefono top, da oggi trovi anche il . Smartphone di fascia alta disponibile da oggi con uno e il . Hai anche la possibilità di il in . Schermo Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, progettato per supportare tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Lo smartphone è dotato di super utili e di funzioni per l’editing fotografico di livello professionale. Redmi Note 15 Pro (27% di sconto e risparmi centinaia di euro)

Torna con una super promo il Redmi Note 15 Pro 5G . Uno dei telefoni più venduti su Amazon in queste ultime settimane è protagonista di una super occasione. Grazie allo sconto del 27% il risparmio netto è di poco superiore ai 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. La scheda tecnica si basa su un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7400-Ultra con 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. La batteria massiva da 6580 mAh è la classica ciliegina sulla torta e può durare fino a due giorni.

Torna con una super promo il . Uno dei telefoni più venduti su Amazon in queste ultime settimane è protagonista di una super occasione. Grazie allo il risparmio netto è di e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. La scheda tecnica si basa su un display CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal con 512 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. La è la classica ciliegina sulla torta e può durare fino a due giorni. Galaxy A17 (prezzo al minimo e affare per tutti)

Lo smartphone da comprare oggi per chi vuole spendere poco. Parliamo del Galaxy A17 disponibile sul sito di e-commerce in promo con uno sconto del 24% e risparmi decine di euro. Un telefono con un prezzo alla portata di tutti e che puoi utilizzare per diversi anni grazie agli aggiornamenti garantiti per almeno sei generazioni del sistema operativo. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ampio e con ottimi colori, processore che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5.000 mAh è una sicurezza e dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo al minimo)

Doppio sconto e prezzo in picchiata per questa cassa Bluetooth economica . Solo per oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 65% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 20% . Il prezzo finale è inferiore ai 30 euro e fai un super affare. Assicura una buona qualità del suono con bassi profondi e hai un’autonomia che raggiungere le 24 ore. Impermeabile, è perfetta per le feste con gli amici, soprattutto d’estate al mare o in piscina.

e per questa . Solo per oggi la trovi su Amazon con uno a cui aggiungere un coupon che ti fa un . Il prezzo finale è inferiore ai 30 euro e fai un super affare. Assicura una buona qualità del suono con e hai un’autonomia che raggiungere le 24 ore. Impermeabile, è perfetta per le feste con gli amici, soprattutto d’estate al mare o in piscina. Oppo Enco Buds3 (52% di sconto e costa meno di 20 euro)

Costano poco e hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo . Parliamo delle cuffie Bluetooth Oppo Enco Buds3 disponibili oggi su Amazon con uno sconto del 52% e le paghi solamente 19 euro . Driver dinamico da 12.4 millimetri, controlli touch e cancellazione passiva del rumore. L’autonomia arriva fino a 42 ore con l’utilizzo della custodia di ricarica e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Costano poco e hanno un . Parliamo delle disponibili oggi su con uno e le . Driver dinamico da 12.4 millimetri, controlli touch e cancellazione passiva del rumore. L’autonomia arriva fino a 42 ore con l’utilizzo della custodia di ricarica e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Doppia striscia LED Tapo L900 (44% di sconto e fai un super affare)

Una promo lampo che non devi farti scappare. Solo per pochissimi giorni è disponibile la confezione con due strisce LED Tapo L900 da 5 metri in promo con uno sconto del 44% e le paghi solamente 27,99 euro. Praticamente è come se una fosse in regalo. Facili da configurare e da montare, rendono la tua camera o il tuo negozio più colorato. Si sincronizzano anche con la musica e diventano l’anima della festa. Le puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone e sono compatibili con Alexa e Google Assistente.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4 (38% di sconto e minimo storico)

Offerta shock per lo Xiaomi Watch S4 . Lo smartwatch del colosso cinese è protagonista di un’ occasione unica : su Amazon è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 100 euro . Schermo AMOLED compatto, ma con un’ottima luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Ghiera intercambiale, sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e supporta più di 150 modalità sportive . L’autonomia arriva fino a 15 giorni.

Offerta shock per lo . Lo smartwatch del colosso cinese è protagonista di un’ : su è disponibile con uno e lo . Schermo AMOLED compatto, ma con un’ottima luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Ghiera intercambiale, sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e . L’autonomia arriva fino a 15 giorni. Moto Watch Fit (costa meno della metà)

Se non vuoi spendere cifre eccessive e sei alla ricerca di uno smartwatch affidabile ed efficiente, ecco la promo che fa per te. Il Moto Watch Fit è in promo con uno sconto del 51% e il prezzo scende a meno della metà. Dotato di un ampio display da 1,9 pollici che mostra tutte le info principali, è un ottimo compagno anche per il monitoraggio accurato della salute e del benessere fisico. Per chi ama allenarsi ci sono tante modalità di allenamento e un GPS accurato. L’autonomia è da record: ben 16 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Smart TV Samsung Mini LED da 43 pollici (promo lancio e voucher in regalo)

Nuova arrivo in casa Samsung già disponibile in offerta su Amazon. Il modello 2026 dello smart TV da 43 pollici con pannello Mini LED è disponibile con uno sconto di 100 euro su quello di listino e approfitti di un’ottima occasione. La promo non finisce qui: ricevi anche un voucher del valore fino a 174,84 euro per acquisti legati all’intrattenimento. Grazie allo schermo 4K la qualità dei contenuti è elevatissima e la tecnologia Motion Xcelerator porta il refresh rate fino a 144 Hz per una maggior fluidità nella vita di tutti i giorni. Audio immersivo e hai facile accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

Galaxy Book4 Edge (41% di sconto e risparmi 700 euro)

Un vero affare per chi è alla ricerca di un notebook potente e funzionale. Il Galaxy Book4 Edge è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 700 euro. Parliamo di un notebook progettato appositamente per il mondo del lavoro e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione elevatissima, processore Snapdragon X Elite progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 GB. Notebook che supporta nativamente Copilot+ con funzioni e strumenti AI che ti semplificano il lavoro quotidiano. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi 1200 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma Lefant M5 Pro è l’offerta del giorno grazie a una combo mai vista prima: uno sconto fisso del 65% a cui puoi sommare un ulteriore coupon da ben 100 euro che si attiva in automatico in fase di pagamento. Dotato di una potenza di aspirazione elevatissima e di un sistema di navigazione laser ultra-preciso, questo robot gestisce lo sporco quotidiano in totale autonomia. Lava i pavimenti con grande facilità e mappa accuratamente ogni stanza della tua abitazione. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma è l’offerta del giorno grazie a una combo mai vista prima: uno a cui puoi un ulteriore che si attiva in automatico in fase di pagamento. Dotato di una potenza di aspirazione elevatissima e di un sistema di navigazione laser ultra-preciso, questo robot gestisce lo sporco quotidiano in totale autonomia. Lava i pavimenti con grande facilità e mappa accuratamente ogni stanza della tua abitazione. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Haier (73% di sconto e costa meno di 50 euro)

La friggitrice ad aria Haier I-Master crolla di prezzo su Amazon, offrendo il massimo della tecnologia culinaria a condizioni imperdibili. Dotata di un capiente cestello da 5 litri (ideale per tutta la famiglia), si distingue per il suo design elegante e per le funzioni di cottura avanzate che consentono di preparare piatti croccanti, saporiti e velocissimi con l’85% di grassi in meno. Grazie al display touch puoi scegliere tra sei diverse modalità di cottura che ti permettono di cuocere, arrostire, grigliare e scongelare.

La friggitrice ad aria crolla di prezzo su Amazon, offrendo il massimo della tecnologia culinaria a condizioni imperdibili. Dotata di un capiente (ideale per tutta la famiglia), si distingue per il suo design elegante e per le funzioni di cottura avanzate che consentono di preparare piatti croccanti, saporiti e velocissimi con l’85% di grassi in meno. Grazie al display touch puoi scegliere tra sei diverse modalità di cottura che ti permettono di cuocere, arrostire, grigliare e scongelare. Lavatrice Candy ProWash 500 (offerta lampo e risparmi 200 euro)

Lo lavatrice Candy ProWash 500 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon, grazie a uno sconto del 31% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro netti sul listino. Questa lavatrice intelligente unisce una grande capacità di carico (cestello da 10 chilogrammi) a programmi rapidi ed ecologici di ultima generazione, garantendo la massima pulizia e la massima cura dei tessuti. Classe di efficienza energetica A-20% che ti fa risparmiare anche sulla bolletta della corrente.

Lo lavatrice è protagonista di un’ottima offerta su Amazon, grazie a uno netti sul listino. Questa lavatrice intelligente unisce una grande capacità di carico (cestello da 10 chilogrammi) a programmi rapidi ed ecologici di ultima generazione, garantendo la massima pulizia e la massima cura dei tessuti. Classe di efficienza energetica A-20% che ti fa risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Ventilatore da tavolo Dyson Cool CF1 (minimo storico e affare per tutti)

La soluzione definitiva per combattere il caldo estivo. Il ventilatore da tavolo Dyson Cool CF1 tocca il suo minimo storico assoluto su Amazon con uno sconto del 28%. Grazie design senza pale, genera un flusso d’aria fresca potente, costante e silenzioso, risultando anche super sicuro per bambini e animali domestici. Dotato di una modalità notte per rinfrescare senza far troppo rumore, lo puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui