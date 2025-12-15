Amazon svuota tutto con le offerte di Natale: sconti al 90%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

leungchopan/123RF.com

Comincia la settimana decisiva, quella che ci porta al Natale. Se sei in ritardo con i regali, Amazon può darti una mano grazie a offerte vantaggiose e a spedizioni veloci con la sicurezza che il prodotto arrivi da te in tempo per il 25 dicembre. Anche oggi troviamo nuove promo su Amazon e noi di Libero Tecnologia le abbiamo raccolte nella lista qui in basso. Trovi veramente di tutto, dagli intramontabili smartphone (con il Galaxy A56 al minimo storico) fino a prodotti tech lowcost che costano poche decine di euro (disponibili un paio di cuffie wireless con uno sconto dell’88%).

Qui in basso ci sono alcune delle migliori promo del giorno e per ognuna c’è sia una breve descrizione tecnica sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non perdere tempo e fai gli ultimi acquisti per Natale risparmiando centinaia di euro.

Amazon, migliori offerte del 15 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Continua la super promo di Amazon per l’ iPhone 17 Pro . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima idea regalo in vista del Natale. Sulla scheda tecnica c’è ben poco da dire: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni incredibili, tripla fotocamera Pro Fusion e fotocamera frontale Center Stage che segue i tuoi movimenti. Acquistandolo oggi lo ricevi prima di Natale

di per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno e lo puoi anche Ottima idea regalo in vista del Natale. Sulla scheda tecnica c’è ben poco da dire: da (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 Pro che assicura prestazioni incredibili, tripla fotocamera Pro Fusion e fotocamera frontale Center Stage che segue i tuoi movimenti. Acquistandolo oggi lo ricevi prima di Natale Galaxy A56. Torna in super promo il Galaxy A56 , smartphone di Samsung che si posiziona tra i top e i medio di gamma. Con la promo di Natale di Amazon è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. La batteria è la una garanzia: 5000 mAh e dura per tutto il giorno.

il , smartphone di Samsung che si posiziona tra i top e i medio di gamma. Con la di è disponibile con uno e su quello di listino. Schermo con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e La batteria è la una garanzia: 5000 mAh e dura per tutto il giorno. Honor 400 Lite. Ottima promo per questo smartphone medio di gamma di Honor. Da oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 36% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Le prestazioni sono ottime grazie a uno schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno.

con uno e su quello di listino. Le prestazioni sono ottime grazie a uno ad alta risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel e una batteria da 5230 mAh che dura per tutto il giorno. moto g56. Lo smartphone più venduto del momento su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti. Parliamo del moto g56 che trovi in promo con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 150 euro. La soluzione ideale se vuoi spendere pochissimo e allo stesso tempo acquistare un telefono affidabile e con ottime prestazioni. Schermo da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Smartphone perfetto da regalare a Natale se non vuoi spendere cifre esagerate.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori offerte di oggi . Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’88% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un massimo di 50 ore . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro.

di . Su Amazon trovi questo paio di in con uno che fa il a e ne risparmi quasi 200 su quello consigliato. Cuffie che assicura un’ottima qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a un . Impermeabili, si collegano a qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità, la promo può terminare da un momento all’altro. Luci di Natale. Offerta da cogliere al volo per queste luci di Natale da esterno che solo per oggi trovi su Amazon con un super sconto del 50% e le paghi meno di 15 euro . Lunghezza di 35 metri per un totale di 300 luci e puoi scegliere tra 8 modalità di illuminazione . All’occorrenza le puoi anche utilizzare per addobbare l’albero di Natale. Nella confezione è presente anche un telecomando per gestire l’illuminazione. Facili da montare.

da esterno che solo per oggi trovi su con un e le . Lunghezza di 35 metri per un totale di e puoi . All’occorrenza le puoi anche utilizzare per addobbare l’albero di Natale. Nella confezione è presente anche un telecomando per gestire l’illuminazione. Facili da montare. Scaldamani elettrico. Soffri il freddo di questi giorni invernali? Ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questa confezione con due scaldamani in promo con uno sconto del 56% e lo paghi meno di 12 euro. Utilissimi da avere sempre con sé nello zaino, ti aiutano a superare le giornate freddo e a non avere le mani ghiacciate. Ottima idea regalo lowcost in vista del Natale.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

le e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il in promo con uno e lo Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa. Fire TV Stick 4K Select. Altra super occasione disponibile per Natale. Da oggi trovi il Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 64% e costa meno di 20 euro . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale.

con uno e . Questo nuovo modello è pensato per chi vuole una chiavetta multimediale che supporta la risoluzione 4K e vuole spendere pochissimo. Permette di accedere a tutte le principali piattaforme di video streaming e dà accesso a funzioni speciali. Grazie al supporto ad Alexa la puoi anche controllare con un semplice comando vocale. Kindle. Ecco un’ottima idea regalo per Natale. Da oggi trovi il lettore e-book Kindle in promo con uno sconto del 19% e al prezzo più basso di sempre. Si tratta dell’ultimo modello lanciato sul mercato, il più leggero e compatto mai realizzato. Nuovo schermo antiriflesso per leggere anche sotto la luce del sole e puoi regolare l’illuminazione frontale. Immergiti nei tuoi libri: prenditi una pausa da messaggi, e-mail e social network e goditi un’esperienza di lettura senza distrazioni.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra. Super sconto e prezzo al minimo per il Galaxy Watch Ultra. Da oggi lo smartwatch super resistente di Samsung è disponibile con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino. L’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ha superato i test militari statunitensi e resiste a cadute, graffi, urti e agli sbalzi di temperatura. È anche impermeabile e lo puoi utilizzare in piscina, al mare e per le immersioni. Supporta più di 90 modalità di allenamento ed è dotato di sensori che monitorano in tempo reale le tue condizioni di salute. Un orologio da tenere sempre al polso.

Smart TV

Smart TV Samsung QLED da 50 pollici. Super prezzo per lo smart TV Samsung QLED da 50 pollici uscito sul mercato quest’anno. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 39% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore con pannello da 50 pollici QLED dotato di processore Q4 che assicura immagini perfette con qualsiasi tipologia di contenuto. Sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali applicazioni di video streaming. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Elettrodomestici

Lefant M2. Ecco un’occasione che devi cogliere al volo. Solo per oggi trovi il robot aspirapolvere LEFANT M2 in promo con uno sconto del 70% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 140 euro . Robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento e dotato della navigazione laser per evitare ostacoli lungo il percorso. Ottima potenza di aspirazione e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. A questo prezzo è una vera occasione.

in con uno che fa al minimo storico e lo . Robot aspirapolvere in grado anche di lavare il pavimento e dotato della navigazione laser per evitare ostacoli lungo il percorso. Ottima potenza di aspirazione e lo puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. A questo prezzo è una vera occasione. Nespresso Krups Inissia. Ottima idea regalo per Natale . Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè Krups Inissia compatibile con le cialde Nespresso in promo con uno sconto del 34% e la paghi meno di 80 euro . L’offerta non finisce qui: acquistandola ricevi anche dei buoni sconto del valore di 90 euro per acquistare le cialde Nespresso. Facile da utilizzare e perfetta per un utilizzo domestico: in pochi secondi hai un caffè caldo e gustoso. Puoi anche preparare tante altre bevande: tisane, cappuccino e tè.

. Da oggi su Amazon trovi la compatibile con le cialde Nespresso in promo con uno e la . L’offerta non finisce qui: acquistandola ricevi anche dei di per acquistare le cialde Nespresso. Facile da utilizzare e perfetta per un utilizzo domestico: in pochi secondi hai un caffè caldo e gustoso. Puoi anche preparare tante altre bevande: tisane, cappuccino e tè. Termoventilatore Pro Breeze. Offerte perfetta per questo periodo dell’anno. Da oggi su Amazon trovi questo termoventilatore in ceramica con una potenza di 2000W in promo con uno sconto del 39% e lo paghi pochissimo. Consuma poca energia e puoi scegliere tra due diverse impostazioni per la temperatura. Compatto, è facile da trasportare da una stanza all’altra della tua abitazione. Utile anche per l’ufficio per riscaldare velocemente le stanze.

per questo periodo dell’anno. Da oggi su Amazon trovi questo con una potenza di 2000W in promo con uno e lo Consuma poca energia e puoi scegliere tra due diverse impostazioni per la temperatura. Compatto, è facile da trasportare da una stanza all’altra della tua abitazione. Utile anche per l’ufficio per riscaldare velocemente le stanze. Arlo Ultra 2. Ecco l’offerta irrinunciabile per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Solo per oggi trovi questa confezione con due telecamere Arlo Ultra 2 per l’esterno in promo con un super sconto del 60% e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un’occasione unica e puoi anche pagarle in 5 rate a tasso zero. Assicurano immagini con risoluzione 4K, sono dotate di un sensore di movimento e di una sirena di allarme se nota qualcosa di anomalo. Puoi anche controllarle da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Igiene orale

Testine Oral-B Cross Action. Da oggi trovi questa super offerta che non devi farti scappare. La confezione con 12 testine Oral-B Cross Action è disponibile in promo con uno sconto del 53% e le paghi meno di 2,50 euro l’una . Uno dei prodotti più acquistati in questi giorni, non perdere l’occasione.

che non devi farti scappare. La è disponibile in promo con uno e le . Uno dei prodotti più acquistati in questi giorni, non perdere l’occasione. Oral-B Pro 3 3500. Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 40 euro. Nella confezione trovi anche la custodia da viaggio. Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale e hai gengive più sane dopo appena un paio di settimane di utilizzo. Dotato di tre diverse modalità di pulizia e di un sensore di pressione che ti avvisa se stai pressando troppo sulle gengive.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui