De'Longhi

Siamo arrivati a metà mese e come sempre Amazon ci offre offerte speciali da non farsi sfuggire. Anche oggi 15 aprile troviamo sul sito di e-commerce tante promo con sconti speciali che ti fanno risparmiare centinaia di euro e approfitti anche del minimo storico. Una delle offerte più interessanti riguarda sicuramente il Galaxy S26: lo smartphone appena uscito di Samsung è disponibile con uno sconto del 26% e puoi richiedere in regalo il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch dal valore di 400 euro. Ottima anche l’offerta per il Redmi 15C: se vuoi spendere poco è il telefono da acquistare oggi. Altra promo da non sottovalutare è quella disponibile per la Xiaomi Smart Band 10: costa pochissimo ed è un vero affare. Tra gli elettrodomestici trovi la macchina per il caffè automatico De’Longhi Magnifica Evo: risparmi 150 euro e la paghi pochissimo.

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Amazon, migliori offerte 15 aprile

Smartphone

Galaxy S26 (prezzo al minimo storico più smartwatch in regalo)

Prezzo in picchiata e super occasione per il Galaxy S26 , ultima versione dello smartphone top di Samsung. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto del 27% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero con il servizio di Amazon. La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch dal valore commerciale superiore ai 450 euro. Sul telefono non c’è molto da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4300 mAh che dura per tutto il giorno. Una promo unica che non devi farti scappare.

e per il , ultima versione dello smartphone top di Samsung. Da oggi è disponibile in promo con uno e su quello di listino. Lo puoi anche con il servizio di Amazon. La promo non finisce qui: registrando l’acquisto sul sito di Samsung puoi in il , smartwatch dal valore commerciale superiore ai 450 euro. Sul telefono non c’è molto da dire: da con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, progettato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4300 mAh che dura per tutto il giorno. Una promo unica che non devi farti scappare. iPhone 16 (offerta lampo e risparmi 200 euro)

Altra offerta speciale per uno smartphone top. Da oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16 in promo con uno sconto di quasi 200 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. Un’occasione unica per uno dei migliori telefoni Apple per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità.

Altra per uno smartphone top. Da oggi su trovi l’ in con uno e approfitti del sul sito di e-commerce. Un’occasione unica per uno dei migliori telefoni Apple per disponibili sul mercato. Schermo da , processore A18 che supporta anche Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità. Galaxy A37 (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Appena arrivato su Amazon e da oggi disponibile con una promo lancio imperdibile. Parliamo del Galaxy A37 , nuovo smartphone medio di gamma di Samsung, che trovi con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

Appena arrivato su Amazon e da oggi disponibile con una Parliamo del , nuovo smartphone medio di gamma di Samsung, che trovi con uno sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno. Redmi 15C (costa pochissimo e sconto del 30%)

Un’offerta speciale per un telefono che solo per oggi trovi a un prezzo stracciato. Parliamo del Redmi 15C, smartphone economico di Xiaomi disponibile in promo con uno sconto del 30% e lo paghi pochissimo, meno di 110 euro. Un telefono dotato di un display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e soprattutto per chi vuole spendere pochissimo.

Prodotti lowcost

Norton 360 Deluxe (80% di sconto e prezzo mini)

Ecco una delle migliori promo del giorno che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi l’antivirus Norton 360 Deluxe in promo con uno sconto dell’80% che fa scendere il prezzo a soli 20 euro . L’offerta riguarda la versione valida per 5 dispositivi e hai anche 50 gigabyte di spazio extra da utilizzare sul cloud per il backup. Oltre a difenderti dai virus e dai malware, contribuisce alla navigazione sicura grazie alla VPN integrata e hai anche un password manager utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Ecco una delle del che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi in con uno che fa il a . L’offerta riguarda la versione valida per 5 dispositivi e hai anche 50 gigabyte di spazio extra da utilizzare sul cloud per il backup. Oltre a difenderti dai virus e dai malware, contribuisce alla navigazione sicura grazie alla VPN integrata e hai anche un password manager utilissimo nella vita di tutti i giorni. Ripetitore Mercusys Tp-Link ME10 (41% di sconto e costa pochissimo)

Se la tua connessione domestica soffre di fastidiose zone d’ombra dove il segnale sembra sparire nel nulla, il ripetitore Mercusys ME10 della Tp-Link è la soluzione rapida, efficace ed economica che stavi cercando. Grazie allo sconto del 41% , il prezzo scende sotto i 10 euro , rendendo questo accessorio accessibile a chiunque. La configurazione è immediata: basta inserirlo in una presa elettrica e, tramite l’indicatore LED intelligente, potrai trovare facilmente la posizione migliore per eliminare le interruzioni durante lo streaming o le sessioni di gaming.

Se la tua connessione domestica soffre di fastidiose zone d’ombra dove il segnale sembra sparire nel nulla, il della è la soluzione rapida, efficace ed economica che stavi cercando. Grazie allo , il sotto i , rendendo questo accessorio accessibile a chiunque. La configurazione è immediata: basta inserirlo in una presa elettrica e, tramite l’indicatore LED intelligente, potrai trovare facilmente la posizione migliore per eliminare le interruzioni durante lo streaming o le sessioni di gaming. Epilatore Luce Pulsata (60% di sconto e prezzo stracciato)

Questo epilatore a luce pulsata (IPL) è oggi protagonista di un’offerta imperdibile grazie allo sconto del 60% che ti permette di risparmiare oltre 100 euro sul prezzo originale. La tecnologia IPL offre un metodo di epilazione moderno e delicato, ideale per ridurre la crescita dei peli in modo duraturo e indolore, adattandosi perfettamente sia al viso che al corpo. Grazie alla sua facilità d’uso e al design ergonomico, potrai pianificare le tue sedute di bellezza quando preferisci, ottenendo risultati professionali senza dover più dipendere da appuntamenti costosi o tempi d’attesa.

Smartwatch

Huawei Watch GT 5 (40% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Un’offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi il Huawei Watch GT 5 in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ampio da 1,43 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio avanzato della salute e più di 100 modalità di allenamento , alcune della quali di livello professionale (corsa e ciclismo). Comodo da indossare, monitora la qualità del sonno e ti fornisce suggerimenti su come migliorare il riposo notturno. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni.

Un’offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Solo per oggi trovi il in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Schermo ampio da 1,43 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio avanzato della salute e più di , alcune della quali di livello professionale (corsa e ciclismo). Comodo da indossare, monitora la qualità del sonno e ti fornisce suggerimenti su come migliorare il riposo notturno. La batteria ha un’autonomia fino a 14 giorni. Xiaomi Smart Band 10 (prezzo al minimo e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo orologio smart, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi la Xiaomi Smart Band 10 in promo con uno sconto del 26% e la paghi pochissimo, meno di 40 euro. Hai anche la possibilità di pagarla in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,72 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio della salute e del benessere avanzato, supporta più di 150 modalità di allenamento e l’autonomia arriva fino a 21 giorni. Un concentrato di tecnologia e da sempre uno dei wearable più venduti su Amazon. Da oggi a un prezzo eccezionale.

Smart TV

Smart TV Xiaomi F Pro da 65 pollici (risparmi 150 euro e minimo storico)

Uno smart TV con schermo ampio da 65 pollici e risoluzione 4K a un prezzo mai visto prima. Da oggi lo troviamo in promo con uno sconto del 25% che fa risparmiare ben 150 euro su quello di listino e approfitti di un’occasione speciale, compreso il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Immagini in altissima definizione e con colori realistici, modalità Game Boost Mode pensata appositamente per gli amanti dei videogame. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet

Galaxy Tab S10 Lite (37% di sconto e risparmi quasi 150 euro)

Occasione da cogliere al volo per il Galaxy Tab S10 Lite, tablet di Samsung disponibile in promo da oggi con uno sconto del 37% e risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 10,9 pollici ad alta definizione, processore che assicura ottime prestazioni in ogni situazione e una batteria che dura per tutto il giorno. Nella confezione trova posto anche la S Pen, il pennino che trasforma il tablet in un taccuino digitale e nel quale puoi dare libero sfogo alla tua creatività.

Elettrodomestici

Lefant M330 Pro (74% di sconto e risparmi 400 euro)

Se sogni una casa sempre pulita senza dover muovere un dito, il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro è l’alleato definitivo. Oggi è protagonista di una promozione clamorosa: grazie a uno sconto del 74% , potrai risparmiare ben 400 euro sul prezzo di listino e costa meno di 140 euro . Questo elettrodomestico unisce una potenza di aspirazione elevata a un design ultra-sottile che gli permette di infilarsi sotto divani e mobili bassi dove la polvere si accumula maggiormente. Ideale per chi ha animali domestici in casa.

Se sogni una casa sempre pulita senza dover muovere un dito, il è l’alleato definitivo. Oggi è protagonista di una promozione clamorosa: grazie a uno , potrai sul prezzo di listino e costa . Questo elettrodomestico unisce una potenza di aspirazione elevata a un design ultra-sottile che gli permette di infilarsi sotto divani e mobili bassi dove la polvere si accumula maggiormente. Ideale per chi ha animali domestici in casa. Rowenta X-Pert 6.60 Allergy (offerta lampo e prezzo mini)

La soluzione perfetta per chi cerca una scopa elettrica senza filo a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi trovi la Rowenta X-Pert 6.60 Allergy in sconto del 35%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Progettata specificamente per chi soffre di allergie, è dotata di un sistema di filtraggio ad alta efficienza che cattura il 99% delle polveri sottili. La spazzola motorizzata con luci LED integrate permette di scovare lo sporco anche negli angoli più bui o sotto i mobili, rendendo la pulizia quotidiana rapida e senza fatica.

La soluzione perfetta per chi cerca una scopa elettrica senza filo a un prezzo alla portata di tutti. Da oggi trovi la in . Progettata specificamente per chi soffre di allergie, è dotata di un di ad alta efficienza che delle polveri sottili. La spazzola motorizzata con luci LED integrate permette di scovare lo sporco anche negli angoli più bui o sotto i mobili, rendendo la pulizia quotidiana rapida e senza fatica. De’Longhi Magnifica Evo (30% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Trasforma la tua cucina in una caffetteria con la De’Longhi Magnifica Evo disponibile da oggi con uno sconto del 30% , che ti fa risparmiare 150 euro. Puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Che tu preferisca un espresso ristretto o un cappuccino cremoso, il sistema LatteCrema e il macinacaffè integrato garantiscono risultati impeccabili ogni giorno. Dotato anche di un macinacaffè integrato. Puoi scegliere la tua bevanda preferita utilizzando semplicemente il pannello dei comandi.

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Con l’asciugatrice Candy Smart Pro, il bucato non sarà più un problema, nemmeno nelle giornate piovose. Grazie allo sconto del 42% e alla possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero, il prezzo crolla al minimo storico. Con il suo ampio cestello da 8 chilogrammi, è in grado di asciugare capi per tutta la famiglia, garantendo una protezione superiore per i tessuti e riducendo drasticamente i tempi di stiratura. La connettività smart ti permette inoltre di gestire i cicli direttamente dal tuo smartphone.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 oggi è disponibile con uno sconto del 57% e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero . Grazie alla tecnologia micro-vibrante brevettata, offre una pulizia profonda e delicata che rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Nella confezione trovi anche una custodia da viaggio, una testina per lo spazzolino di ricambio e il dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive . Rispetto a uno spazzolino normale, rimuove il 100% di placca in più.

Lo oggi è disponibile con uno e la possibilità di pagare in . Grazie alla tecnologia micro-vibrante brevettata, offre una pulizia profonda e delicata che di in rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Nella confezione trovi anche una custodia da viaggio, una testina per lo spazzolino di ricambio e il . Rispetto a uno spazzolino normale, rimuove il 100% di placca in più. 12 testine Oral-B Pro Precision Clean (53% di sconto e costano pochissimo)

Una delle offerte più convenienti di oggi. Grazio allo sconto del 53%, il set da 12 testine Oral-B Precision Clean diventa un affare da non perdere, costando poco più di 2 euro l’una. Queste testine sono progettate per adattarsi perfettamente alla forma di ogni dente e pulire con precisione lungo il bordo gengivale.

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