Amazon, il Black Friday è già arrivato: sconti fino all'85%

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Una settimana all’insegna delle offerte da Black Friday. In questa settimana di metà giugno Amazon ci riserva tantissime occasioni per fare degli ottimi affari spendendo molto meno rispetto ai prezzi di listino. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni della settimana e le abbiamo raccolte qui in basso, suddividendole per categoria di prodotto.

I dispositivi più ricercati sono come sempre gli smartphone e tra le offerte top trovi l’iPhone Air, disponibile con un ottimo sconto di 340 euro e approfitti del minimo storico. Restando tra i telefoni top c’è anche l’Honor 600 disponibile con una promo lancio che ti fa risparmiare immediatamente 200 euro e ricevi anche le cuffie Honor Earbuds S8. Anche tra gli smartwatch troviamo offerte molto interessanti, con lo Xiaomi Watch S4 disponibile con uno sconto del 38% e il prezzo scende sotto i 100 euro. Gli elettrodomestici riservano grandi sorprese con la friggitrice ad aria di Haier disponibile con uno sconto del 73% e costa pochissimo. Ottima occasione anche per il robot aspirapolvere Lefant che trovi con un doppio sconto e risparmi più del 75%.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Smartphone

iPhone Air (minimo storico e affare per tutti)

Il miglior iPhone in offerta questa settimana. Grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon approfitti dello sconto del 27% disponibile per l’i Phone Air e approfitti di uno sconto di ben 340 euro . Lo puoi pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Si tratta dello smartphone più sottile di sempre e con un design studiato nei minimi dettagli. Anche la scheda tecnica è speciale: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Il in questa settimana. Grazie all’offerta lampo disponibile su approfitti dello disponibile per l’i e approfitti di uno . Lo puoi pagare a a con Si tratta dello smartphone più sottile di sempre e con un design studiato nei minimi dettagli. Anche la scheda tecnica è speciale: con refresh rate fino a 120 Hz, processore per prestazioni fulminee, fotocamera Fusion posteriore da 48 megapixel e nuova da per selfie di gruppo più semplici. Honor 600 (200 euro di sconto immediato e cuffie in regalo)

Promo speciale per l’ Honor 600 . Smartphone uscito sul mercato da pochissimo tempo e protagonista di una promo lancio che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile con un coupon sconto di 200 euro che si attiva direttamente al check-out e inoltre ricevi anche le cuffie Bluetooth Honor EarBuds Honor S8 dal valore commerciale superiore ai 50 euro. Lo smartphone è un vero top di gamma: schermo AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e obiettivo frontale da 50 megapixel . Non manca una super batteria da 6400 mAh che ti accompagna fino a due giorni.

per l’ . Smartphone uscito sul mercato da pochissimo tempo e protagonista di una che non devi farti scappare. Su Amazon è disponibile con un che si attiva direttamente al check-out e inoltre ricevi anche le dal valore commerciale superiore ai 50 euro. Lo smartphone è un vero top di gamma: schermo AMOLED da 6,57 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con e . Non manca una da che ti accompagna fino a due giorni. Galaxy S25 FE (34% di sconto e risparmi 300 euro)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Galaxy S25 FE . Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Un’ottima occasione per un telefono affidabile e realizzato con molta cura. La scheda tecnica si compone di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz , processore Exynos 2400 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x e una batteria da 4900 mAh che dura per tutto il giorno.

per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile su con uno e su quello di listino. Un’ottima occasione per un telefono affidabile e realizzato con molta cura. La scheda tecnica si compone di uno da con risoluzione FHD e , processore Exynos 2400 ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x e una da che dura per tutto il giorno. Galaxy A56 (prezzo al minimo e affare immediato)

Per chi è alla ricerca di uno smartphone medio di gamma a un prezzo speciale , da oggi su Amazon trovi il Galaxy A56 al minimo storico grazie allo sconto del 26% che ti fa risparmiare più di 100 euro su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . La batteria da 5000 mAh è una garanzia e si ricarica anche abbastanza rapidamente.

Per chi è alla ricerca di uno a un , da oggi su trovi il al grazie allo che ti fa su quello di listino. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo e una con . La è una garanzia e si ricarica anche abbastanza rapidamente. moto g06 (44% di sconto e costa pochissimo)

Offerta della settimana da non farsi assolutamente sfuggire. Su Amazon trovi il moto g06 a un prezzo di soli 106 euro grazie allo sconto del 44% presente in pagina. Un risparmio netto di quasi 100 euro per un telefono economico, ma che assicura buone prestazioni. Dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, un processore MediaTek Helio G81 Extreme, una fotocamera posteriore da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e per finire una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Se non vuoi spendere cifre esagerate è il telefono da comprare oggi.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (85% di sconto e costa pochissimo)

Occasione imperdibile su Amazon se vuoi spendere pochissimo per le tue nuove cuffie Bluetooth . Da oggi la trovi in promo con uno sconto dell’85% e le paghi solamente 11,98 euro . La qualità del suono è veramente elevata soprattutto in relazione al prezzo, i bassi sono profondi ed sono dotate della cancellazione del rumore . L’autonomia è fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono un vero best-buy.

Occasione imperdibile su Amazon se vuoi per le tue . Da oggi la trovi in con uno e le . La qualità del suono è veramente elevata soprattutto in relazione al prezzo, i sono ed sono dotate della . L’autonomia è fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono un vero best-buy. Powerbank SBS da 5.000 mAh (offerta lampo e costa meno di 8 euro)

L’accessorio che non può mancare nel tuo zaino quando sei in viaggio. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank con una capacità di 5.000 mAh in promo con uno sconto del 47% e lo paghi solamente 7,99 euro . Ricarica rapida, design super compatto, è compatibile con qualsiasi smartphone. Utilissimo da avere sempre a portata di mano.

L’accessorio che non può mancare nel tuo zaino quando sei in viaggio. Da oggi su Amazon trovi questo con una in con uno e lo . Ricarica rapida, design super compatto, è compatibile con qualsiasi smartphone. Utilissimo da avere sempre a portata di mano. Cassa Bluetooth JBL Go 4 (40% di sconto e minimo storico)

Affare immediato per la cassa Bluetooth JBL GO 4. Grazie alla promo lampo disponibile su Amazon approfitti di uno sconto del 30% e la paghi meno di 35 euro. Dotata di un’ottima qualità audio nonostante delle dimensioni compatte, la puoi portare sempre con te, anche attaccandola ai jeans oppure allo zaino. Impermeabile e resistente alla polvere, diventa l’anima delle tue feste estive. Autonomia fino 7 ore e si collega facilmente allo smartphone o al PC.

Smartwatch

Xiaomi Watch S4 (38% di sconto e minimo storico)

Offerta shock per lo Xiaomi Watch S4 . Lo smartwatch del colosso cinese è protagonista di un’ occasione unica : su Amazon è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 100 euro . Schermo AMOLED compatto, ma con un’ottima luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Ghiera intercambiale, sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e supporta più di 150 modalità sportive. L’autonomia arriva fino a 15 giorni.

per lo . Lo smartwatch del colosso cinese è protagonista di un’ : su è disponibile con uno e lo . Schermo AMOLED compatto, ma con un’ottima luminosità che lo rende visibile sotto la luce del sole. Ghiera intercambiale, sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e L’autonomia arriva fino a 15 giorni. Apple Watch Series 11 (offerta lampo e super prezzo)

Anche l’offerta disponibile per l’Apple Watch 11 è una delle migliori che puoi trovare questa settimana su Amazon. L’ultima versione dell’orologio top dell’azienda di Cupertino è disponibile con uno sconto del 26% e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Il modello in offerta è quello più piccolo e compatto con cassa da 42 mm. Schermo Retina super luminoso, sensori di ultima generazione per tenere sempre sotto controllo i principali parametri vitali e permette anche di effettuare un ECG per controllare la variabilità cardiaca. Hai a disposizione anche tante funzioni per tenerti in forma ed essere sempre allenato.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici (71% di sconto e risparmi 3700 euro)

Una super offerta che non devi farti scappare. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 71% e risparmi 3700 euro su quello di listino. Un’occasione che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro. Sul televisore c’è ben poco da dire: pannello dotato di Mini LED per un controllo preciso dei colori, processore che migliora la risoluzione di qualsiasi contenuto e sistema operativo Tizen che supporta tantissime applicazione, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

Drone

DJI Neo Combo Fly More (30% di sconto e prezzo al minimo storico)

Il mini-drone DJI Neo nella sua versione super accessoriata Fly More Combo è protagonista di una super occasione su Amazon con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare più di 100 euro. Questa versione include batterie extra, hub di ricarica e tutti gli accessori per volare senza pensieri. Perfetto sia per i principianti che per i creator più esigenti grazie alle sue riprese spettacolari e alla facilità di pilotaggio. Decollo diretto dalla mano e riprese in 4K.

PC portatile

Galaxy Book4 Edge (41% di sconto e risparmi 700 euro)

Un vero affare per chi è alla ricerca di un notebook potente e funzionale. Il Galaxy Book4 Edge è disponibile su Amazon con uno sconto del 41% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 700 euro. Parliamo di un notebook progettato appositamente per il mondo del lavoro e dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14 pollici con risoluzione elevatissima, processore Snapdragon X Elite progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 512 GB. Notebook che supporta nativamente Copilot+ con funzioni e strumenti AI che ti semplificano il lavoro quotidiano. La batteria dura per tutto il giorno.

Elettrodomestici

Lefant M330 Plus (doppio sconto e prezzo crollato)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Plus polverizza il prezzo di listino grazie a una combo pazzesca: un ribasso fisso del 72% a cui si aggiunge un ulteriore 5% di sconto automatico . Questo doppio sconto ti permette di ottenere un risparmio complessivo che sfiora i 400 euro . Dotato di una navigazione intelligente avanzata e di una potenza di aspirazione straordinaria contro peli di animali e polvere, fa splendere la casa in totale autonomia. Lo puoi anche controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti polverizza il prezzo di listino grazie a una combo pazzesca: un . Questo doppio sconto ti permette di ottenere un . Dotato di una navigazione intelligente avanzata e di una potenza di aspirazione straordinaria contro peli di animali e polvere, fa splendere la casa in totale autonomia. Lo puoi anche controllare facilmente tramite l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Haier I-Master (73% di sconto e costa pochissimo)

Una delle migliori offerte che puoi trovare questa settimana per gli elettrodomestici. Su Amazon è disponibile la friggitrice ad aria Haier I-Master con cestello da 5 litri in offerta con uno sconto del 73% e il prezzo scende a soli 45,59 euro . Un super affare per un elettrodomestico utilissimo da avere sulla cucina e che ti permette di cucinare per tutta la famiglia. Grazie al display touch puoi scegliere tra sei modalità di cottura differenti e prepari tutto quello che vuoi. Facile da utilizzare e da pulire.

Una delle migliori offerte che puoi trovare questa settimana per gli elettrodomestici. Su Amazon è disponibile la con in con uno e il . Un super affare per un elettrodomestico utilissimo da avere sulla cucina e che ti permette di cucinare per tutta la famiglia. Grazie al display touch puoi scegliere tra sei modalità di cottura differenti e prepari tutto quello che vuoi. Facile da utilizzare e da pulire. Robot aspirapolvere DJI ROMO P (risparmi più di 400 euro)

La tecnologia dei droni DJI applicata alla pulizia della casa è in super promo. Il robot aspirapolvere DJI Romo P crolla su Amazon con un forte sconto del 31% che ti permette di risparmiare quasi 400 euro netti. Sfruttando i sensori anti-ostacolo avanzati e i sistemi di mappatura laser sviluppati da DJI, questo dispositivo si muove tra le stanze con una precisione chirurgica mai vista prima nel settore, garantendo un’igiene profonda e un’efficienza totale. Assicura anche una potenza di aspirazione elevatissima e lava il pavimento con una precisione unica. Spazzola anti groviglio e una base autopulente che assicura una manutenzione fino a 200 giorni.

Il robot aspirapolvere crolla su Amazon con un forte netti. Sfruttando i sensori anti-ostacolo avanzati e i sistemi di mappatura laser sviluppati da DJI, questo dispositivo si muove tra le stanze con una precisione chirurgica mai vista prima nel settore, garantendo un’igiene profonda e un’efficienza totale. Assicura anche una potenza di aspirazione elevatissima e lava il pavimento con una precisione unica. Spazzola anti groviglio e una base autopulente che assicura una manutenzione fino a 200 giorni. Robot piscina Beatbot Sora 10 (32% di sconto e risparmi più di 200 euro)

L’automazione ha raggiunto anche la pulizia delle piscine. E il robot Beatbot Sora 10 ne è la dimostrazione. Si tratta di un elettrodomestico automatico che lava il fondo e le pareti della piscina senza nessun intervento da parte dell’uomo. Ideale per qualsiasi tipologia di piscina, sia quelle interrate sia quelle fuori terra, è facilissimo da utilizzare e ti semplifica enormemente la vita. Solo per pochissimo tempo lo trovi in promo con uno sconto del 32% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

L’automazione ha raggiunto anche la pulizia delle piscine. E il ne è la dimostrazione. Si tratta di un elettrodomestico automatico che lava il fondo e le pareti della piscina senza nessun intervento da parte dell’uomo. Ideale per qualsiasi tipologia di piscina, sia quelle interrate sia quelle fuori terra, è facilissimo da utilizzare e ti semplifica enormemente la vita. Solo per pochissimo tempo lo trovi in con uno e su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Aspirapolvere DREAME Z10 (33% di sconto e prezzo al minimo)

L’aspirapolvere senza fili Dreame Z10 è in offerta su Amazon con uno sconto del 33% che ti regala un risparmio immediato di 100 euro. Questo modello si distingue per una grande potenza di aspirazione combinata con un sistema di rilevazione intelligente dello sporco e un filtro ad altissima efficienza, capace di catturare il 99,99% delle microparticelle e degli allergeni presenti nell’aria. Leggero, maneggevole e super accessoriato, è un affare che non devi farti scappare.

Servizi Amazon



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