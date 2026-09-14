Amazon, prezzi in picchiata per gli smartphone: oggi costano tutti pochissimo
Dall'iPhone 17 Pro Max fino al realme P4 Lite: scopri tutti gli smartphone in promo da oggi su Amazon e risparmi centinaia di euro.
Una giornata all’insegna delle offerte speciali su Amazon. Anche oggi 14 settembre il sito di e-commerce ci accoglie con tantissime opportunità per fare grandi affari e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più cercati del momento. Come ad esempio i nuovi dispositivi Apple che fanno il loro debutto su Amazon: puoi già preordinare al prezzo più basso l’iPhone 18 Pro, l’Apple Watch Ultra 4 e l’Apple Watch Series 12. Per chi invece ha fretta di avere subito il nuovo telefono, può optare per l’iPhone 17 Pro che trovi al minimo storico con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 250 euro. Per chi vuole spendere poco, invece, c’è il realme P4 Lite disponibile a meno di 160 euro.
Ottima offerta anche tra gli smart TV, con il modello LG OLED evo da 48 pollici disponibile con un mega sconto del 53% e risparmi quasi 1000 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è da segnalare un aspirapolvere lowcost che trovi con addirittura l’80% di sconto. Non perdere altro tempo e approfitta subito di queste occasioni.
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Amazon, migliori offerte 14 settembre
Smartphone
- iPhone 17 Pro (sconto IVA e 5 rate a tasso zero)
Affare imperdibile per l‘iPhone 17 Pro. Lo smartphone top di Apple è disponibile su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 240 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un ottimo telefono dotato delle migliori componenti sul mercato, a partire dal display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore A19 Pro progettato per l’AI e per Apple Intelligence. Nella parte posteriore trova posto la tripla fotocamera Pro Fusion con tre sensori da 48 megapixel. Nuova la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.
- POCO F9 Ultra (offerta lancio e prezzo al minimo)
Offerta esclusiva per il POCO F9 Ultra. Il nuovo telefono di Xiaomi è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e il risparmio netto è di 300 euro su quello di listino. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 2K e refresh rate fino a 185 Hz per una maggiore fluidità durante il giorno. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 8 Elite Gen5 con a supporto ben 512 gigabyte di memoria interna. Di livello assoluto anche il comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore e sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine. Mega batteria da 8050 mAh che dura più di tre giorni.
- Galaxy A56 (ottimo rapporto qualità-prezzo)
Rapporto qualità-prezzo ottimo per il Galaxy A56. Il telefono medio di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto del 28% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di poco più di 110 euro. Un telefono performante e perfetto per la vita di tutti i giorni grazie a un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Motorola edge 60 neo (prezzo in picchiata e super occasione)
La scelta ideale per chi non vuole spendere cifre esagerate ed è alla ricerca di un telefono performante. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 35% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di 140 euro su quello di listino. Dotato di un ottimo display pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek Dimensity 7400 che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Una rarità in uno smartphone con questo prezzo.
- realme P4 Lite (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)
La scelta perfetta per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi il realme P4 Lite in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 160 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display ultra fluido da 6,8 pollici e refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, fotocamera posteriore con intelligenza artificiale e batteria da 6400 mAh che dura per due giorni.
Prodotti lowcost
- Smartwatch lowcost (super sconto e prezzo in picchiata)
Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, questa è la promo che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questo modello economico con uno sconto del 73% e il prezzo sprofonda al minimo storico. Lo paghi meno di 40 euro. Dotato di un display compatto che mostra tutte le info più importanti, supporta più di 140 modalità di allenamento e ha sensori di ultima generazione che monitorano il sonno e la frequenza cardiaca.
- Fire TV Stick 4K Plus (54% di sconto e prezzo al minimo)
Su Amazon trovi ancora scontato il Fire TV Stick 4K Plus, la chiavetta multimediale che rende più intelligente il tuo televisore. Grazie allo sconto del 54% il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo paghi solamente 38,99 euro. Anche per questo modello è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero e la consegna è immediata. Supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming senza problemi e puoi vedere i tuoi programmi preferiti con la miglior risoluzione possibile. Con Alexa+ trovi le serie TV più velocemente e hai accesso al nuovo assistente personale di Amazon. Telecomando con Alexa integrata per un controllo ancora più semplificato del tuo televisore e dei dispositivi smart presenti in casa.
- Caricatore wireless INIU (doppio sconto e prezzo stracciato)
Offerta lampo che non devi farti scappare. Solo per pochissimo tempo trovi il caricatore wireless INIU con uno sconto fisso del 20% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 49%. Il risultato finale è un prezzo inferiore agli otto euro per una stazione di ricaricare wireless compatibile con la maggior parte dei telefoni sul mercato, anche gli iPhone.
Nuovi prodotti Apple
- iPhone 18 Pro (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)
I nuovi iPhone 18 Pro sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già pre-ordinare sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al “prezzo minimo garantito” e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo processore A20 Pro per prestazioni ancora più elevate, tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato.
- Apple Watch Ultra 4 (novità e preordine Amazon)
Nuova versione dello smartwatch super resistente di Apple. Su Amazon puoi pre-ordinare il nuovo Apple Watch Ultra 4 approfittando dell’opzione “Prenotazione al prezzo minimo garantito” e della possibilità del pagamento in 12 rate a tasso zero. Rispetto al modello precedente l’autonomia della batteria è maggiore e i sensori presenti sotto la scocca si prendono cura dei tuoi parametri vitali e della salute del tuo cuore. Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa il giorno dell’uscita.
- Apple Watch 12 (novità e preordine Amazon)
Sulla piattaforma di e-commerce trova posto anche il nuovo Apple Watch 12. Lo smartwatch top del colosso di Cupertino è disponibile con l’opzione “Prenotazione al prezzo minimo garantito” e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Apple ha lavorato molto sul monitoraggio della salute per fornirti tutto il supporto di cui hai bisogno. Acquistandolo oggi lo ricevi direttamente a casa il giorno dell’uscita.
Smartwatch
- Amazfit Active 2 (37% di sconto e prezzo al minimo)
Offerta lampo su Amazon per l’Amazfit Active 2, con il 37% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,32 pollici raggiunge una luminosità di picco di 2.000 nit che garantisce un’ottima leggibilità anche sotto il sole diretto. La tecnologia BioTracker monitora con precisione frequenza cardiaca e qualità del sonno. Supporta oltre 160 modalità sportive, incluso l’allenamento HYROX, e integra GPS con mappe offline per la navigazione turn-by-turn senza bisogno dello smartphone, oltre al controllo vocale AI Zepp Flow. L’autonomia arriva fino a 10 giorni con una singola carica, mentre la resistenza all’acqua 5 ATM lo rende adatto anche al nuoto.
Smart TV
- Smart TV LG OLED evo AI 48 pollici (il più venduto e risparmi 1000 euro)
L’offerta è veramente eccezionale. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG OLED evo AI da 48 pollici di ultima generazione in offerta con un mega sconto del 53% e lo paghi meno della metà, con un risparmio netto che sfiora i 1000 euro. Non a caso al momento è il più venduto su Amazon nella sua categoria. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Pannello da 48 pollici con risoluzione 4K e neri assoluti, processore α11 Gen3 che assicura immagini perfette con qualsiasi contenuto, refresh rate che può arrivare fino a 165 Hz con sistema operativo web OS che supporta qualsiasi applicazione di streaming. Dotato anche del supporto dell’intelligenza artificiale per la ricerca di film e serie TV da vedere.
Elettrodomestici
- iRobot Roomba Plus 416 Combo (36% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Offerta rapida su Amazon per il il robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot Roomba Plus 416 Combo disponibile con il 36% di sconto e un risparmio di 200 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La potenza di aspirazione elevata si combina con i mop DualClean e la tecnologia SmartScrub per un lavaggio del pavimento professionale. Il design compatto passa agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, mentre le spazzole anti-groviglio evitano che capelli e peli di animali si aggroviglino, rendendolo perfetto per chi ha animali domestici. La stazione AutoWash completamente automatica svuota la polvere, ricarica il serbatoio dell’acqua e lava i mop con acqua calda, asciugandoli poi con aria calda, mentre la navigazione con LiDAR e riconoscimento intelligente evita cavi e piccoli oggetti in tempo reale.
- Aspirapolvere lowcost (80% di sconto e prezzo in picchiata)
Una delle migliori offerte lowcost del giorno. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon questo aspirapolvere economico in promo con un mega sconto dell’80% e risparmi ben 360 euro su quello di listino. Si tratta di un modello che assicura un’ottima potenza di aspirazione e che si adatta a qualsiasi pavimento. Nella confezione trovi anche utili accessori che lo rendono multifunzione. Ottimo anche per raccogliere i peli degli animali.
- Piano a induzione Electrolux da incasso (43% di sconto e affare immediato)
Il piano cottura a induzione da incasso Electrolux Serie 300 scende del 43% su Amazon, costando quasi la metà, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le 4 zone di cottura a induzione riscaldano il calore direttamente sulla base della pentola, con una potenza complessiva di 3000W, garantendo tempi di cottura più rapidi rispetto ai piani tradizionali e mantenendo fredde le aree circostanti per la massima sicurezza. La funzione PowerBoost fornisce un’esplosione di calore extra per portare l’acqua a ebollizione o scottare la carne in pochissimo tempo, mentre i comandi SliderTouch permettono di regolare con precisione ogni zona semplicemente sfiorando la superficie in vetroceramica, facilissima da pulire grazie all’assenza di manopole. Non mancano il blocco di sicurezza per i bambini e lo spegnimento automatico temporizzato, per un utilizzo sicuro e senza sprechi energetici. Il sistema di installazione facilitata Snap-in lo rende compatibile con il foro di piani cottura preesistenti, per una sostituzione semplice e veloce.
- Stiratrice verticale Ariete (37% di sconto e costa pochissimo)
La stiratrice verticale Ariete è in super offerta su Amazon grazie allo sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 25 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Con una potenza di 1200W, genera un colpo di vapore continuo, capace di affrontare anche le pieghe più ostinate su capi appesi, tende e tessuti d’arredo, senza bisogno dell’asse da stiro. Il serbatoio removibile da 260 ml permette sessioni di stiratura prolungate senza continue ricariche, mentre la piastra in acciaio inox rende i tessuti morbidi e distesi in poche passate, igienizzando allo stesso tempo cuscini e divani grazie al calore del vapore.
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