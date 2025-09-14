Amazon, PC portatile a prezzo stracciato e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

PeopleImages / iStock

Ultime ore per approfittare delle offerte “Back to School” disponibili in queste ultime settimane su Amazon. La scuola ricomincerà in tutta Italia questa settimana e per arrivare preparati non possono mancare alcuni dispositivi tech. Se siete alla ricerca di un PC economico per lo studio, trovate l’offerta shock disponibile per il bvate B7 disponibile con uno sconto dell’86% e risparmi quasi 1400 euro su quello di listino. Ottime promo anche per gli smartphone, con l’iPhone 16e disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Questa è anche la settimana in cui ricomincia il grande calcio europeo. Da martedì 16 settembre torna la Champions League e la puoi vedere su NowTV e Amazon Prime Video risparmiando centinaia di euro. Per saperne di più ti basta arrivare alla fine di questo articolo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi 14 settembre e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e acquistare i dispositivi. Le promo potrebbero terminare da un momento all’altro: approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 14 settembre

Smartphone

iPhone 16e. Con l’uscita della gamma di iPhone 17 scende anche il prezzo dell’iPhone 16e , la versione “lowcost” dello smartphone di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 130 euro e approfitti del minimo storico di questi ultimi mesi. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le prestazioni sono quelle di un top di gamma grazie alla presenza del chip A18 progettato per Apple Intelligence, lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, fotocamera Fusion da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e una batteria che dura per tutto il giorno.

OnePlus 12. Occasione super per lo smartphone top di gamma di OnePlus . Su Amazon è disponibile da oggi con uno sconto del 36% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Telefono con componenti uniche: schermo AMOLED Super Fluid con risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Sistema di fotocamere professionali realizzate in collaborazione con Hasselblad che assicurano una qualità elevatissima di scatti e video. Batteria da 5400mAh con ricarica rapida da 100 W.

Galaxy A26. Occasione unica per lo smartphone economico di Samsung . Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 200 euro . Perfetto per la vita di tutti i giorni, permette di utilizzare tutte le app che vuoi. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un telefono con pochi eguali in questa fascia di prezzo.

. Da oggi è disponibile con uno e lo . Perfetto per la vita di tutti i giorni, permette di utilizzare tutte le app che vuoi. con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un telefono con pochi eguali in questa fascia di prezzo. Blackview Shark 6. Torna l’offerta speciale per lo smartphone economico Blackview Shark 6. Da oggi è disponibile con uno sconto del 77% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Telefono lowcost che paghi meno di 150 euro, ma che assicura buone prestazioni. Schermo ampio da 6,88 pollici, buone prestazioni, 8 gigabyte di RAM (+16 gigabyte di RAM virtuale) e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabtye con la scheda microSD. Buona fotocamera posteriore e batteria da 5000mAh che si rivela una garanzia nella vita di tutti i giorni.

Gadget lowcost

Stazione di ricarica. P rezzo speciale e sconto del 50% per questa stazione di ricarica che ti permette di ricaricare fino a 6 dispositivi contemporaneamente per una potenza complessiva di 220 W . Un gadget da avere assolutamente sulla propria scrivania ed utilissimo a a lavoro. Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare anche PC, tablet e smartwatch. Affare per tutti.

Racchetta anti zanzare. Saldi di fine stagione per questa racchetta anti-zanzare che da oggi trovi con un doppio sconto e la paghi solamente 7 euro e molto meno della metà. Utilissima in questi ultimi giorni di estate, acquistandola oggi sei già pronto per il 2026. La puoi usare sia in casa, sia in giardino che in campeggio. Da acquistare assolutamente.

Gamma nuovi Apple Watch

Apple Watch SE 3. Su Amazon è disponibile in pre-ordine la nuova gamma di Apple Watch . Sono tre i nuovi orologi lanciati dall’azienda di Cupertino e il primo è l’ Apple Watch SE 3 che puoi pre-ordinare sul sito di e-commerce approfittando della prenotazione al prezzo minimo garantito e lo ricevi a casa il giorno del lancio ufficiale sul mercato . L’Apple Watch SE 3 è la versione lowcost , ma dotato di tutte le funzioni principali, tra cui quelle essenziali per la salute (dotato anche del sensore di temperatura). Ampio display Always-on, tante modalità di allenamento e un’autonomia mai vista prima.

Apple Watch 11. Arriva su Amazon anche l' Apple Watch 11 , nuova versione di uno degli orologi smart più amati e desiderati dagli utenti. Le condizioni di acquisto sono le stesse del modello precedente, con la sicurezza della prenotazione al prezzo minimo garantito . Il nuovo smartwatch Apple è dotato di una nuova funzione che migliora il monitoraggio del sonno . Novità anche per il controllo della salute, con ancora più informazioni rispetto al passato: ad esempio, ti avvisa se la frequenza cardiaca è troppo elevata. Parametri evoluti per gli allenamenti: è come avere un coach professionale sempre al polso.

anche l’ , nuova versione di uno degli orologi smart più amati e desiderati dagli utenti. Le condizioni di acquisto sono le stesse del modello precedente, con la sicurezza della . Il nuovo smartwatch Apple è dotato di una nuova funzione che il . Novità anche per il controllo della salute, con ancora più informazioni rispetto al passato: ad esempio, ti avvisa se la frequenza cardiaca è troppo elevata. Parametri evoluti per gli allenamenti: è come avere un coach professionale sempre al polso. Apple Watch Ultra 3. Aggiornamenti e novità anche per la versione indistruttibile. Il nuovo Apple Watch Ultra 3 arriva su Amazon e lo puoi già prenotare oggi per riceverlo direttamente il giorno di uscita. Massima resistenza alle cadute e ai graffi, oltre a essere impermeabile fino a 100 metri. Display super luminoso, autonomia che può raggiungere i tre giorni e tante modalità di allenamento professionali. Dotato anche di un tasto Azione che puoi personalizzare in base alle tue funzioni preferite.

Computer portatile

bvate B7. Ecco una delle migliori offerte del giorno . Il computer portatile bvate B7 è disponibile in promo con uno sconto esagerato dell’86% e risparmi quasi 1400 euro su quello di listino. Si tratta di un’offerta “Back to School” da non farsi assolutamente sfuggire. Caratteristiche ottime per lo studio e il lavoro: schermo da 14 pollici , buon processore, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte espandibile fino a 1 terabyte. Tastiera in italiano, a bordo è presente Windows 11. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Mac mini. Il più venduto su Amazon nella sua categoria. Su Amazon troviamo il Mac mini di ultima generazione con processore M4 che assicura prestazioni incredibili. A supporto anche 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte. PC dalle dimensioni compatte e progettato per il mondo del lavoro e per lo studio. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Puoi collegarci un monitor e cominciare direttamente a utilizzarlo.

Tablet

TABWEE T80. Torna l’offerta con doppio sconto per il tablet TABWEE T80, uno dei più acquistati su Amazon negli ultimi mesi. Oltre al coupon del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico, puoi aggiungere un ulteriore coupon del valore di 75 euro e lo paghi meno di 90 euro. Tablet perfetto per la vita di tutti i giorni e per l’intrattenimento. Schermo da 10 pollici, buon processore, 12 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Elettrodomestici

LG CordZero A9 Air. Prezzo in picchiata per l’aspirapolvere LG CordZero A9 Air. Con la promo lampo di oggi di Amazon approfitti dello sconto del 54% e la paghi meno di 140 euro , minimo storico sul sito di e-commerce. La puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Aspirapolvere senza fili dotata di una grande potenza di aspirazione e di una spazzola adatta al parquet. Nella confezione trovi anche due utili accessori di cui non puoi fare a meno. Leggera, compatta, pulisce perfettamente la tua abitazione.

Lavasciuga HOOVER H-WASH&DRY 500. Offerta lampo imperdibile per la lavasciuga HOOVER H-WSH&Dry 500 . Solo per pochissime ore la trovi con uno sconto del 49% e la paghi praticamente la metà risparmiando quasi 350 euro . La puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Ideale per chi ha poco spazio in casa, è dotata di un cestello da 10 chilogrammi in fase di lavaggio e di 6 chilogrammi in asciugatura . La puoi installare autonomamente e la puoi anche controllare da remoto tramite l'app dello smartphone. Le scorte sono limitate: approfittane ora.

imperdibile per la . Solo per pochissime ore la trovi con uno e la . La puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Ideale per chi ha poco spazio in casa, è dotata di un . La puoi installare autonomamente e la puoi anche controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Le scorte sono limitate: approfittane ora. Soundbar Samsung. Approfitta dell’offerta lampo Amazon per la soundbar Samsung HW-B750F Serie B che da oggi è disponibile con uno sconto del 33% al prezzo più basso di sempre. Risparmi 100 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Soundbar dotata di un cassa centrale con sei speaker e di una subwoofer wireless che assicurano una qualità audio da cinema. Compatibile con qualsiasi smart TV, a questo prezzo è un super affare.

Champions League in TV e streaming gratis

Manca sempre meno all’inizio della nuova Champions League 2025-2026. La grande stagione del calcio europeo comincerà martedì con la prima giornata della più importante competizione di calcio in Europa. Per l’Italia ci saranno Napoli, Inter, Atalanta e Juventus. Per vedere tutta la Champions League in TV e in streaming bisogna essere abbonati a Sky o NowTV che trasmetteranno la gran parte dei match in esclusiva e a Prime Video che manderà in onda la miglior partita delle italiane del mercoledì sera.

Se ancora non sei abbonati, puoi approfittare della promo per il PassSport di NowTV: solo per oggi è scontato del 33% e risparmi centinaia di euro a fine anno. L’abbonamento a Prime Video, invece, è gratuito per 30 giorni se sei un nuovo utente. La partita scelta dalla piattaforma di streaming di Amazon è Ajax-Inter, calcio di inizio mercoledì alle ore 21:00. Approfitta delle due promo cliccando sui link qui in basso.

