Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy Watch8 e le migliori offerte di oggi

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Amazon

Ci avviciniamo alla metà del mese e le offerte su Amazon cominciano a diventare sempre più interessanti. La piattaforma di e-commerce ci propone diverse promo sui migliori dispositivi tech del momento, come ad esempio l’iPhone Air disponibile con uno sconto di oltre 400 euro, oppure il nuovo Galaxy S26 FE che trovi con uno sconto del 30% e hai anche il pagamento in 12 rate a tasso zero. Oggi troviamo offerte interessanti anche per chi vuole spendere poco, come ad esempio le cuffie Redmi Buds 8 che trovi a metà prezzo e le paghi solamente 30 euro. Per chi è alla ricerca di uno smartwatch troviamo il Galaxy Watch8 LTE con uno sconto shock del 35% e diventa un vero best-buy.

Non manco le occasioni tra gli elettrodomestici. Il robot aspirapolvere Ecovacs T90 Pro Omni è disponibile con uno sconto del 50% ed è il più venduto su Amazon, mentre per pranzi veloci trovi il tostapane extra large della Imetec a un prezzo stracciato. Oggi torna anche il grande calcio su Prime Video: puoi vedere Roma – Real Madrid in streaming gratis.

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Amazon, migliori offerte 14 ottobre

Smartphone

iPhone Air (scelta Amazon e prezzo in picchiata)

L’iPhone con l’offerta più interessante tra quelli disponibili su Amazon. Da oggi trovi l’ iPhone Air con uno sconto del 31% che ti fa risparmiare poco più di 400 euro sul prezzo di listino. L’iPhone Air è il modello più sottile mai prodotto da Apple e si caratterizza per una scheda tecnica da top di gamma. Dotato di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano, processore A19 Pro con supporto ad Apple Intelligence, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel , fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.

L’iPhone con l’offerta più interessante tra quelli disponibili su Amazon. Da oggi trovi l’ con uno che ti fa sul prezzo di listino. L’iPhone Air è il modello più sottile mai prodotto da Apple e si caratterizza per una scheda tecnica da top di gamma. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano, processore A19 Pro con supporto ad Apple Intelligence, , fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy. Galaxy S26 FE (30% di sconto e 12 rate a tasso zero)

Offerta esclusiva Amazon per una delle ultime novità Samsung più interessanti. Parliamo del Galaxy S26 FE che troviamo da oggi in promo con uno sconto del 30% e il risparmio netto sfiora i 300 euro . Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . La scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2500 ottimizzato appositamente per questo modello, t ripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel . A bordo trovi anche funzioni speciali per registrare video perfetti nei concerti.

per una delle ultime novità Samsung più interessanti. Parliamo del che troviamo da oggi in promo con uno e il . Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di il in . La scheda tecnica si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimizzato appositamente per questo modello, t con e . A bordo trovi anche funzioni speciali per registrare video perfetti nei concerti. moto g67 (rapporto qualità-prezzo elevato)

Ottima offerta per il moto g67 , smartphone di Motorola pensato per l’utilizzo quotidiano. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 30% e il risparmio netto è di 100 euro. Disponibile anche in questo caso il pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek Dimensity 6300 ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire un’ottima batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

Ottima offerta per il , smartphone di Motorola pensato per l’utilizzo quotidiano. Da oggi è disponibile su con uno e il Disponibile anche in questo caso il pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di un con risoluzione FHD, ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e per finire un’ottima batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Galaxy A27 (36% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta da cogliere al volo per il Galaxy A27 , smartphone lowcost di Samsung che da oggi trovi con un super sconto del 36% e il prezzo collassa . Il risparmio netto è di 140 euro e per rendere ancora più appetibile l’offerta c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nonostante un prezzo contenuto, la scheda tecnica è molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Offerta da cogliere al volo per il , smartphone lowcost di Samsung che da oggi trovi con un e il . Il e per rendere ancora più appetibile l’offerta c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nonostante un prezzo contenuto, la scheda tecnica è molto interessante: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Redmi A7 Pro (costa pochissimo)

Ecco l’offerta del giorno se non vuoi spendere grosse cifre. Parliamo del Redmi A7 Pro, smartphone economico disponibile su Amazon con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo a meno di 120 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano e dotato di un display extra-large da 6,9 pollici con cui poter vedere anche serie TV e film mentre sei in viaggio, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con supporto dell’intelligenza artficiale e per finire una batteria da 6000 mAh.

Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, LTE, 44mm), Galaxy AI [Ver... 266,30 € -35% 409,00 € Risparmi 142,70 € Acquista su Amazon Apple iPhone Air 256 GB - Nero siderale 929,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S26 FE, 256GB, Blueberry [Versione Italiana] 639,00 € -30% 919,00 € Risparmi 280,00 € Acquista su Amazon Xiaomi Redmi Buds 8, Cuffie Bluetooth, 50dB ANC, 11h+44h Bat... 30,49 € -49% 59,99 € Risparmi 29,50 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 55" 4K 55E8S 499,00 € -41% 849,00 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon ECOVACS T90 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti OZMO ... 399,00 € -50% 799,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Denti... 59,98 € -57% 139,99 € Risparmi 80,01 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Redmi Buds 8 (49% di sconto e costa solo 30 euro)

Solo 30,49 euro e pagamento in 3 rate a tasso zero: le Redmi Buds 8 sono le cuffie da comprare oggi e le trovi con il 49% di sconto e portano la cancellazione del rumore a un prezzo da entry level. L’ ANC ibrido fino a 50 dB ha 3 livelli adattivi e riduce il rumore di strada e mezzi, mentre il driver da 11 mm supporta l’audio ad alta qualità. I 3 microfoni con riduzione AI tengono nitide le chiamate anche con il vento. Ogni auricolare dura 11 ore , con la custodia si arriva a 44 ore. Impermeabili, si collegano con qualsiasi smartphone.

Solo 30,49 euro e pagamento in 3 rate a tasso zero: le sono le cuffie da comprare oggi e le trovi con il e portano la cancellazione del rumore a un prezzo da entry level. L’ ha 3 livelli adattivi e riduce il rumore di strada e mezzi, mentre il supporta l’audio ad alta qualità. I tengono nitide le chiamate anche con il vento. Ogni auricolare dura , con la custodia si arriva a Impermeabili, si collegano con qualsiasi smartphone. Carica batteria per auto INIU (prezzo in picchiata e costa meno di 10 euro)

Per meno di 10 euro (32% di sconto) , il caricabatterie INIU trasforma l’accendisigari in una stazione di ricarica rapida. Offre 60 W totali su due porte: una USB-C con Power Delivery 3.0 e una USB-A con Quick Charge , quindi puoi caricare due dispositivi insieme senza rallentarli. Funziona con iPhone, Samsung, iPad e altri smartphone e tablet compatibili. Il corpo è in lega metallica , ultra-compatto, e si inserisce senza sporgere dalla presa. Un piccolo accessorio utile in ogni viaggio.

Per , il caricabatterie INIU trasforma l’accendisigari in una stazione di ricarica rapida. Offre su due porte: una e una , quindi puoi caricare due dispositivi insieme senza rallentarli. Funziona con iPhone, Samsung, iPad e altri smartphone e tablet compatibili. Il corpo è in , ultra-compatto, e si inserisce senza sporgere dalla presa. Un piccolo accessorio utile in ogni viaggio. Caffè Vergnano Oro, confezioen da 50 (45% di sconto e costa pochissimo)

Cinquanta capsule di Caffè Vergnano a 8,99 euro, cioè circa 18 centesimi per ogni tazza di caffè: con il 45% di sconto, il piacere mattutino costa pochssimo. La miscela Oro è Arabica con un tocco di Robusta, a tostatura media, dal gusto delicato ed equilibrato. Le capsule sono compostabili e compatibili con le macchine Nespresso Original. Perfette per chi preferisce un espresso morbido, a tutte le ore.

Smartwatch

Galaxy Watch8 LTE (35% di sconto e offerta shock)

Il Galaxy Watch8 LTE tocca il prezzo minimo con il 35% di sconto e 150 euro di risparmio: lo smartwatch Samsung che puoi usare anche senza telefono. Il display è molto luminoso ed è protetto da cristallo di zaffiro, mentre il chip gestisce Wear OS 6 con Gemini AI e tutte le app. Il BioActive Sensor controlla cuore, sonno e allenamenti, e la connettività LTE permette chiamate, messaggi e musica anche lontano dal telefono. Perfetto anche per gli amanti dello sport grazie alle tante modalità sportive supportate.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 55 pollici (risparmi 350 euro e 5 rate a tasso zero)

Un televisore con pannello Mini LED da 55 pollici a meno di 500 euro? Con il 41% di sconto il televisore Hisense 55E8S fa risparmiare 350 euro, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello Hi-QLED Mini LED 4K offre neri profondi e luminosità elevata, mentre i 144 Hz nativi con VRR, ALLM e FreeSync sono pensati per i gamer. Il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ adatta l’immagine alla luce della stanza, e l’audio Devialet 2.1 con subwoofer dà un suono pieno senza soundbar. La piattaforma VIDAA offre oltre 1.000 app e puoi scegliere ogni sera un programma differente da vedere.

Elettrodomestici

Ecovacs T90 Pro Omni (costa la metà ed è il più venduto su Amazon)

Una delle migliori occasioni del giorno. Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T90 Pro Omni è il più venduto su Amazon e con il 50% di sconto , e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . A queste condizioni non puoi fartelo scappare. L’aspirazione BLAST da 30.000 Pa si abbina alal tecnologia ZeroTangle 4.0 , che riduce i grovigli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 lava di continuo con acqua pulita. Mappa con grande cura tutta l’abitazione ed è una garanzia nell’utilizzo quotidiano. La ricarica PowerBoost recupera il 10% di batteria in 3 minuti, e la stazione OMNI lava il rullo, dosa il detergente e pulisce il serbatoio sporco.

Una delle migliori occasioni del giorno. Il robot aspirapolvere è il più venduto su Amazon e con il , e puoi dilazionare il pagamento in . A queste condizioni non puoi fartelo scappare. L’aspirazione si abbina alal tecnologia , che riduce i grovigli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 lava di continuo con acqua pulita. Mappa con grande cura tutta l’abitazione ed è una garanzia nell’utilizzo quotidiano. La recupera il 10% di batteria in 3 minuti, e la lava il rullo, dosa il detergente e pulisce il serbatoio sporco. Xiaomi Robot Vacuum 5 (37% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Super occasione per lo Xiaomi Robot Vacuum 5 : con il 37% di sconto si risparmiano poco più di 200 euro su un robot completo di stazione. L’aspirazione da 20.000 Pa raccoglie polvere, briciole e peli, e il radar dToF retrattile consente un’altezza di soli 88 mm per passare sotto i mobili bassi. I panni estensibili e la spazzola laterale arrivano nei bordi, mentre la luce strutturata S-Cross vede gli ostacoli piccoli. La stazione all-in-one lava i panni con acqua calda e li asciuga con aria calda, svuota il robot nel sacco da 2,5 litri , e sui tappeti il panno si solleva di 15 mm . Si controlla con Xiaomi Home , Alexa e Google Assistant .

Super occasione per lo : con il si risparmiano poco più di 200 euro su un robot completo di stazione. L’aspirazione da raccoglie polvere, briciole e peli, e il consente un’altezza di soli per passare sotto i mobili bassi. I e la arrivano nei bordi, mentre la vede gli ostacoli piccoli. La lava i panni con e li asciuga con aria calda, svuota il robot nel , e sui tappeti il panno si . Si controlla con , e . Tineco PURE ONE Station 5 Plus (offerta speciale)

L’aspirapolvere Tineco Pure One Station 5 Plus è disponibile in offerta con il 33% di sconto e risparmi 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Basta riporla sulla stazione e si svuota da sola nel contenitore da 2,5 litri , mentre si ricarica e si pulisce da sé. L’aspirazione da 175 W e la spazzola ZeroTangle con LED verde a 120° catturano polvere e peli, e il sensore iLoop regola la potenza in base allo sporco. La filtrazione a 12 stadi con HEPA trattiene il 99,99% delle particelle fino a 0,3 μm , mentre la batteria estraibile dura circa 60-70 minuti . Va bene su pavimenti duri e tappeti.

L’aspirapolvere è disponibile in offerta con il 33% di sconto e risparmi 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Basta riporla sulla stazione e nel contenitore da , mentre si ricarica e si pulisce da sé. L’aspirazione da e la spazzola con a 120° catturano polvere e peli, e il sensore regola la potenza in base allo sporco. La trattiene il delle particelle fino a , mentre la dura circa . Va bene su pavimenti duri e tappeti. Tostapane Imetec GranToast (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Il tostapane Imetec GranToast costa meno di 50 euro e lo trovi con il 34% di sconto. Trattandosi di un’offerta a vendita rapida, le scorte potrebbero finire presto. Le fessure extra large da 4,2 cm e le pinze apribili a 360° accolgono toast farciti senza schiacciarli, mentre il timer digitale con display LED controlla la cottura e i livelli di doratura regolano la croccantezza. La griglia integrata scalda brioche, pizzette e focacce senza accendere il forno. Le pinze in acciaio inox sono lavabili in lavastoviglie, il cassetto raccoglibriciole semplifica la pulizia e le pareti fredde con spegnimento automatico aggiungono sicurezza.

Igiene dentale

Oral-B iO 3 (57% di sconto e costa meno di 60 euro)

Lo spazzolino Oral-B iO 3 ha il 57% di sconto, e puoi anche suddividere il pagamento in 3 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: nella confezione trovi custodia di ricarica, una testina e il dentifricio Oral-B Pro Expert sbiancante. La testina rotonda con micro-vibrazioni pulisce in profondità e rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno manuale, per gengive più sane in una settimana. Il sensore di pressione con anello luminoso a 360° segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le 3 modalità (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante) e il timer da 2 minuti ti guidano nell’utilizzo quotidiano.

Come vedere gratis Roma – Real Madrid di Champions League

Finita la pausa per le Nazionali, tornano anche le grandi sfide della Champions League. Mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00 la Roma affronta il Real Madrid di Josè Mourinho, in uno dei big match della seconda giornata. Partita trasmessa in esclusiva da Prime Video e disponibile per tutti gli abbonati. Se ancora non lo sei, puoi abbonarti oggi e approfittare della prova gratuita di trenta giorni senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Non perdere tempo e approfittane subito cliccando su questo link.

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