Amazon, le offerte del Black Friday sono già qui: sconti fino all'80%
Su Amazon arrivano le prime offerte anticipate del Black Friday e risparmi centinaia di euro. Dal Motorola Signature fino agli elettrodomestici: scopri tutte le promo.
Il primo vero sabato con offerte da Black Friday che non puoi farti scappare. Da oggi 14 novembre trovi su Amazon tante offerte shock che ti permettono di risparmiare centinaia di euro sul meglio della tecnologia, dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per smartwatch e smart TV. Ad esempio, trovi il Motorola Signature con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 550 euro su quello di listino, mentre per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 37%. Ottima anche la promo per il Google Pixel Watch 4: lo sconto del 40% fa crollare il prezzo.
Tra gli smart TV, c’è lo LG Mini RGB da 50 pollici a metà prezzo ed è un best-buy. Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione, con il robot aspirapolvere roborock Saros 10R in promo con uno sconto shock del 67% che fa risparmiare 1000 euro. Per gli amanti della cucina, invece, trovi la friggitrice ad aria Cosori con il 29% di sconto e il prezzo sprofonda.
Amazon, migliori offerte 14 novembre
Smartphone
- Google Pixel 11 (prezzo al minimo e risparmi 370 euro)
Uno smartphone top da comprare immediatamente. Da oggi trovi il Google Pixel 11 con uno sconto fisso del 32% a cui aggiungere il codice sconto "UNI50PIXEL11" che ti fa risparmiare altri 50 euro e il risparmio netto è di 370 euro. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori presenti sul mercato: schermo OLED da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria che dura per tutto il giorno.
- Motorola Signature (43% di sconto e maxi risparmio)
Offerta Black Friday in anticipo per lo smartphone super sottile di Motorola. Da oggi è disponibile con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo e risparmi poco più di 550 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Le prestazioni sono quelle di telefono premium: schermo Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Super HD e refresh rate fino a 165 Hz, processore Snadpragon 8 Gen5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e selfie camera sempre da 50 megapixel. Batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica super rapida.
- Redmi Note 17 Pro (37% di sconto e prezzo in picchiata)
Offerta ancora più conveniente per il Redmi Note 17 Pro. Grazie all’offerta Black Friday lo sconto raggiunge il 37% e il risparmio netto è di 220 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione FHD, processore Snapdragon 6s Gen4, doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 megapixel e una maxi batteria da 8340 mAh che dura fino a tre giorni. Nella fascia media del mercato difficile trovare di meglio.
- Oppo Reno15 FS (offerta lampo e prezzo al minimo)
Se sei alla ricerca di un medio di gamma con ottime prestazioni, l’Oppo Reno15 FS è lo smartphone che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 36% e il prezzo scende al minimo storico con uno sconto di 170 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6500 mAh che può durare fino a tre giorni.
- POCO C81 Pro (prezzo mini e maxi batteria)
Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, questa è l’occasione che devi cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il POCO C81 Pro con uno sconto che fa scendere il prezzo a meno di 140 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con funzioni AI e un’ottima batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni. Il telefono ideale per la vita di tutti i giorni.
Prodotti lowcost
- Bundle blink (81% di sconto e costa pochissimo)
Il bundle Blink con telecamera Blink Outdoor 4 e videocitofono blink 2K+ costa meno di 25 euro grazie al super sconto dell’81%. Un pacchetto completo che include due dispositivi che migliorano la sicurezza dell’esterno dell’abitazione con il videocitofono Blink che mostra i visitatori a figura intera con visione 2K+ e visione notturna a infrarossi. L’audio bidirezionale permette di parlare con chi suona o passa, mentre la rilevazione di movimento a doppia zona invia avvisi in tempo reale sull’app Blink. L’installazione è senza fili, con kit di montaggio inclusi.
- Booster avviamento (doppio sconto e prezzo in picchiata)
Il booster Potfilm tocca il prezzo minimo con un doppio sconto incredibile. Oltre a quello fisso del 76%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 5% e lo paghi poco. La corrente di picco da 11.000 A riavvia in pochi secondi motori benzina e diesel di auto, SUV, moto, pick-up, furgoni e camion, con prestazioni stabili da -20°C a 50°C. I 12 sistemi di protezione (surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, inversione di polarità) lo rendono sicuro anche per chi non è esperto. Con soli 410 g entra in ogni cassetto, e la porta USB (5 V/2 A) lo trasforma in power bank. La torcia LED ha luce fissa, SOS e strobo.
- Hub Anker (56% di sconto e prezzo al minimo)
La docking station Anker 11 in 1 costa meno di 40 euro con il 56% di sconto: una sola porta USB-C del laptop diventa un vero postazione di lavoro. Offre una porta dati USB-C da 10 Gbps, una USB-A da 10 Gbps, due USB-A da 480 Mbps, una HDMI 4K per il monitor e una porta Ethernet per la rete cablata. Il passthrough USB-C da 100 W ricarica il portatile mentre lavori, mentre lo slot SD/microSD e il connettore AUX completano la dotazione. Si collega a qualsiasi PC e gli dona i "superpoteri".
Smartwatch
- Google Pixel Watch 4 (40% di sconto e prezzo al minimo)
Lo smartwatch da acquistare assolutamente oggi. Il Google Pixel Watch 4 è protagonista di un’offerta incredibile: 40% di sconto che ti fa risparmiare 220 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Actua 360 raggiunge 3.000 nit e resta leggibile anche sotto il sole, mentre Gemini risponde a voce a ogni domanda dal polso. Il monitoraggio di cuore, sonno e allenamenti con Fitbit accompagna tutta la giornata. A supporto hai tutte le principali app di Google, a partire dalle mappe e dal Wallet.
- Amazfit T-Rex Ultra 2 (offerta lampo e affare per tutti)
Prezzo al minimo per l’Amazfit T-Rex Ultra 2, disponibile da oggi con il 25% di sconto e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. La cassa da 51 mm con ghiera in titanio grado 5 e vetro zaffiro protegge il display AMOLED da 1,5" da 3.000 nit, mentre il GPS dual-band a 6 sistemi satellitari e le mappe offline preinstallate guidano ogni escursione. Resiste alle cadute, agli urti ed è anche impermeabile. La batteria ura fino a 30 giorni, e la torcia integrata, i 64 GB di memoria e l’NFC completano la dotazione. Per gli amanti dello sport supporta più di 180 modalità sportive e i sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali.
Smart TV
- Smart TV Samsung OLED da 55 pollici (risparmi 900 euro e prezzo in picchiata)
Lo smart TV Samsung OLED S99H da 55 pollici è protagonista di una promo shock grazie all’offerta anticipata del Black Friday: 900 euro di sconto e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Il pannello QD-OLED con Glare Free riduce i riflessi, mentre Real Black (certificato VDE) e Real Color (certificato Pantone) regalano neri profondi e colori fedeli. Il processore NQ4 AI Gen3 ottimizza le immagini con 4K AI Upscaling Pro e OLED HDR Pro, mentre il refresh rate fino a 165 Hz, G-Sync e FreeSync esaltano il gaming. A bordo trovi il sistema operativo Tizen con Vision AI per il massimo supporto ogni volta che accendi il televisore.
- Smart TV LG Mini RGB da 50 pollici (metà prezzo e sconto shock)
Affare per tutti: lo smart TV LG Mini RGB da 50 pollici è disponibile con un super sconto del 50% e approfitti di un prezzo mai visto prima. Non finisce qui: lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB a colori indipendenti migliora la resa e l’intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor 100% copre tutto lo spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema in salotto, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta e l’AI Hub riconosce la tua voce.
Elettrodomestici
- roborock Saros 10R (67% di sconto e risparmi 1000 euro)
Black Friday in anticipo e tra le migliori offerte del giorno: il roborock Saros 10R costa il 67% in meno, con 1.000 euro di risparmio. Il profilo da appena 7,98 cm passa sotto i mobili più bassi, mentre il sistema StarSight 2.0 con sensori 3D ToF e telecamera RGB riconosce fino a 108 ostacoli. I due panni rotanti si staccano da soli e il telaio AdaptiLift si solleva sui tappeti, con la spazzola DuoDivide anti-groviglio per peli e capelli. La stazione multifunzione 4.0 gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura dei panni. Lo puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone.
- Narwal Freo 20 Edge (prezzo in picchiata)
Super risparmio per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Narwal Freo 20 Edge, che trovi con il 39% di sconto. L’aspirazione da 31.000 Pa con sistema DualFlow anti-groviglio raccoglie polvere e peli, mentre la Track Mop da 26,6 cm con tecnologia FlowWash viene lavata in continuo da 16 ugelli con acqua calda a 60°C. EdgeReach pulisce bordi e angoli, e la navigazione dToF LiDAR con luce strutturata 3D evita gli ostacoli. Il corpo da 9,5 cm passa sotto i mobili, la base svuota la polvere (sacchetto fino a 120 giorni) e asciuga con aria calda a 45°C. La batteria copre un’abitazione fino a 220 metri quadratri.
- roborock F25 (45% di sconto e offerta Black Friday)
Black Friday in anticipo per la lavapavimenti roborock F25: il 45% di sconto te la fa pagare quasi la metà del prezzo. L’aspirazione HyperForce da 20.000 Pa con rullo a 450 giri al minuto rimuove polvere, briciole e macchie, mentre la tecnologia JawScrapers con raschietto a pressione costante evita grovigli di capelli e peli. Il sensore DirTect regola in automatico potenza e acqua in base allo sporco, e il design FlatReach 2.0 passa sotto i mobili. L’autopulizia con acqua a 90°C e l’asciugatura ad aria calda mantengono il rullo igienizzato.
- Friggitrice ad aria Cosori Turbo Power (scelta Amazon e super occasione)
La soluzione definitiva per la cucina. La friggitrice ad aria Cosori a doppio cestello da 10,8 litri ha il 29% di sconto, con 50 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. I due cestelli impilati (4,3 L sopra e 6,5 L sotto) cuociono due piatti diversi insieme, mentre i due motori fanno circolare l’aria in modo uniforme e silenzioso. Le funzioni Sync e Match fanno terminare le due cotture insieme, e le 7 funzioni (friggere ad aria, forno, arrosto, grill, riscaldare, disidratare, lievitare) coprono ogni ricetta.
- De’Longhi La Specialista Touch (28% di sconto e prezzo in picchiata)
La De’Longhi La Specialista Touch ha il 28% di sconto, con 200 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero: è come avere un bar in casa. Il display touch da 3,5" e la tecnologia Bean Adapt regolano dose, macinatura e temperatura in base al caffè, mentre il macinacaffè conico integrato ha 15 regolazioni. La pompa da 15 bar e il portafiltro estraggono un espresso aromatizzato, e Auto LatteArt monta il latte con 4 temperature e 5 livelli di schiuma. Con 10 ricette, dall’espresso al cappuccino al cold brew, puoi preparare tutte le bevande che vuoi.
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