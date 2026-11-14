Amazon, le offerte del Black Friday sono già qui: sconti fino all'80%

Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50M... 739,99 € -43% 1.299,00 € Risparmi 559,01 € Acquista su Amazon REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 8+512GB, Black, Batteria da... 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Videocamera Blink Outdoor 4 con Videocitofono 2K+ cablato (u... 24,99 € -81% 129,98 € Risparmi 104,99 € Acquista su Amazon Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracke... 329,24 € -40% 549,00 € Risparmi 219,76 € Acquista su Amazon LG Mini RGB 50 Pollici, Serie MRGB87 2026 Smart TV 4K - 50MR... 599,90 € -50% 1.199,00 € Risparmi 599,10 € Acquista su Amazon roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000P... 499,99 € -67% 1.499,99 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon Cosori Turbo Tower Friggitrice ad Aria 10,8 Litri, 2 DC Moto... 119,99 € -29% 169,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon

Il primo vero sabato con offerte da Black Friday che non puoi farti scappare. Da oggi 14 novembre trovi su Amazon tante offerte shock che ti permettono di risparmiare centinaia di euro sul meglio della tecnologia, dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per smartwatch e smart TV. Ad esempio, trovi il Motorola Signature con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 550 euro su quello di listino, mentre per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 37%. Ottima anche la promo per il Google Pixel Watch 4: lo sconto del 40% fa crollare il prezzo.

Tra gli smart TV, c’è lo LG Mini RGB da 50 pollici a metà prezzo ed è un best-buy. Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione, con il robot aspirapolvere roborock Saros 10R in promo con uno sconto shock del 67% che fa risparmiare 1000 euro. Per gli amanti della cucina, invece, trovi la friggitrice ad aria Cosori con il 29% di sconto e il prezzo sprofonda.

Smartphone

Scelto per te Redmi Note 17 Pro 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Smartwatch

Scelto per te Google Pixel Watch 4 329,24 € -40% 549,00 € Risparmi 219,76 € Acquista su Amazon

Smart TV

Scelto per te Smart TV LG Mini RGB da 50 pollici 599,90 € -50% 1.199,00 € Risparmi 599,10 € Acquista su Amazon

Elettrodomestici

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.