Amazon, iPhone 17 crolla di prezzo: 85% di sconto
Prezzo in picchiata per l'iPhone 17 e per tanti altri prodotti tech: scopri le migliori offerte di oggi disponibili su Amazon.
Un weekend all’insegna delle grandi offerte di Amazon. Anche oggi sul sito di e-commerce prosegue la Festa delle Offerte di Primavera, il primo grande evento dedicato agli sconti del sito di e-commerce. E le occasioni di certo non mancano per fare ottimi affari. Come ad esempio l’iPhone 17 disponibile al minimo storico, oppure il Galaxy Watch8 di Samsung che trovi con uno sconto mai visto prima. Sensazionali anche le offerte per gli elettrodomestici, con sconti che arrivano fino al 73% per alcuni dei robot aspirapolvere più ricercati e desiderati.
Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere tempo: potrebbero terminare da un momento all’altro.
FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO
Amazon, migliori offerte 14 marzo
Smartphone
- iPhone 17. Continua ancora per pochissimi giorni l’ottima offerta disponibile su Amazon per l’iPhone 17. Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno.
- POCO F8 Pro. Offerta lampo che non devi farti scappare se sei alla ricerca di uno smartphone top. Da oggi trovi il POCO F8 Pro con un ottimo sconto che supera i 150 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto interessante: processore Snapdragon 8 Elite, schermo AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 6210 mAh dura per tutto il giorno.
- Redmi Note 15 Pro. Uno dei telefoni più venduti in questi ultimi giorni su Amazon. Parliamo del Redmi Note 15 Pro da poco uscito sul mercato e già disponibile su Amazon con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare quasi 130 euro su quello di listino. Un ottimo telefono che bilancia alla perfezione prestazioni e prezzo: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 6580 mAh che può durare fino a 2 giorni.
- moto g15. Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il moto g15 con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 130 euro. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo ad alta risoluzione da 6,72 pollici, processore che assicura buone prestazioni, un sistema fotografico che si basa su un sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth. Ecco una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’85% e le paghi solamente poco più di 11 euro. Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 60 ore. Comode da indossare, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
- Cassa Bluetooth. Altra offerta shock da cogliere al volo. Questa cassa Bluetooth è disponibile con uno sconto fisso del 72% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20%. La paghi meno di 30 euro e acquisti una cassa che assicura bassi profondi e un’autonomia fino a 30 ore. Ideale per ascoltare in casa i tuoi brani preferiti o per farla diventare l’anima delle tue feste con gli amici.
- Testine Oral-B Precision Clean. La confezione con 16 testine Oral-B Precision Clean è in sconto del 57%, il che significa che le paghi meno di 2 euro l’una. Le setole sono progettate per avvolgere ogni singolo dente e rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, sono dotate di un indicatore che sbiadisce quando è ora di sostituirle. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero finire molto presto.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select. Prezzo al minimo per il Fire TV Stick 4K Select, ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon. Grazie allo sconto del 47% la paghi meno di 30 euro e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero e nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata. Facile da installare e da configurare, permette di accedere facilmente a tutte le piattaforme di video streaming. La soluzione più economica per chi ha un TV 4K.
- Fire TV Stick HD. Se hai un TV un po’ vecchiotto e vuoi dargli nuova vita, il Fire TV Stick HD è il dispositivo che fa per te. Grazie allo sconto del 40% il prezzo scende al minimo storico e lo paghi pochissimo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Nella confezione è presente anche il telecomando con Alexa integrata. Facile da installare, hai un accesso completo a tutte le principali piattaforme di video streaming. Offerta da non farsi sfuggire.
- Bundle sicurezza Blink. Tra le migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Il bundle dedicato alla sicurezza domestica composto dal telecamera per l’esterno Outdoor 4 e il videocitofono Blink è disponibile con uno sconto del 70% e lo paghi meno di 40 euro. Con una spesa irrisoria migliori la sicurezza della tua abitazione e in momento sei a conoscenza se qualche malintenzionato sta cercando di entrare nella tua abitazione. Li puoi controllare tramite l’app dello smartphone e ricevi notifiche in tempo reale se notano qualche movimento anomalo.
Smartwatch
- Galaxy Watch8. Offerta lampo che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Watch8 in promo con uno sconto del 30% e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’ultima versione dell’orologio top di Samsung offre funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, oltre al supporto dell’intelligenza artificiale per una misurazione più efficace dei principali parametri vitali. A bordo trovi la suite delle app di Google, a partire dalle mappe e dal Wallet per i pagamenti contactless.
- Huawei Watch Fit 4 Pro. Il Huawei Watch Fit 4 Pro è disponibile oggi con uno sconto del 39% e un risparmio netto di oltre 110 euro. Hai anchela possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED da 1,82 pollici ultra-luminoso e una cassa sottilissima in lega di alluminio. Integra un GPS a doppia frequenza estremamente preciso, il monitoraggio scientifico del sonno TruSleep™ 4.0 e una batteria che garantisce fino a 10 giorni di autonomia con una sola ricarica. È il compagno ideale per chi vuole monitorare oltre 100 modalità sportive senza rinunciare allo stile.
Smart TV
- Fire TV Serie 4. Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43, 50 e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 45% e il 47% e praticamente li paghi la metà con un risparmio che supera anche i 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
Computer&Tablet
- Apple mac mini. Torna in offerta l’Apple mac mini, il PC lowcost dell’azienda di Cupertino molto amato dagli studenti e da chi lavora in ufficio. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Processore M4 che supporta anche Apple Intelligence, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte dove poter installare tutti i programmi che vuoi. Compatto, è la soluzione ideale se hai poco spazio sulla scrivania.
- Galaxy Tab S10 FE. Torna in offerta lampo il Galaxy Tab S10 FE, raggiungendo il minimo storico con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare 200 euro. Tablet versatile ottimo sia per la produttività e sia per lo studio: ampio display da 10,9 pollici con refresh rate a 90Hz, resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68 e una batteria da 8.000 mAh per coprire l’intera giornata. La S Pen è inclusa nella confezione, permettendoti di disegnare e prendere appunti con una latenza ridottissima direttamente appena tirato fuori dalla scatola.
Elettrodomestici
- Lefant M330Pro. Se sogni un robot che aspiri e lavi senza spendere una fortuna, questa offerta lampo è imbattibile. Il Lefant M330 Pro è oggi in sconto del 72%, permettendoti di risparmiare più di 350 euro. Compatto, sottile, ideale per passare sotto i mobili più bassi. Grazie alla tecnologia FreeMove 3.0, il robot rileva gli ostacoli a 360° evitando di incastrarsi, mentre la batteria garantisce fino a 150 minuti di autonomia. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.
- DREAME H15 Pro. La pulizia dei pavimenti non sarà più una fatica grazie a questa lavasciuga senza filo professionale, oggi in sconto del 42% con pagamento in 5 rate a tasso zero. Lava e aspira contemporaneamente sia lo sporco secco che quello liquido, lasciando i pavimenti quasi asciutti. Il punto di forza è la pulizia automatica del rullo con acqua calda e l’asciugatura a 60°C direttamente sulla base, eliminando cattivi odori e batteri. Grazie al sensore intelligente che rileva il livello di sporco, regola automaticamente la potenza per ottimizzare l’autonomia.
- Macchina espresso Cuisinart. Per gli amanti del design retrò e del caffè d’eccellenza, la macchina Cuisinart è protagonista di una promo con sconto del 58% e un prezzo in picchiata. Si tratta di una macchina semi-professionale con una pressione di 15 bar per un espresso cremoso e intenso. Integra un sistema di riscaldamento rapido e un potente erogatore di vapore per preparare cappuccini e caffellatte come al bar. Puoi preparare tantissime bevande differenti e grazie al macina caffè automatico puoi avere un espresso bollente ogni volta che vuoi.
- Frullatore Haier I-Master Serie 5. Su Amazon trovi il frullatore top di gamma di Haier con uno sconto incredibile del 74%, portando il prezzo finale a meno di 50 euro. Dotato del sistema di taglio Laser-Cut con 6 lame in acciaio inox e una caraffa in vetro borosilicato ultra-resistente. Grazie ai 5 programmi automatici e alla funzione Pulse, trita il ghiaccio e prepara vellutate o smoothie dalla consistenza perfetta in pochi secondi.
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