Amazon, iPhone 17 crolla di prezzo: 85% di sconto

Un weekend all’insegna delle grandi offerte di Amazon. Anche oggi sul sito di e-commerce prosegue la Festa delle Offerte di Primavera, il primo grande evento dedicato agli sconti del sito di e-commerce. E le occasioni di certo non mancano per fare ottimi affari. Come ad esempio l’iPhone 17 disponibile al minimo storico, oppure il Galaxy Watch8 di Samsung che trovi con uno sconto mai visto prima. Sensazionali anche le offerte per gli elettrodomestici, con sconti che arrivano fino al 73% per alcuni dei robot aspirapolvere più ricercati e desiderati.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere tempo: potrebbero terminare da un momento all’altro.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Smartphone

Prodotti lowcost

Prodotti Amazon

Smartwatch

Smart TV

Computer&Tablet

Elettrodomestici

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

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