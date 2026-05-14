Amazon, sprofonda il prezzo del Galaxy S25 e sconti all'80%: le offerte di oggi

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La metà di maggio ci riserva grandi sorprese grazie a offerte speciali sui migliori dispositivi tech del momento. Non si tratta di un’esagerazione, ma di una semplice constatazione. Ad esempio, è disponibile in promo l’iPhone 17, ultima versione dello smartphone top di Apple. Solo per oggi risparmi approfitti del minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima occasione anche per il Galaxy S25: lo sconto di oggi ti fa risparmiare più di 300 euro. Tra gli smartwatch c’è l’Amazfit Bip 5 con uno sconto del 56% e lo paghi meno di 40 euro. Non mancano le occasione per gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro è in offerta con uno sconto shock del 72%, mentre la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared è disponibile al minimo storico.

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Amazon, migliori offerte 14 maggio

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Il prezzo dell’ iPhone 17 scende al minimo storico, ma devi essere velocissimo nell’approfittarne, la promo sta per scadere. Da oggi è disponibile con uno sconto di 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel che assicura foto e video professionali e una batteria che dura per tutto il girono. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Il prezzo dell’ scende al ma devi essere velocissimo nell’approfittarne, la promo sta per scadere. Da oggi è disponibile con uno e hai anche la possibilità di il . Schermo da con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni, da che assicura foto e video professionali e una batteria che dura per tutto il girono. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Galaxy S25 (35% di sconto e prezzo crollato)

Tra le migliori promo di oggi trovi il Galaxy S25 con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risprami più di 300 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x, una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo ha pochi concorrenti.

Tra le migliori promo di oggi trovi il con uno che fa il e risprami più di 300 euro. Puoi anche il in . Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x, una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo ha pochi concorrenti. Galaxy A57 (promo speciale e minimo storico)

Prima vera offerta per il nuovo Galaxy A57 , ultima versione dello smartphone top di Samsung. Solo per pochissimo lo trovi su Amazon con uno sconto di ben 100 euro e approfitti del minimo storico . Un telefono che vale molto più di quanto lo paghi e dotato di funzioni avanzate. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz , processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sei anni.

per il nuovo , ultima versione dello smartphone top di Samsung. Solo per pochissimo lo trovi su Amazon con uno di ben e approfitti del . Un telefono che vale molto più di quanto lo paghi e dotato di funzioni avanzate. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con , processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, con e una da che dura per tutto il giorno. Lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sei anni. Galaxy A17 (33% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta che non devi farti scappare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono. Su Amazon è disponibile il Galaxy A17 con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Un telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore che assicura buone prestazioni, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che può durare per tutto il giorno.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (45% di sconto e prezzo mini)

Tra i prodotti più venduti su Amazon nelle ultime ore c’è il Fire TV Stick 4K Select , ultima versione della chiavetta multimediale più amata dagli utenti. Da oggi la trovi con uno sconto del 45% e la paghi meno di 30 euro , anche con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La chiavetta essenziale per lo streaming in 4K e che trasforma il tuo televisore anche in una console grazie al supporto a Xbox Game Pass. Facile da installare e da oggi a un prezzo veramente mini.

Tra i su nelle ultime ore c’è il , ultima versione della chiavetta multimediale più amata dagli utenti. Da oggi la trovi con uno e la , anche con la possibilità di il . La chiavetta essenziale per lo streaming in 4K e che trasforma il tuo televisore anche in una console grazie al supporto a Xbox Game Pass. Facile da installare e da oggi a un prezzo veramente mini. Fire TV Stick 4K Max (38% di sconto e super promo)

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi il Fire TV Stick 4K Max , la versione più potente della chiavetta multimediale, in promo con uno sconto del 38% e approfitti del prezzo più basso di quest’ultimo periodo . La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Ideale per lo streaming senza interruzioni grazie al supporto al Wi-Fi 6E. Supporta anche la modalità Ambiente che mostra oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo quando il TV è in stand-by. Puoi installare tutte le app di streaming che vuoi e trasforma il televisore in una console grazie al supporto al Game Pass.

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su trovi il , la versione più potente della chiavetta multimediale, in promo con uno e approfitti del . La puoi anche . Ideale per lo streaming senza interruzioni grazie al supporto al Wi-Fi 6E. Supporta anche la modalità Ambiente che mostra oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo quando il TV è in stand-by. Puoi installare tutte le app di streaming che vuoi e trasforma il televisore in una console grazie al supporto al Game Pass. Bundle sicurezza Blink (prezzo in picchiata e 61% di sconto)

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione senza spendere cifre esagerate, questa è la promo che devi cogliere al volo. Per pochissimi giorni trovi il bundle composto dalla telecamera esterna Blink 2K+ e il videocitofono Blink in promo con uno sconto del 61% e lo paghi meno di 60 euro. Assicurano immagini in altissima definizione e ti avvisano in tempo reale sull’app dello smartphone se notano qualcosa di anomalo. A questo prezzo è un vero best-buy.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (doppio sconto e prezzo stracciato)

Le cuffie più vendute su Amazon in questi ultimi giorni. E il motivo è molto semplice: la promo lampo disponibile. Oltre allo sconto fisso del 73%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 10% e approfitti di un prezzo mini. Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. L’autonomia raggiunge le 50 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Perfetti per la vita di tutti i giorni.

Le su in questi ultimi giorni. E il motivo è molto semplice: la promo lampo disponibile. Oltre allo puoi aggiungere un che ti fa un e approfitti di un prezzo mini. Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. L’autonomia raggiunge le 50 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Perfetti per la vita di tutti i giorni. Set avvitatori DEWALT 100 pezzi (55% di sconto e costa pochissimo)

Il paradiso per gli amanti del fai-da-te a un prezzo mai visto. Il set di accessori DEWALT da 100 pezzi è in offerta shock su Amazon con uno sconto del 55% e costa pochissimo. Come se non bastasse, puoi pagare in 3 rate a tasso zero . All’interno della valigetta trovi tutto il necessario per forare e avvitare su legno, metallo e muratura. Che tu sia un professionista o un hobbista, questo kit è un investimento per la vita che oggi porti a casa con una spesa minima.

a un prezzo mai visto. Il è in offerta shock su Amazon con uno e costa pochissimo. Come se non bastasse, puoi pagare in . All’interno della valigetta trovi tutto il necessario per forare e avvitare su legno, metallo e muratura. Che tu sia un professionista o un hobbista, questo kit è un che oggi porti a casa con una spesa minima. Avviatore batteria auto con compressore (doppio sconto e offerta shock)

L’accessorio da tenere sempre nel bagagliaio oggi è protagonista di un doppio sconto (41% + 10% extra) che fa crollare il prezzo. Questo kit combinato che include avviatore per auto e compressore portatile è l’alleato definitivo per gestire problemi alla batteria o cali di pressione delle gomme in totale autonomia e sicurezza. Potente, rapido e semplicissimo da usare, ti permette di ripartire se la batteria si esaurisce o gonfiare gli pneumatici in pochi minuti senza sforzo. Compatibile con qualsiasi vettura.

Smartwatch

Amazfit Bip 5 (56% di sconto e prezzo crollato)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo smartwatch, da oggi su Amazon trovi l’Amazift Bip 5 con uno sconto del 56% e lo paghi meno di 40 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Orologio dotato di uno schermo grande, sensori che monitorano il tuo stato di salute e supportano tante modalità di allenamento. Comodo da indossare, ha una batteria che può durare fino a 10 giorni. Con GPS e Alexa integrati.

Smart TV

Fire TV Serie 2 (43% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Torna in offerta il Fire TV Serie 2, smart TV realizzato da Amazon e arrivato alla seconda generazione. Grazie alla promo disponibile questa settimana, trovi in offerta sia il modello da 32 pollici (sconto del 43% e risparmi 120 euro), sia il modello da 40 pollici (sconto del 37%). Per entrambe le versioni hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore economico, ma che assicura una qualità delle immagini elevata e colori realistici. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE (42% di sconto e risparmi 550 euro)

Prezzo in picchiata su Amazon per l’ Ecovacs X11 Omnicyclone , un robot aspirapolvere unico nel suo genere. Grazie a uno sconto del 42% , oggi puoi risparmiare ben 550 euro sul prezzo di listino e portarti a casa un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo modello fa tutto da solo: aspira con una potenza straordinaria, lava i pavimenti con moci rotanti e si svuota e si pulisce in totale autonomia grazie alla sua avanzata stazione di ricarica. In grado anche di affrontare pendenze leggere, lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

su Amazon per l’ , un robot aspirapolvere unico nel suo genere. Grazie a uno , oggi puoi sul prezzo di listino e portarti a casa un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma con la comodità del pagamento in . Questo modello fa tutto da solo: aspira con una potenza straordinaria, lava i pavimenti con moci rotanti e si svuota e si pulisce in totale autonomia grazie alla sua avanzata stazione di ricarica. In grado anche di affrontare pendenze leggere, lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Lefant M330 Pro (72% di sconto e prezzo crollato)

Sconto da record per il Lefant M330 Pro. Il robot aspirapolvere crolla di prezzo su Amazon con uno sconto del 72% , che ti permette di risparmiare oltre 350 euro . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una mappatura avanzata e di un sistema di evitamento ostacoli che lo rende agilissimo anche nelle stanze più affollate. La sua potenza d’aspirazione è elevata e riesce a catturare sporco e peli di animali con estrema facilità. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

per il Il robot aspirapolvere crolla di prezzo su Amazon con uno sconto del , che ti permette di . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è dotato di una mappatura avanzata e di un sistema di evitamento ostacoli che lo rende agilissimo anche nelle stanze più affollate. La sua potenza d’aspirazione è elevata e riesce a e con estrema facilità. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Submarine (27% di sconto e minimo storico)

Occasione d’oro per chi punta all’eccellenza. Il Dyson Cyclone V10 Submarine , l’elettrodomestico dispositivo Dyson capace di aspirare e lavare i pavimenti , è in offerta lampo al suo minimo storico . Grazie alla nuova spazzola motorizzata ad acqua, rimuove macchie e liquidi dai pavimenti duri utilizzando sempre acqua pulita, mentre il potente motore digitale elimina lo sporco più ostinato da tappeti e moquette. È la soluzione definitiva per un’igiene totale con un unico gesto.

per chi punta all’eccellenza. Il , l’elettrodomestico dispositivo Dyson capace di , è in . Grazie alla nuova spazzola motorizzata ad acqua, rimuove macchie e liquidi dai pavimenti duri utilizzando sempre acqua pulita, mentre il potente motore digitale elimina lo sporco più ostinato da tappeti e moquette. È la soluzione definitiva per un’igiene totale con un unico gesto. Moulinex Easy Fry Infrared (35% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Rivoluziona il tuo modo di cucinare con la nuova Moulinex Easy Fry Infrared, oggi in offerta con uno sconto del 35% e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. La tecnologia a infrarossi garantisce un riscaldamento ultra-rapido e cotture perfette, mentre la finestra di osservazione ti permette di controllare i tuoi piatti senza disperdere calore. È capiente, dotata di programmi automatici e facilissima da pulire grazie ai componenti lavabili in lavastoviglie.

Igiene orale

Oral-B iO 3 (57% di sconto e minimo storico)

Torna in promo con un super sconto del 57% lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero . Uno dei prodotti più venduti per l’igiene orale negli ultimi giorni, rende le tue gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi anche personalizzare lo spazzolamento scegliendo tra le tre modalità disponibili. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert Sbiancante Delicato.

Torna in promo con un lo . Hai anche la possibilità di il . Uno dei prodotti più venduti per l’igiene orale negli ultimi giorni, rende le tue gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo. Puoi anche personalizzare lo spazzolamento scegliendo tra le tre modalità disponibili. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina, la custodia da viaggio e un di 16 testine Oral-B Cross Action (maxi scorta e maxi sconto)

Maxi scorta e maxi sconto del 53% per la confezione con 16 testine di Oral-B Pro Cross Action. Le paghi solamente poco più di 2 euro l’una e fai un super affare. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B e sono dotate di setole a X in grado di arrivare nelle aree difficili da raggiungere per una pulizia accurata.

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