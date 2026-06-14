Fuoritutto Amazon, le offerte Prime Day arrivano in anticipo: sconti all'85%

Samsung

Siamo arrivato alla metà del mese di giugno e su Amazon le offerte continuano a cambiare di giorno in giorno. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte qui in basso. Tra le offerte top di oggi c’è sicuramente l’iPhone 17 disponibile al minimo storico e risparmi più di 100 euro. Ottima occasione anche per il purificatore e termoventilatore Dyson disponibile con uno sconto del 30% che lo fa diventare il più venduto su Amazon. Ottime occasioni anche per gli smart TV, con i Fire TV Series 4 disponibili al minimo storico con sconti che arrivano fino al 43%. Per chiudere, trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant con un doppio sconto e risparmi più di 700 euro.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 14 giugno

Smartphone

iPhone 17 (il più venduto su Amazon e prezzo al minimo)

Calo di prezzo e minimo storico per l’ iPhone 17 . L’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare più di 100 euro e ha anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Smartphone con tante novità tecniche: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee e supporto alle funzioni AI avanzate, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. La batteria ha un’autonomia che dura per tutto il giorno.

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Occasione speciale per lo smartphone top di Samsung. Da oggi lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 400 euro . Una promo esclusiva del sito di e-commerce che non devi assolutamente farti sfuggire. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano, processore Snapdragon 8 Gen4, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo che trovi oggi su Amazon. Il Google Pixel 10 è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi poco più di 300 euro . Schermo Actua da 6,3 pollici con risoluzione FHD e luminosità elevata, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzione AI sviluppate da Google, tripla fotocamera professionale presente nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei migliori telefoni sul mercato per chi è alla ricerca di strumenti AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni.

Uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo che trovi oggi su Amazon. Il è disponibile con uno e . Schermo Actua da 6,3 pollici con risoluzione FHD e luminosità elevata, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzione AI sviluppate da Google, presente nella parte posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno. Uno dei migliori telefoni sul mercato per chi è alla ricerca di strumenti AI che ti aiutano nella vita di tutti i giorni. Galaxy A56 (offerta lampo e affare per tutti)

Un ottimo smartphone medio di gamma a un prezzo che non si vede da molto tempo. Il Galaxy A56 è disponibile da oggi in promo con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 110 euro. Telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida.

Un ottimo smartphone medio di gamma a un prezzo che non si vede da molto tempo. Il è disponibile da oggi in con uno che fa e risparmi poco più di 110 euro. Telefono dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo telefono, tripla fotocamera posteriore con e una che supporta la ricarica rapida. moto g06 (44% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 44% e lo paghi solamente poco più di 100 euro. Uno telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi lo utilizza principalmente per telefonare, inviare messaggi e stare sui social. Schermo ampio da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con supporto dell’intelligenza artificiale e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% e il prezzo scende a meno di 12 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

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Un accessorio che non può assolutamente mancare nella tua auto. Da oggi trovi il caricabatteria Belkin BoostCharge in promo con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a soli 12,99 euro . Si tratta di un caricatore che si collega nella presa accendisigari della vettura e ti permette di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Compatibili con qualsiasi smartphone, è utilissimo da avere in qualsiasi vettura.

Un accessorio che non può assolutamente mancare nella tua auto. Da oggi trovi il in con uno che fa . Si tratta di un caricatore che si collega nella presa accendisigari della vettura e ti permette di contemporaneamente. Compatibili con qualsiasi smartphone, è utilissimo da avere in qualsiasi vettura. Bollitore Severin da 1 litro (54% di sconto e costa pochissimo)

Saldi di fine stagione per questo utilissimo bollitore elettrico della Severin da 1 litro. Solo per pochissimo lo puoi trovare su Amazon con uno sconto del 54% e lo paghi 15,99 euro. Facilissimo da utilizzare, ti permette di riscaldare rapidamente l’acqua per il tè, le tisane o per fare la pasta. Facile anche la pulizia.

Smartwatch

Apple Watch SE 3 (sconto IVA e super prezzo)

Torna in offerta l’ Apple Watch SE 3 , versione economica dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Solo per oggi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 60 euro e approfitti del minimo storico . Smartwatch con ottimo rapporto qualità-prezzo e dotato di un display Retina luminoso, dell’iconica corona girevole e di tante funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Le funzioni per la salute ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo e per gli amanti degli allenamenti ci sono tante funzioni dedicate allo sport.

Torna in offerta l’ , versione economica dell’orologio dell’azienda di Cupertino. Solo per oggi è disponibile con uno che ti fa e del . Smartwatch con ottimo rapporto qualità-prezzo e dotato di un display Retina luminoso, dell’iconica corona girevole e di tante funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Le funzioni per la salute ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo e per gli amanti degli allenamenti ci sono tante funzioni dedicate allo sport. Amazfit Bip 5 (rapporto qualità-prezzo eccellente)

Smartwatch dotato di tutte le principali funzioni a un prezzo decisamente concorrenziale. L’Amazift Bip 5 è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% e risparmi decine di euro approfittando del minimo storico. L’orologio smart è equipaggiato con un display piuttosto ampio e che mostra tutte le info più importanti, a partire dall’orario e dalla frequenza cardiaca. i sensori montati sotto la scocca monitoraggio la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e supporta più di 100 modalità di allenamento. Un orologio completo e con una batteria che può durare fino a 10 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″ , 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Ottima promo per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici con schermo 4K e tecnologia Mini LED. Da oggi è disponibile in offerta con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare ben 300 euro su quello di listino e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Dotato di un ottimo processore NQ4 AI Gen 2 che utilizza gli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare in tempo reale la qualità dei contenuti e a bordo trovi il sistema operativo Tizen che supporta le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M210 Pro Omni (doppio sconto e risparmi più di 700 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni è disponibile con una promo lampo su Amazon. Solo per pochissimo tempo lo trovi con un doppio sconto unico: allo sconto fisso del 68% puoi aggiungere un ulteriore coupon del 5%. Dotato di una stazione all-in-one che si occupa dell’autopulizia e dello svuotamento automatico dello sporco, questo modello ha anche una tecnologia anti-groviglio perfetta per chi ha animali in casa. Fa tutto da solo per settimane e risparmi anche 700 euro sul prezzo di listino.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile con una promo lampo su Amazon. Solo per pochissimo tempo lo trovi con un allo Dotato di una che si occupa dell’autopulizia e dello svuotamento automatico dello sporco, questo modello ha anche una perfetta per chi ha animali in casa. Fa tutto da solo per settimane e risparmi anche 700 euro sul prezzo di listino. Purificatore e termoventilatore senza pale Dyson Hot+Cool HF1 (30% di sconto e prezzo al minimo)

Il Dyson Hot+Cool HF1 , che combina le funzioni di un purificatore d’aria e di un termoventilatore senza pale, è in forte sconto con un ribasso del 30% che vi fa risparmiare 100 euro . Attualmente il più venduto isu Amazon nella sua categoria , questo versatile elettrodomestico elimina il 99,95% degli allergeni e degli inquinanti presenti in casa, rinfrescando l’ambiente in estate e riscaldandolo in modo omogeneo in inverno. Compatto, versatile ed estremamente efficiente.

Il , che combina le funzioni di un purificatore d’aria e di un termoventilatore senza pale, è in forte sconto con un . Attualmente , questo versatile elettrodomestico elimina il 99,95% degli allergeni e degli inquinanti presenti in casa, rinfrescando l’ambiente in estate e riscaldandolo in modo omogeneo in inverno. Compatto, versatile ed estremamente efficiente. Frigorifero alla francese Haier (risparmi quasi 400 euro)

Se hai molto spazio in casa, questo è l’elettrodomestico di cui non puoi fare a meno. Il frigorifero alla francese Haier FD 70 Serie 3 è il protagonista di una promozione speciale su Amazon: oggi lo acquisti con uno sconto del 42% che ti permette di risparmiare quasi 400 euro netti. Caratterizzato da un design a libera installazione, offre ben 402 litri di capienza complessiva sapientemente divisi tra le 2 porte superiori e i 2 comodissimi cassetti freezer a estrazione diretta. Grazie alla tecnologia Haier Air Surround hai alimenti freschi e gustosi più a lungo, con una distribuzione uniforme dell’aria fredda in tutto il vano frigorifero

è il protagonista di una promozione speciale su Amazon: oggi lo acquisti con uno netti. Caratterizzato da un design a libera installazione, offre ben sapientemente divisi tra le 2 porte superiori e i 2 comodissimi cassetti freezer a estrazione diretta. Grazie alla tecnologia Haier Air Surround hai alimenti freschi e gustosi più a lungo, con una distribuzione uniforme dell’aria fredda in tutto il vano frigorifero Soundbar LG S40T (45% di sconto e la paghi la metà)

Il grande cinema entra nel tuo salotto. L’ottima soundbar LG S40T crolla su Amazon con un super sconto del 45% che la fa costare quasi la metà. Progettata per integrarsi alla perfezione con qualsiasi TV e regalare un audio surround profondo, potente e cristallino, è l’accessorio definitivo per cambiare volto a film, serie TV, eventi sportivi e sessioni di gaming.

Igiene orale

Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 (57% di sconto e costa meno di 60 euro)

Uno dei prodotti più venduti su Amazon in tema di igiene orale. Parliamo dello spazzolino elettrico Oral-B iO 3 che troviamo su Amazon con un ottimo sconto del 57% e il prezzo scende al minimo storico. La promo non finisce qui: nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive . Gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Puoi scegliere tra tre modalità di pulizia.

Uno dei su in tema di igiene orale. Parliamo dello che troviamo su con un e il al La promo non finisce qui: nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di . Gengive più sane dopo solo una settimana di utilizzo, rimuovendo il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Puoi scegliere tra tre modalità di pulizia. Testine Oral-B Pro Cross Action (maxi scorta e maxi sconto)

Offerta maxi scorta che non devi assolutamente farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questa confezione con 10 testine Oral-B Pro Cross Action in promo con uno sconto del 55% e le paghi meno di 25 euro. Un’occasione speciale che non devi farti sfuggire per delle testine compatibili con la maggior parte degli spazzolini Oral-B. Rimuovono il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale per denti più puliti e gengive più sane.

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