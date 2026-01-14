Amazon, spazzolino elettrico Oral-B crolla di prezzo: sconti fino al 90%

Amazon

Smartphone, smartwatch, televisori, elettrodomestici e cuffie Bluetooth: quella che può sembrare la lista della spesa tech, è in realtà una lista delle categorie di prodotti disponibili in offerta da oggi 14 gennaio su Amazon. C’è veramente di tutto, dallo smartphone premium come il Galaxy S25 Ultra al minimo storico, fino alle cuffie Bluetooth economiche che costano solamente 20 euro. Tra le offerte eccezionali disponibili oggi troviamo anche lo Xiaomi Watch 2 al minimo storico e la lavapavimenti Dyson WashG1 al metà prezzo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto hai sia una breve descrizione tecnica sia il link per accedere alla pagina Amazon. Non perdere questa occasione e approfittane ora.

Amazon, le migliori offerte 14 gennaio

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Tra le migliori promo disponibili oggi per uno smartphone premium. Su Amazon è disponibile il Galaxy S25 Ultra in offerta con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 500 euro . Un telefono unico nel suo genere e dotato di componenti di ultima generazione, a partire dallo s chermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Nella scocca è presente anche la S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale.

Prodotti lowcost

Cuffie wireless. Una delle migliori promo della giornata. Solo per oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie wireless economiche in promo con uno sconto dell’88% e risparmi più di 170 euro su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, hanno un’autonomia fino a 50 ore e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e sono perfette per chi fa attività fisica, essendo anche impermeabili.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra. Occasione speciale per lo smartwatch super resistente di Samsung . Da oggi trovi il Galaxy Watch Ultra in promo al minimo storico con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Un orologio veramente unico nel suo genere e progettato per resistere anche alle situazioni più estreme. Offre funzioni e strumenti unici e monitora costantemente il tuo stato di salute. Un compagno insostituibile da avere sempre al polso.

Smart TV

Fire TV Serie Omni QLED. Occasione imperdibile se sei alla ricerca di un nuovo smart TV e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi il Fire TV Serie Omni QLED prodotto da Amazon con uno schermo da 43 pollici in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 4K, colori realistici e tecnologie come il Dolby Vision IQ che migliorano ulteriormente la qualità dei contenuti video. A bordo trovi il sistema operativo Fire TV, una garanzia quando si tratta di televisori e supporta tutte le principali piattaforme smart. Trovi sempre in offerta anche il modello da 55 pollici.

Elettrodomestici

Eureka J15 Ultra. Il robot aspirapolvere da acquistare oggi. Su Amazon trovi il modello Eureka J15 Ultra in promo con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Grande potenza di aspirazione, lava anche il pavimento e mappa accuratamente l’abitazione utilizzando l’intelligenza artificiale. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Cuffie wireless

Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Se cerchi il massimo della cancellazione del rumore, le cuffie wireless Bose QuietComfort Ultra sono la scelta definitiva e da oggi sono disponibili con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare 150 euro . Disponibili con pagamento in 5 rate a tasso zero . Queste cuffie introducono la tecnologia Bose Immersive Audio , che crea un’esperienza d’ascolto spaziale e realistica. Grazie al sistema CustomTune, il suono viene calibrato automaticamente in base alla forma delle tue orecchie per una qualità audio e una soppressione dei rumori esterni senza precedenti. Si collegano a qualsiasi smartphone.

Igiene orale

Confezione da 2 di Oral-B iO 2. Prendi 2 paghi 1 . Occasione imperdibile sul sito di e-commerce per questa confezione con all’interno due spazzolini elettrici Oral-B iO 2 . Perfetti per una coppia, su Amazon sono disponibili con uno sconto del 58% e risparmi più di 110 euro . Nella confezione anche la custodia da viaggio e il caricatore. Modelli che assicurano ottime prestazioni e da oggi a un prezzo speciale. Pagamento in 5 rate a tasso zero .

