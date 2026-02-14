Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25: sconti fino all'85%

MisterGadget.Tech

Oggi è la Festa degli Innamorati, ma anche un nuovo giorno per fare grandi affari su Amazon. Se siete in ritardo con il regalo da fare al vostro partner, potete approfittare delle ottime promo disponibili da oggi 14 febbraio sul sito di e-commerce. Puoi scegliere tra tantissimi prodotti tech differenti, dai classici smartphone fino agli smartwatch super resistenti. A catturare l’attenzione sono soprattutto i telefoni Samsung, con il Galaxy Z Flip 7 (doppio sconto) e il Galaxy S25 FE (risparmi più di 300 euro) in prima linea. Non sono le uniche offerte shock: trovi anche un PC portatile lowcost con uno sconto che supera i 750 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 14 febbraio

Smartphone

Galaxy Z Flip 7. Offerta lampo per cominciare al meglio la giornata. Solo per pochissimo tempo trovi il Galaxy Z Flip 7 in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e approfitti del minimo storico . Oltre allo sconto fisso del 14% , puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 200 euro e hai un risparmio totale di quasi 400 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero e dilazionare la spesa nel tempo. Le caratteristiche sono quelle di un telefono top: doppio schermo (esterno da 4,1 pollici, interno da 6,9 pollici), processore che assicura prestazioni top, doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno. Design iconico a conchiglia ed è anche super resistente.

in con un che fa il e del . Oltre allo , puoi aggiungere un coupon che ti fa e hai un risparmio totale di quasi 400 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero e dilazionare la spesa nel tempo. Le caratteristiche sono quelle di un telefono top: (esterno da 4,1 pollici, interno da 6,9 pollici), processore che assicura prestazioni top, doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel. La batteria dura per tutto il giorno. Design iconico a conchiglia ed è anche super resistente. Galaxy S25 FE. Altra super offerta per uno smartphone Samsung . Da oggi è disponibile il Galaxy S25 FE con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 300 euro . Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos di ultima generazione prestazionale, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno.

. Da oggi è disponibile il con uno che fa il al e . Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di uno , processore Exynos di ultima generazione prestazionale, con e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x e una batteria che dura per tutto il giorno. iPhone 16e. Anche Apple si iscrive alle offerte per la Festa degli innamorati e da oggi trovi in promo l’ iPhone 16e con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Smartphone con schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic, 128 gigabyte di memoria interna e fotocamera principale Fusion da 48 megapixel . Un’ottima soluzione se vuoi un iPhone e non vuoi spendere cifre esagerate.

l’ con uno che fa il al e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Smartphone con schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A16 Bionic, 128 gigabyte di memoria interna e da . Un’ottima soluzione se vuoi un iPhone e non vuoi spendere cifre esagerate. moto g86. Lo smartphone da acquistare subito se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi su Amazon il moto g86 con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà risparmiando poco più di 170 euro su quello di listino. Telefono medio di gamma che paghi quanto un entry level e assicura prestazioni più che decenti: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni.

Prodotti lowcost

Smart band. Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo activity tracker economico in offerta con uno sconto dell’85% e lo paghi meno di venti euro. Schermo da 1,47 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio dei principali parametri vitali e ti supporta anche negli allenamenti quotidiani. Compatto, leggero e anche impermeabile. La soluzione perfetta se non vuoi uno smartwatch, ma vuoi tenere sotto controllo i passi effettuati e le calorie bruciate.

trovi questo in con uno e lo Schermo da 1,47 pollici ad alta risoluzione, monitoraggio dei principali parametri vitali e ti supporta anche negli allenamenti quotidiani. Compatto, leggero e anche impermeabile. La soluzione perfetta se non vuoi uno smartwatch, ma vuoi tenere sotto controllo i passi effettuati e le calorie bruciate. Caricabatteria universale. Un accessorio che non può mai mancare nello zaino quando sei in viaggio. Parliamo di questa presa con adattatore universale che ti permette di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente . La puoi utilizzare in qualsiasi posto del mondo e non devi preoccuparti di avere il giusto adattato. Oggi è disponibile con uno sconto fisso del 44% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 10% e lo paghi solamente poco più di 10 euro . Utilissimo da avere sempre con sè.

che ti permette di ricaricare fino a . La puoi utilizzare in qualsiasi posto del mondo e non devi preoccuparti di avere il giusto adattato. Oggi è disponibile con uno del a cui un del e lo . Utilissimo da avere sempre con sè. Bilancia pesa persone. Anche la bilancia pesa persone è diventata smart e oggi troviamo un modello economico in promo su Amazon con uno sconto del 55% e la paghi meno di 14 euro. Oltre al peso, mostra altri 13 indici di misurazione tra cui la percentuale di massa grassa, massa magra e il metabolismo basale. Tramite l’app dello smartphone puoi controllare tutti i dati raccolti e vederne l’evoluzione nel tempo. Costa poco e fai un ottimo affare.

Smartwatch

Garmin fenix 7 Pro Solar. Offerta speciale per l’orologio indistruttibile di Garmin. Da oggi il Garmin fenix 7 Pro Solar è disponibile con uno sconto del 32% e il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo con un risparmio netto di poco meno di 250 euro. Orologio realizzato con materiali super resistenti e dotato di una speciale lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. Schermo da 1,3 pollici, monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica grazie a sensori di ultima generazione. Autonomia che può arrivare fino a 21 giorni.

PC portatile

PC portatile lowcost. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo PC portatile, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi questo modello con uno sconto fisso del 73% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 35 euro. Il risparmio totale supera i 750 euro e fai un ottimo affare. Schermo da 14 pollici con processore ad alte prestazione supportato da 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Compatto, leggero, perfetto per lo studio e l’intrattenimento.

Elettrodomestici

Tineco FLOOR ONE i5. Per chi invece non si accontenta di aspirare ma vuole pavimenti igienizzati e brillanti, la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor One i5 Stretch tocca oggi il suo minimo storico con uno sconto del 37% . La particolarità di questo modello “Stretch” risiede nella sua capacità di inclinarsi completamente fino a terra, permettendo di lavare anche sotto i mobili più bassi. Aspira i liquidi e lava contemporaneamente con acqua pulita, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in una sola passata.

e tocca oggi il suo . La particolarità di questo modello “Stretch” risiede nella sua capacità di inclinarsi completamente fino a terra, permettendo di lavare anche sotto i mobili più bassi. Aspira i liquidi e lava contemporaneamente con acqua pulita, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in una sola passata. De’Longhi Rivelia. La macchina per il caffè automatico De’Longhi Rivelia è protagonista di un’ offerta shock che permette di risparmiare ben 270 euro sul prezzo di listino. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, è possibile approfittare del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questa macchina è dotata di un sistema di contenitori per chicchi intercambiabili, che permette di passare da una miscela all’altra con estrema facilità, portando l’esperienza di una caffetteria professionale direttamente sul bancone della tua cucina. Hai la possibilità di preparare fino a 8 bevande differenti.

per il è protagonista di un’ che permette di sul prezzo di listino. Per rendere l’acquisto ancora più leggero, è possibile approfittare del pagamento in . Questa macchina è dotata di un sistema di contenitori per chicchi intercambiabili, che permette di passare da una miscela all’altra con estrema facilità, portando l’esperienza di una caffetteria professionale direttamente sul bancone della tua cucina. Hai la Ferro da stiro Polti Vaporella Express. Il ferro da stiro Polti Vaporella Express è oggi protagonista di un’ottima promo con uno sconto del 52% , vedendo il suo prezzo letteralmente in picchiata. Si tratta di un generatore di vapore ad alte prestazioni, capace di eliminare le pieghe più ostinate con un solo passaggio grazie alla sua tecnologia a riscaldamento rapido. La convenienza è doppia: oltre al taglio di prezzo, Amazon permette di dilazionare l’acquisto in 5 rate a tasso zero , rendendo questo upgrade per la casa accessibile a chiunque voglia dire addio alla fatica del ferro da stiro tradizionale.

, vedendo il suo prezzo letteralmente in picchiata. Si tratta di un generatore di vapore ad alte prestazioni, capace di eliminare le pieghe più ostinate con un solo passaggio grazie alla sua tecnologia a riscaldamento rapido. La convenienza è doppia: oltre al taglio di prezzo, Amazon permette di dilazionare l’acquisto in , rendendo questo upgrade per la casa accessibile a chiunque voglia dire addio alla fatica del ferro da stiro tradizionale. Stufetta elettrica Midea. Con gli ultimi colpi di coda dell’inverno, una soluzione per riscaldare rapidamente piccoli ambienti è sempre preziosa. La stufetta elettrica Midea è attualmente in offerta lampo con uno sconto del 49%, arrivando a costare pochissimo. Nonostante il prezzo mini, questo dispositivo punta tutto sull’efficienza: il suo sistema a basso consumo energetico permette di scaldare la stanza in pochi minuti senza pesare eccessivamente sulla bolletta. È compatta, silenziosa e dotata di sistemi di sicurezza avanzati contro il surriscaldamento, ideale da tenere sotto la scrivania o in bagno.

Fai da te

Trolley porta attrezzi. Per chi ha bisogno di rimettere in ordine il garage o l’officina, questo trolley porta attrezzi è l’occasione del giorno grazie a uno sconto netto del 50% . Attenzione però: le scorte sono limitate e, dato il prezzo dimezzato, è probabile che le unità vadano esaurite in breve tempo. È una soluzione robusta e versatile, dotata di ruote resistenti e diversi compartimenti per organizzare cacciaviti, chiavi e minuterie, permettendovi di trasportare tutto il vostro equipaggiamento con estrema facilità da una stanza all’altra o durante i lavori in giardino. In totale è composto da 699 pezzi ed è progettato per un utilizzo professionale.

è l’occasione del giorno grazie a uno . Attenzione però: le e, dato il prezzo dimezzato, è probabile che le unità vadano esaurite in breve tempo. È una soluzione robusta e versatile, dotata di ruote resistenti e diversi compartimenti per organizzare cacciaviti, chiavi e minuterie, permettendovi di trasportare tutto il vostro equipaggiamento con estrema facilità da una stanza all’altra o durante i lavori in giardino. In totale è ed è progettato per un utilizzo professionale. Trapano battente elettrico Bosch. Il trapano battente Bosch raggiunge oggi il suo minimo storico con uno sconto del 30%. Questo modello unisce una potenza elevata a un’ergonomia studiata per ridurre l’affaticamento durante l’uso. Che dobbiate forare il calcestruzzo o avvitare su legno delicato, la precisione del mandrino e la regolazione elettronica della velocità rendono ogni lavoro rapido e pulito. A questo prezzo, è un investimento destinato a durare anni nella vostra cassetta degli attrezzi.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui