Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S25 e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

Altro giorno e altre offerte speciali su Amazon. Da oggi 14 dicembre trovi in promo prodotti tech da poco usciti sul mercato in promo con sconti mai visti prima e che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro. Non stiamo esagerando: lo dimostrano le offerte disponibili per il Google Pixel 10 Pro XL, per l’iPhone 16e o per il Galaxy S25. Gli smartphone non sono gli unici protagonisti delle promo di oggi: trovi anche smartwatch, prodotti a marchio Amazon ed elettrodomestici per la tua abitazione.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e sono raccolte nella lista qui in basso. Per ognuno hai anche il link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 14 dicembre

Smartphone

Google Pixel 10 Pro XL. Uno s martphone premium a un prezzo mai visto prima . Da oggi trovi il Google Pixel 10 Pro XL in promo con un super sconto del 34% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato: display Super Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che supporta i sistemi di AI più avanzati mai sviluppati da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e un’autonomia prolungata.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Offerta incredibile per queste cuffie Bluetooth lowcost che solo per oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’82% e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno . Si tratta di auricolari wireless che assicurano una buona qualità del suono e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Dotate della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 30 ore. Sono anche impermeabili e li puoi utilizzare mentre ti alleni all’aperto.

che trovi solo oggi su . Questo è disponibile in con un e lo paghi solamente 15 euro. Ti permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte ed è compatibile con qualsiasi modello. Dotato anche di uno schermo che mostra il livello di carica residuo. Switch Bot stazione meteorologica. Un’idea regalo originale per Natale. Da oggi su Amazon trovi questa stazione metereologica smart di SwitchBot in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 30 euro. Si compone di un sensore da posizionare all’esterno della tua abitazione e di un monitor da posizionare all’interno che ti mostra i dati principali come temperatura e umidità. Puoi monitorare i dati anche tramite l’app per lo smartphone.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Polar Ignite 2. Se sei un amante del fitness, questo è lo smartwatch che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Polar Ignite 2 in promo con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Smartwatch progettato per il monitoraggio delle tue attività fisiche grazie ad allenamenti personalizzati e a un controllo in tempo reale dell’attività fisica. Ottieni consigli anche su come recuperare al meglio dopo l’ allenamento . Compatto e leggero da portare al polso.

Smart TV

Xiaomi TV F 65. Lo smart TV più venduto su Amazon nelle ultime settimane. Parliamo dello Xiaomi TV F 65, modello con schermo da 65 pollici che da oggi trovi con uno sconto top del 37% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Qualità delle immagini elevatissima grazie al pannello 4K e sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Modalità Game Boost che porta il refresh rate a 120 Hz mentre stai giocando ai tuoi videogame preferiti. Controllo vocale tramite Alexa. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Cuffie Bluetooth

Beats Studio Buds+. Ecco un’ottima idea regalo per Natale. Da oggi su Amazon trovi le cuffie Bluetooth Beats Studio Buds+ in promo con uno sconto del 60% e al prezzo più basso di sempre. Le paghi meno di 80 euro e fai un super affare. Auricolari true wireless ergonomici e molto comodi da indossare anche per diverse ore. Cancellazione del rumore professionale, microfono incorporato per le videochiamate e sono resistenti al sudore.

Elettrodomestici

LEFANT M3. Promo shock da cogliere al volo. Solo per oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti LEFANT M3 in promo con uno sconto del 73% e risparmi quasi 900 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione e lava alla perfezione il pavimento della tua abitazione. I sensori presenti sulla scocca mappano la tua abitazione e puoi controllare il robot tramite l’app dello smartphone. A questo prezzo è uno dei migliori elettrodomestici per la pulizia che trovi oggi su Amazon.

