Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone: sconti fino all'85%

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Una giornata all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Da oggi 14 aprile troviamo tante promo speciali che ti permettono di fare ottimi affari e di risparmiare centinaia di euro. Ne è un esempio l’iPhone Air: l’ultima versione dello smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro e approfitti del minimo storico. Ottima anche la promo per il Galaxy S26 Ultra: oltre allo sconto di 400 euro presente in pagina, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch dal valore superiore ai 450 euro. Ottima anche la promo per lo Xiaomi Watch 2: con lo sconto del 44% lo paghi praticamente la metà. Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il Lefant M1 con uno sconto del 70% e lo paghi pochissimo.

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Amazon, migliori offerte 14 aprile

Smartphone

iPhone Air (prezzo in picchiata e minimo storico)

Offerta speciale per lo smartphone premium di Apple . L’ iPhone Air , uno dei telefoni più innovativi lanciati negli ultimi anni dall’azienda di Cupertino e caratterizzato da un design super sottile, è disponibile con uno sconto del 25% e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage nella parte frontale. La batteria dura per tutto il giorno.

Offerta speciale per lo di . L’ , uno dei telefoni più innovativi lanciati negli ultimi anni dall’azienda di Cupertino e caratterizzato da un design super sottile, è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage nella parte frontale. La batteria dura per tutto il giorno. Galaxy S26 Ultra (offerta shock e smartwatch in regalo)

Ecco una delle migliori occasioni del giorno che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il nuovo Galaxy S26 Ultra in promo con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: acquistando lo smartphone oggi, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch dal valore commerciale superiore ai 400 euro . Sul Galaxy S26 Ultra c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Ecco una delle del che non devi assolutamente farti scappare. Su Amazon trovi il in con uno che ti fa su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in al utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: acquistando lo smartphone oggi, puoi in il , dal . Sul Galaxy S26 Ultra c’è ben poco da dire: da con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, da che dura per tutto il giorno. Xiaomi 15T (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, ma non vuoi spendere cifre esorbitanti, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi lo Xiaomi 15T in promo con uno sconto del 26% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo di livello professionale. La batteria da 5500 mAh dura per tutto il giorno e supporta la ricarica super rapida.

Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, ma non vuoi spendere cifre esorbitanti, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi lo in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni top, realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo di livello professionale. La dura per tutto il giorno e supporta la ricarica super rapida. Motorola edge 70 (48% di sconto e lo paghi la metà)

Offerta shock per l’ ottimo Motorola edge 70 . Da oggi lo smartphone del brand statunitense è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 48% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Un telefono con pochi rivali in questa fascia di prezzo e dotato di componenti di ultima generazione. Schermo pOLED da 6,67 pollici , processore Snapdragon 7 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie cam sempre da 50 megapixel. La batteria da 4800 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente.

Offerta shock per l’ . Da oggi lo smartphone del brand statunitense è disponibile su con un e su quello di listino. Un telefono con pochi rivali in questa fascia di prezzo e dotato di componenti di ultima generazione. , processore Snapdragon 7 Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie cam sempre da 50 megapixel. La batteria da 4800 mAh dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. Galaxy A56 (prezzo al minimo e affare per tutti)

Se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, da oggi trovi il Galaxy A56 in promo con uno sconto del 28% e approfitti del minimo storico. Il risparmio netto è di circa 110 euro e fai un ottimo affare. Smartphone medio di gamma dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (85% di sconto e costano solo 11 euro)

Ecco l’offerta del giorno che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’85% che fa scendere il prezzo a soli 11 euro. Economiche, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Ecco del che non devi farti scappare. Su Amazon trovi questo di in con un che fa il Economiche, ma con un . Assicurano un suono con bassi profondi e sono dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 60 ore. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Smartwatch lowcost (77% di sconto e costa pochissimo)

Prezzo mini per questo smartwatch lowcost . Da oggi è disponibile con uno sconto del 77% e lo paghi meno di 30 euro. Una soluzione economica che non puoi farti scappare per nessun motivo. Perfetto per la vita di tutti i giorni, è dotato di un display da 1,83 pollici , monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca, più di 120 modalità di allenamento e una batteria che dura per più giorni. Comodo da indossare e perfetto per la vita di tutti i giorni.

per questo . Da oggi è disponibile con uno e lo Una soluzione economica che non puoi farti scappare per nessun motivo. Perfetto per la vita di tutti i giorni, è dotato di un , monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca, più di e una batteria che dura per più giorni. Comodo da indossare e perfetto per la vita di tutti i giorni. Power bank INIU 45W (doppio sconto e prezzo mini)

Un’offerta lampo che non puoi farti sfuggire. Solo per pochissimo trovi il powerbank INIU in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso in pagina, puoi aggiungere un coupon del 49% e il prezzo scende a meno di metà prezzo. Lo paghi solamente 18 euro. Capacità di 20.000 mAh che permette di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte. Dotato anche di un cavo integrato. Compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione, puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

Smartwatch

Xiaomi Watch 2 (44% di sconto e prezzo al minimo)

Tra le migliori promo disponibili da oggi su Amazon per uno smartwatch top di gamma. Parliamo dello Xiaomi Watch 2 , disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 44% e lo paghi praticamente la metà . Il risparmio è quasi di 100 euro e approfitti del minimo storico . Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, più di 160 modalità di allenamento e una batteria che può durare diversi giorni. A bordo è presente il sistema operativo Wear OS con le app Google Maps, Google Wallet e l’assistente vocale.

Tra le migliori promo disponibili da oggi su per uno smartwatch top di gamma. Parliamo dello , disponibile da oggi su con uno e lo . Il risparmio è quasi di 100 euro e approfitti del . Schermo AMOLED da 1,43 pollici con luminosità elevata, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, più di e una batteria che può durare diversi giorni. A bordo è presente il sistema operativo Wear OS con le app Google Maps, Google Wallet e l’assistente vocale. Huawei Watch FIT SE (61% di sconto e prezzo crollato)

Occasione lampo che non puoi assolutamente farti scappare. Da oggi trovi in promo il Huawei Watch FIT SE con uno sconto del 61% che fa crollare il prezzo a meno di 40 euro. Smartwatch compatto con schermo da 1,64 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno, a partire dalla frequenza cardiaca e dai passi effettuati. Monitoraggio della salute, del sonno e tantissime modalità di allenamento supportato. La batteria ha un’autonomia fino a 9 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (34% di sconto e risparmi quasi 300 euro)

L’esperienza del cinema entra nel tuo salotto con un’offerta esclusiva Amazon davvero imperdibile: lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è in sconto del 34%, permettendoti di risparmiare quasi 300 euro. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, ogni immagine risplende con contrasti profondi e colori vivaci, garantendo una qualità visiva superiore sia per i film d’azione che per il gaming di ultima generazione. A bordo è presente il sistema operativo Tizen, una vera sicurezza quando si tratta di interattività e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M1 (70% di sconto e prezzo in picchiata)

Se cerchi un elettrodomestico compatto che ti possa aiutare nelle pulizie domestiche, il Lefant M1 è la scelta ideale: oggi è disponibile con uno sconto del 70% e lo porti a casa a un prezzo inferiore ai 120 euro . È la soluzione perfetta per chi vuole delegare l’aspirazione quotidiana dei pavimenti senza dover investire grandi cifre, garantendo una casa pulita con il minimo sforzo. Mappa efficacemente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone.

Se cerchi un elettrodomestico compatto che ti possa aiutare nelle pulizie domestiche, il è la scelta ideale: oggi è disponibile con uno e lo porti a casa a un . È la soluzione perfetta per chi vuole delegare l’aspirazione quotidiana dei pavimenti senza dover investire grandi cifre, garantendo una casa pulita con il minimo sforzo. Mappa efficacemente tutta l’abitazione e lo puoi controllare tramite l’app dello smartphone. Robot lavavetri Ecovacs W2 Pro (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Dimentica la fatica di pulire vetri e specchi: grazie a questa offerta lampo , il robot Evocacs W2 Pro è tuo con un risparmio di oltre 120 euro e la comodità delle 5 rate a tasso zero . Progettato per pulire in modo preciso e sicuro, assicura una brillantezza senza aloni in tutta la casa, liberandoti di uno dei lavori domestici più fastidiosi. Dotato di 3 ugelli che spurazzano l’acqua e di un sistema di protezione a 10 livelli.

Dimentica la fatica di pulire vetri e specchi: grazie a questa , il è tuo con un e la comodità delle . Progettato per pulire in modo preciso e sicuro, assicura una brillantezza senza aloni in tutta la casa, liberandoti di uno dei lavori domestici più fastidiosi. Dotato di 3 ugelli che spurazzano l’acqua e di un sistema di protezione a 10 livelli. Dyson V11 Advanced (33% di sconto e risparmi 200 euro)

L’aspirapolvere top di gamma Dyson diventa più accessibile grazie allo sconto del 33% che ti permette di risparmiare 200 euro . Questo modello è un punto di riferimento per potenza e tecnologia, capace di adattarsi automaticamente alle diverse superfici e di catturare anche la polvere più invisibile grazie al suo sistema anti-groviglio avanzato. Autonomia fino a 60 minuti.

L’aspirapolvere top di gamma Dyson diventa più accessibile grazie allo che ti permette di . Questo modello è un punto di riferimento per potenza e tecnologia, capace di adattarsi automaticamente alle diverse superfici e di catturare anche la polvere più invisibile grazie al suo sistema anti-groviglio avanzato. Autonomia fino a 60 minuti. Bollitore elettrico Tristar (55% di sconto e costa pochissimo)

Un piccolo elettrodomestico essenziale per la tua cucina che oggi diventa un affare incredibile: con uno sconto del 55%, questo bollitore della Tristar da 1,7 litri costa meno di 15 euro. Ideale per riscaldare rapidamente l’acqua per tè, tisane o per velocizzare la preparazione dei pasti, combina un design semplice a un’ottima capienza.

Prodotti per il fai da te

Utensile multifunzione Greenworks (45% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Il compagno ideale per ogni appassionato di fai-da-te: l ‘utensile multifunzione Greenwork s è in sconto del 45% con pagamento in 3 rate a tasso zero . Grazie alla sua versatilità, ti permette di affrontare una vasta gamma di lavori, dal taglio alla levigatura, offrendoti la libertà del funzionamento a batteria per muoverti ovunque senza l’impaccio dei cavi.

Il compagno ideale per ogni appassionato di fai-da-te: l s è in con pagamento in . Grazie alla sua versatilità, ti permette di affrontare una vasta gamma di lavori, dal taglio alla levigatura, offrendoti la libertà del funzionamento a batteria per muoverti ovunque senza l’impaccio dei cavi. Seghetto alternativo Greenworks (57% di sconto e prezzo in picchiata)

Completiamo il kit per il tuo laboratorio con questo seghetto alternativo sempre della Greenworks, protagonista di uno sconto del 57% e pagabile in 3 rate a tasso zero. Robusto, preciso e maneggevole, è perfetto per tagli sagomati su legno e metallo, garantendo prestazioni professionali con la massima comodità grazie al sistema a batteria.

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