Amazon, macchina caffè De' Longhi il prezzo sprofonda e minimo storico: sconti all'85%

De'Longhi

Manca pochissimo a Ferragosto e le offerte diventano sempre più interessanti su Amazon. Anche oggi troviamo nuove occasioni imperdibili che permettono di fare ottimi affari e di risparmiare centinaia di euro. Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto alcune delle migliori occasioni di oggi e le trovi raccolte qui in basso. Tra le offerte best seller c’è sicuramente la De’Longhi Rivelia che trovi con un super sconto del 38% e il prezzo scende al minimo storico. Imperdibile anche l’iPhone 17 Pro Max che trovi su Amazon con un mega sconto che ti fa risparmiare 150 euro.

Su Amazon "atterrano" anche i nuovi Google Pixel 11 e sono disponibili al lancio con una promo con extra valutazione del tuo usato. Se, invece, ti manca pochissimo per partire quest’estate, ti consigliamo il ventilatore portatile da campeggio: con lo sconto del 56% costa meno di 20 euro. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant M3 Max con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 900 euro. Non perdere altro tempo e approfittane ora,

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Amazon, migliori offerte 14 agosto

Prodotti best seller

De’Longhi Rivelia (38% di sconto e prezzo al minimo)

Prezzo in picchiata su Amazon per la De’Longhi Rivelia , disponibile con il 38% di sconto e un risparmio che supera i 300 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Questa macchina automatica in chicchi si distingue per il sistema Bean Switch , che grazie a due portachicchi intercambiabili da 250 g permette di passare da un aroma all’altro in pochi secondi. Il display full-touch da 3,5 pollici rende intuitiva la personalizzazione delle bevande. La tecnologia LatteCrema Hot garantisce una schiuma di latte ricca e sempre alla temperatura giusta, mentre il macinacaffè regolabile su 13 livelli si adatta a ogni tipo di chicco.

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Tra le promo best seller di oggi è impossibile non citare l’ iPhone 17 Pro Max. Il telefono top di Apple è disponibile in promo con uno sconto di quasi 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Una vera occasione imperdibile per un telefono premium con caratteristiche veramente uniche. Dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Pro Fusion e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice e una batteria che assicura un’autonomia mai vista prima.

Tra le di oggi è impossibile non citare l’ Il telefono top di Apple è disponibile in promo con uno e hai anche la possibilità di il in . Una vera occasione imperdibile per un telefono premium con caratteristiche veramente uniche. Dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Pro Fusion e da per selfie di gruppo più semplice e una batteria che assicura un’autonomia mai vista prima. Galaxy Watch9 (promo esclusiva Amazon)

Offerta disponibile solo su Amazon per il Galaxy Watch9 . L’ultima versione dell’orologio di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto speciale di 50 euro e approfitti del minimo storico . L’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Questa ultima versione è ancora più leggera rispetto alle precedenti e assicura funzioni più avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Fornisce anche utili consigli per migliorare il riposo notturno e analizzi come dormi. Lo puoi indossare in ogni momento della giornata e la batteria dura a lungo.

Offerta disponibile solo su Amazon per il . L’ultima versione dell’orologio di Samsung è disponibile su con uno e del . L’offerta non finisce qui: puoi anche il in . Questa ultima versione è ancora più leggera rispetto alle precedenti e assicura funzioni più avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Fornisce anche utili consigli per migliorare il riposo notturno e analizzi come dormi. Lo puoi indossare in ogni momento della giornata e la batteria dura a lungo. Ventilatore portatile con funzione powerbank (56% di sconto e affare lampo)

Se ti stai preparando per le vacanze estive, ecco l’accessorio che non può mancare nella tua valigia. Solo per oggi trovi questo ventilatore portatile a batteria con mini powerbank incorporato in promo con uno sconto del 56% e costa meno di 20 euro. Dà sollievo contro il caldo feroce di questi giorni e puoi impostare fino a 5 velocità. Dotato anche di un gancio per appenderlo. Utilissimo a casa, ma anche in campeggio.

De’Longhi Rivelia – Perfetto Macchina da Caffè Automati... 492,00 € -38% 799,00 € Risparmi 307,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.356,00 € -9% 1.489,00 € Risparmi 133,00 € Acquista su Amazon MEDION Ventilatore E10 TF (batteria, mini ventilatore USB po... 19,95 € -56% 44,95 € Risparmi 25,00 € Acquista su Amazon Garmin Instinct Crossover, 45mm, Smartwatch GPS, Black 279,99 € -30% 399,99 € Risparmi 120,00 € Acquista su Amazon Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos e controllo vocale... 579,00 € -42% 999,95 € Risparmi 420,95 € Acquista su Amazon Beurer BiteX Day&Night Dopopuntura BR 90, penna termica elet... 24,99 € -17% 29,99 € Risparmi 5,00 € Acquista su Amazon

Smartphone

Gamma Google Pixel 11 (promo lancio Amazon)

Presentati ufficialmente da pochissime ore, e già disponibili su Amazon con una promo speciale . Parliamo dei nuovi Google Pixel 11 , Google Pixel 11 Pro e Google Pixel 11 Pro XL , i tre nuovi dispositivi top di gamma pronti ad aggredire il mercato. E per farlo su Amazon è disponibile una promo speciale: l’extra valutazione del tuo usato . Per il Google Pixel 11, ricevi 200 euro extra se decidi di dare indietro il tuo vecchio telefono, che diventano 300 euro per il Google Pixel 11 Pro. Per la versione XL l’extra valutazione è di 400 euro e, se dai indietro un vecchio Pixel, si aggiungono altri 100 euro di extra valutazione . Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Non perdere questa ottima occasione e ricevi direttamente a casa il tuo Pixel 11 il giorno di lancio.

Presentati ufficialmente da pochissime ore, e già disponibili su Amazon con una . Parliamo dei nuovi , e , i tre nuovi dispositivi top di gamma pronti ad aggredire il mercato. E per farlo su Amazon è disponibile una promo speciale: . Per il Google Pixel 11, ricevi se decidi di dare indietro il tuo vecchio telefono, che diventano per il Google Pixel 11 Pro. Per la l’extra valutazione è di 400 euro e, se dai indietro un vecchio Pixel, si . Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il . Non perdere questa ottima occasione e ricevi direttamente a casa il tuo Pixel 11 il giorno di lancio. Nothing Phone (3) (prezzo al minimo e super affare)

Questo è il telefono che devi acquistare subito se sei alla ricerca di un top di gamma e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il Nothing Phone (3) con un super sconto del 39% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Il design è la particolarità di questo telefono, con la cover posteriore unica sul mercato.

Questo è il telefono che devi acquistare subito se sei alla ricerca di un top di gamma e non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il con un e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di con refresh rate fino a 120 Hz, per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con e per finire una batteria che dura per tutto il giorno. Il design è la particolarità di questo telefono, con la cover posteriore unica sul mercato. Galaxy A56 (offerta lampo e poche scorte rimaste)

Occasione speciale per il Galaxy A56 , telefono medio di gamma di Samsung che trovi in promo al minimo storico. Il merito è dello sconto del 28% che ti fa risparmiare quasi 150 euro su quello di listino e fai un ottimo affare. Un telefono molto affidabile e dotato di una scheda tecnica piuttosto interessante. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per il , telefono medio di gamma di Samsung che trovi in promo al minimo storico. Il merito è dello che ti fa su quello di listino e fai un ottimo affare. Un telefono molto affidabile e dotato di una scheda tecnica piuttosto interessante. con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. moto g77 (offerta esclusiva Amazon)

Scende al minimo storico il prezzo del moto g77, telefono medio di gamma di Motorola e disponibile con una promo esclusiva su Amazon. Grazie allo sconto del 29% il risparmio netto è di poco superiore ai 100 euro. La scheda tecnica è molto interessante: lo schermo pOLED da 6,78 pollici ha anche il refresh rate fino a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 6400 che supporta tutte le principali applicazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e un’ottima batteria da 5100 mAh. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Smartwatch

Garmin Instinct Crossover (scorte limitate e minimo storico)

Le scorte del Garmin Instinct Crossover stanno per esaurirsi: con il 30% di sconto è il momento giusto per approfittarne. Si tratta di uno smartwatch ibrido unico nel suo genere, che unisce lancette analogiche luminescenti a un display digitale ad alta risoluzione, per offrire l’eleganza di un orologio classico senza rinunciare alle funzionalità smart. Costruito secondo lo standard militare statunitense per resistenza termica e agli urti, con impermeabilità 10 ATM, garantisce fino a 28 giorni di autonomia in modalità smartwatch. La tecnologia RevoDrive mantiene le lancette sempre precise anche dopo impatti, mentre il monitoraggio della salute 24 ore su 24 include frequenza cardiaca, stress, respirazione e qualità del sonno. Non manca Garmin Pay per i pagamenti contactless direttamente dal polso.

Smart TV & Soundbar

Smart TV Samsung Crystal da 43 pollici (30% di sconto e prezzo minimo)

Ottima promo per lo smart TV Samsung Crystal da 43 pollici. Con la promo lampo di Amazon di oggi lo trovi con uno sconto del 30% e il risparmio netto è di 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Pannello con risoluzione 4K, processore Crystal 4K per colori realistici, audio di ottima qualità e sistema operativo Tizen che è una vera garanzia grazie al supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming.

Ottima promo per lo Con la promo lampo di Amazon di oggi lo trovi con uno e il su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Pannello con risoluzione 4K, processore Crystal 4K per colori realistici, audio di ottima qualità e sistema operativo Tizen che è una vera garanzia grazie al supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming. Bose Smart Ultra (42% di sconto e prezzo crollato)

La soundbar Bose Smart Ultra scende del 42% su Amazon, con un risparmio di 420 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Integra 9 altoparlanti totali, di cui due rivolti verso l’alto, che grazie alla tecnologia Dolby Atmos separano dialoghi ed effetti sonori posizionandoli in diversi punti della stanza. Per i contenuti non originariamente in Dolby Atmos interviene la tecnologia proprietaria TrueSpace, che ricrea comunque una sensazione di suono spaziale a 360°. La modalità A.I. Dialogue Mode bilancia automaticamente voce e audio surround, mentre la calibrazione ADAPTiQ ottimizza il suono in base alla stanza. Completano la dotazione connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2 e Chromecast, con collegamento HDMI eARC per un controllo centralizzato.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (85% di sconto e costano pochissimo)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste cuffie lowcost disponibili con un mega sconto dell’85% e il p rezzo scende a meno di 12 euro . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste disponibili con un e il p . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy. Dopopuntura Beurer BiteX Day&Night (38% di sconto e affare immediato)

Il dopopuntura Beurer BiteX Day&Night è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e lo paghi pochissimo. Solo per oggi lo trovi a meno di 25 euro ed è il più venduto su Amazon nella sua categoria. Un dopopuntura elettrico che cura istantaneamente i pizzichi di zanzare, api e di tantissimi altri insetti senza l’utilizzo di medicinali. Dotata anche di un piccola luce che illumina direttamente la zona colpita in modo da poterlo utilizzare anche quando c’è poca luce.

Elettrodomestici

Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi 900 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 71% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 5%. Il robot vanta una potenza di aspirazione elevatissima , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e doppio mop rotante con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione all-in-one gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a 45°C e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a 210 minuti di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq.

Doppio sconto su per il Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 71% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 5%. Il robot vanta una , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello e con sollevamento automatico sui tappeti. La stazione all-in-one gestisce da sola autosvuotamento, lavaggio dei panni con acqua calda a e asciugatura, mentre la batteria garantisce fino a di autonomia, per coprire superfici fino a 220 mq. Ecovacs X12 Omnicyclone (super sconto e 5 rate a tasso zero)

L’ Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone scende del 38% su Amazon con un risparmio di 550 euro, e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La vera innovazione è la stazione OmniCyclone senza sacco , che grazie al sistema PureCyclone 2.0 elimina la necessità di acquistare sacchetti di ricambio. Il motore ad alta coppia genera una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa , mentre la tecnologia FocusJet rileva automaticamente le macchie secche e attiva uno spruzzo mirato per scioglierle. Il rullo OZMO Roller 3.0 , lungo 27 cm, raddoppia l’efficienza di pulizia in modalità solo mocio, sollevandosi completamente sui tappeti.

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Minimo storico su Amazon per il robot da cucina Ufesa TotalChef RK7 , disponibile con il 55% di sconto . Il motore da 2000W e le 30 funzioni disponibili coprono ogni esigenza in cucina: cucinare, emulsionare, grattugiare, soffriggere, friggere, cuocere a vapore, tritare, impastare, montare e persino preparare yogurt. Lo schermo touch da 7 pollici con connessione Wi-Fi ti guida passo dopo passo in oltre 150 ricette interattive , mentre la bilancia integrata di precisione permette di pesare gli ingredienti direttamente nella caraffa. Le 12 velocità regolabili più funzione Turbo , il timer fino a 90 minuti e il controllo della temperatura garantiscono la massima precisione in ogni preparazione. La caraffa da 4,5 litri , lavabile in lavastoviglie, completa il robot da cucina.

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Offerta lampo su Amazon per l’asciugatrice Candy Smart Pro. Grazie allo sconto del 42% il risparmio supera i 200 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La pompa di calore in classe A++ consuma pochissima energia permettendo di usarla anche in contemporanea con la lavatrice senza far saltare la corrente. Offre una serie completa di cicli rapidi da 30 a 90 minuti, con la funzione Kilo Detector che regola automaticamente durata e consumi in base al peso reale del bucato. Grazie all’app hOn, connessa via Wi-Fi e Bluetooth, è possibile controllare l’asciugatrice da remoto e scaricare oltre 20 cicli aggiuntivi.

Lettore e-book

Kindle Scribe (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il Kindle Scribe è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 31% che ti fa risparmiare 150 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Carta E INK da 10,2 pollici, con risoluzione di 300 ppi e trattamento antiriflesso, garantisce un’esperienza di lettura nitida in ogni condizione di luce, grazie anche alla luce frontale regolabile. Nella confezione è inclusa la Penna Premium, che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo, con la quale è possibile prendere appunti, sottolineare testi e persino scrivere direttamente sulle pagine dei libri grazie alla funzione Active Canvas. Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale tramite intelligenza artificiale e inviate via email con pochi tocchi.

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