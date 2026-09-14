Amazon, tornano le offerte da Black Friday: sconti fino all'80%

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Inizia una nuova settimana e Amazon la inaugura con tante offerte da Black Friday che ti permettono di fare grandissimi affari e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più ricercati dagli utenti. Questa è anche la settimana dei nuovi prodotti Apple e li trovi già disponibili su Amazon: dall’iPhone 18 Pro alle AirPods 5, li puoi pre-ordinare approfittando del prezzo al minimo garantito e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non sono le uniche offerte shock della settimana: trovi anche l’iPhone 17 Pro Max al minimo storico e risparmi quasi 300 euro, mentre se vuoi spendere di meno c’è il moto g67 con un ottimo sconto del 30%.

Per la pulizia della tua abitazione, invece, trovi il robot aspirapolvere iRobot con un mega sconto del 61% e approfitti di un vero errore di prezzo. Le scorte sono limitate, quindi ti conviene approfittarne ora. Per il caffè del mattino, invece, c’è la macchine da caffè De’Longhi Stilosa con uno sconto del 35% e costa meno di 100 euro.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

iPhone 17 Pro Max (prezzo al minimo e super occasione)

Prezzo speciale per l’ iPhone 17 Pro Max . Ultimissimi giorni per approfittare degli sconti di Amazon che permettono di risparmiare ben 300 euro sull’acquisto dello smartphone premium di Apple. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono che basa la propria scheda tecnica su un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera ProFusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria dura per tutto il giorno.

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Occasione della settimana che non devi farti sfuggire. Su Amazon trovi il robot aspirapolvere Lefant M210P con uno sconto del 70% e il prezzo scende a meno di 90 euro. Non a caso è il più venduto del momento su Amazon. Un elettrodomestico dalle dimensioni compatte, ma con un buona potenza di aspirazione. Sottile, passa sotto qualsiasi mobile e letti bassi. Mappa l’abitazione con ottima cura e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Nuovi prodotti Apple

iPhone 18 Pro (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

I nuovi iPhone 18 Pro sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già pre-ordinare sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " prezzo minimo garantito " e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo processore A20 Pro per prestazioni ancora più elevate, tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato.

I nuovi sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " " e hai anche la possibilità di il in Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: con per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo per prestazioni ancora più elevate, con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato. iPhone 18 Pro Max (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

Fa il suo debutto anche l’ iPhone 18 Pro Max , la versione extra large del nuovo telefono Apple. Su Amazon lo trovi già disponibile con la garanzia della prenotazione al prezzo minimo garantito e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . La scheda tecnica è molto simile al fratello "minore": display Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro progettato appositamente per l’AI, tripla fotocamera posteriore Fusion e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno

Fa il suo debutto anche l’ , la versione extra large del nuovo telefono Apple. Su Amazon lo trovi già disponibile con la garanzia della e la possibilità di il in . La scheda tecnica è molto simile al fratello "minore": display Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, progettato appositamente per l’AI, tripla fotocamera posteriore Fusion e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno AirPods 5 (novità e preordine Amazon)

Novità anche per quanto riguarda le cuffie. Apple ha presentato le nuove AirPods 5, la versione "lowcost" delle sue cuffie top di gamma. Con questo nuovo modello l’azienda di Cupertino porta la cancellazione del rumore su tutta la gamma e la qualità dell’audio resta di livello altissimo. Non manca l’audio spaziale personalizzato per un suono surround. Acquistandole oggi approfitti della "Prenotazione al prezzo minimo garantito" e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le ricevi direttamente a casa il 18 settembre 2026.

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.299,00 € -13% 1.489,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon iPhone 18 Pro 256 GB: – Nero 1.489,00 € Acquista su Amazon Lefant M210P Robot Aspirapolvere Ultra Sottile 7,8cm Anti-Gr... 89,98 € -70% 299,99 € Risparmi 210,01 € Acquista su Amazon Motorola moto g67 (8/256GB, Fotocamera 50MP+8MP+flicker sens... 229,90 € -30% 329,00 € Risparmi 99,10 € Acquista su Amazon Haier Smart TV 43" QLED 4K UHD, Google TV, HDR10 299,99 € -25% 399,00 € Risparmi 99,01 € Acquista su Amazon Cellularline Power Bank 5000 mAh con USB-C In/Out + 2 Porte ... 8,99 € -40% 14,95 € Risparmi 5,96 € Acquista su Amazon iRobot Roomba 105 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, 7... 154,00 € -61% 399,00 € Risparmi 245,00 € Acquista su Amazon De'Longhi EC260.BK Macchina da Caffè Per Polvere o in Ciald... 99,90 € -35% 153,99 € Risparmi 54,09 € Acquista su Amazon

Smartphone

POCO F9 Pro (offerta lancio e risparmi 200 euro)

Novità su Amazon con il POCO F9 Pro , telefono di fascia altissima uscito sul mercato da poche settimane. Grazie alla promo lancio di oggi lo trovi con uno sconto di 200 euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 1 2 rate a tasso zero che rende l’acquisto più accessibile. Il telefono è dotato delle migliori componenti del momento: schermo immersivo da 6,59 pollici con refresh rate fino a 185 Hz per un utilizzo super fluido, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel e per finire un’ottima batteria da 6330 mAh con supporto alla ricarica rapida.

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Super occasione per il Galaxy A57 , smartphone che si posiziona nella fascia intermedia tra i medio e i top di gamma. Grazie alla promo di oggi è disponibile con uno sconto del 29% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di quasi 130 euro . Dotato di un ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.

Super occasione per il , smartphone che si posiziona nella fascia intermedia tra i medio e i top di gamma. Grazie alla promo di oggi è disponibile con uno e il scende al con un di . Dotato di un ottimo display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy. moto g67 (30% di sconto e risparmi 100 euro)

Altro ottimo telefono medio di gamma con cui difficilmente avrai problemi. Parliamo del moto g67 che troviamo su Amazon con uno sconto del 30% e il risparmio netto è di 100 euro . Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un telefono di livello assoluto dotato di schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Affidabile e con un’interfaccia utente con poche personalizzazioni che lo rende anche molto fluido.

Altro ottimo telefono medio di gamma con cui difficilmente avrai problemi. Parliamo del che troviamo su con uno e il è di . Disponibile anche il utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un telefono di livello assoluto dotato di da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Affidabile e con un’interfaccia utente con poche personalizzazioni che lo rende anche molto fluido. moto g06 (costa pochissimo)

L’offerta che non devi farti scappare se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Da oggi trovi il moto g06 con uno sconto del 24% e il prezzo scende a meno di 130 euro, una cifra abbordabile per tutti. Il prezzo non devi ingannare: il moto g06 è un ottimo dispositivo e lo si intuisce dal display ampio da 6,88 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek, mentre nella parte posteriore è presente una fotocamera da ben 50 megapixel. La batteria da 5200 mAh dura per tutto il giorno ed è una garanzia.

Smartwatch

Apple Watch SE 3 (sconto lampo e super affare)

La versione lowcost dello smartwatch Apple è disponibile su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 50 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Orologio per la vita di tutti i giorni dotato di un display ampio, funzioni essenziali per la salute e un’autonomia che dura per tutto il giorno.

La versione lowcost dello smartwatch Apple è disponibile su Amazon con uno che ti fa su quello di listino e lo puoi anche in . Orologio per la vita di tutti i giorni dotato di un display ampio, funzioni essenziali per la salute e un’autonomia che dura per tutto il giorno. Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che non devi farti scappare. Su Amazon trovi lo Xiaomi Smart Band 10 con uno sconto del 35% e il prezzo scende a soli 35 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotato di un display ampio che mostra tutte le info più importanti e sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Supporta più di 150 modalità di allenamento e la batteria ha una durata che arriva fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Haier da 43 pollici (sconto 100 euro e DAZN in regalo)

Doppia promo per lo smart TV Haier da 43 pollici . Oltre allo sconto del 25% che trovi in pagina e che ti fa risparmiare 100 euro, ricevi anche l’abbonamento di 3 mesi a DAZN Full dal valore di 140,97 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K, immagini con ottimi colori e sistema operativo Android TV che supporta migliaia di applicazioni, tra cui tutte quelle per lo streaming video.

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Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43", 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Prodotti lowcost

Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Ottima occasione per questa cassa Bluetooth economica che da oggi trovi in promo con un doppio sconto speciale. Oltre a quello fisso del 69% , puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% e il prezzo scende a soli 30 euro . Assicura una buona qualità del sonno e ha bassi molto profondi. L’autonomia arriva fino a 25 ore e si accoppia facilmente con qualsiasi smartphone o computer. Essendo impermeabile è perfetta per le attività all’aperto con amici.

Ottima occasione per questa che da oggi trovi in promo con un doppio sconto speciale. Oltre a quello , puoi aggiungere un che ti fa un e il . Assicura una buona qualità del sonno e ha bassi molto profondi. L’autonomia arriva fino a 25 ore e si accoppia facilmente con qualsiasi smartphone o computer. Essendo impermeabile è perfetta per le attività all’aperto con amici. Powerbank Cellularline (40% di sconto e costa meno di 9 euro)

Ecco un’occasione lampo che non devi farti scappare. Questa settimana su Amazon trovi il powerbank Cellularline con una capacità di 5000 mAh in promo con uno sconto del 40% e il p rezzo scende a meno di 9 euro. Un prezzo alla portata di tutti per un accessorio insostituibile che permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Compatibile con tutti gli smartphone sul mercato.

Ecco un’occasione lampo che non devi farti scappare. Questa settimana su Amazon trovi il con una di in con uno e il p Un prezzo alla portata di tutti per un accessorio insostituibile che permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Compatibile con tutti gli smartphone sul mercato. Mini proiettore 4K (54% di sconto e prezzo in picchiata)

Sconto speciale per questo mini proiettore che trasforma il salotto della tua abitazione in un cinema privato. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 54% e il prezzo scende a meno di 60 euro. Lo puoi collegare facilmente tramite HDMI oppure allo smartphone e al laptop. Assicura immagini in alta definizione e grazie alle app Android che puoi installare puoi scegliere ogni sera quale film vedere.

Elettrodomestici

iRobot Roomba 105 Combo (61% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata su Amazon per il robot aspirapolvere iRobot Roomba 105 Combo , disponibile con il 61% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il sistema di pulizia a 4 fasi combina un’aspirazione potenziata fino a 70 volte rispetto ai modelli entry-level, una spazzola perimetrale, una spazzola multi-superficie e un panno in microfibra lavabile e riutilizzabile per gestire anche i liquidi. La navigazione ClearView LiDAR mappa la casa in soli 10 minuti, anche su più piani, mentre è possibile scegliere tra 3 modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio, oppure entrambe insieme. Il robot evita automaticamente i tappeti durante il lavaggio grazie al rilevamento intelligente delle superfici, e la funzione SmartScrub raddoppia l’intensità di sfregamento nelle aree più trafficate.

Prezzo in picchiata su Amazon per il robot aspirapolvere , disponibile con il e la possibilità di il in . Il sistema di pulizia a combina un’aspirazione potenziata fino a 70 volte rispetto ai modelli entry-level, una spazzola perimetrale, una spazzola multi-superficie e un panno in microfibra lavabile e riutilizzabile per gestire anche i liquidi. La navigazione mappa la casa in soli 10 minuti, anche su più piani, mentre è possibile scegliere tra 3 modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio, oppure entrambe insieme. Il robot durante il lavaggio grazie al rilevamento intelligente delle superfici, e la funzione SmartScrub raddoppia l’intensità di sfregamento nelle aree più trafficate. Ninja CREAMi (36% di sconto e prezzo al minimo)

La gelatiera Ninja CREAMi scende del 36% su Amazon, con un risparmio di 90 euro sul prezzo di listino. Grazie all’innovativa tecnologia Creamify , trasforma in pochi minuti basi congelate in gelato, sorbetto e dessert dalla consistenza incredibilmente cremosa, proprio come appena fatto in gelateria. I 7 programmi automatici (gelato, gelato artigianale, sorbetto, smoothie bowl, gelato light, frappè e Mix-In) coprono ogni tipo di dessert, con la possibilità di scegliere ricette classiche, light, senza lattosio, vegane o keto. La funzione Mix-In distribuisce automaticamente e uniformemente ingredienti extra come gocce di cioccolato, nocciole o biscotti sbriciolati, per un risultato personalizzato in grado di competere con qualsiasi gelato acquistato al banco. Basta preparare la base, congelarla nel cestello dedicato e lasciare che la macchina faccia il resto.

La su Amazon, con un risparmio di 90 euro sul prezzo di listino. Grazie all’innovativa tecnologia , trasforma in pochi minuti basi congelate in gelato, sorbetto e dessert dalla consistenza incredibilmente cremosa, proprio come appena fatto in gelateria. I (gelato, gelato artigianale, sorbetto, smoothie bowl, gelato light, frappè e Mix-In) coprono ogni tipo di dessert, con la possibilità di scegliere ricette classiche, light, senza lattosio, vegane o keto. La funzione distribuisce automaticamente e uniformemente ingredienti extra come gocce di cioccolato, nocciole o biscotti sbriciolati, per un risultato personalizzato in grado di competere con qualsiasi gelato acquistato al banco. Basta preparare la base, congelarla nel cestello dedicato e lasciare che la macchina faccia il resto. De’Longhi Stilosa (costa meno di 100 euro e 5 rate a tasso zero)

La De’Longhi Stilosa , macchina da caffè manuale entry-level, scende del 35% su Amazon, restando sotto i 100 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una pressione a 15 bar per un espresso dal ricco aroma e dalla crema color nocciola, funziona sia con caffè macinato che con cialde E.S.E. , ha un serbatoio estraibile da 1 litro e un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato a piacere. Compatta e perfetta per la tua abitazione.

La , macchina da caffè manuale entry-level, su restando sotto i 100 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di una per un espresso dal ricco aroma e dalla crema color nocciola, funziona sia con , ha un e un montalatte manuale per preparare cappuccini e latte macchiato a piacere. Compatta e perfetta per la tua abitazione. Tostapane Philips (43% di sconto e costa meno di 40 euro)

Il tostapane Philips Conscious Collection è in offerta su Amazon con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 40 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Compatto e a 2 fessure, con una potenza di 830W, offre 8 impostazioni di doratura per un toast sempre come piace, mentre il meccanismo autocentrante posiziona ogni fetta al centro per una tostatura uniforme su entrambi i lati, indipendentemente dallo spessore del pane. Non mancano le funzioni di scongelamento e riscaldamento, oltre al vassoio raccoglibriciole rimovibile per una pulizia semplice e rapida.

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