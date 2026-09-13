Amazon, i nuovi iPhone 18 Pro al prezzo minimo garantito e sconti all'85%

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Una domenica all’insegna delle grandi offerte Amazon. Anche oggi hai la possibilità di fare ottimi affari e di risparmiare centinaia di euro sul meglio della tecnologia. Ad esempio, sulla piattaforma di e-commerce hanno fatto il loro debutto i nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max e li puoi già pre-ordinare approfittando del prezzo minimo garantito e della possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Restando in tema smartphone, trovi in offerta anche l’iPhone 17 Pro Max con uno sconto di quasi 300 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione irripetibile da non farsi sfuggire. Per chi vuole spendere poco c’è il moto g67 con un prezzo speciale e costa veramente poco.

Occasione da non farsi scappare anche per lo smart TV LG OLED di ultima generazione: lo sconto del 53% fa scendere il prezzo a meno di metà prezzo e risparmi quasi 1000 euro. Per la pulizia della casa, invece, trovi il robot aspirapolvere iRobot Roomba 105 Combo con uno sconto del 61% e il prezzo sprofonda. Ottimo prezzo anche per la lavapavimenti Tineco: 47% di sconto e la paghi praticamente la metà.

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Amazon, migliori offerte 13 settembre

Novità Apple

iPhone 18 Pro (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

I nuovi iPhone 18 Pro sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già pre-ordinare sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " prezzo minimo garantito " e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo processore A20 Pro per prestazioni ancora più elevate, tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato.

I nuovi sono finalmente arrivati su Amazon e li puoi già sulla piattaforma di e-commerce. Su Amazon li trovi al " " e hai anche la possibilità di il in Acquistandoli oggi li ricevi direttamente a casa. Disponibili in tutte le colorazioni disponibili. Le caratteristiche sono uniche: con per refresh rate fino a 120 Hz, nuovo per prestazioni ancora più elevate, con sensore Fusion principale ad apertura variabile e tanta autonomia in più rispetto al passato. iPhone 18 Pro Max (prezzo minimo garantito e 12 rate a tasso zero)

Fa il suo debutto anche l’iPhone 18 Pro Max, la versione extra large del nuovo telefono Apple. Su Amazon lo trovi già disponibile con la garanzia della prenotazione al prezzo minimo garantito e la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La scheda tecnica è molto simile al fratello "minore": display Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, processore A20 Pro progettato appositamente per l’AI, tripla fotocamera posteriore Fusion e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno

Prodotti bestseller

iPhone 17 Pro Max (minimo storico e prezzo in picchiata)

Trovare un iPhone di ultima generazione in offerta con uno sconto del 20% non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo è necessario approfittarne il prima possibile. È quello che accade oggi con l’ iPhone 17 Pro Max disponibile su Amazon con uno sconto del 20% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un display ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e zoom ottico fino a 8x e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Trovare un iPhone di ultima generazione in con uno non è una cosa da tutti i giorni e per questo motivo è necessario approfittarne il prima possibile. È quello che accade oggi con l’ disponibile su Amazon con uno sconto del 20% e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, con sensori da 48 megapixel e e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Tineco Floor ONE S5 (47% di sconto e costa la metà)

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi la lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor ONE S5 in promo con uno sconto del 47% e risparmi ben 160 euro su quello di listino . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e la paghi praticamente quanto un caffè al giorno. Non a caso è la più venduta della sua categoria su Amazon. Aspira e lava contemporaneamente, si adatta a qualsiasi pavimento e assicura ottimi risultati. Progettata per scivolare lungo i battiscopa. Il sensore intelligente brevettato Tineco iLoop rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua di conseguenza, migliorando sia l’efficienza di pulizia che il tempo di funzionamento della batteria.

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi la e in con uno e . Hai anche la possibilità di dilazionare il in e la paghi praticamente quanto un caffè al giorno. Non a caso è la della sua categoria su Amazon. Aspira e lava contemporaneamente, si adatta a qualsiasi pavimento e assicura ottimi risultati. Progettata per scivolare lungo i battiscopa. Il rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione, la velocità del rullo e i livelli dell’acqua di conseguenza, migliorando sia l’efficienza di pulizia che il tempo di funzionamento della batteria. iRobot Roomba 105 Combo (61% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata su Amazon per il robot aspirapolvere iRobot Roomba 105 Combo, disponibile con il 61% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il sistema di pulizia a 4 fasi combina un’aspirazione potenziata fino a 70 volte rispetto ai modelli entry-level, una spazzola perimetrale, una spazzola multi-superficie e un panno in microfibra lavabile e riutilizzabile per gestire anche i liquidi. La navigazione ClearView LiDAR mappa la casa in soli 10 minuti, anche su più piani, mentre è possibile scegliere tra 3 modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio, oppure entrambe insieme. Il robot evita automaticamente i tappeti durante il lavaggio grazie al rilevamento intelligente delle superfici, e la funzione SmartScrub raddoppia l’intensità di sfregamento nelle aree più trafficate.

iPhone 18 Pro 256 GB: – Nero 1.489,00 € Acquista su Amazon iPhone 18 Pro Max 2 TB: – Borgogna 3.139,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino... 1.195,00 € -20% 1.489,00 € Risparmi 294,00 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 48 Pollici, Serie G6S 2026 Smart TV 4K - OLED... 845,00 € -53% 1.799,00 € Risparmi 954,00 € Acquista su Amazon Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streamin... 38,99 € -54% 84,99 € Risparmi 46,00 € Acquista su Amazon iRobot Roomba 105 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, 7... 154,00 € -61% 399,00 € Risparmi 245,00 € Acquista su Amazon Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, L... 179,00 € -47% 339,00 € Risparmi 160,00 € Acquista su Amazon

Smartphone

Galaxy S25 (36% di sconto e risparmi più di 300 euro)

Prezzo speciale per il Galaxy S25 . Lo smartphone di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 36% e risparmi più di 300 euro su quello consigliato. Il risparmio netto supera di poco i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen4 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Se non vuoi un telefono dalle dimensioni extra-large, il Galaxy S25 è quello che fa per te.

per il . Lo smartphone di Samsung è disponibile con un e su quello consigliato. Il risparmio netto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Se non vuoi un telefono dalle dimensioni extra-large, il Galaxy S25 è quello che fa per te. Google Pixel 10 Pro (32% di sconto e risparmi 350 euro)

Ottima soluzione se sei alla ricerca di un telefono top ma non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 10 Pro con uno sconto del 32% e il risparmio netto è di 350 euro su quello di listino. Puoi anche dividere la spesa in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Telefono di fascia alta dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle 24 ore.

Ottima soluzione se sei alla ricerca di un telefono top ma non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon trovi il con uno e il su quello di listino. Puoi anche la a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Telefono di fascia alta dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle 24 ore. moto g67 (offerta lampo e super sconto)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il moto g67. Da oggi su Amazon lo trovi con uno sconto del 30% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio netto di 100 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e fare un super affare. Lo smartphone è dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

per il Da oggi su Amazon lo trovi con uno e il con un Puoi anche dilazionare il pagamento in e fare un super affare. Lo smartphone è dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. moto g06 (costa pochissimo)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Su Amazon trovi il moto g06 con uno sconto che fa scendere il prezzo sotto i 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un telefono dotato di un display da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Helio G81 che supporta tutte le principali applicazioni, fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

Smartwatch

Amazfit Balance (43% di sconto e super affare)

Lo smartwatch per chi vuole tenere sotto controllo il proprio benessere psico-fisico. Da oggi su Amazon trovi l’Amazfit Balance in promo con uno sconto del 43% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartwatch dotato di uno schermo ampio che mostra tutte le informazioni più importanti, supporta più di 150 modalità di allenamento e hai accesso anche a un fitness coach che ti suggerisce cosa fare per migliorare. Dotato anche del monitoraggio della salute avanzato e del sonno. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI 48 pollici (il più venduto e prezzo in picchiata)

L’offerta è veramente eccezionale. Da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG OLED evo AI da 48 pollici di ultima generazione in offerta con un mega sconto del 53% e lo paghi meno della metà, con un risparmio netto che sfiora i 1000 euro. Non a caso al momento è il più venduto su Amazon nella sua categoria. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Pannello da 48 pollici con risoluzione 4K e neri assoluti, processore α11 Gen3 che assicura immagini perfette con qualsiasi contenuto, refresh rate che può arrivare fino a 165 Hz con sistema operativo web OS che supporta qualsiasi applicazione di streaming. Dotato anche del supporto dell’intelligenza artificiale per la ricerca di film e serie TV da vedere.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost (85% di sconto e costano pochissimo)

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste cuffie lowcost disponibili con un mega sconto dell’85% e il p rezzo scende a meno di 12 euro . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy.

Tra le migliori offerte del giorno troviamo queste disponibili con un e il p . Il prezzo non deve trarre in inganno, la qualità audio è di livello elevato ed è dotata anche di quattro microfoni per effettuare chiamate nitide. Cancellazione del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. A questo prezzo sono delle best-buy. Fire TV Stick 4K Plus (54% di sconto e prezzo al minimo)

Su Amazon trovi ancora scontato il Fire TV Stick 4K Plus, la chiavetta multimediale che rende più intelligente il tuo televisore. Grazie allo sconto del 54% il prezzo scende al minimo storico di quest’ultimo periodo e lo paghi solamente 38,99 euro. Anche per questo modello è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero e la consegna è immediata. Supporta il Wi-Fi 6 per uno streaming senza problemi e puoi vedere i tuoi programmi preferiti con la miglior risoluzione possibile. Con Alexa+ trovi le serie TV più velocemente e hai accesso al nuovo assistente personale di Amazon. Telecomando con Alexa integrata per un controllo ancora più semplificato del tuo televisore e dei dispositivi smart presenti in casa.

Elettrodomestici

Ecovacs X12 OMNYCUCLONE (risparmi 500 euro e 12 rate a tasso zero)

Il robot aspirapolvere top di gamma Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone scende del 36% su Amazon con un risparmio di 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La vera innovazione è la stazione OmniCyclone senza sacco , che grazie al sistema PureCyclone 2.0 elimina la necessità di acquistare sacchetti di ricambio. Il motore brushless genera una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa , mentre la tecnologia FocusJet rileva automaticamente le macchie secche e attiva uno spruzzo mirato per scioglierle. Il rullo OZMO Roller 3.0 raddoppia l’efficienza di pulizia in modalità solo mocio, sollevandosi completamente sui tappeti. L’assistente AI Agent YIKO pianifica autonomamente le pulizie analizzando abitudini e ambiente domestico.

Il robot aspirapolvere top di gamma Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone su con un e hai anche la possibilità di il La vera innovazione è la stazione , che grazie al sistema PureCyclone 2.0 elimina la necessità di acquistare sacchetti di ricambio. Il motore brushless genera una potenza di aspirazione fino a , mentre la tecnologia rileva automaticamente le macchie secche e attiva uno spruzzo mirato per scioglierle. Il rullo raddoppia l’efficienza di pulizia in modalità solo mocio, sollevandosi completamente sui tappeti. L’assistente AI pianifica autonomamente le pulizie analizzando abitudini e ambiente domestico. Dyson V10 Konical (prezzo al minimo storico)

Torna al minimo storico su Amazon l’aspirapolvere Dyson V10 Konical grazie allo sconto del 24% che ti fa risparmiare 120 euro e approfitti del minimo storico. Grand potenza di aspirazione, mentre la spazzola conica districante evita che capelli lunghi e peli di animali si aggroviglino attorno al rullo, mentre il sistema di illuminazione verde rivela la polvere invisibile anche sui pavimenti apparentemente puliti. La batteria garantisce fino a 60 minuti di autonomia , rimuovendo il 50% di polvere in più con una sola ricarica, ed è intercambiabile per un’autonomia ancora maggiore. Il sistema di filtrazione HEPA a 5 stadi completamente sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,1 micron.

Torna al su Amazon l’aspirapolvere grazie allo che ti fa e approfitti del minimo storico. Grand potenza di aspirazione, mentre la spazzola conica districante evita che capelli lunghi e peli di animali si aggroviglino attorno al rullo, mentre il sistema di rivela la polvere invisibile anche sui pavimenti apparentemente puliti. La batteria garantisce fino a , rimuovendo il 50% di polvere in più con una sola ricarica, ed è per un’autonomia ancora maggiore. Il sistema di filtrazione HEPA a 5 stadi completamente sigillato cattura il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,1 micron. Friggitrice ad aria Severin Pizza & More (56% di sconto e costa meno della metà)

Il forno per pizza Severin Pizza&More dimezza abbondantemente il suo prezzo su Amazon grazie al 56% di sconto . Il display digitale integrato e la temperatura regolabile da 40°C a 400°C permettono di sfornare una pizza perfetta in meno di 5 minuti, adattandosi a diversi stili, dalla napoletana all’americana. Nella dotazione trovi anche una pietra refrattaria e una piastra in ghisa per grigliare, mentre la porta a triplo vetro garantisce un ottimo isolamento del calore durante la cottura. Non è solo un forno per pizza: grazie al cestello incluso e al programma dedicato, funziona anche come friggitrice ad aria , con 15 programmi automatici per bistecche, patatine, pollo e verdure.

Il dimezza abbondantemente il suo prezzo su Amazon . Il display digitale integrato e la temperatura regolabile da permettono di sfornare una pizza perfetta in meno di 5 minuti, adattandosi a diversi stili, dalla napoletana all’americana. Nella dotazione trovi anche una e una piastra in ghisa per grigliare, mentre la porta a garantisce un ottimo isolamento del calore durante la cottura. Non è solo un forno per pizza: grazie al cestello incluso e al programma dedicato, funziona anche come , con per bistecche, patatine, pollo e verdure. Ecovacs Ultramarine P1 (offerta lampo)

Il primo robot piscina di Ecovacs, l’Ultramarine P1, scende del 27% su Amazon con un risparmio di 150 euro. Il sistema di aspirazione UltraPure raggiunge una portata fino a 18 m³/h, mentre le 4 spazzole a rullo smuovono lo sporco aderente su fondo, pareti e linea di galleggiamento. Il doppio filtro trattiene prima i detriti più grandi, poi le particelle fini fino a 3 micron, per un’acqua sempre limpida. La navigazione SmartNavi, con sensore IMU ad alta precisione, pianifica percorsi a S per il fondo e a N per pareti e linea acqua, raggiungendo fino al 99% di copertura senza sovrapposizioni inutili.

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