Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'80%: le offerte di oggi

I nuovi iPhone 17 sono arrivati su Amazon e sono già disponibili. Scopri anche le altre offerte del giorno, con la macchina per il caffè De'Longhi a prezzo stracciato

Amazon

La novità più grande di questo fine settimana su Amazon è l’arrivo della nuova gamma di iPhone 17. Sul sito di e-commerce è possibile pre-ordinare i nuovi smartphone Apple approfittando anche del prezzo minimo garantito. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per acquistare l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro, l’iPhone 17 Pro Max oppure la novità assoluta dell’iPhone Air, l’iPhone più sottile di sempre. Di certo le offerte e le novità non finiscono qui. Ad esempio il lancio del nuovo smartphone Apple ha fatto scendere il prezzo dell’iPhone 16 Plus al minimo storico e risparmi più di 200 euro. Ottime offerta anche smartwatch, PC portatile (MacBook Air al minimo storico con la promo Back To School) ed elettrodomestici, come la macchina per il caffè De’Longhi a prezzo stracciato.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto alcune delle migliori promo di oggi e sono raccolte qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e approfittare di una delle tante offerte lampo di Amazon. Approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 13 settembre

Gamma iPhone 17

iPhone 17. iPhone 17 è stato appena presentato ed è già pronto per essere pre-ordinato su Amazon con la garanzia di risparmiare grazie alla prenotazione con prezzo minimo garantito. Acquistandolo oggi lo riceverai a casa il giorno di lancio al prezzo più basso di tutto il web. Rispetto al modello precedente, l’iPhone 17 si rinnova in tutte le sue componenti. Più grande con lo schermo da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion per il refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità che tocca un picco di 3000 nit. Doppia fotocamera posteriore con doppio sensore Fusion da 48 megapixel (principale e ultra-grandangolare), fotocamera frontale da 18 megapixel. Il tutto accompagnato dal nuovo processore A19.

è stato appena presentato ed è già pronto per essere con la grazie alla Acquistandolo oggi lo riceverai a casa il giorno di lancio al prezzo più basso di tutto il web. Rispetto al modello precedente, l’iPhone 17 si rinnova in tutte le sue componenti. Più grande con lo da con per il refresh rate fino a 120 Hz. Luminosità che tocca un picco di 3000 nit. Doppia fotocamera posteriore con doppio sensore Fusion da 48 megapixel (principale e ultra-grandangolare), fotocamera frontale da 18 megapixel. Il tutto accompagnato dal nuovo iPhone 17 Pro. Disponibile anche il nuovo iPhone 17 Pro. Le condizioni d’acquisto sono identiche a quelle precedenti e lo ricevi a casa dal 19 settembre. Tra le novità tecniche, troviamo una maggiore protezione con il vetro Ceramic Shield che lo rende ancora più resistente agli urti, alle cadute e ai graffi. Sistema di fotocamere Pro evoluto con teleobiettivo da 48 megapixel e zoom con qualità ottica fino a 8x. Fotocamera frontale da 18 megapixel per selfie perfetti. Potenza assicurata dal processore A19 Pro raffreddato a vapore e che assicura prestazioni fulminee.

Le condizioni d’acquisto sono identiche a quelle precedenti e lo ricevi a casa dal 19 settembre. Tra le novità tecniche, troviamo una maggiore protezione con il vetro Ceramic Shield che lo rende ancora più resistente agli urti, alle cadute e ai graffi. con e zoom con qualità ottica fino a 8x. Fotocamera frontale da 18 megapixel per selfie perfetti. Potenza assicurata dal raffreddato a vapore e che assicura prestazioni fulminee. iPhone 17 Pro Max. Arriva su Amazon anche la versione extra large dell’iPhone 17 Pro. Condivide con il fratello “minore” gran parte della scheda tecnica, con le uniche differenze che riguardano la grandezza dello schermo (da 6,9 pollici su questo modello) e della batteria (autonomia mai vista prima su un iPhone). Telefono pensato per chi ci lavora e per i content creator.

che riguardano la (da 6,9 pollici su questo modello) e della batteria (autonomia mai vista prima su un iPhone). Telefono pensato per chi ci lavora e per i content creator. iPhone 17 Air. L’iPhone più sottile di sempre. Seguendo l’esempio di Samsung, anche Apple ha dato vita a un iPhone super sottile. L’iPhone Air è dotato del potente chip A19 Pro e di un display da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion che assicura la massima fluidità. Fotocameta Fusion 2 in 1 da 48 megapixel dotata anche di teleobiettivo 2x e una batteria che dura per tutto il giorno. La novità più interessante dell’anno.

Smartphone

iPhone 16 Plus. Come capita spesso nel mondo della tecnologia, al lancio di un nuovo modello coincide un super sconto per quello già sul mercato. Ed è normale, quindi, trovare l’ iPhone 16 Plus al prezzo più basso di sempre su Amazon grazie allo sconto superiore ai 200 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple, e doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel. Batteria che assicura una grande autonomia.

al su grazie allo . Lo puoi anche . Schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple, e doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel. Batteria che assicura una grande autonomia. Galaxy A26. Per chi è alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo trovi il Galaxy A26 a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 38% lo paghi meno di 200 euro e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos di ultima generazione, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna espandibile con una microSD. Tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Per finire una batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno.

Gadget lowcost

Dopopuntura Beurer. Altra promo di fine stagione da non farsi sfuggire. Su Amazon trovi il dopopuntura Beurer in promo con uno sconto del 52% e costa meno di 15 eur o. Non usa additivi chimici ma basta posizionare la piastra riscaldante in ceramica sulla puntura e selezionare uno dei programmi disponibili. Nel giro di pochissimi secondi allevierà il prurito, gonfiore o bruciore.

da non farsi sfuggire. Su Amazon trovi il in con e o. Non usa additivi chimici ma basta posizionare la piastra riscaldante in ceramica sulla puntura e selezionare uno dei programmi disponibili. Nel giro di pochissimi secondi allevierà il prurito, gonfiore o bruciore. Cassa Bluetooth. Saldi di fine estate per questa cassa Bluetooth portatile impermeabile. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 50% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 4 euro. Ottima qualità del suono, bassi profondi, autonomia fino a 24 ore e si collega a qualsiasi smartphone. Ideale per feste, viaggi e camminate all’aperto.

Smartwatch

Xiaomi Mi Watch. Lo smartwatch da acquistare oggi. Su Amazon trovi lo Xiaomi Mi Watch in promo con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 60 euro. Un prezzo stracciato per un orologio completo e che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Monitora costantemente i tuoi parametri vitali e supporta più di 110 modalità di allenamento. Invia anche consigli su come riposare al meglio e la batteria ha una durata fino a 15 giorni. Affare da non farsi scappare.

Computer&Tablet

MacBook Air 13″. Sprofonda ulteriormente il prezzo del MacBook Air da 13 pollici . Con la promo Back to School oggi lo trovi con uno sconto del 28% e risparmi ben 350 euro per la versione con schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Notebook tra i migliori in questa fascia di prezzo e con cui puoi veramente fare di tutto, dal lavoro allo studio. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

. Con la oggi lo trovi con uno e per la versione con schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Notebook tra i migliori in questa fascia di prezzo e con cui puoi veramente fare di tutto, dal lavoro allo studio. Puoi anche Galaxy Tab S11 Ultra. Offerta lampo per il nuovo tablet premium di Samsung. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy Tab S11 Ultra con uno sconto di quasi 200 euro e al prezzo più basso di sempre. Un tablet che definirlo tale è riduttivo: schermo Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici, processore ultra-prestazionale, batteria a lunga durata e hai a disposizione tanti strumenti AI che ti semplificano la vita, soprattutto nel mondo del lavoro. Infatti, collegando una tastiera e un mouse lo puoi utilizzare proprio come se fosse un PC. Trovi integrata anche la utilissima S Pen.

Elettrodomestici

Macchina caffè De’Longhi. La macchina per il caffè De’Longhi è in offerta con uno sconto del 37% a cui puoi aggiungere il codice sconto “IT15Y” per risparmiare altri 15 euro , raggiungendo il suo minimo storico . Con il suo design compatto e la possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde, questa macchina ti permette di preparare un espresso perfetto ogni volta. La sua facilità d’uso e la tecnologia di riscaldamento rapido la rendono un’aggiunta pratica ed efficiente per la tua cucina.

è in offerta con uno sconto del a cui puoi aggiungere il codice sconto per risparmiare altri , raggiungendo il suo . Con il suo design compatto e la possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde, questa macchina ti permette di preparare un espresso perfetto ogni volta. La sua facilità d’uso e la tecnologia di riscaldamento rapido la rendono un’aggiunta pratica ed efficiente per la tua cucina. roborock Q7 L5+. Per la pulizia della tua abitazione trovi in offerta il robot aspirapolvere con stazione per lo svuotamento automatico roborock Q7 L5+. Da oggi è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi ben 120 euro su quello consigliato. Dotato di una grande potenza di aspirazione e di spazzole anti-groviglio. Lo puoi utilizzare su qualsiasi superficie e ha una modalità ad hoc per i tappeti. Perfetto per la tua abitazione.

il con Da oggi è disponibile con uno e su quello consigliato. Dotato di una grande potenza di aspirazione e di spazzole anti-groviglio. Lo puoi utilizzare su qualsiasi superficie e ha una modalità ad hoc per i tappeti. Perfetto per la tua abitazione. Lavasciuga Candy Smart Pro. Prezzo mai visto prima per la lavasciuga Candy Smart Pro Slim con cestello da 6 chilogrammi in fase di lavaggio e di 4 chilogrammi per l’asciugatura. Su Amazon la trovi con uno sconto del 51% e risparmi più di 350 euro. Puoi anche pagarla a rate a tasso zero con Cofidis . Programmi rapidi e che si prendono cura dei tessuti dei tuoi vestiti. La puoi controllare da remoto tramite l’app hOn per lo smartphone.

con cestello da 6 chilogrammi in fase di lavaggio e di 4 chilogrammi per l’asciugatura. Su Amazon la trovi con uno e Puoi anche . Programmi rapidi e che si prendono cura dei tessuti dei tuoi vestiti. La puoi controllare da remoto tramite l’app hOn per lo smartphone. Stufetta elettrica Midea. Il caldo non sembra voler arretrare, ma tra qualche settimana entreremo nell’autunno e le temperature diventeranno più rigide. Per farsi trovare pronti, ecco l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile in promo la stufetta elettrica Midea con uno sconto del 38% e costa veramente poco. Stufetta a baso consumo con termoventilatore e che riscalda l’abitazione in poco tempo. Facile da controllare grazie al telecomando presente nella confezione.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui