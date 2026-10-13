Amazon, prezzo in picchiata per il Galaxy Z Flip8 e prodotti con sconti fino all'85%

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Le occasioni non mancano nemmeno oggi su Amazon. Il sito di e-commerce ci riserva offerte con sconti shock che permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti differenti. Non si tratta di un’esagerazione e basta vedere l’ottima offerta disponibile per il Galaxy Z Flip 8: con lo sconto del 48% disponibile oggi lo paghi quasi la metà e risparmi quasi 700 euro su quello di listino. Restando in tema di telefoni top di gamma, c’è il Google Pixel 11 Pro con uno sconto che ti fa risparmiare 200 euro ed è un vero best-buy. Passando agli smartwatch, troviamo il Garmin Forerunner 55 con uno sconto del 30% e il prezzo sprofonda.

Se sei alla ricerca di uno smart TV, invece, trovi l’Hisense MiniLed da 55 pollici di ultima generazione con un mega sconto di 350 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Concludiamo con gli elettrodomestici: il robot aspirapolvere Lefant M210 Omni è disponibile con un doppio sconto e lo paghi meno della metà.

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Amazon, migliori offerte 13 ottobre

Smartphone

Galaxy Z Flip 8 (48% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra le migliori promo del giorno per chi è alla ricerca di un telefono top. Parliamo del Galaxy Z Flip 8 , ultima versione dello smartphone pieghevole con design a conchiglia di Samsung. Grazie allo sconto lampo del 48% disponibile sul sito di e-commerce approfitti di un prezzo imperdibile e lo paghi quasi la metà. Lo smartphone si caratterizza per un doppio display, processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni fulminee, doppia fotocamera esterna professionale e fotocamera interna per i selfie. Lo schermo esterno ti permette di interagire facilmente con le app che utilizzi maggiormente.

Tra le migliori promo del giorno per chi è alla ricerca di un telefono top. Parliamo del , ultima versione dello con design a conchiglia di Samsung. Grazie allo disponibile sul sito di e-commerce approfitti di un prezzo imperdibile e lo paghi quasi la metà. Lo smartphone si caratterizza per un doppio display, processore Exynos di ultima generazione che assicura prestazioni fulminee, professionale e fotocamera interna per i selfie. Lo schermo esterno ti permette di interagire facilmente con le app che utilizzi maggiormente. Google Pixel 11 Pro (sconto di 200 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta speciale per lo smartphone premium di Google uscito sul mercato da pochissimi mesi. Da oggi lo trovi in promo con uno sconto di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: schermo Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate elevato, processore Tensor G6 progettato per le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria a lunga durata.

Offerta speciale per lo uscito sul mercato da pochissimi mesi. Da oggi lo trovi in promo con uno e hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire: con refresh rate elevato, processore Tensor G6 progettato per le funzioni AI avanzate, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria a lunga durata. Galaxy A57 (29% di sconto e fai un super affare)

Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi il Galaxy A57 con uno sconto del 29% e il risparmio è di poco superiore ai 150 euro. Un telefono con prestazioni elevate grazie alle componenti scelte da Samsung: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Un’ottima occasione per acquistare un vero telefono top di gamma.

Se sei alla ricerca di un telefono top e non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi il con uno e il Un telefono con prestazioni elevate grazie alle componenti scelte da Samsung: con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, con sensore principale da 50 megapixel e una che dura per tutto il giorno. Un’ottima occasione per acquistare un vero telefono top di gamma. Google Pixel 10a (7 anni di aggiornamenti e super affare)

Una validissima alternativa ai top di gamma. Parliamo del Google Pixel 10a , telefono medio di gamma disponibile da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 26% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti per 7 anni.

Una validissima alternativa ai top di gamma. Parliamo del , telefono medio di gamma disponibile da oggi in offerta su Amazon con uno e hai anche la possibilità di il in . Lo smartphone è dotato di un ad alta risoluzione, che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera professionale e una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti per 7 anni. Honor 600 SMART (costa pochissimo e maxi batteria)

L’Honor 600 SMART abbina a una maxi batteria un prezzo davvero speciale e lo vai a pagare meno di 180 euro. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,87 pollici ad alta risoluzione e molto fluido nell’utilizzo quotidiano, processore Snapdragon che assicura buone prestazioni, fotocamera da 50 megapixel e per finire la mega batteria da 7700 mAh che può durare fino a tre giorni.

Samsung Galaxy Z Flip 8 256GB GRAPHITE 718,00 € -48% 1.379,00 € Risparmi 661,00 € Acquista su Amazon Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android sbloccato - Nero ... 934,03 € -22% 1.199,00 € Risparmi 264,97 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 11,98 € -85% 79,00 € Risparmi 67,02 € Acquista su Amazon Garmin Forerunner 55, 42mm. Smartwatch GPS per la Corsa, Bla... 119,00 € -30% 169,99 € Risparmi 50,99 € Acquista su Amazon Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 55" 4K 55E8S 499,90 € -41% 849,00 € Risparmi 349,10 € Acquista su Amazon roborock F25 Steam Set Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore ... 379,00 € -37% 599,00 € Risparmi 220,00 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85%: un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

per le economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85%: un prezzo che sembra un errore. Il garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i assicurano un suono profondo. rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a tra auricolari e custodia. Certificazione contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari. Booster avviamento auto (doppio sconto e costa poco)

Il booster NACKEO per avviare l’auto ha un doppio sconto: oltre a quello fisso 41% puoi aggiungere un coupon del 19%, e lo paghi circa la metà. On accessorio che in auto può togliere dai guai. L’avviatore eroga fino a 8.000 A di picco e fa ripartire in pochi secondi auto, moto e furgoni a benzina e diesel. Include anche un compressore con 4 modalità preimpostate e arresto automatico alla pressione impostata per gonfiare pneumatici, bici e palloni. Il display LCD, la torcia LED con funzione SOS e l’uscita USB che lo trasforma in power bank completano un kit d’emergenza compatto da tenere nel bagagliaio

Smartwatch

Apple Watch SE 3 (sconto IVA e prodotto best-seller)

L’ Apple Watch SE 3 è il più venduto su Amazon e con lo sconto IVA diventa ancora più conveniente. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Retina è luminoso e mostra tutte le info di cui hai bisogno. Il chip S10 gestisce Siri on-device e i gesti Double Tap e scatto del polso, mentre il sensore cardiaco e il sensore di temperatura tengono sotto controllo salute, sonno e allenamenti. Resiste fino a 50 metri .

L’ è il su e con lo diventa ancora più conveniente. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display è luminoso e mostra tutte le info di cui hai bisogno. Il gestisce e i gesti e scatto del polso, mentre il e il tengono sotto controllo salute, sonno e allenamenti. Resiste fino a . Garmin Forerunner 55 (30% di sconto e super affare)

Il Garmin Forerunner 55 cala del 30% su Amazon, un prezzo in picchiata per uno dei running watch più apprezzati. Il GPS (con GLONASS e Galileo) misura passo e distanza, e il cardiofrequenzimetro al polso mostra le zone cardio. L’orologio calcola il VO2 max e il tempo di recupero, propone allenamenti quotidiani personalizzati e ha i piani di Garmin Coach per 5K, 10K e mezza maratona. L’autonomia arriva a 2 settimane con un utilizzo normale.

Smart TV

Smart TV Hisense MiniLED da 55 pollici (risparmi 350 euro e 5 rate a tasso zero)

Un televisore con pannello Mini LED da 55 pollici a meno di 500 euro ? Con il 41% di sconto il televisore Hisense 55E8S fa risparmiare 350 euro, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello Hi-QLED Mini LED 4K offre neri profondi e luminosità elevata, mentre i 144 Hz nativi con VRR, ALLM e FreeSync sono pensati per i gamer. Il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ adatta l’immagine alla luce della stanza, e l’audio Devialet 2.1 con subwoofer dà un suono pieno senza soundbar. La piattaforma VIDAA offre oltre 1.000 app e puoi scegliere ogni sera un programma differente da vedere.

Un televisore con a ? Con il il televisore Hisense 55E8S fa risparmiare 350 euro, e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello Hi-QLED Mini LED 4K offre neri profondi e luminosità elevata, mentre i con sono pensati per i gamer. Il supporto a Dolby Vision IQ e HDR10+ adatta l’immagine alla luce della stanza, e l’audio Devialet 2.1 con subwoofer dà un suono pieno senza soundbar. La piattaforma offre oltre e puoi scegliere ogni sera un programma differente da vedere. Smart TV Samsung MiniLED da 50 pollici (27% di sconto e prezzo al minimo)

Lo smart TV Samsung Mini LED da 50 pollici è in offerta con uno sconto del 27% che fa risparmiare 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. La retroilluminazione Mini LED controlla la luce con precisione, mentre il processore 4K fa l’upscaling dei contenuti HD. La tecnologia Pure Spectrum Color offre colori naturali con HDR10+. Con Vision AI e controllo vocale, il televisore si adatta a ciò che guardi, e il Gaming Hub dà accesso ai giochi in streaming senza console. Con il sistema operativo Tizen puoi vedere tutto quello che vuoi.

PC portatile

Lenovo IdeaPad Slim 3 (offerta lampo e risparmi 250 euro)

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 costa 250 euro meno del prezzo di listino, con il 31% di sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Il processore Snapdragon X è pensato per l’efficienza, ed è reattivo nel lavoro quotidiano e consuma poca energia. Pensato per l’utilizzo con gli strumenti AI in locale, mentre lo schermo IPS da 15" è nitido e sottile. Con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB (con Windows 11 preinstallato) si avvia in fretta e gestisce navigazione, documenti, videochiamate e streaming. Un notebook leggero e silenzioso per studio, smart working e uso quotidiano.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M210 Omni (doppio sconto e costa meno della metà)

Lo sconto del 53% più il coupon da 30 euro fa risparmiare 360 euro sul Lefant M210 Omni, un robot compatto con stazione per pulirsi da solo. Compatto e con dimensioni che gli permettono di passare sotto letti e divani. Aspira da una bocchetta senza spazzola e anti-groviglio , e lava con un rullo sempre bagnato con acqua pulita. La stazione All-in-One ricarica l’acqua, scarica quella sporca, lava il rullo e lo asciuga, mentre il contenitore da 800 ml e i 130 minuti di autonomia coprono la casa.

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La Kenwood Chef XL è la planetaria da cucina più desiderata, e con il 37% di sconto e le 5 rate a tasso zero diventa un vero affare. Il motore da 1.200 W a controllo digitale usa solo la potenza necessaria e lavora anche impasti di pane e pizza, mentre la ciotola in acciaio inox da 6,7 litri gestisce fino a 16 albumi o torte per molte persone. Il movimento planetario e la regolazione elettronica della velocità con funzione Pulse garantiscono risultati uniformi. Sono inclusi gancio impastatore, frusta K e frusta a filo , più il paraschizzi, e oltre 25 accessori opzionali (sfogliatrice, tritacarne, gelato) la trasformano in un robot completo.

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Con il 37% di sconto, il roborock F25 Steam Set fa r isparmiare 220 euro ed è pagabile in 5 rate a tasso zero . La tecnologia VaporFlow genera vapore fino a 180°C che scioglie grasso, macchie secche e residui appiccicosi, mentre l’ aspirazione da 25.000 Pa e il sistema JawScrapers evitano i grovigli. Il design FlatReach 2.0 si piega fino a 180° e arriva sotto letti e divani, mentre la luce blu rivela la polvere nascosta. L’autopulizia a vapore e l’asciugatura ad aria calda mantengono il rullo igienico. La batteria assciura un’autonomia fino a 80 minuti.

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Super occasione per la lavatrice Hotpoint Ariston con cestello da 12 kg. Grazie alla promo Amazon disponibile oggi approfitti di uno sconto del 32% e puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero. La capacità extra large è perfetta per famiglie numerose e per piumoni e coperte, mentre il motore Inverter è silenzioso, duraturo ed efficiente. FabricCare protegge i tessuti, ColorCare i colori, e PetHair Care elimina i peli di animali da vestiti e coperte, mentre la funzione Vapore igienizza e riduce le pieghe. Il display digitale XL, i 15 programmi (compreso un rapido da 14 minuti) e la partenza differita la rendono comoda.

Come vedere gratis Roma – Real Madrid di Champions League

Finita la pausa per le Nazionali, tornano anche le grandi sfide della Champions League. Mercoledì 14 ottobre alle ore 21:00 la Roma affronta il Real Madrid di Josè Mourinho, in uno dei big match della seconda giornata. Partita trasmessa in esclusiva da Prime Video e disponibile per tutti gli abbonati. Se ancora non lo sei, puoi abbonarti oggi e approfittare della prova gratuita di trenta giorni senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Non perdere tempo e approfittane subito cliccando su questo link.

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