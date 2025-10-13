Amazon, smartphone Samsung a prezzo stracciato e sconti al 90%: le offerte di oggi

Samsung newsroom

Inizia una nuova settimana e su Amazon come sempre troviamo nuove offerte da cogliere al volo. Da oggi 13 ottobre è possibile grandissimi affari sul sito di e-commerce risparmiando anche centinaia di euro. Ad esempio, trovi i nuovi Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro in promo con un triplo sconto fa crollare il prezzo al minimo storico e li paghi praticamente la metà. Non finisce qui: ricevi in regalo anche un prodotto Xiaomi dal valore di 130-150 euro. Trovi ottime promo anche per gli smartwatch, gli elettrodomestici e per pochissimi giorni anche per i prodotti a marchio Amazon, come ad esempio i Fire TV Stick.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbero terminare da un momento all’altro. E per alcuni prodotti hai anche la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte del 13 ottobre

Smartphone

Xiaomi 15T. Continua l’ottima offerta per il nuovissimo smartphone top di gamma di Xiaomi. Oggi trovi lo Xiaomi 15T con un triplo sconto che ti fa risparmiare quasi 300 euro (oltre a quello fisso puoi aggiungere due coupon sconto presenti in pagina). L’offerta non finisce qui: ricevi in regalo la stampante portatile Xiaomi Photo Printer Pro dal valore di quasi 130 euro . Se sei iscritto a Prime Student hai diritto a uno sconto aggiuntivo di 50 euro. Schermo AMOLED da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, sistema di fotocamere professionali realizzate da Leica e una batteria da 5500mAh che dura fino a due giorni.

Xiaomi 15T Pro. Ottima offerta anche per lo Xiaomi 15T Pro. Lo smartphone premium è disponibile con un triplo sconto che ti fa risparmiare più di 300 euro (oltre a quello fisso, in pagina trovi due buoni sconti da applicare) e ricevi in regalo lo Xiaomi Watch S4, smartwatch dal valore commerciale di quasi 150 euro. Per gli iscritti a Prime Student è disponibile con uno sconto extra di 100 euro. Scheda tecnica da smartphone premium: schermo AMOLED da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek Dimesnity 9400+, sistema di fotocamere professionale con teleobiettivo da 50 megapixel e teleobiettivo 5x, batteria da 5500mAh.

Galaxy A56. Prezzo al minimo storico per il Galaxy A56. Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Smartphone medio di gamma, ma dotato di un componenti da top di gamma, come ad esempio lo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Nella parte posteriore trovi anche una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e per chiudere una batteria da 5000mAh con ricarica rapida che dura per tutto il giorno.

per il Lo smartphone top di Samsung è disponibile su con uno e su quello di listino. Smartphone medio di gamma, ma dotato di un componenti da top di gamma, come ad esempio lo con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Nella parte posteriore trovi anche una tripla fotocamera con e per chiudere una batteria da 5000mAh con ricarica rapida che dura per tutto il giorno. moto g05. Per chi vuole spendere pochissimo, ecco l’offerta da non farsi sfuggire. Su Amazon è disponibile il moto g05 con uno sconto del 43% e lo paghi meno di 80 euro. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo ampio e con risoluzione FHD, ottime prestazioni grazie al processore integrato e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria dura fino a due giorni. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre allo sconto fisso del 47%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 30%. Il prezzo finale è inferiore ai 6 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone duo o più unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 20%.

Cassa Bluetooth. Prezzo stracciato per questa cassa Bluetooth economica. Solo per oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 67% e la paghi meno di 20 euro. Perfetta per le feste con i tuoi amici, assicura una qualità del suono elevato e si collega con qualsiasi smartphone o computer. Bassi potenti ed è anche impermeabile. Una promo da non farsi assolutamente sfuggire.

Cuffie lowcost. Occasione imperdibile per questo paio di cuffie economiche. Solo per oggi le trovi con uno sconto dell'88% e risparmi centinaia di euro su quello consigliato. Auricolari Bleutooth che si collegano con qualsiasi smartphone e che assicura una buona qualità del suono. Li puoi utilizzare anche mentre ti alleni essendo impermeabili. Autonomia fino a 50 ore.

Fire TV Stick

Fire TV Stick HD. Da oggi su Amazon il Fire TV Stick HD è disponibile a un prezzo di 23,99 euro grazie allo sconto del 47%. Questa chiavetta multimediale è adatta a tutti coloro che hanno un vecchio televisore e lo vogliono rendere smart spendendo pochissimo. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Stick 4K. L'ultima versione del Fire TV Stick 4K è uno dei dispositivi più acquistasti su Amazon. Il dispositivo è ideale per chi uno smart TV già ce l'ha, ma vuole donargli i super poteri. La chiavetta multimediale permette di installare tutte le applicazioni che vuoi e dà accesso anche a funzioni speciali, come la possibilità di gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 49% e la paghi solamente 35,99

è uno dei Il dispositivo è ideale per chi uno smart TV già ce l’ha, ma vuole donargli i super poteri. La chiavetta multimediale permette di installare tutte le applicazioni che vuoi e dà accesso anche a funzioni speciali, come la possibilità di gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Su Amazon è in offerta con uno e la Fire TV Stick 4K Max. Per chi vuole tempi di caricamento della app fulminei. Il Fire Tv Stick 4K Max è disponibile con uno sconto esagerato del 40% e lo paghi solamente 47,99 euro. La chiavetta multimediale assicura prestazioni superiori: apertura lampo delle applicazioni e grazie al supporto al Wi-Fi 6E non avrai problemi con lo streaming delle tue serie TV preferite. Alexa integrata e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Smartwatch

Garmin Forerunner 55. Un super affare per il Garmin Forerunner 55, in offerta con uno sconto del 30%. Questo orologio da corsa con GPS è perfetto per chi è agli inizi o per i runner che cercano un dispositivo affidabile e intuitivo. Offre funzioni avanzate come il tracciamento del passo, la stima del tempo di recupero e allenamenti personalizzati suggeriti, aiutandoti a migliorare le tue performance. La batteria assicura un’autonomia fino a 7-10 giorni.

Action camera

DJI Osmo Action 4 Combo. L’action cam DJI Osmo Action 4 Combo Standard è in offerta con uno sconto del 34% e il suo minimo storico. Puoi pagarla in5 rate a tasso zero. Questa action cam, la più venduta su Amazon nella sua categoria, è l’ideale per registrare video in 4K ad alta risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un sensore da 1/1.3 pollici e un design robusto e impermeabile, è perfetta per l’avventura e le riprese dinamiche.

Elettrodomestici

Lavasciuga Electrolux DualCare 700. Non perdere questa occasione per la tua lavanderia: la lavasciuga Electrolux DualCare 700 è in sconto del 36%, permettendoti di risparmiare ben 380 euro. Offre un cestello da 10 chilogrammi in lavaggio e 6 chilogrammi in asciugatura, perfetta per le famiglie. La tecnologia DualCare adatta temperatura e movimenti del cestello a seconda del carico, garantendo la cura ottimale di ogni tessuto.

Nespresso Inissia. La più venduta su Amazon in questi ultimi giorni. La macchina per il caffè Nepresso Inissia è disponibile con uno sconto del 24% e approfitti di un super sconto. Inoltre, ricevi in regalo anche le capsule per il caffè Nespresso. Una macchina perfetta per la vita di tutti i giorni e facilissima da utilizzare. Design compatto, è l'ideale per l'ufficio o per la tua abitazione. Oltre al caffè, puoi preparare tante altre bevande calde.

