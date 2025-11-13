Amazon, Galaxy S25 prezzo in picchiata e sconti incredibili: le migliori offerte di oggi

MIsterGadget.Tech

Su Amazon è sempre possibile fare degli ottimi affari grazie alle promo lampo giornaliere che permettono di risparmiare anche centinaia di euro su tanti prodotti differenti. E non è un caso che anche oggi 13 novembre sul sito sono disponibili offerte sui migliori dispositivi tech del momento, a partire dagli smartphone, come ad esempio il Galaxy S25 Ultra che trovi con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre. Non è l’unica grande offerta del giorno: se sei alla ricerca di uno smart TV economico trovi il Fire TV Serie 2 a un prezzo stracciato.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ognuna trovi una breve descrizione tecnica e il link per accedere alla pagina prodotto. Non perdere queste opportunità.

Amazon, migliori offerte 13 novembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Offerta shock per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare a rate con Cofidis . Sullo smartphone c’è ben poco da dire, è uno dei migliori sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Caratteristica unica la presenza della S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale. Sempre in offerta c’è anche la versione da 1 terabyte: da oggi lo trovi con uno sconto del 35% e risparmi più di 700 euro . Hai a disposizione anche il pagamento in 5 rate a tasso zero.

per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo con uno che ti fa su quello di listino. E lo puoi anche con . Sullo smartphone c’è ben poco da dire, è uno dei migliori sul mercato. da con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. con e doppio teleobiettivo. Caratteristica unica la presenza della S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale. Sempre in offerta c’è anche la versione da 1 terabyte: da oggi lo trovi con uno e . Hai a disposizione anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Xiaomi 15 Ultra. Altra occasione shock disponibile solamente oggi. Su Amazon è disponibile lo Xiaomi 15 Ultra in offerta con uno sconto esagerato del 33% che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Si tratta di uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato grazie alla collaborazione con Leica. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera: sensore principale da 50 megapixel, ultra-teleobiettivo da 200 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel. Processore Snapdragon 8 Elite , display da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, batteria da 5410 mAh. Occasione da non farsi scappare.

in con uno che ti fa su quello di listino e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche Si tratta di uno dei disponibili sul mercato grazie alla collaborazione con Leica. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera: sensore principale da 50 megapixel, ultra-teleobiettivo da 200 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel. , display da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, batteria da 5410 mAh. Occasione da non farsi scappare. Galaxy Z Flip7 SE. Giornata con grandi offerte sugli smartphone. Solo per pochissimi giorni trovi il Galaxy Z Flip7 SE, versione lowcost dello smartphone pieghevole di Samsung, in offerta con uno sconto del 42% e risparmi quasi 500 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Doppio display (schermo esterno da 3,4 pollici, schermo interno da 6,7 pollici), ottime prestazioni con il processore Exynos di ultima generazione, fotocamera da 50 megapixel e funzioni AI che ti semplificano la giornata.

versione lowcost dello smartphone pieghevole di Samsung, in con uno e su quello di listino. Si tratta del minimo storico e fai un super affare. Pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Doppio display (schermo esterno da 3,4 pollici, schermo interno da 6,7 pollici), ottime prestazioni con il processore Exynos di ultima generazione, fotocamera da 50 megapixel e funzioni AI che ti semplificano la giornata. Galaxy A56. Torna in promo uno dei telefoni più venduti nelle ultime settimane. Su Amazon è presente il Galaxy A56 in promo con uno sconto del 36% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Ottimo telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che con l’offerta di oggi diventa un vero best-buy. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

in promo con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il . Ottimo telefono che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che con l’offerta di oggi diventa un vero best-buy. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. POCO C85. Ecco lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi trovi il POCO C85, telefono prodotto da Xiaomi, in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a meno di 110 euro. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con supporto dell’AI e per chiudere una batteria da 6000 mAh che dura fino a due giorni.

Dispositivi lowcost

Tavoletta grafica bambini. Prezzo minuscolo per questo bundle che comprende due tavolette grafiche LCD per i bambini. Grazie alla promo lampo di oggi le trovi con uno sconto del 50% e le paghi meno di 5 euro , praticamente meno di 2,5 euro l’una . Un’idea regalo per i più piccoli lowcost e che li rende felici. Possono disegnare e dare libero sfogo alla loro creatività. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro.

per questo bundle che comprende due per i bambini. Grazie alla di oggi le trovi con uno e le , . Un’idea regalo per i più piccoli lowcost e che li rende felici. Possono disegnare e dare libero sfogo alla loro creatività. Approfittane subito, può terminare da un momento all’altro. Marshall Emberton II. Offerta da cogliere al volo. La cassa Bluetooth Marshall Emberton II è disponibile in promo con uno sconto speciale del 55% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Qualità audio elevata, suono a 360 gradi ed è anche impermeabile. Autonomia fino a 20 ore. Perfetta per le feste con gli amici.

Smartwatch

Garmin Venu X1. Occasione lampo per il Garmin Venu X1, sportwatch top di gamma e progettato per gli atleti e gli amanti dell’attività fisica. Da oggi è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo grande da 2 pollici che ti mostra tutte le info di cui hai bisogno, più di 100 app per lo sport integrate e monitoraggio avanzato della salute. GPS avanzato e mappe integrate. Autonomia fino a 8 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 46% e la paghi veramente poco . Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV , lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . In offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 34% e approfitti sempre del minimo storico.

prodotto da Amazon. La versione con lo è disponibile con un e la . Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del , lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi . In offerta anche la con uno sconto del 34% e approfitti sempre del minimo storico. LG evo AI C5 OLED da 42 pollici. Ecco un’occasione che non devi farti sfuggire. Grazie alla promo lampo di Amazon trovi lo smart TV LG evo AI C5 OLED da 42 pollici in promo con uno sconto del 34% e risparmi più di 300 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Neri assoluti, schermo 4K e refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità con i videogame. Processore AI ɑ9 Gen8 che sfrutta l’intelligenza per migliorare la qualità dei contenuti. Sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Torna in offerta al minimo storico il MacBook Air da 13 pollici di ultima generazione con processore M4. Da oggi è disponibile con uno sconto del 23% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Display Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima risoluzione, chip M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC perfetto per la produttività e il lavoro. Al momento è il più venduto su Amazon e ti consigliamo di approfittarne subito.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Ardes. La friggitrice ad aria ARDES è in offerta con uno sconto del 42% e la paghi meno di 50 euro. Approfitti del minimo storico. Con una capacità di 5 litri , è perfetta per cucinare per tutta la famiglia, e la sua tecnologia ad aria calda ti permette di preparare fritture croccanti e deliziose con pochissimo o senza olio. Dotata di un console di comando touch, è semplice da utilizzare e puoi preparare veramente di tutto grazie ai 5 programmi preimpostati.

è in con uno del e la paghi meno di 50 euro. Approfitti del minimo storico. Con una capacità di , è perfetta per cucinare per tutta la famiglia, e la sua tecnologia ad aria calda ti permette di preparare fritture croccanti e deliziose con pochissimo o senza olio. Dotata di un console di comando touch, è semplice da utilizzare e puoi preparare veramente di tutto grazie ai 5 programmi preimpostati. DREAME H14 Pro. Per una pulizia dei pavimenti completa, la lavapavimenti senza filo Dreame H14 Pro è in sconto lampo del 40% e ti fa risparmiare ben 200 euro . Puoi pagarlo in comode 5 rate a tasso zero . Questo modello top di gamma aspira, lava e si pulisce da solo, offrendo prestazioni eccezionali grazie al lavaggio con acqua calda e all’asciugatura rapida. Puoi controllare le impostazioni e le funzionalità tramite l’app dello smartphone.

è in e ti fa risparmiare ben . Puoi pagarlo in comode . Questo modello top di gamma aspira, lava e si pulisce da solo, offrendo prestazioni eccezionali grazie al lavaggio con acqua calda e all’asciugatura rapida. Puoi controllare le impostazioni e le funzionalità tramite l’app dello smartphone. Telecamera esterna Ring. Migliora la sicurezza della tua casa con la telecamera per l’esterno Ring, disponibile con uno sconto del 45% e costa pochissimo. Questa telecamera di sorveglianza assicura riprese in alta definizione, visione notturna e rilevamento del movimento, permettendoti di monitorare l’esterno della tua abitazione direttamente dal tuo smartphone.

