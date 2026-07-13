Amazon, lo smartphone di Google crolla di prezzo: 80% di sconto
Dal Google Pixel 10 fino all'asciugatrice Candy: scopri le offerte a prezzo stracciato disponibili da oggi su Amazon.
Inizia una nuova settimana e su Amazon arrivano nuove promo che non devi assolutamente farti scappare. Le occasioni sono veramente speciali e riguardano tantissimi dispositivi differenti, dai classici smartphone fino agli elettrodomestici per l’abitazione. Tra le promo più interessanti troviamo il Google Pixel 10 disponibile con un super sconto di 300 euro e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Se vuoi tenerti in forma, c’è il Huawei Watch GT 6 Pro al minimo storico e con uno sconto lampo del 26%.
Non mancano ottime promo per la tua abitazione. Se non vuoi spendere grosse cifre, trovi la lampada anti zanzare in promo con un doppio sconto e la paghi meno di 25 euro. Per la pulizia del pavimento c’è il robot DREAME Aqua 10 Ultra Roller con uno sconto di ben 450 euro, mentre l’asciugatrice Candy Rapidò cattura l’attenzione grazie allo sconto del 45%. Non perdere altro tempo e approfittane ora.
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Amazon, migliori offerte 13 luglio
Smartphone
- iPhone 17 Pro (sconto speciale e 5 rate a tasso zero)
Ottima occasione per acquistare l’iPhone 17 Pro. Lo smartphone premium di Apple è in offerta su Amazon con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è una garanzia: schermo ProMotion da 6,3 pollici, processore A19 Pro per prestazioni senza paragoni, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con tre sensori da 48 megapixel e teleobiettivo con zoom 8x, nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga durata.
- Google Pixel 10 (prezzo al minimo storico)
Continua anche oggi l’ottima promo disponibile per il Google Pixel 10. Grazie allo sconto Amazon del 33% il prezzo scende al minimo storico e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone ha un’ottima scheda tecnica senza punti deboli: schermo Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI avanzate di Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e la batteria dura più di 24 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per almeno sette anni.
- Google Pixel 10a (doppio sconto e affare per tutti)
Super offerta anche per il Google Pixel 10a, la versione medio di gamma uscita sul mercato da pochissime settimane. Su Amazon lo trovi con un ottimo sconto fisso del 18% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Il risultato finale è un risparmio di 150 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 per prestazioni top, doppia fotocamera posteriore e hai a disposizione tutte le funzioni di Gemini e dell’intelligenza artificiale di Google.
- moto g06 (prezzo in picchiata e costa pochissimo)
Per chi non vuole spendere cifre esagerate per il suo nuovo smartphone, trovi il moto g06 in promo con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 120 euro. Telefono perfetto per un utilizzo quotidiano: schermo immersivo da 6,88 pollici, prestazioni più che soddisfacenti, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Un’occasione lampo che non devi farti scappare.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (82% di sconto e costano pochissimo)
Tra le migliori promo di oggi trovi questo paio di cuffie economiche disponibili su Amazon con uno sconto shock dell’82% e il prezzo scende a meno di 25 euro. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone, sono dotate di quattro microfoni per le chiamate e della cancellazione attiva del rumore. Autonomia fino a 40 ore, impermeabili e perfette da utilizzare quando ti alleni. Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne subito.
- Lampada antizanzare elettrica (doppio sconto e la paghi la metà)
Un accessorio utilissimo in questo periodo dell’anno. Questa lampada antizanzare elettrica è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 5 euro. La paghi meno di 25 euro e fai un super affare. La puoi utilizzare mentre ceni in giardino per proteggerti da zanzare e insetti, oppure in campeggio. Facile da utilizzare e dotata anche della spazzola per togliere gli insetti morti.
- Frullatore a immersione Girmi (35% di sconto e costa solamente 12 euro)
Il frullatore a immersione Girmi MX04 scende del 35% su Amazon, diventando un affare da meno di 13 euro. Dotato di un motore da 400W, offre 2 velocità di funzionamento per passare facilmente dal trito grossolano alla crema liscia, con lame in acciaio inox che garantiscono tagli precisi e duraturi nel tempo. Il fusto è smontabile, per una pulizia più semplice e accurata, mentre l’impugnatura ergonomica rende il frullatore comodo da usare anche per le preparazioni più lunghe. Perfetto per vellutate, frullati, salse e creme, è un piccolo elettrodomestico compatto e versatile da avere sempre a portata di mano in cucina.
Smartwatch
- Amazfit T-Rex 3 (27% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Smartwatch super resistente disponibile a un prezzo alla portata di tutti. Parliamo dell’Amazfit T-Rex 3 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di poco inferiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Mappe e navigazione offline, supporta 6 sistemi satellitari, più di 170 modalità di allenamento per sport e avventura, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e una batteria che può durare fino a 27 giorni, un record per il settore.
- Huawei Watch GT 6 Pro (26% di sconto e risparmi 100 euro)
Smartwatch versatile e con tante funzioni utili. Parliamo del Huawei Watch GT 6 Pro disponibile da oggi con uno sconto del 26% che ti fa risparmiare 100 euro su quello di listino. Schermo AMOLED da 1,47 pollici che puoi personalizzare scegliendo una delle tante watch faces disponibili, più di 100 modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale (ciclismo, corsa), analisi ECG per controllare la salute del cuore, monitoraggio del benessere personale e del sonno. La batteria può durare fino a un massimo di 21 giorni.
Smart TV
- Smart TV TCL da 65 pollici (36% di sconto e risparmi 300 euro)
Lo smart TV TCL da 65 pollici scende del 36% su Amazon, con un risparmio di 270 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello QLED 4K HDR con tecnologia Quantum Dot garantisce colori accurati e una gamma cromatica ampia. Il processore AiPQ Pro elabora le immagini per una risoluzione 4K con qualsiasi tipologia di contenuto, mentre la funzione Motion Clarity Pro a 144Hz assicura fluidità perfetta per sport e gaming. Supporta i principali formati HDR, tra cui Dolby Vision e HDR10+. Il sistema operativo Google TV integra Google Assistant e tutte le principali piattaforme di streaming.
Elettrodomestici
- DREAME Aqua10 Ultra Roller (38% di sconto e prezzo in picchiata)
Il Dreame Aqua10 Ultra Roller crolla del 38% su Amazon, con un risparmio di 450 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimento con sistema AquaRoll, che sostituisce i tradizionali panni rotanti con un rullo cilindrico lavato costantemente con acqua pulita durante il ciclo di pulizia. La potenza di aspirazione è tra le più alte sul mercato, mentre la spazzola HyperStream DuoBrush anti-groviglio riduce al minimo la manutenzione. Il rullo si igienizza da solo a 100°C grazie al sistema ThermoHub, la protezione AutoSeal solleva automaticamente il mop sui tappeti evitando di bagnarli, e la funzione FlexRise supera ostacoli fino a 8 cm senza fermarsi. La navigazione AI riconosce oltre 240 oggetti diversi, mentre la stazione PowerDock garantisce fino a 100 giorni di autonomia senza interventi manuali.
- Macchina caffè Polti Coffea G50S (52% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Prezzo in picchiata su Amazon per la Polti Coffea G50S, con uno sconto del 52% e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Le scorte stanno per terminare, quindi conviene approfittarne in fretta. Si tratta di una macchina manuale con macinacaffè integrato a 30 livelli di macinatura, pannello touch per personalizzare grana e dosaggio, e portafiltro professionale. Eroga a una pressione di 15 bar, con possibilità di scegliere tra 4 livelli di temperatura e programmare la lunghezza del caffè, mentre la lancia vapore SteamyMilk permette di montare il latte per cappuccini cremosi.
- Asciugatrice Candy Rapidò (prezzo crollato e 5 rate a tasso zero)
Il prezzo dell’asciugatrice Candy Rapidò con cestello da 9 kg crolla del 45% su Amazon, con un risparmio di quasi 300 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ideale per famiglie numerose, integra un sistema a pompa di calore che riduce i consumi energetici rispetto alle asciugatrici tradizionali, oltre a 7 cicli rapidi in meno di 90 minuti e la funzione Kilo Detector che regola automaticamente il ciclo in base al peso del carico. La connessione Wi-Fi permette di controllare l’elettrodomestico direttamente da app.
- Instant Port Duo Crisp (offerta speciale e costa la metà)
Minimo storico per l’Instant Pot Duo Crisp + Hot Air Fryer, il multicooker che sostituisce fino a 11 elettrodomestici in uno solo. Da oggi lo trovi con uno sconto che supera il 47% e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il segreto sta nel doppio coperchio intercambiabile: quello a pressione sblocca funzioni come cottura a pressione, cottura lenta, sottovuoto e cottura a vapore, mentre quello a campana attiva la friggitrice ad aria, la funzione arrosto, forno e disidratazione. La tecnologia EvenCrisp garantisce la stessa croccantezza della frittura tradizionale con fino al 95% di olio in meno, mentre la cottura a pressione riduce i tempi fino al 70% rispetto ai metodi tradizionali. La capienza da 5,7 litri è ideale per famiglie di 4-6 persone, con pentola interna in acciaio inox lavabile in lavastoviglie.
- Robot piscina Beatbot Sora 10 (39% di sconto e risparmi quasi 300 euro)
Super occasione su Amazon per il Beatbot Sora 10, il robot piscina senza fili entry-level della gamma Sora. Sulla piattaforma di e-commerce è disponibile con uno sconto del 39% e un risparmio che sfiora i 300 euro. Offre una potenza di aspirazione di 25.700 LPH, con pulizia completa di fondo, pareti, linea d’acqua e piattaforme sommerse a partire da 20 cm di profondità. Il doppio rullo frontale garantisce un’ottima aderenza durante la pulizia delle pareti, mentre la linea d’acqua viene strofinata per rimuovere macchie e alghe. Il cestello raccogli-detriti da 5 litri riduce la frequenza degli svuotamenti e la batteria garantisce fino a 300 minuti di pulizia continua. A fine ciclo, il robot torna automaticamente in superficie e si posiziona sulla linea d’acqua per un recupero senza sforzo, senza tuffi né aste.
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