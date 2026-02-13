Amazon, crolla il prezzo dello smartphone Xiaomi: sconti fino all'85%

Amazon

Manca sempre meno a San Valentino e Amazon ci sorprende con le offerte last minute. Se non sapete cosa regalare al vostro partner, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più interessanti tra quelli disponibili in promo oggi. Ad esempio, trovi lo Xiaomi 15T in promo lampo con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Ottime occasioni anche tra gli elettrodomestici con sconti che superano il 70% e risparmi quasi 1000 euro su quello di listino. Se non vuoi spendere cifre esagerate, trovi anche utili accessori tech, come ad esempio il powerbank da 10.000mAh in promo con uno sconto dell’84%.

Amazon, migliori offerte 13 febbraio

Smartphone

Xiaomi 15T. Ecco un’offerta che devi assolutamente cogliere al volo e tra le migliori della giornata. Su Amazon trovi con una promo flash lo Xiaomi 15T con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La scheda tecnica è quella di un telefono top: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K , processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra , tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e dotata di fotocamera principale da 50 megapixel, batteria da 5500 mAh che può durare fino a due giorni e supporta la ricarica rapida.

elevatissimo per il . Lo smartphone top del brand statunitense è disponibile con uno del che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo . Dotato di una scheda tecnica molto interessante: da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con da e sempre da e una batteria da 5200 mAh che può durare per tutto il giorno. Honor 400 Lite. Altra ottima promo che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile l’ Honor 400 Lite con uno sconto del 39% e risparmi poco più di 110 euro su quello di listino. Schermo da 6,7 pollici con risoluzione elevata e refresh rate fino a 120 Hz , processore MediaTek e 256 gigabyte di memoria interna. Doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e obiettivo per la profondità da 5 megapixel. La batteria da 5230 mAh è la classica ciliegina sulla torta.

Prodotti lowcost

Powerbank da 10.000 mAh. Altra ottima occasione che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank economico da 10.000 mAh in promo con uno sconto dell’84% e lo paghi solamente 12 euro . Utilissimo da avere sempre con sé, permette di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche quelli di ultima generazione. Dotato di un piccolo schermo LED che mostra il livello di carica della batteria.

Smartwatch

Garmin Instinct 3 – Tactical. Super offerta per il Garmin Instinct 3 – Tactical. Lo smartwatch per gli sportivi super resistente è disponibile con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 150 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Più di 90 app per lo sport, schermo AMOLED da 1,3 pollici che mostra tutte le info di cui hai bisogno ed è dotato anche di una torcia LED. Compatibile anche con i visori notturni e supporta anche funzioni tattiche, militari e balistiche.

Smart TV

Smart TV TCL QD-Mini LED. Offerta da cogliere al volo per lo smart TV TCL QD Mini-LED da 65 pollici che trovi oggi su Amazon con uno sconto del 40% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Schermo con risoluzione 4K e qualità delle immagini elevatissima, refresh rate che tocca i 144 Hz per una fluidità elevata con i videogame e sistema operativo Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Tra le offerte top del giorno.

Cuffie

AirPods Pro 3. Calo di prezzo e minimo storico per l’ultima versione delle cuffie premium di Apple. Da oggi su Amazon trovi le AirPods Pro 3 in promo con uno sconto che ti fa risparmiare decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Suono di qualità elevatissima con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale. Inoltre, sono anche in grado di rilevare la frequenza cardiaca. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con l’iPhone e i prodotti Apple.

Elettrodomestici

De’Longhi Perfetto Magnifica S. Grazie allo sconto del 40% , che ti permette di risparmiare ben 200 euro , è la macchina per il caffè automatico più venduta su Amazon. E per rendere l’acquisto ancora più accessibile, puoi pagarla in 5 rate a tasso zero . Parliamo della macchina per il caffè De’Longhi Perfetto Magnifica S che ti permette di gustare un espresso perfetto o un cappuccino cremoso premendo un solo tasto. Grazie al macinacaffè integrato e al sistema di schiumatura del latte, porta l’esperienza del bar direttamente a casa tua, con tutta la qualità e l’affidabilità del marchio De’Longhi.

