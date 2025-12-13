Amazon, crolla il prezzo dell'iPhone: sconti fino all'80%

Michael Derrer Fuchs

Un weekend all’insegna delle grandi offerte su Amazon. Natale si avvicina sempre di più e bisogna essere veloci e rapidi nell’approfittare delle tante promo lampo disponili sul sito di e-commerce. Come quella per l’iPhone 17. Lo smartphone di Apple è disponibile per la prima volta in offerta e lo sconto è molto interessante: risparmi quasi 100 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Altrettanto interessante l’offerta che trovi per l’iPhone 17 Pro e il Google Pixel 10. Non mancano promo con super sconti per gli smartwatch (lo Xiaomi Watch 2 è disponibile con uno sconto del 50%) e per gli smart TV (il Fire TV Serie Omni di Amazon è disponibile a meno di metà prezzo).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi nella lista qui in basso. Per ogni prodotto hai anche il link per accedere alla pagina Amazon e completare l’acquisto. Devi essere velocissimo, alcune offerte durano solo poche ore hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Amazon, migliori offerte 13 dicembre

Smartphone

iPhone 17 Pro. Grazie alle promo di Natale di Amazon il prezzo dell’iPhone 17 Pro continua a calare. Da oggi trovi il telefono premium di Apple in promo con uno sconto di quasi 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori presenti sul mercato grazie a uno schermo Super Retina da 6,3 pollici con ProMotion (refresh rate fino a 120 Hz), processore A19 Pro , tripla fotocamera Pro Fusion e una batteria con autonomia prolungata.

Prodotti lowcost

Caricabatteria Anker. Prezzo al minimo storico per questo utilissimo caricabatteria della Anker con 3 porte per ricaricare contemporaneamente tre dispositivi. Da oggi lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 56% e lo paghi pochissimo. Un accessorio da avere sempre con sé e compatibile con smartphone, tablet e computer.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Plus. A pochi giorni dalla fine del Black Friday tornano in offerta le chiavette multimediali di Amazon e lo fanno con un prezzo eccezionale. Ad esempio, trovi il Fire TV Stick 4K Plus in promo con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro. Rende il tuo televisore molto più intelligente e gli dona i super poteri. Nella confezione anche il telecomando con Alexa per controllare con la tua voce lo smart TV e anche i dispositivi smart presenti in casa.

Smartwatch

Xiaomi Watch 2. Offerta da cogliere al volo. Solo per oggi trovi lo Xiaomi Watch 2, smartwatch top di gamma del colosso cinese, in offerta con uno sconto del 50% e approfitti del minimo storico. Tra le migliori promo del web per un orologio, è dotato di tutte le funzioni e gli strumenti di cui hai bisogno. Lo smartwatch monitora costantemente il tuo stato di salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue ed è anche un compagno affidabile durante gli allenamenti grazie al supporto a più di 160 modalità di allenamento. A questo prezzo è un affare per tutti.

Smart TV

Amazon Fire TV Serie Omni QLED. Torna l’ ottima offerta per il Fire TV Serie Omni QLED da 43 pollici . Da oggi è disponibile con un super sconto del 52% % e lo paghi praticamente la metà risparmiando quasi 300 euro su quello di listino. Schermo con tecnologia QLED e risoluzione 4K che assicura ottime immagini, sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali app per lo streaming. A bordo è presente anche l’assistente vocale Alexa con il quale puoi gestire i dispositivi smart presenti in casa. Non perdere questa ottima occasione. In offerta trovi anche la versione da 50 pollici e da 55 pollici: entrambe sono disponibili con uno sconto del 50% e risparmi centinaia di euro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Console

PlayStation 5 Digital Edition. L’offerta perfetta per Natale. Grazie alla promo Black Friday trovi la PlayStation 5 Digital Edition in offerta con uno sconto del 30% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. La puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Console potente e con un SSD da 825 gigabyte per scaricare e installare tutti i tuoi videogame preferiti. Affare lampo da non farsi sfuggire.

Elettrodomestici

Friggitrice ad aria Princess. Prezzo più basso dell’ultimo periodo per la friggitrice ad aria Princess con cestello da 6,5 litri dotato anche di un divisorio rimovibile per cucinare contemporaneamente due differenti cibi. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 46% e la paghi meno di 55 euro . Permette di cucinare tutto quello che vuoi grazie alla presenza di ben 12 programmi di cottura differenti che puoi facilmente scegliere tramite la console dei comandi digitale.

